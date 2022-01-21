Зеленский назначил Тарасовского заместителем главы Службы внешней разведки
Президент Владимир Зеленский назначил заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба главы государства.
"Назначить Тарасовского Александра Алексеевича замглавы Службы внешней разведки Украины", - говорится в сообщении.
Соответствующий указ №18 размещен на официальном сайте президента.
24 березня 2018 року Тарасовський подав https://declarations.com.ua/declaration/nacp_a2ab741a-43d8-41ad-8b28-5c32bfff7c38 декларацію про доходи, в якій ідеться про те, що він пенсіонер СБУ, військовослужбовець СБУ до 21 жовтня 2017 року, займає/претендує на посаду адміністративного складу Центрального управління СБУ.
У квітні 2021-го Укрінформ у матеріалі про справу брата судді https://file.liga.net/persons/vovk-pavel Павла Вовка , ексспівробітника СЗР Юрія Зонтова посилався на Тарасовського як на начальника управління кадрами СЗР.
На сайті СЗР доступна інформація лише про голову Олександра Литвиненка та про його першого заступника Андрія Алексєєнка.
