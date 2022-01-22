Зеленский подписал указ о санкциях против ряда российских предприятий

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных экономических санкций против российских предприятий и организаций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил сайт главы государства.

Решение о введении санкций против российских предприятий, компаний, организаций принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) 30 декабря 2021 года. Зеленский 21 января указом №19 ввел в действие решение СНБО.

Как отмечается, под санкции попали 24 предприятия. Для них введены равные ограничения. В частности, это блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или прекращение лицензий и документов разрешительного характера, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.

В списке оказались следующие предприятия: акционерное общество "Ленпромтранспроект", акционерное общество "Страховая бизнес-группа", акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности", акционерное общество Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс", открытое акционерное общество "Гипрошахт", открытое акционерное общество "Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор", COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH, ООО "АЛАРМ911 НЕВА", ООО "Геоземстрой", ООО "Крымсетьэнергопроект", ООО "Научно-исследовательский институт диагностики", ООО "Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства", ООО "Нивад", ООО "СИРИУС ПРОЕКТ", ООО "Транспроект", ООО Управляющая компания "ТЮС", ООО Холдинговая компания "Трансстрой", Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России", Федеральное государственное предприятие "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации", Федеральное государственное предприятие "Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации", Фонд проектов социального и культурного назначения "Национальное культурное наследие", Автономная некоммерческая организация содействия деятельности "Русские сезоны", государственное автономное учреждение города Севастополя "Центр развития туризма".

