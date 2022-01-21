РУС
Зеленский назначил Тарасовского заместителем главы Службы внешней разведки

Президент Владимир Зеленский назначил заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Назначить Тарасовского Александра Алексеевича замглавы Службы внешней разведки Украины", - говорится в сообщении.

Соответствующий указ №18 размещен на официальном сайте президента.

Читайте также: Зеленский утвердил новое положение о прохождении службы военнослужащими СВР, - указ

Зеленский Владимир (21647) СВР (168)
+16
А він в хаті якого "обнальщіка" мешкає?
21.01.2022 23:48 Ответить
+15
проверили хоть, он не подданый *****? или как обычно, брат кума криворожской одноклассницы
22.01.2022 00:17 Ответить
+13
Угу, у Нелоха Переворотьки - либо квартальные, либо русня.
22.01.2022 00:22 Ответить
Зачем? Разззе сам неЛох не может управлять внешней разведкой?)
21.01.2022 23:48 Ответить
Просто назначенный ЗАМ или чей-то родственник или член семьи 95 квартала или резидент ФСБ (ГУР)РФ.
22.01.2022 04:04 Ответить
Может. Ведь лох уже закрыл школу внешней разведки, значит что-то сам умеет. Вон как он ловко из Букавеля в Оман переносится !
22.01.2022 09:15 Ответить
А він в хаті якого "обнальщіка" мешкає?
21.01.2022 23:48 Ответить
Это не тот, который из СБУ ушел на пенсию в 2017, работал в администрации СБУ?
21.01.2022 23:51 Ответить
У лютому 2012 року https://news.liga.net/politics/news/yanukovich_prodolzhaet_menyat_rukovoditeley_sbu LIGA.net повідомляла, що https://file.liga.net/persons/viktor-yanykovich Віктор Янукович звільнив Тарасовського з посади керівника управління роботи з особовим складом СБУ.

24 березня 2018 року Тарасовський подав https://declarations.com.ua/declaration/nacp_a2ab741a-43d8-41ad-8b28-5c32bfff7c38 декларацію про доходи, в якій ідеться про те, що він пенсіонер СБУ, військовослужбовець СБУ до 21 жовтня 2017 року, займає/претендує на посаду адміністративного складу Центрального управління СБУ.
У квітні 2021-го Укрінформ у матеріалі про справу брата судді https://file.liga.net/persons/vovk-pavel Павла Вовка , ексспівробітника СЗР Юрія Зонтова посилався на Тарасовського як на начальника управління кадрами СЗР.
На сайті СЗР доступна інформація лише про голову Олександра Литвиненка та про його першого заступника Андрія Алексєєнка.
22.01.2022 00:07 Ответить
А Литвиненко- це не кум брата Єрмака, який "трагічно" загинув на Донбасі а його "дух" обілечував кандидатів на держслужбу.
22.01.2022 03:58 Ответить
проверили хоть, он не подданый *****? или как обычно, брат кума криворожской одноклассницы
22.01.2022 00:17 Ответить
Угу, у Нелоха Переворотьки - либо квартальные, либо русня.
22.01.2022 00:22 Ответить
Це нові ( старі , як світ) обличчя в коМанді Зебабуїна Шейшельського
22.01.2022 00:27 Ответить
А это,что еще за крот?😁
22.01.2022 00:30 Ответить
зЄленяку на гиляку!
22.01.2022 00:33 Ответить
после прослушивания речи Блинкена в Берлине и "речухи" зеленьськага после встречи с Блинкеном можно понять только одно - зеленьський - это позор Украины... и назначает в разведку таких же, как сам низкоквалифицированных... интересно, а если бы зеленьськаму аппендицит вырезал бездомный... ему бы понравилось?
22.01.2022 00:54 Ответить
Зеленский назначил Тарасовского заместителем главы Службы внешней разведки Источник:
============
Вот это новость! Главный госизменник Украины и шизофреник, а по совместительству отдыхающий наркоман назначил замглавы Службы внешней разведки.
Замглавы, Карл!
22.01.2022 03:08 Ответить
я столько Зеленского не слышала за 2 года как сегодня в ленте...
Куда дели Ермака?))))
22.01.2022 07:06 Ответить
Он продолжае назначать нам новых предателей?
22.01.2022 09:13 Ответить
 
 