Украина получит еще более 40 миллионов доз COVID-вакцин, - Ляшко
В Украине сейчас имеются в наличии 11,5 млн доз вакцины от COVID-19, еще свыше 40 млн доз будут поставлены по контрактам и в рамках механизма COVAX.
Об этом на встрече с журналистами сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На складах у нас сейчас 11,5 млн доз вакцины. 25 млн доз Pfizer законтрактовано на поставку. Также 6,5 млн доз вакцины Coronavak, и 10 млн доз по механизму COVAX", – сказал Ляшко.
Он отметил, что сейчас рассматривается несколько сценариев повторного курса базовой прививки от COVID-19. В частности, в зависимости от динамики и мутации коронавируса, вакцинация может проводиться так же, как против гриппа, - накануне эпидемического сезона ОРВИ.
"Самые большие волны: октябрь - ноябрь и конец января - начало февраля или середина февраля - март. Поэтому вакцинироваться от коронавируса, вероятно, как и от гриппа - август, сентябрь, октябрь. Есть защита, и потом вакцинируемся снова", - рассказал глава Минздрава.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То, знайте - так, він дійсно вакцинований...
В неприродний спосіб
Антитіла в організмі утворюються абсолютно однакові, захворів ти чи завакцинувався. Це хімія, а не магія.
Гіпотеза-експеримент-гіпотеза....
Вчиться,якщо здатні....Експериментуйте
Гіпотеза-експеримент-гіпотеза...
Вчиться, якщо здатні...
Експериментуйте.
Мій внутрішній grammar nazi обурюється. А в іншому повністю погоджуюся, і вам того ж.
PS мене чомусь намагаються навчити третьокласники, які не здолали граматику. Що за часи, що за звичаї.
А,чемність,й краплина скромності, тоб,б, незавадила ,студіозо
Логика где?
Чим більше імуноглобуліну IgG у крові - тим менша ймовірність захворіти або захворіти важко. Це хімія, а не магія.
Пс....Бустерну хочуть і в нас зробити обов'язковою.
"Здобув ступінь доктора філософії з біотехнологій розмноження у ветеринарній школі університету Арістотеля...
Почав працювати на «Pfizer» у 1993 році - ветеринаром і технічним директором відділу охорони здоров'я тварин у грецькому підрозділі компанії..."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0
Смертность среди мальчиков-подростков была практически одинаковой между 1 и 17 неделями как в 2020, так и в 2021 году, но затем увеличилась на 53% между 18 и 52 неделями после введения вакцины Covid-19 для этой возрастной группы.
Но, как вы понимаете, это просто совпадение и вакцина тут ни при чем.
Цікаво Хто?
Похоже медицинский диплом у чувака левый.
Вакцинацией короновирус победить https://hvylya.net/analytics/242269-covid-19-neadekvatna-reakciya-na-otrimaniy-dosvid НЕВОЗМОЖНО!!!