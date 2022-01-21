УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10648 відвідувачів онлайн
Новини
7 324 40

НАТО відкидає вимоги Росії вивести військових із Болгарії та Румунії

НАТО відкидає вимоги Росії вивести військових із Болгарії та Румунії

НАТО не відмовиться від принципів захисту членів організації, а тому не виводитиме війська з Болгарії та Румунії, заявляють в Альянсі.

"НАТО не відмовиться від нашої здатності захищати та обороняти одне одного, зокрема наявності присутності військ у східній частині Альянсу. Вимоги Росії призвели б до створення членів НАТО першого та другого сорту, чого ми не можемо прийняти. Ми відкидаємо будь-яку ідею сфер впливу в Європі", - заявила представник альянсу Оану Лунгеску в коментарі, поширеному в п'ятницю в Брюсселі як реакція на вимогу Росії про виведення військ із цих країн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Лунгеску запевнила, що альянс "завжди реагуватимемо на будь-яке погіршення нашого безпекового середовища, зокрема шляхом зміцнення нашої колективної оборони".

"НАТО виявляє пильність і продовжує оцінювати необхідність посилення східної частини нашого Альянсу", - наголосила представниця НАТО.

Також читайте: Болгарія - Росії на вимогу щодо виведення сил НАТО: "Ми самі вирішуємо"

Автор: 

Болгарія (797) НАТО (6719) Румунія (1224)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
показати весь коментар
21.01.2022 21:22 Відповісти
+12
конь забыл добавить, что параша без угроз и обьявления войны, как диды говаривали "вероломно напала на украинский народ" и развязала эту войну ещё 8 лет назад.
показати весь коментар
21.01.2022 21:30 Відповісти
+11
За логікою: всі війська країни, що є членом НАТО - є військами НАТО. Але кількість військових, які беруть участь в операціях за межами країни визначає уряд країни НАТО. Отже, вимога московитів "вивести війська НАТО" з країни, яка є членом цього ал'янсу, є вимогою розпустити армію суверенної держави.

ДБЛ! (с)
показати весь коментар
21.01.2022 21:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а по губам мишке поводить?
показати весь коментар
21.01.2022 21:20 Відповісти
просто путен не хочет опять становиться таксистом..
показати весь коментар
21.01.2022 21:20 Відповісти
оно волочковой мечтает быть...раз моникой левински уже нияк...
показати весь коментар
21.01.2022 21:24 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 21:22 Відповісти
смех смехом, но там в основном, все рашкаваны реально в таком состоянии! и что характерно каждый, Божий день!!!
показати весь коментар
21.01.2022 22:14 Відповісти
За логікою: всі війська країни, що є членом НАТО - є військами НАТО. Але кількість військових, які беруть участь в операціях за межами країни визначає уряд країни НАТО. Отже, вимога московитів "вивести війська НАТО" з країни, яка є членом цього ал'янсу, є вимогою розпустити армію суверенної держави.

ДБЛ! (с)
показати весь коментар
21.01.2022 21:23 Відповісти
Они потребовали вывести иностранные войска из Болгарии и Румынии, в первую очередь войска США, и гарантии неразмещения их там в будущем (на долговременной основе).
показати весь коментар
22.01.2022 03:12 Відповісти
Яке взагалі право мають кацапські душогуби щось вимагати в інших країн?
показати весь коментар
22.01.2022 07:18 Відповісти
Никакого.
Но у Путина перед НАТО на данном этапе есть одно единственное преимущество. Он готов посылать своих солдат умирать на войну. А вот НАТО в общем и пацифичное ЕС в частности - не готово. Поэтому такой вариант (выведение войск из Болгарии и Румынии) официально отрицается, но уже даже некоторые западные политики готовы "обсуждать" это с рассиюшкой, чтобы не провоцировать, и может быть даже получить премию мира потом.
Ну, примерно как Чемберлен в 1938.
показати весь коментар
22.01.2022 11:22 Відповісти
Россия никогда не угрожала украинскому народу, напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи в Женеве с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

"Я хочу ещё раз напомнить, что Россия никогда, нигде ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу", - подчеркнул Лавров.
показати весь коментар
21.01.2022 21:23 Відповісти
лаврова нужно отхлестать селёдкой по морде!
показати весь коментар
21.01.2022 21:26 Відповісти
конь забыл добавить, что параша без угроз и обьявления войны, как диды говаривали "вероломно напала на украинский народ" и развязала эту войну ещё 8 лет назад.
показати весь коментар
21.01.2022 21:30 Відповісти
Хлистом
показати весь коментар
21.01.2022 21:41 Відповісти
Новый анекдот?
показати весь коментар
21.01.2022 21:27 Відповісти
Поздно пить Боржоми - рынок фондовый в раше потерял 750 млрд за один день по вине БОЛТЛИВОГО МИДА 😀😀
показати весь коментар
21.01.2022 21:28 Відповісти
москали готовы последнее отдать лишь бы нагадить соседям...
показати весь коментар
21.01.2022 21:31 Відповісти
не, лишь бы боярка не заканчивалась....
показати весь коментар
21.01.2022 22:17 Відповісти
Та хоть, 75 трильйонів. Для кацапів головне, щоб у сусіда погано було, а в себе в країні це не має значення.
показати весь коментар
21.01.2022 21:40 Відповісти
Путин готов заграбастать Украну несмотря на денежную цену вопроса. Это же не его деньги. Его миллиарды (отнюдь не в рублях) лежат в надёжном месте, а также вложены в западные компании и недвижимость через подставных лиц.
Так что на самом деле это всё, конечно, хорошо, но в кратко- и среднесрочной перспективе мало что для нас меняет.
показати весь коментар
22.01.2022 03:16 Відповісти
можем павтаріть... -
25 БЕРЕЗНЯ 1917

Український парад у столиці Росії https://www.istpravda.com.ua/articles/2019/08/20/156103/
показати весь коментар
21.01.2022 21:31 Відповісти
калантарян прылюдно бредит за большую торбу шекелей...
на самом деле оно няшка и залюбкы очолыть любой прайд в любом государстве...
показати весь коментар
21.01.2022 21:31 Відповісти
да и так понятно что на этот запрос в нато забьют. дело в том что и олени это знают и спецом кучу всего лепят , что бы замылить главное , выдвигают много требований в надежде выторговать то , что им надо.
показати весь коментар
21.01.2022 21:32 Відповісти
СП2
показати весь коментар
21.01.2022 21:37 Відповісти
СП-2 и так запустят, хотим мы того или нет, а выторговать они хотят в первую очередь Украину под свой контроль в любой форме.
показати весь коментар
22.01.2022 03:17 Відповісти
Чистая правда. Десяток требований, все, кроме одного-двух невозможно удовлетворить без существенного ущерба для Запада. А эти 1-2 требовния - это Украина и бывший СССР. Потом скажут: ладно, мы готовы "пойти на уступки" по всем требованиям, но вы хоть эти парочку нам удовлетворите.
Тактика понятна.
показати весь коментар
22.01.2022 03:21 Відповісти
Єпанута кобила
показати весь коментар
21.01.2022 21:34 Відповісти
уже давно нужно быдло ликвидировать козлячую гундяйскую бесосекту.
и заранее готовится сносить козлячий мост.
показати весь коментар
21.01.2022 21:43 Відповісти
НАТО може допомогти Пу вийти з неприємної ситуації просто проігнорувавши Пу. і навіть якщо Пу поїде в Китай та поплаче в плече Сі, і навіть якщо Пу та Сі створять свій новий союз чи пакт, назвемо його ПуСі пакт, до сраки ці карі очі.
показати весь коментар
21.01.2022 21:46 Відповісти
кацапів хтось в стойло поставить нарешті що б рило своє в інші країни не сунули
показати весь коментар
21.01.2022 21:47 Відповісти
некому
показати весь коментар
21.01.2022 21:49 Відповісти
,крім нас...
показати весь коментар
21.01.2022 21:57 Відповісти
один в поле не воин 😳
показати весь коментар
21.01.2022 22:32 Відповісти
русский идут нхй, по месту прописки!
показати весь коментар
21.01.2022 22:03 Відповісти
А дочурка Лаврова так і мучиться, бідолашна, в самому серці НАТО )))
показати весь коментар
21.01.2022 22:12 Відповісти
Офф топ
🙉🙈🙊😆
расея не подтверждает и не опровергает возможность размещения российских военных на Кубе, рассказал в середине января замминистра Сергей Рябков
показати весь коментар
21.01.2022 22:16 Відповісти
а заметили как растут аппетиты срахи???
то скромно - пообещайте никогда не принимать Украину и Грузию...
то по-наглее - а не принимайте еще Финляндию и Швецию...
а теперь еще и Болгария с Румынией глаз намылила...
а все потому что сюсюкались, пытаясь поговорить-уговорить и объяснить...
а плешивой чумной крысе загнанной в угол ничего не объяснишь... тут либо кокнуть либо перекусает всех
показати весь коментар
21.01.2022 22:22 Відповісти
Не думал, что наркотики из Афнанистана так быстро начнут действовать
показати весь коментар
22.01.2022 00:08 Відповісти
А чего только Румынии и Болгарии, кацапы уже смирились с войcками НАТО в странах Балтии?
показати весь коментар
22.01.2022 02:42 Відповісти
СКАЖИТЕ, ЧТО СДЕЛАЕТЕ ЭТО ПРИ ЛИЧНОЙ ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ И УБЕЙТЕ ЕГО !!!
показати весь коментар
22.01.2022 10:31 Відповісти
 
 