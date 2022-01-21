РУС
7 324 40

НАТО отвергает требования РФ вывести военных из Болгарии и Румынии

НАТО не откажется от принципов защиты членов организации, а потому не будет выводить войска из Болгарии и Румынии, заявляют в Альянсе.

"НАТО не откажется от нашей способности защищать и оборонять друг друга, в том числе наличия присутствия войск в восточной части Альянса. Требования России привели бы к созданию членов НАТО первого и второго сорта, чего мы не можем принять. Мы отвергаем любую идею сфер влияния в Европе", - заявила представитель альянса Оану Лунгеску в комментарии, распространённом в пятницу в Брюсселе как реакция на требование России о выводе войск из этих стран, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Лунгеску заверила, что альянс "всегда будем реагировать на любое ухудшение нашей среды безопасности, в том числе, путем укрепления нашей коллективной обороны".

"НАТО проявляет бдительность и продолжает оценивать необходимость усиления восточной части нашего Альянса", - подчеркнула представительница НАТО.

Читайте також: Болгария - России по требованию вывода сил НАТО: "Мы сами решаем"

+19
21.01.2022 21:22 Ответить
+12
конь забыл добавить, что параша без угроз и обьявления войны, как диды говаривали "вероломно напала на украинский народ" и развязала эту войну ещё 8 лет назад.
21.01.2022 21:30 Ответить
+11
За логікою: всі війська країни, що є членом НАТО - є військами НАТО. Але кількість військових, які беруть участь в операціях за межами країни визначає уряд країни НАТО. Отже, вимога московитів "вивести війська НАТО" з країни, яка є членом цього ал'янсу, є вимогою розпустити армію суверенної держави.

ДБЛ! (с)
21.01.2022 21:23 Ответить
а по губам мишке поводить?
21.01.2022 21:20 Ответить
просто путен не хочет опять становиться таксистом..
21.01.2022 21:20 Ответить
оно волочковой мечтает быть...раз моникой левински уже нияк...
21.01.2022 21:24 Ответить
21.01.2022 21:22 Ответить
смех смехом, но там в основном, все рашкаваны реально в таком состоянии! и что характерно каждый, Божий день!!!
21.01.2022 22:14 Ответить
21.01.2022 21:23 Ответить
Они потребовали вывести иностранные войска из Болгарии и Румынии, в первую очередь войска США, и гарантии неразмещения их там в будущем (на долговременной основе).
22.01.2022 03:12 Ответить
Яке взагалі право мають кацапські душогуби щось вимагати в інших країн?
22.01.2022 07:18 Ответить
Никакого.
Но у Путина перед НАТО на данном этапе есть одно единственное преимущество. Он готов посылать своих солдат умирать на войну. А вот НАТО в общем и пацифичное ЕС в частности - не готово. Поэтому такой вариант (выведение войск из Болгарии и Румынии) официально отрицается, но уже даже некоторые западные политики готовы "обсуждать" это с рассиюшкой, чтобы не провоцировать, и может быть даже получить премию мира потом.
Ну, примерно как Чемберлен в 1938.
22.01.2022 11:22 Ответить
Россия никогда не угрожала украинскому народу, напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи в Женеве с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

"Я хочу ещё раз напомнить, что Россия никогда, нигде ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу", - подчеркнул Лавров.
21.01.2022 21:23 Ответить
лаврова нужно отхлестать селёдкой по морде!
21.01.2022 21:26 Ответить
21.01.2022 21:30 Ответить
Хлистом
21.01.2022 21:41 Ответить
Новый анекдот?
21.01.2022 21:27 Ответить
Поздно пить Боржоми - рынок фондовый в раше потерял 750 млрд за один день по вине БОЛТЛИВОГО МИДА 😀😀
21.01.2022 21:28 Ответить
москали готовы последнее отдать лишь бы нагадить соседям...
21.01.2022 21:31 Ответить
не, лишь бы боярка не заканчивалась....
21.01.2022 22:17 Ответить
Та хоть, 75 трильйонів. Для кацапів головне, щоб у сусіда погано було, а в себе в країні це не має значення.
21.01.2022 21:40 Ответить
Путин готов заграбастать Украну несмотря на денежную цену вопроса. Это же не его деньги. Его миллиарды (отнюдь не в рублях) лежат в надёжном месте, а также вложены в западные компании и недвижимость через подставных лиц.
Так что на самом деле это всё, конечно, хорошо, но в кратко- и среднесрочной перспективе мало что для нас меняет.
22.01.2022 03:16 Ответить
можем павтаріть... -
25 БЕРЕЗНЯ 1917

Український парад у столиці Росії https://www.istpravda.com.ua/articles/2019/08/20/156103/
21.01.2022 21:31 Ответить
калантарян прылюдно бредит за большую торбу шекелей...
на самом деле оно няшка и залюбкы очолыть любой прайд в любом государстве...
21.01.2022 21:31 Ответить
да и так понятно что на этот запрос в нато забьют. дело в том что и олени это знают и спецом кучу всего лепят , что бы замылить главное , выдвигают много требований в надежде выторговать то , что им надо.
21.01.2022 21:32 Ответить
СП2
21.01.2022 21:37 Ответить
СП-2 и так запустят, хотим мы того или нет, а выторговать они хотят в первую очередь Украину под свой контроль в любой форме.
22.01.2022 03:17 Ответить
Чистая правда. Десяток требований, все, кроме одного-двух невозможно удовлетворить без существенного ущерба для Запада. А эти 1-2 требовния - это Украина и бывший СССР. Потом скажут: ладно, мы готовы "пойти на уступки" по всем требованиям, но вы хоть эти парочку нам удовлетворите.
Тактика понятна.
22.01.2022 03:21 Ответить
Єпанута кобила
21.01.2022 21:34 Ответить
уже давно нужно быдло ликвидировать козлячую гундяйскую бесосекту.
и заранее готовится сносить козлячий мост.
21.01.2022 21:43 Ответить
НАТО може допомогти Пу вийти з неприємної ситуації просто проігнорувавши Пу. і навіть якщо Пу поїде в Китай та поплаче в плече Сі, і навіть якщо Пу та Сі створять свій новий союз чи пакт, назвемо його ПуСі пакт, до сраки ці карі очі.
21.01.2022 21:46 Ответить
кацапів хтось в стойло поставить нарешті що б рило своє в інші країни не сунули
21.01.2022 21:47 Ответить
некому
21.01.2022 21:49 Ответить
,крім нас...
21.01.2022 21:57 Ответить
один в поле не воин 😳
21.01.2022 22:32 Ответить
русский идут нхй, по месту прописки!
21.01.2022 22:03 Ответить
А дочурка Лаврова так і мучиться, бідолашна, в самому серці НАТО )))
21.01.2022 22:12 Ответить
Офф топ
🙉🙈🙊😆
расея не подтверждает и не опровергает возможность размещения российских военных на Кубе, рассказал в середине января замминистра Сергей Рябков
21.01.2022 22:16 Ответить
а заметили как растут аппетиты срахи???
то скромно - пообещайте никогда не принимать Украину и Грузию...
то по-наглее - а не принимайте еще Финляндию и Швецию...
а теперь еще и Болгария с Румынией глаз намылила...
а все потому что сюсюкались, пытаясь поговорить-уговорить и объяснить...
а плешивой чумной крысе загнанной в угол ничего не объяснишь... тут либо кокнуть либо перекусает всех
21.01.2022 22:22 Ответить
Не думал, что наркотики из Афнанистана так быстро начнут действовать
22.01.2022 00:08 Ответить
А чего только Румынии и Болгарии, кацапы уже смирились с войcками НАТО в странах Балтии?
22.01.2022 02:42 Ответить
СКАЖИТЕ, ЧТО СДЕЛАЕТЕ ЭТО ПРИ ЛИЧНОЙ ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ И УБЕЙТЕ ЕГО !!!
22.01.2022 10:31 Ответить
 
 