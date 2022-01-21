НАТО відкидає вимоги Росії вивести військових із Болгарії та Румунії

НАТО не відмовиться від принципів захисту членів організації, а тому не виводитиме війська з Болгарії та Румунії, заявляють в Альянсі.

"НАТО не відмовиться від нашої здатності захищати та обороняти одне одного, зокрема наявності присутності військ у східній частині Альянсу. Вимоги Росії призвели б до створення членів НАТО першого та другого сорту, чого ми не можемо прийняти. Ми відкидаємо будь-яку ідею сфер впливу в Європі", - заявила представник альянсу Оану Лунгеску в коментарі, поширеному в п'ятницю в Брюсселі як реакція на вимогу Росії про виведення військ із цих країн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Лунгеску запевнила, що альянс "завжди реагуватимемо на будь-яке погіршення нашого безпекового середовища, зокрема шляхом зміцнення нашої колективної оборони".

"НАТО виявляє пильність і продовжує оцінювати необхідність посилення східної частини нашого Альянсу", - наголосила представниця НАТО.

