Цензор.НЕТ
5 271 31

Зеленський підписав указ про санкції проти низки російських підприємств

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (СНБО) про введення персональних економічних санкцій проти російських підприємств та організацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив сайт глави держави.

Рішення про введення санкцій проти російських підприємств, компаній, організацій прийняло Раду національної безпеки та оборони (СНБО) 30 грудня 2021 року. Зеленский 21 січня указом №19 ввів в дію рішення СНБО.

Як відзначається, під санкції потрапилии 24 підприємства. Для них введені одинакові обмеження. Зокрема, це блокування активів, обмеження торгових операцій,запобігання виводу капіталів за межі України, призупинка виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання або припинення ліцензії та документи дозвільного характеру, отримання (надання), які є умовою для здійснення певного виду діяльності.

У списку виявилися такі підприємства: акционерное общество "Ленпромтранспроект", акционерное общество "Страховая бизнес группа", акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности", акционерное общество Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс", открытое акционерное общество "Гипрошахт", открытое акционерное общество "Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор", COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH, ООО"АЛАРМ911 НЕВА", ООО "Геоземстрой", ООО "Крымсетьэнергопроект", ООО "Научно-исследовательский институт диагностики", ООО "Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства", ООО"Нивад", ООО "СИРИУС ПРОЕКТ", ООО "Транспроект", ООО Управляющая компания "ТЮС", ООО Холдинговая компания "Трансстрой", Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России", Федеральное государственное предприятие "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации", Федеральное государственное предприятие "Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации", Фонд проектов социального и культурного назначения "Национальное культурное наследие", Автономная некоммерческая организация содействия деятельности "Русские сезоны", государственное автономное учреждение города Севастополя "Центр развития туризма".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський увів у дію рішення РНБО про персональні санкції

Автор: 

Зеленський Володимир (25185) Крим (14217) санкції (12576)
Топ коментарі
+16
Мощьний удар!

А шо там "Свати" ?!
22.01.2022 00:44 Відповісти
+13
Хтось знає ці підприємства, чи це просто видумані дЄрмаком ?
22.01.2022 00:49 Відповісти
+13

https://esquire.ru/movies-and-shows/313563-svaty-7-stali-samym-populyarnym-teleserialom-2021-goda-v-rossii/#part0
22.01.2022 00:51 Відповісти
Мощьний удар!

А шо там "Свати" ?!
22.01.2022 00:44 Відповісти

https://esquire.ru/movies-and-shows/313563-svaty-7-stali-samym-populyarnym-teleserialom-2021-goda-v-rossii/#part0
22.01.2022 00:51 Відповісти
Всё, Сватам писец, их в России запретили, а вы думаете чего Зеленский такой злой.
22.01.2022 02:22 Відповісти
малоросьі так ранімьі....
В.Сєрдючка хотіла навіть повіситися, бо ну не було там *раша-гудбай!", а адінарод не вірить)
22.01.2022 05:40 Відповісти
Ти ніпанімаєш, ета другоє! Нінада путать іскуства с палітікай!
22.01.2022 08:23 Відповісти
Хтось знає ці підприємства, чи це просто видумані дЄрмаком ?
22.01.2022 00:49 Відповісти
А зубна паста "Лесной бальзам" чомусь не під санкціями ?!
22.01.2022 00:51 Відповісти
22.01.2022 00:54 Відповісти
Не знаю, на що надіялись зебіли, коли голосували за Зе ....на диво ?
Страшно жити в країні, в якій 73 % населення постійно бігають по граблях.
22.01.2022 08:40 Відповісти
Уявляєте, сидять в залі глядачі, ржуть з роялю в три горла - і е на щось сподіваються.
Не клеїться одне до одного.
22.01.2022 19:28 Відповісти
Не знаю. В мене так не виходить.
22.01.2022 19:41 Відповісти
Сміх в масовках має характер психомоторного трансу, коли певна кількість людей, що опиняється під дією, можуть індукувати масову сприйнятність. Люди здатні сміятися над сміхом інших, навіть коли вони не сприймають жарти інтелектуально. Як кажуть, сміх - заразний. Тож вмілий маніпулятор через сміх може отримати тимчасовий контроль над масою. Позитивні емоції від психомоторики немов якір чіпляються за людину, яка їх уособлює. За умови кількаразового повторення, пам'ять про емоції і моторні реакції перекреслює критичне сприняття реальності. Тож багато людських мотивів і емоцій, особливо неприємних, просто розчиняються у спогадах про психічний і фізичний комфорт. Та Зеленський з компанією використав не лише цю сприйнятність. Фактично подолав колективну свідомість.
Поза тим, що не усі українці сприйняли майдан як добро, події 14 року суттєво зростили рівень усвідомлення реальності і у прихильників, і у противників. На противагу цьому, зелені занурили суспільство у несвідомий стан чи не глибше, аніж воно було в 10 році. І в цьому сенсі 19 рік виявився справжнім антимайданом, на противагу недолугим спробам ригів наймати куплених провокаторів.
22.01.2022 20:38 Відповісти
Про сміх. Кінематограф і шоубізнес використовують закулісний сміх або аплодисменти.
22.01.2022 20:45 Відповісти
Порівняно з зеленим сміхом це дитячі зхабавки. Можна припустити, що ці хвилі усвідомлення-несвідомості будуть повторюватися в Україні ще.
22.01.2022 21:03 Відповісти
Страшное дело! ***** не простит и обложит санкциями ,,Сватов"
22.01.2022 00:59 Відповісти
22.01.2022 01:00 Відповісти
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/peshki-fsb-v-ukraine-kogo-iz-slug-naroda-mogut-zadet-novye-sankcii-ssha-21012022-449023 Американські санкції проти Козака, Волошина, Сівковича та Олійника накладено за роботу на ФСБ Росії у 2020-2021 роках. Тому найцікавіше - це хто їхні співучасники у нинішній українській владі

Тарас Козак отримав санкції за поширення на своїх (медведчука) каналах "плівок Деркача". 20 травня 2020 р. Зеленський на прес-конференції прокоментував "плівки Деркача": "https://www.dsnews.ua/ukr/politics/-plenki-derkacha-sumeet-li-zelenskiy-vybratsya-iz-kremlevskoy-21052020220000 Про Порошенка та Байдена, так, я чув . Я думаю, що це не останній дзвінок, який побачать українці. Реагувати має прокуратура. Я знаю, що генпрокурор учора зареєструвала кримінальне провадження через депутата Деркача, будуть розслідувати. Я знаю, що цю справу можуть кваліфікувати як державну зраду". Злі язики стверджують, що Олег Татаров підказав Зеленському "геніальний піар-хід" на прес-конференції 20 травня 2020 р.

У вересні 2020 р. Мінфін США піддав санкціям Андрія Деркача, а в січні 2021 р. - також і нардепа Олександра Дубинського, який допомагав йому піарити його "плівки".

Олег Волошин отримав санкції, бо "працював з російськими діячами, щоб підірвати позиції українських урядовців та захищати інтереси Росії. Волошин також працював із Костянтином Килимником, громадянином Росії, який має зв'язок із російською розвідкою, який потрапив під санкції за спроби вплинути на президентські вибори в США у 2020 р. "щоб координувати передачу інформації для впливу на вибори в США за вказівкою Росії", - пояснює мініфін США. Хоча Волошин - нардеп від ОПЗЖ, але має близького друга серед "слуг народу". Це Максим Бужанський (він у лютому 2020 р. разом із Волошиним запропонував скандальний законопроект №3084, який "слуги" не наважилися підтримати, про те, що нардепи можуть виступати у Раді російською мовою замість української).

Володимир Сівкович координував свої дії з російськими спецслужбами, працював над тим, щоб нинішня українська влада погодилася передати Крим Росії. Одразу згадується, як улітку 2019-го, ще у статусі радника президента Зеленського, Гетьманцев активно піарив ідею подачі до Криму дніпровської води. Нинішній "слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев був помічником-консультантом нардепа Сівковича усі три каденції його депутатства у 2002-2010 рр.

Директор центру "Миротворець" Роман Зайцев повідомив: "Американці роботи "Миротворцю" підкинули. Почали обробляти їхні матеріали, здійснювати свою дорозвідку - і навіть не здивувалися, коли вийшли на Данила Гетьманцева, як на зв'язок російських агентів".
22.01.2022 01:18 Відповісти
хто вас так списки вчив форматувати ?
22.01.2022 01:05 Відповісти
''...Федеральное государственное предприятие "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации"...''
Ну наканєц-то! Дождалися.
22.01.2022 01:12 Відповісти
https://www.youtube.com/hashtag/drozdov DROZDOV https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2 #Остап_Дроздов https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F #Дроздов_Позиція
💥 Почалася зачистка медіа-поля❗ Інтервю Остапа Дроздова на телеканалі НТА
https://youtu.be/8jXc1Kk65IY
22.01.2022 01:16 Відповісти
Шёл восьмой год войны...
22.01.2022 01:16 Відповісти
Ввел санкции против 24 предприятий. Остальные чем отличаются?
22.01.2022 06:17 Відповісти
питання до зеленського та його світи
22.01.2022 08:19 Відповісти
У Зеленського що світа,що освіта-повне гівно.Наразі-там потрібні не питання,а покарання зеленомордого зрадника.
22.01.2022 09:24 Відповісти
ЯКі ж зебіли тупі... Ну що з вами робити...
От чому росіского рошену немає у списку ? Може тому що його давно немає ? А ви все носите своє лайно у пащі і вже роками кидаєтесь ним де тільки можна.
22.01.2022 08:46 Відповісти
жах...., а це ж лише капля в морі, як вони тут комфортно влаштувалися, геть звідси, за пор'***** ваш, парадним маршем, негайно!
22.01.2022 08:18 Відповісти
22.01.2022 08:44 Відповісти
Нехай грудна жаба задаве цього зеленого тупого придурка! Може хтось назвати хоч дві відмінності між ****** та сЦИКЛОМ? Я -ні. Хоч наше непорозуміння набагато боягузливіше, але загальна тенденція мавпування зберігається на всі сто!
22.01.2022 10:29 Відповісти
 
 