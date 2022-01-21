Зеленський призначив Тарасовського заступником голови Служби зовнішньої розвідки
Президент Володимир Зеленський призначив заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомила пресслужба глави держави.
"Призначити Тарасовського Олександра Олексійовича заступником голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться у повідомленні.
Відповідний указ №18 розміщено на офіційному сайті президента.
24 березня 2018 року Тарасовський подав https://declarations.com.ua/declaration/nacp_a2ab741a-43d8-41ad-8b28-5c32bfff7c38 декларацію про доходи, в якій ідеться про те, що він пенсіонер СБУ, військовослужбовець СБУ до 21 жовтня 2017 року, займає/претендує на посаду адміністративного складу Центрального управління СБУ.
У квітні 2021-го Укрінформ у матеріалі про справу брата судді https://file.liga.net/persons/vovk-pavel Павла Вовка , ексспівробітника СЗР Юрія Зонтова посилався на Тарасовського як на начальника управління кадрами СЗР.
На сайті СЗР доступна інформація лише про голову Олександра Литвиненка та про його першого заступника Андрія Алексєєнка.
