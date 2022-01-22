Зеленський підписав указ про санкції проти низки російських підприємств

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (СНБО) про введення персональних економічних санкцій проти російських підприємств та організацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив сайт глави держави.

Рішення про введення санкцій проти російських підприємств, компаній, організацій прийняло Раду національної безпеки та оборони (СНБО) 30 грудня 2021 року. Зеленский 21 січня указом №19 ввів в дію рішення СНБО.

Як відзначається, під санкції потрапилии 24 підприємства. Для них введені одинакові обмеження. Зокрема, це блокування активів, обмеження торгових операцій,запобігання виводу капіталів за межі України, призупинка виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання або припинення ліцензії та документи дозвільного характеру, отримання (надання), які є умовою для здійснення певного виду діяльності.

У списку виявилися такі підприємства: акционерное общество "Ленпромтранспроект", акционерное общество "Страховая бизнес группа", акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности", акционерное общество Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс", открытое акционерное общество "Гипрошахт", открытое акционерное общество "Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор", COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH, ООО"АЛАРМ911 НЕВА", ООО "Геоземстрой", ООО "Крымсетьэнергопроект", ООО "Научно-исследовательский институт диагностики", ООО "Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства", ООО"Нивад", ООО "СИРИУС ПРОЕКТ", ООО "Транспроект", ООО Управляющая компания "ТЮС", ООО Холдинговая компания "Трансстрой", Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России", Федеральное государственное предприятие "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации", Федеральное государственное предприятие "Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации", Фонд проектов социального и культурного назначения "Национальное культурное наследие", Автономная некоммерческая организация содействия деятельности "Русские сезоны", государственное автономное учреждение города Севастополя "Центр развития туризма".

