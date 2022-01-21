НАТО отвергает требования РФ вывести военных из Болгарии и Румынии

НАТО не откажется от принципов защиты членов организации, а потому не будет выводить войска из Болгарии и Румынии, заявляют в Альянсе.

"НАТО не откажется от нашей способности защищать и оборонять друг друга, в том числе наличия присутствия войск в восточной части Альянса. Требования России привели бы к созданию членов НАТО первого и второго сорта, чего мы не можем принять. Мы отвергаем любую идею сфер влияния в Европе", - заявила представитель альянса Оану Лунгеску в комментарии, распространённом в пятницу в Брюсселе как реакция на требование России о выводе войск из этих стран, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Лунгеску заверила, что альянс "всегда будем реагировать на любое ухудшение нашей среды безопасности, в том числе, путем укрепления нашей коллективной обороны".

"НАТО проявляет бдительность и продолжает оценивать необходимость усиления восточной части нашего Альянса", - подчеркнула представительница НАТО.

