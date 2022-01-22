Украина получит еще более 40 миллионов доз COVID-вакцин, - Ляшко

В Украине сейчас имеются в наличии 11,5 млн доз вакцины от COVID-19, еще свыше 40 млн доз будут поставлены по контрактам и в рамках механизма COVAX.

Об этом на встрече с журналистами сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На складах у нас сейчас 11,5 млн доз вакцины. 25 млн доз Pfizer законтрактовано на поставку. Также 6,5 млн доз вакцины Coronavak, и 10 млн доз по механизму COVAX", – сказал Ляшко.

Он отметил, что сейчас рассматривается несколько сценариев повторного курса базовой прививки от COVID-19. В частности, в зависимости от динамики и мутации коронавируса, вакцинация может проводиться так же, как против гриппа, - накануне эпидемического сезона ОРВИ.

"Самые большие волны: октябрь - ноябрь и конец января - начало февраля или середина февраля - март. Поэтому вакцинироваться от коронавируса, вероятно, как и от гриппа - август, сентябрь, октябрь. Есть защита, и потом вакцинируемся снова", - рассказал глава Минздрава.

