Зеленский подписал указ о санкциях против ряда российских предприятий

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных экономических санкций против российских предприятий и организаций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил сайт главы государства.

Решение о введении санкций против российских предприятий, компаний, организаций принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) 30 декабря 2021 года. Зеленский 21 января указом №19 ввел в действие решение СНБО.

Как отмечается, под санкции попали 24 предприятия. Для них введены равные ограничения. В частности, это блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или прекращение лицензий и документов разрешительного характера, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.

В списке оказались следующие предприятия: акционерное общество "Ленпромтранспроект", акционерное общество "Страховая бизнес-группа", акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности", акционерное общество Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс", открытое акционерное общество "Гипрошахт", открытое акционерное общество "Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор", COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH, ООО "АЛАРМ911 НЕВА", ООО "Геоземстрой", ООО "Крымсетьэнергопроект", ООО "Научно-исследовательский институт диагностики", ООО "Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства", ООО "Нивад", ООО "СИРИУС ПРОЕКТ", ООО "Транспроект", ООО Управляющая компания "ТЮС", ООО Холдинговая компания "Трансстрой", Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России", Федеральное государственное предприятие "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации", Федеральное государственное предприятие "Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации", Фонд проектов социального и культурного назначения "Национальное культурное наследие", Автономная некоммерческая организация содействия деятельности "Русские сезоны", государственное автономное учреждение города Севастополя "Центр развития туризма".

Зеленский Владимир (21661) Крым (26453) санкции (11767)
Топ комментарии
+16
Мощьний удар!

А шо там "Свати" ?!
22.01.2022 00:44 Ответить
+13
Хтось знає ці підприємства, чи це просто видумані дЄрмаком ?
22.01.2022 00:49 Ответить
+13

https://esquire.ru/movies-and-shows/313563-svaty-7-stali-samym-populyarnym-teleserialom-2021-goda-v-rossii/#part0
22.01.2022 00:51 Ответить
Мощьний удар!

А шо там "Свати" ?!
22.01.2022 00:44 Ответить

https://esquire.ru/movies-and-shows/313563-svaty-7-stali-samym-populyarnym-teleserialom-2021-goda-v-rossii/#part0
22.01.2022 00:51 Ответить
Всё, Сватам писец, их в России запретили, а вы думаете чего Зеленский такой злой.
22.01.2022 02:22 Ответить
малоросьі так ранімьі....
В.Сєрдючка хотіла навіть повіситися, бо ну не було там *раша-гудбай!", а адінарод не вірить)
22.01.2022 05:40 Ответить
Ти ніпанімаєш, ета другоє! Нінада путать іскуства с палітікай!
22.01.2022 08:23 Ответить
Хтось знає ці підприємства, чи це просто видумані дЄрмаком ?
22.01.2022 00:49 Ответить
А зубна паста "Лесной бальзам" чомусь не під санкціями ?!
22.01.2022 00:51 Ответить
22.01.2022 00:54 Ответить
Не знаю, на що надіялись зебіли, коли голосували за Зе ....на диво ?
Страшно жити в країні, в якій 73 % населення постійно бігають по граблях.
22.01.2022 08:40 Ответить
Уявляєте, сидять в залі глядачі, ржуть з роялю в три горла - і е на щось сподіваються.
Не клеїться одне до одного.
22.01.2022 19:28 Ответить
Не знаю. В мене так не виходить.
22.01.2022 19:41 Ответить
Сміх в масовках має характер психомоторного трансу, коли певна кількість людей, що опиняється під дією, можуть індукувати масову сприйнятність. Люди здатні сміятися над сміхом інших, навіть коли вони не сприймають жарти інтелектуально. Як кажуть, сміх - заразний. Тож вмілий маніпулятор через сміх може отримати тимчасовий контроль над масою. Позитивні емоції від психомоторики немов якір чіпляються за людину, яка їх уособлює. За умови кількаразового повторення, пам'ять про емоції і моторні реакції перекреслює критичне сприняття реальності. Тож багато людських мотивів і емоцій, особливо неприємних, просто розчиняються у спогадах про психічний і фізичний комфорт. Та Зеленський з компанією використав не лише цю сприйнятність. Фактично подолав колективну свідомість.
Поза тим, що не усі українці сприйняли майдан як добро, події 14 року суттєво зростили рівень усвідомлення реальності і у прихильників, і у противників. На противагу цьому, зелені занурили суспільство у несвідомий стан чи не глибше, аніж воно було в 10 році. І в цьому сенсі 19 рік виявився справжнім антимайданом, на противагу недолугим спробам ригів наймати куплених провокаторів.
22.01.2022 20:38 Ответить
Про сміх. Кінематограф і шоубізнес використовують закулісний сміх або аплодисменти.
22.01.2022 20:45 Ответить
Порівняно з зеленим сміхом це дитячі зхабавки. Можна припустити, що ці хвилі усвідомлення-несвідомості будуть повторюватися в Україні ще.
22.01.2022 21:03 Ответить
Страшное дело! ***** не простит и обложит санкциями ,,Сватов"
22.01.2022 00:59 Ответить
22.01.2022 01:00 Ответить
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/peshki-fsb-v-ukraine-kogo-iz-slug-naroda-mogut-zadet-novye-sankcii-ssha-21012022-449023 Американські санкції проти Козака, Волошина, Сівковича та Олійника накладено за роботу на ФСБ Росії у 2020-2021 роках. Тому найцікавіше - це хто їхні співучасники у нинішній українській владі

Тарас Козак отримав санкції за поширення на своїх (медведчука) каналах "плівок Деркача". 20 травня 2020 р. Зеленський на прес-конференції прокоментував "плівки Деркача": "https://www.dsnews.ua/ukr/politics/-plenki-derkacha-sumeet-li-zelenskiy-vybratsya-iz-kremlevskoy-21052020220000 Про Порошенка та Байдена, так, я чув . Я думаю, що це не останній дзвінок, який побачать українці. Реагувати має прокуратура. Я знаю, що генпрокурор учора зареєструвала кримінальне провадження через депутата Деркача, будуть розслідувати. Я знаю, що цю справу можуть кваліфікувати як державну зраду". Злі язики стверджують, що Олег Татаров підказав Зеленському "геніальний піар-хід" на прес-конференції 20 травня 2020 р.

У вересні 2020 р. Мінфін США піддав санкціям Андрія Деркача, а в січні 2021 р. - також і нардепа Олександра Дубинського, який допомагав йому піарити його "плівки".

Олег Волошин отримав санкції, бо "працював з російськими діячами, щоб підірвати позиції українських урядовців та захищати інтереси Росії. Волошин також працював із Костянтином Килимником, громадянином Росії, який має зв'язок із російською розвідкою, який потрапив під санкції за спроби вплинути на президентські вибори в США у 2020 р. "щоб координувати передачу інформації для впливу на вибори в США за вказівкою Росії", - пояснює мініфін США. Хоча Волошин - нардеп від ОПЗЖ, але має близького друга серед "слуг народу". Це Максим Бужанський (він у лютому 2020 р. разом із Волошиним запропонував скандальний законопроект №3084, який "слуги" не наважилися підтримати, про те, що нардепи можуть виступати у Раді російською мовою замість української).

Володимир Сівкович координував свої дії з російськими спецслужбами, працював над тим, щоб нинішня українська влада погодилася передати Крим Росії. Одразу згадується, як улітку 2019-го, ще у статусі радника президента Зеленського, Гетьманцев активно піарив ідею подачі до Криму дніпровської води. Нинішній "слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев був помічником-консультантом нардепа Сівковича усі три каденції його депутатства у 2002-2010 рр.

Директор центру "Миротворець" Роман Зайцев повідомив: "Американці роботи "Миротворцю" підкинули. Почали обробляти їхні матеріали, здійснювати свою дорозвідку - і навіть не здивувалися, коли вийшли на Данила Гетьманцева, як на зв'язок російських агентів".
22.01.2022 01:18 Ответить
хто вас так списки вчив форматувати ?
22.01.2022 01:05 Ответить
''...Федеральное государственное предприятие "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации"...''
Ну наканєц-то! Дождалися.
22.01.2022 01:12 Ответить
https://www.youtube.com/hashtag/drozdov DROZDOV https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2 #Остап_Дроздов https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F #Дроздов_Позиція
💥 Почалася зачистка медіа-поля❗ Інтервю Остапа Дроздова на телеканалі НТА
https://youtu.be/8jXc1Kk65IY
22.01.2022 01:16 Ответить
Шёл восьмой год войны...
22.01.2022 01:16 Ответить
Ввел санкции против 24 предприятий. Остальные чем отличаются?
22.01.2022 06:17 Ответить
питання до зеленського та його світи
22.01.2022 08:19 Ответить
У Зеленського що світа,що освіта-повне гівно.Наразі-там потрібні не питання,а покарання зеленомордого зрадника.
22.01.2022 09:24 Ответить
ЯКі ж зебіли тупі... Ну що з вами робити...
От чому росіского рошену немає у списку ? Може тому що його давно немає ? А ви все носите своє лайно у пащі і вже роками кидаєтесь ним де тільки можна.
22.01.2022 08:46 Ответить
жах...., а це ж лише капля в морі, як вони тут комфортно влаштувалися, геть звідси, за пор'***** ваш, парадним маршем, негайно!
22.01.2022 08:18 Ответить
22.01.2022 08:44 Ответить
Нехай грудна жаба задаве цього зеленого тупого придурка! Може хтось назвати хоч дві відмінності між ****** та сЦИКЛОМ? Я -ні. Хоч наше непорозуміння набагато боягузливіше, але загальна тенденція мавпування зберігається на всі сто!
22.01.2022 10:29 Ответить
 
 