Зеленський призначив Тарасовського заступником голови Служби зовнішньої розвідки

Зеленський призначив Тарасовського заступником голови Служби зовнішньої розвідки

Президент Володимир Зеленський призначив заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомила пресслужба глави держави.

"Призначити Тарасовського Олександра Олексійовича заступником голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться у повідомленні.

Відповідний указ №18 розміщено на офіційному сайті президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський затвердив нове положення про проходження служби військовослужбовцями СЗР, - указ

Зеленський Володимир (25185) СЗР Служба зовнішньої розвідки (154)
+16
А він в хаті якого "обнальщіка" мешкає?
21.01.2022 23:48 Відповісти
21.01.2022 23:48 Відповісти
+15
проверили хоть, он не подданый *****? или как обычно, брат кума криворожской одноклассницы
22.01.2022 00:17 Відповісти
22.01.2022 00:17 Відповісти
+13
Угу, у Нелоха Переворотьки - либо квартальные, либо русня.
22.01.2022 00:22 Відповісти
22.01.2022 00:22 Відповісти
Зачем? Разззе сам неЛох не может управлять внешней разведкой?)
21.01.2022 23:48 Відповісти
21.01.2022 23:48 Відповісти
Просто назначенный ЗАМ или чей-то родственник или член семьи 95 квартала или резидент ФСБ (ГУР)РФ.
показати весь коментар
22.01.2022 04:04 Відповісти
Может. Ведь лох уже закрыл школу внешней разведки, значит что-то сам умеет. Вон как он ловко из Букавеля в Оман переносится !
показати весь коментар
22.01.2022 09:15 Відповісти
А він в хаті якого "обнальщіка" мешкає?
21.01.2022 23:48 Відповісти
21.01.2022 23:48 Відповісти
Это не тот, который из СБУ ушел на пенсию в 2017, работал в администрации СБУ?
показати весь коментар
21.01.2022 23:51 Відповісти
У лютому 2012 року https://news.liga.net/politics/news/yanukovich_prodolzhaet_menyat_rukovoditeley_sbu LIGA.net повідомляла, що https://file.liga.net/persons/viktor-yanykovich Віктор Янукович звільнив Тарасовського з посади керівника управління роботи з особовим складом СБУ.

24 березня 2018 року Тарасовський подав https://declarations.com.ua/declaration/nacp_a2ab741a-43d8-41ad-8b28-5c32bfff7c38 декларацію про доходи, в якій ідеться про те, що він пенсіонер СБУ, військовослужбовець СБУ до 21 жовтня 2017 року, займає/претендує на посаду адміністративного складу Центрального управління СБУ.
У квітні 2021-го Укрінформ у матеріалі про справу брата судді https://file.liga.net/persons/vovk-pavel Павла Вовка , ексспівробітника СЗР Юрія Зонтова посилався на Тарасовського як на начальника управління кадрами СЗР.
На сайті СЗР доступна інформація лише про голову Олександра Литвиненка та про його першого заступника Андрія Алексєєнка.
показати весь коментар
22.01.2022 00:07 Відповісти
А Литвиненко- це не кум брата Єрмака, який "трагічно" загинув на Донбасі а його "дух" обілечував кандидатів на держслужбу.
показати весь коментар
22.01.2022 03:58 Відповісти
проверили хоть, он не подданый *****? или как обычно, брат кума криворожской одноклассницы
показати весь коментар
22.01.2022 00:17 Відповісти
Угу, у Нелоха Переворотьки - либо квартальные, либо русня.
показати весь коментар
22.01.2022 00:22 Відповісти
Це нові ( старі , як світ) обличчя в коМанді Зебабуїна Шейшельського
показати весь коментар
22.01.2022 00:27 Відповісти
А это,что еще за крот?😁
показати весь коментар
22.01.2022 00:30 Відповісти
зЄленяку на гиляку!
показати весь коментар
22.01.2022 00:33 Відповісти
после прослушивания речи Блинкена в Берлине и "речухи" зеленьськага после встречи с Блинкеном можно понять только одно - зеленьський - это позор Украины... и назначает в разведку таких же, как сам низкоквалифицированных... интересно, а если бы зеленьськаму аппендицит вырезал бездомный... ему бы понравилось?
показати весь коментар
22.01.2022 00:54 Відповісти
Зеленский назначил Тарасовского заместителем главы Службы внешней разведки Источник:
============
Вот это новость! Главный госизменник Украины и шизофреник, а по совместительству отдыхающий наркоман назначил замглавы Службы внешней разведки.
Замглавы, Карл!
22.01.2022 03:08 Відповісти
22.01.2022 03:08 Відповісти
я столько Зеленского не слышала за 2 года как сегодня в ленте...
Куда дели Ермака?))))
показати весь коментар
22.01.2022 07:06 Відповісти
Он продолжае назначать нам новых предателей?
показати весь коментар
22.01.2022 09:13 Відповісти
 
 