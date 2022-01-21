НАТО відкидає вимоги Росії вивести військових із Болгарії та Румунії
НАТО не відмовиться від принципів захисту членів організації, а тому не виводитиме війська з Болгарії та Румунії, заявляють в Альянсі.
"НАТО не відмовиться від нашої здатності захищати та обороняти одне одного, зокрема наявності присутності військ у східній частині Альянсу. Вимоги Росії призвели б до створення членів НАТО першого та другого сорту, чого ми не можемо прийняти. Ми відкидаємо будь-яку ідею сфер впливу в Європі", - заявила представник альянсу Оану Лунгеску в коментарі, поширеному в п'ятницю в Брюсселі як реакція на вимогу Росії про виведення військ із цих країн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Лунгеску запевнила, що альянс "завжди реагуватимемо на будь-яке погіршення нашого безпекового середовища, зокрема шляхом зміцнення нашої колективної оборони".
"НАТО виявляє пильність і продовжує оцінювати необхідність посилення східної частини нашого Альянсу", - наголосила представниця НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ДБЛ! (с)
Но у Путина перед НАТО на данном этапе есть одно единственное преимущество. Он готов посылать своих солдат умирать на войну. А вот НАТО в общем и пацифичное ЕС в частности - не готово. Поэтому такой вариант (выведение войск из Болгарии и Румынии) официально отрицается, но уже даже некоторые западные политики готовы "обсуждать" это с рассиюшкой, чтобы не провоцировать, и может быть даже получить премию мира потом.
Ну, примерно как Чемберлен в 1938.
"Я хочу ещё раз напомнить, что Россия никогда, нигде ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу", - подчеркнул Лавров.
Так что на самом деле это всё, конечно, хорошо, но в кратко- и среднесрочной перспективе мало что для нас меняет.
25 БЕРЕЗНЯ 1917
Український парад у столиці Росії https://www.istpravda.com.ua/articles/2019/08/20/156103/
на самом деле оно няшка и залюбкы очолыть любой прайд в любом государстве...
Тактика понятна.
и заранее готовится сносить козлячий мост.
🙉🙈🙊😆
расея не подтверждает и не опровергает возможность размещения российских военных на Кубе, рассказал в середине января замминистра Сергей Рябков
то скромно - пообещайте никогда не принимать Украину и Грузию...
то по-наглее - а не принимайте еще Финляндию и Швецию...
а теперь еще и Болгария с Румынией глаз намылила...
а все потому что сюсюкались, пытаясь поговорить-уговорить и объяснить...
а плешивой чумной крысе загнанной в угол ничего не объяснишь... тут либо кокнуть либо перекусает всех