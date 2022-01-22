РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10023 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 644 85

Украина получит еще более 40 миллионов доз COVID-вакцин, - Ляшко

Украина получит еще более 40 миллионов доз COVID-вакцин, - Ляшко

В Украине сейчас имеются в наличии 11,5 млн доз вакцины от COVID-19, еще свыше 40 млн доз будут поставлены по контрактам и в рамках механизма COVAX.

Об этом на встрече с журналистами сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На складах у нас сейчас 11,5 млн доз вакцины. 25 млн доз Pfizer законтрактовано на поставку. Также 6,5 млн доз вакцины Coronavak, и 10 млн доз по механизму COVAX", – сказал Ляшко.

Он отметил, что сейчас рассматривается несколько сценариев повторного курса базовой прививки от COVID-19. В частности, в зависимости от динамики и мутации коронавируса, вакцинация может проводиться так же, как против гриппа, - накануне эпидемического сезона ОРВИ.

"Самые большие волны: октябрь - ноябрь и конец января - начало февраля или середина февраля - март. Поэтому вакцинироваться от коронавируса, вероятно, как и от гриппа - август, сентябрь, октябрь. Есть защита, и потом вакцинируемся снова", - рассказал глава Минздрава.

Читайте также: Ивано-Франковская область с 24 января переходит в "красную" зону карантина

Автор: 

вакцина (3815) Ляшко Виктор (1369) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Для досягнення нормального ефекту від вакцин,потрібно закупити,ще приблизно 800 мільйонів доз.
показать весь комментарий
22.01.2022 02:09 Ответить
+8
брехня . одинаково болеют . все от пресонального иммунитета зависит .
показать весь комментарий
22.01.2022 08:03 Ответить
+8
Смертность среди подростков мужского пола в Великобритании увеличилась на 53 % после вакцинации в 2021 году

Смертность среди мальчиков-подростков была практически одинаковой между 1 и 17 неделями как в 2020, так и в 2021 году, но затем увеличилась на 53% между 18 и 52 неделями после введения вакцины Covid-19 для этой возрастной группы.

Но, как вы понимаете, это просто совпадение и вакцина тут ни при чем.
показать весь комментарий
22.01.2022 10:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для досягнення нормального ефекту від вакцин,потрібно закупити,ще приблизно 800 мільйонів доз.
показать весь комментарий
22.01.2022 02:09 Ответить
причем только на криворожскую! sic! область
показать весь комментарий
22.01.2022 02:31 Ответить
На одного сумнозвісного вихідця з Кривого рогу.
показать весь комментарий
22.01.2022 06:35 Ответить
А,потім Утилізувати. Гроші пахнуть?
показать весь комментарий
22.01.2022 11:00 Ответить
хоть свежей, надеюсь, ведь ляшко примет любой шмурдяк, лишь бы дать повод зеленскому запилить видосик
показать весь комментарий
22.01.2022 02:29 Ответить
А міг би і мером киян розводити)))
показать весь комментарий
22.01.2022 05:21 Ответить
Якщо ви коли-небудь задасте собі запитання: "А чи вакцинований сам Ляшко?"
То, знайте - так, він дійсно вакцинований...
В неприродний спосіб
показать весь комментарий
22.01.2022 04:17 Ответить
Но зачем более 40 млн.доз?У нас населения столько нет,а подлежащих вакцинации тем более.
показать весь комментарий
22.01.2022 06:36 Ответить
"повторный курс" - это снова всем, шо кололись, по 2-3раза! идиоты! совсем имунитет посадят!
показать весь комментарий
22.01.2022 06:41 Ответить
Зруйнують,здатнсть організму до існувння.
показать весь комментарий
22.01.2022 10:40 Ответить
А вірус, отже, зміцнює організм до стану крутого яйця?

Антитіла в організмі утворюються абсолютно однакові, захворів ти чи завакцинувався. Це хімія, а не магія.
показать весь комментарий
22.01.2022 11:03 Ответить
Хто,вам,пообіцяв панацею? Сподієтеся на ефект плацебо? Чи на богоподібність людини? Віруєте в чуддійність штрикання?
показать весь комментарий
22.01.2022 11:08 Ответить
Це хімічна теорія існуваня життя?
показать весь комментарий
22.01.2022 11:10 Ответить
Життя - це сукупність біохімічних реакцій у організмі, це загальноприйнята концепція у науці. Ідея про божественну сутність життя - на полиці з релігійною літературою. Але я не великий фахівець у релігії, тому нічого сказати про це не можу.
показать весь комментарий
22.01.2022 11:14 Ответить
Вірте в науку,експериментуйте....,Всесвіт,най,вам,допомагає. Успіхів
показать весь комментарий
22.01.2022 11:26 Ответить
Життя- сукупнсть інфомаційних процесів здатних до самопоновленя,й усладнення. Залежність й взаємодія з матеріальними носіями не з'ясована
показать весь комментарий
22.01.2022 11:32 Ответить
О, прихильник теорії "чистого духу". Прокинься, 18-е століття давно минуло.
показать весь комментарий
22.01.2022 11:49 Ответить
Знайомтеся,з теоритичнии підвалинами науки
Гіпотеза-експеримент-гіпотеза....
Вчиться,якщо здатні....Експериментуйте
показать весь комментарий
22.01.2022 12:45 Ответить
Знайомтеся з теоритичними підвалинами науки.
Гіпотеза-експеримент-гіпотеза...
Вчиться, якщо здатні...
Експериментуйте.

Мій внутрішній grammar nazi обурюється. А в іншому повністю погоджуюся, і вам того ж.

PS мене чомусь намагаються навчити третьокласники, які не здолали граматику. Що за часи, що за звичаї.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:03 Ответить
Дістав коммунікатор, що краде літери й слова.
А,чемність,й краплина скромності, тоб,б, незавадила ,студіозо
показать весь комментарий
22.01.2022 13:14 Ответить
Чому примушують вакцинуватися. Чому ???
показать весь комментарий
22.01.2022 11:37 Ответить
Я нікого не примушую. Більше того, у світлі поширення "омікрону" не бачу сенсу у вакцинації вакцинами, які більше не діють. Але я категорично проти дрімучої, середньовічної пропаганди, які тут несуть антивакери. Ще трохи, і відьм почнуть спалювати.
показать весь комментарий
22.01.2022 11:47 Ответить
А если не колоться, и просто заболеть, то иммунитет от этого вырастет, прямо как удои крупного рогатого скота в советской статистике

Логика где?
показать весь комментарий
22.01.2022 11:00 Ответить
Іунітет,лише здатніст до імунної вдповіді Здатсть на базарі некупиш
показать весь комментарий
22.01.2022 11:03 Ответить
Імунна відповідь визначається кількістю антитіл IgG S у крові людини.

Чим більше імуноглобуліну IgG у крові - тим менша ймовірність захворіти або захворіти важко. Це хімія, а не магія.
показать весь комментарий
22.01.2022 11:10 Ответить
Здатністьздатність,здатність, і тільки здатніть. Віра,в дослідення,лиш віра
показать весь комментарий
22.01.2022 11:14 Ответить
Віра в дослідження може бути підкріплена експериментами, що повторюються. Віра в Бога не підкріплена нічим. Але це не заважає мільярдам людей вірити в бога, а також у мільйони інших магічних та містичних речей. Ти віриш у існування у людини певної містичної субстанції під назвою "імунітет". Чим це відрізняється від віри наших предків у те, що грім у грозу походить від гуркоту коліс воза, який возить небосхилом бога Сварога?
показать весь комментарий
22.01.2022 11:20 Ответить
Нема,**************** з біологією. Перемоги,лише паліатив,з невідомми наслідками. Експеримеуйте...
показать весь комментарий
22.01.2022 11:18 Ответить
Неужели ещё остались ИДИОТЫ,которые будут колоть в себя смерть замедленного действия,а иногда и мгновенного?
показать весь комментарий
22.01.2022 14:08 Ответить
Хворіють всі , просто вакцинований пчихне і висмаркається , а не вакцинованого швидка везе в лікарню , натягає йому на голову кисневий намордник в якому антиваксер і помирає в 90% випадках.
показать весь комментарий
22.01.2022 07:00 Ответить
брехня . одинаково болеют . все от пресонального иммунитета зависит .
показать весь комментарий
22.01.2022 08:03 Ответить
Ну во-первых среди вакцинированных смертность в десятки раз ниже от ковида чем у неваксов. Сейчас во франциях-британиях уколото более 70% населения и у них по 100 трупов при 100 тыс выявленных случаев. А в Украине 100 трупов было при 5 тыс случаях
показать весь комментарий
22.01.2022 08:28 Ответить
Тільки вакциновані знають про те як хворіють не вакциновані )))
показать весь комментарий
22.01.2022 10:35 Ответить
Так а юди вже четверту штрикають .
Пс....Бустерну хочуть і в нас зробити обов'язковою.
показать весь комментарий
22.01.2022 07:13 Ответить
Куда я попал...
показать весь комментарий
22.01.2022 07:26 Ответить
40 миллионов это чего ? первой и второй дозы от альфа варианта ? Так альфы уже нет и в помине она еще в 20 году закончилась .
показать весь комментарий
22.01.2022 08:05 Ответить
А утилізувати,а 'наукова цікавість'?
показать весь комментарий
22.01.2022 10:57 Ответить
Ребята, да не колитесь вы ничем и никогда, и таблеток не пейте, и детей на "опыты" медикам не отдавайте, и Бил Гейтсовые виндовсы не юзайте, только мёд с подорожником и линух. Почему нужно обязательно высраться в теме про пандемию? Вам СОВСЕМ нечем заняться?
показать весь комментарий
22.01.2022 08:13 Ответить
Да ты издеваешься. Антиваксер, и линух? Как работать на линухе при пораженном головном мозге? Там есть, конечно, Accessibility Tools для плохо видящих и прочих глухих, но в тяжелых случаях это не помогает. А в остальном полностью с тобой согласен
показать весь комментарий
22.01.2022 10:49 Ответить
Чому заставляють порушуючи конституцію України і Європейські закони про права людини ? Чому?
показать весь комментарий
22.01.2022 11:45 Ответить
Я не знаю. І, чесно кажучи, мені начхати, хто і що там порушує. Це не перше і не останнє порушення, і навіть не найнебезпечніше. Ось потрапите ментам у РВВС, і відмітять вони вас палицями по нирках, без жодного приводу, тоді думатимете про інші "порушення Конституції".
показать весь комментарий
22.01.2022 12:01 Ответить
Да я смотрю и тебе нечем заняться.ps.да мы и не колемся,в отличии от некоторых.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:11 Ответить
Лучший способ узнать результативность коммуникации власть-народ и эффективность работы власти в условиях пандемии - посмотреть на общие цифры вакцинации по странам. Из-за клоунских дегенератов у руля страны, сейчас Украина имеет такой же процент вакцинации, как самые отсталые африканские страны. Карл, благодаря зе-команде, Украина в одной строке с габонами, чадом, сомали и тд! А теперь идиоты73%, можете ржать!
показать весь комментарий
22.01.2022 08:24 Ответить
Пусть выздыхают, а мы поржём.
показать весь комментарий
22.01.2022 08:39 Ответить
Та вы уже поржали "па приколу", можете не останавливаться
показать весь комментарий
22.01.2022 09:11 Ответить
Ошибаешься товарищ, я порохобот.
показать весь комментарий
22.01.2022 09:52 Ответить
Товарищи на Расии,так что тебе минус под шконку.Зелебот ты.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:06 Ответить
шо в головах у людей..... это просто мрак
показать весь комментарий
22.01.2022 08:52 Ответить
Да он маньяк какой-то(неважно кто зе или ляшко) влюбом случае не ошибетесь
показать весь комментарий
22.01.2022 10:04 Ответить
Ні він лікар для санстанції. Тобто "лікар".
показать весь комментарий
22.01.2022 11:47 Ответить
А Бурла А. - ветеринар:
"Здобув ступінь доктора філософії з біотехнологій розмноження у ветеринарній школі університету Арістотеля...
Почав працювати на «Pfizer» у 1993 році - ветеринаром і технічним директором відділу охорони здоров'я тварин у грецькому підрозділі компанії..."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0
показать весь комментарий
22.01.2022 12:25 Ответить
четырежды вакцинированный министр обороны Израиля заболел... вы не поверите! - коронавирусом...
показать весь комментарий
22.01.2022 10:06 Ответить
Ты не поверишь, но никто и не обещает, что завакцинированные не заболеют. Могут заболеть, могут не заболеть. Тут больше вопрос, "как заболеют", и "какова вероятность заболеть". Но это слишком сложные вопросы для туповатого быдла, которые если и думают о чем, то только о том, как пожрать и по#рать.
показать весь комментарий
22.01.2022 10:52 Ответить
Ви ж вакциновані, то чому нерви і переживання? Де логіка ?
показать весь комментарий
22.01.2022 11:48 Ответить
Ні, я не вакцинований. Але не тому, що тупий чи ідейний, а просто тому, що ліньки сходити. Ось треба буде бумажку через пару місяців, піду вколюсь. А ось натовпи антиваксерів, що ********* по форумах, викликають у мене ненависть. Не тому, що вони не мають рації, а вони її не мають, а тому, що вони сіють свою тупість і недалекість скрізь, куди можуть дотягнутися.
показать весь комментарий
22.01.2022 11:57 Ответить
наведи мені дослідження нормальної методики, клінічні і не на 10 чи 50 пацієнтах, які строго підтверджують сказане тобою. Без маніпуляцій і припущень: "можливо..., як ми вважаємо" і т.п. вирази.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:33 Ответить
Ні не хочу. Можеш починати кричати "ура, злився". Але я просто не хочу. Я не сперечаюся з ідіотами.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:54 Ответить
таки злилося... ось такі ви, апологети недалекі. думав. що відрізняєш вінду від лінукса чи вмієш код лабать, то зразу перцем грамотним став? ні, хлопчику, дуже помиляєшся. ти як був вівцею, так нею і залишаєшся, тільки з, можливо, айфоном, в кишені )))
показать весь комментарий
22.01.2022 17:56 Ответить
Добре,що в легкій формі
показать весь комментарий
22.01.2022 10:54 Ответить
А мы верим,и знаем!все кто укололся будут болеть,им ослабили иммунную систему.привет ваксерам!
показать весь комментарий
22.01.2022 14:13 Ответить
Смертность среди подростков мужского пола в Великобритании увеличилась на 53 % после вакцинации в 2021 году

Смертность среди мальчиков-подростков была практически одинаковой между 1 и 17 неделями как в 2020, так и в 2021 году, но затем увеличилась на 53% между 18 и 52 неделями после введения вакцины Covid-19 для этой возрастной группы.

Но, как вы понимаете, это просто совпадение и вакцина тут ни при чем.
показать весь комментарий
22.01.2022 10:18 Ответить
Увеличение потребления пива в два раза вызывает увеличение потребления мороженого в четыре раза. Не веришь, спроси любого менеджера по закупкам в любом супермаркете. И нет, это не просто совпадение, но, боюсь, почему так происходит, это слишком сложно для твоего понимания. Как и в случае смертности подростков мужского пола в Великобритании
показать весь комментарий
22.01.2022 10:57 Ответить
Ляжке, хтось Доплачу за штрикання?
Цікаво Хто?
показать весь комментарий
22.01.2022 10:43 Ответить
Що, кампанія зутилізації вакцин,?
показать весь комментарий
22.01.2022 10:51 Ответить
Шкодливе сученя прекрасно розуміє, що на вищу міру соціального захисту з конфіскацією воно вже напрацювало, тому втрачати начебто нічого... А даремно.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:31 Ответить
Особисто а мене єдина надія на 2024 рік: в 2024-му році вибори нового очільника ВООЗ та нового Президента США. Про ВООЗ , думаю, все всім зрозуміло. А щодо Президента США, то при Д.Байдені (при всій моїй повазі до нього,як стратегічного партнера України), скасування протикороновірусних заходів (карантину, 3,4,5,...20 доз вакцинацій) точно не буде, бо Байдена дуже заляканий короновірусу, і до того ж сам у групі ризику (75+ років)
показать весь комментарий
22.01.2022 13:10 Ответить
и засандалить в жопу Ляшко
показать весь комментарий
22.01.2022 13:28 Ответить
Колоть! Колоть! Колоть! Всех! Ибо если "эпидемия" не дай бог закончиться, вы шестерки фармкоорпораций будете сидеть!
показать весь комментарий
22.01.2022 13:44 Ответить
дивно як омікрон, в результаті т.з. "еволюції", став менш агресивним ніж інші агресивніші штами яких він "пережив". В результаті т.з. пандемії відбувся масовий перерозподіл капіталу у світі у сторону мед та фарм бізнесу
показать весь комментарий
22.01.2022 15:17 Ответить
Цікаво, що всі ці вакцинатори будуть на допитах казати?
показать весь комментарий
22.01.2022 21:14 Ответить
Маємо захист і потім вакцинуємося знов", - розповів глава МОЗ.
Похоже медицинский диплом у чувака левый.
Вакцинацией короновирус победить https://hvylya.net/analytics/242269-covid-19-neadekvatna-reakciya-na-otrimaniy-dosvid НЕВОЗМОЖНО!!!
показать весь комментарий
22.01.2022 21:18 Ответить
 
 