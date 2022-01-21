НАТО отвергает требования РФ вывести военных из Болгарии и Румынии
НАТО не откажется от принципов защиты членов организации, а потому не будет выводить войска из Болгарии и Румынии, заявляют в Альянсе.
"НАТО не откажется от нашей способности защищать и оборонять друг друга, в том числе наличия присутствия войск в восточной части Альянса. Требования России привели бы к созданию членов НАТО первого и второго сорта, чего мы не можем принять. Мы отвергаем любую идею сфер влияния в Европе", - заявила представитель альянса Оану Лунгеску в комментарии, распространённом в пятницу в Брюсселе как реакция на требование России о выводе войск из этих стран, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Лунгеску заверила, что альянс "всегда будем реагировать на любое ухудшение нашей среды безопасности, в том числе, путем укрепления нашей коллективной обороны".
"НАТО проявляет бдительность и продолжает оценивать необходимость усиления восточной части нашего Альянса", - подчеркнула представительница НАТО.
ДБЛ! (с)
Но у Путина перед НАТО на данном этапе есть одно единственное преимущество. Он готов посылать своих солдат умирать на войну. А вот НАТО в общем и пацифичное ЕС в частности - не готово. Поэтому такой вариант (выведение войск из Болгарии и Румынии) официально отрицается, но уже даже некоторые западные политики готовы "обсуждать" это с рассиюшкой, чтобы не провоцировать, и может быть даже получить премию мира потом.
Ну, примерно как Чемберлен в 1938.
"Я хочу ещё раз напомнить, что Россия никогда, нигде ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу", - подчеркнул Лавров.
Так что на самом деле это всё, конечно, хорошо, но в кратко- и среднесрочной перспективе мало что для нас меняет.
25 БЕРЕЗНЯ 1917
Український парад у столиці Росії https://www.istpravda.com.ua/articles/2019/08/20/156103/
на самом деле оно няшка и залюбкы очолыть любой прайд в любом государстве...
Тактика понятна.
и заранее готовится сносить козлячий мост.
🙉🙈🙊😆
расея не подтверждает и не опровергает возможность размещения российских военных на Кубе, рассказал в середине января замминистра Сергей Рябков
то скромно - пообещайте никогда не принимать Украину и Грузию...
то по-наглее - а не принимайте еще Финляндию и Швецию...
а теперь еще и Болгария с Румынией глаз намылила...
а все потому что сюсюкались, пытаясь поговорить-уговорить и объяснить...
а плешивой чумной крысе загнанной в угол ничего не объяснишь... тут либо кокнуть либо перекусает всех