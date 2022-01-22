УКР
3 644 85

Україна отримає ще понад 40 мільйонів доз COVID-вакцин, - Ляшко

В Україні зараз у наявності є 11,5 млн доз вакцини проти COVID-19, ще понад 40 млн доз буде поставлено за контрактами та в рамках механізму COVAX.

Про це на зустрічі з журналістами повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиалнням на Укрінформ.

"На складах у нас зараз 11,5 млн доз вакцини. 25 млн доз Pfizer законтрактовано на поставку. Також 6,5 млн доз вакцини Coronavak, і 10 млн доз за механізмом COVAX", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що зараз розглядається кілька сценаріїв повторного курсу базового щеплення проти COVID-19. Зокрема, залежно від динаміки та мутації коронавірусу, вакцинація може проводитися так само, як і проти грипу, - напередодні епідемічного сезону ГРВІ.

"Найбільші хвилі: жовтень - листопад і кінець січня - початок лютого або середина лютого - березень. Тому вакцинуватися від коронавірусу, імовірно, як і від грипу - серпень, вересень, жовтень. Маємо захист і потім вакцинуємося знов", - розповів глава МОЗ.

вакцина (4419) Ляшко Віктор (1523) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+15
Для досягнення нормального ефекту від вакцин,потрібно закупити,ще приблизно 800 мільйонів доз.
показати весь коментар
22.01.2022 02:09 Відповісти
+8
брехня . одинаково болеют . все от пресонального иммунитета зависит .
показати весь коментар
22.01.2022 08:03 Відповісти
+8
Смертность среди подростков мужского пола в Великобритании увеличилась на 53 % после вакцинации в 2021 году

Смертность среди мальчиков-подростков была практически одинаковой между 1 и 17 неделями как в 2020, так и в 2021 году, но затем увеличилась на 53% между 18 и 52 неделями после введения вакцины Covid-19 для этой возрастной группы.

Но, как вы понимаете, это просто совпадение и вакцина тут ни при чем.
показати весь коментар
22.01.2022 10:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
причем только на криворожскую! sic! область
показати весь коментар
22.01.2022 02:31 Відповісти
На одного сумнозвісного вихідця з Кривого рогу.
показати весь коментар
22.01.2022 06:35 Відповісти
А,потім Утилізувати. Гроші пахнуть?
показати весь коментар
22.01.2022 11:00 Відповісти
хоть свежей, надеюсь, ведь ляшко примет любой шмурдяк, лишь бы дать повод зеленскому запилить видосик
показати весь коментар
22.01.2022 02:29 Відповісти
А міг би і мером киян розводити)))
показати весь коментар
22.01.2022 05:21 Відповісти
Якщо ви коли-небудь задасте собі запитання: "А чи вакцинований сам Ляшко?"
То, знайте - так, він дійсно вакцинований...
В неприродний спосіб
показати весь коментар
22.01.2022 04:17 Відповісти
Но зачем более 40 млн.доз?У нас населения столько нет,а подлежащих вакцинации тем более.
показати весь коментар
22.01.2022 06:36 Відповісти
"повторный курс" - это снова всем, шо кололись, по 2-3раза! идиоты! совсем имунитет посадят!
показати весь коментар
22.01.2022 06:41 Відповісти
Зруйнують,здатнсть організму до існувння.
показати весь коментар
22.01.2022 10:40 Відповісти
А вірус, отже, зміцнює організм до стану крутого яйця?

Антитіла в організмі утворюються абсолютно однакові, захворів ти чи завакцинувався. Це хімія, а не магія.
показати весь коментар
22.01.2022 11:03 Відповісти
Хто,вам,пообіцяв панацею? Сподієтеся на ефект плацебо? Чи на богоподібність людини? Віруєте в чуддійність штрикання?
показати весь коментар
22.01.2022 11:08 Відповісти
Це хімічна теорія існуваня життя?
показати весь коментар
22.01.2022 11:10 Відповісти
Життя - це сукупність біохімічних реакцій у організмі, це загальноприйнята концепція у науці. Ідея про божественну сутність життя - на полиці з релігійною літературою. Але я не великий фахівець у релігії, тому нічого сказати про це не можу.
показати весь коментар
22.01.2022 11:14 Відповісти
Вірте в науку,експериментуйте....,Всесвіт,най,вам,допомагає. Успіхів
показати весь коментар
22.01.2022 11:26 Відповісти
Життя- сукупнсть інфомаційних процесів здатних до самопоновленя,й усладнення. Залежність й взаємодія з матеріальними носіями не з'ясована
показати весь коментар
22.01.2022 11:32 Відповісти
О, прихильник теорії "чистого духу". Прокинься, 18-е століття давно минуло.
показати весь коментар
22.01.2022 11:49 Відповісти
Знайомтеся,з теоритичнии підвалинами науки
Гіпотеза-експеримент-гіпотеза....
Вчиться,якщо здатні....Експериментуйте
показати весь коментар
22.01.2022 12:45 Відповісти
Знайомтеся з теоритичними підвалинами науки.
Гіпотеза-експеримент-гіпотеза...
Вчиться, якщо здатні...
Експериментуйте.

Мій внутрішній grammar nazi обурюється. А в іншому повністю погоджуюся, і вам того ж.

PS мене чомусь намагаються навчити третьокласники, які не здолали граматику. Що за часи, що за звичаї.
показати весь коментар
22.01.2022 13:03 Відповісти
Дістав коммунікатор, що краде літери й слова.
А,чемність,й краплина скромності, тоб,б, незавадила ,студіозо
показати весь коментар
22.01.2022 13:14 Відповісти
Чому примушують вакцинуватися. Чому ???
показати весь коментар
22.01.2022 11:37 Відповісти
Я нікого не примушую. Більше того, у світлі поширення "омікрону" не бачу сенсу у вакцинації вакцинами, які більше не діють. Але я категорично проти дрімучої, середньовічної пропаганди, які тут несуть антивакери. Ще трохи, і відьм почнуть спалювати.
показати весь коментар
22.01.2022 11:47 Відповісти
А если не колоться, и просто заболеть, то иммунитет от этого вырастет, прямо как удои крупного рогатого скота в советской статистике

Логика где?
показати весь коментар
22.01.2022 11:00 Відповісти
Іунітет,лише здатніст до імунної вдповіді Здатсть на базарі некупиш
показати весь коментар
22.01.2022 11:03 Відповісти
Імунна відповідь визначається кількістю антитіл IgG S у крові людини.

Чим більше імуноглобуліну IgG у крові - тим менша ймовірність захворіти або захворіти важко. Це хімія, а не магія.
показати весь коментар
22.01.2022 11:10 Відповісти
Здатністьздатність,здатність, і тільки здатніть. Віра,в дослідення,лиш віра
показати весь коментар
22.01.2022 11:14 Відповісти
Віра в дослідження може бути підкріплена експериментами, що повторюються. Віра в Бога не підкріплена нічим. Але це не заважає мільярдам людей вірити в бога, а також у мільйони інших магічних та містичних речей. Ти віриш у існування у людини певної містичної субстанції під назвою "імунітет". Чим це відрізняється від віри наших предків у те, що грім у грозу походить від гуркоту коліс воза, який возить небосхилом бога Сварога?
показати весь коментар
22.01.2022 11:20 Відповісти
Нема,**************** з біологією. Перемоги,лише паліатив,з невідомми наслідками. Експеримеуйте...
показати весь коментар
22.01.2022 11:18 Відповісти
Неужели ещё остались ИДИОТЫ,которые будут колоть в себя смерть замедленного действия,а иногда и мгновенного?
показати весь коментар
22.01.2022 14:08 Відповісти
Хворіють всі , просто вакцинований пчихне і висмаркається , а не вакцинованого швидка везе в лікарню , натягає йому на голову кисневий намордник в якому антиваксер і помирає в 90% випадках.
показати весь коментар
22.01.2022 07:00 Відповісти
Ну во-первых среди вакцинированных смертность в десятки раз ниже от ковида чем у неваксов. Сейчас во франциях-британиях уколото более 70% населения и у них по 100 трупов при 100 тыс выявленных случаев. А в Украине 100 трупов было при 5 тыс случаях
показати весь коментар
22.01.2022 08:28 Відповісти
Тільки вакциновані знають про те як хворіють не вакциновані )))
показати весь коментар
22.01.2022 10:35 Відповісти
Так а юди вже четверту штрикають .
Пс....Бустерну хочуть і в нас зробити обов'язковою.
показати весь коментар
22.01.2022 07:13 Відповісти
Куда я попал...
показати весь коментар
22.01.2022 07:26 Відповісти
40 миллионов это чего ? первой и второй дозы от альфа варианта ? Так альфы уже нет и в помине она еще в 20 году закончилась .
показати весь коментар
22.01.2022 08:05 Відповісти
А утилізувати,а 'наукова цікавість'?
показати весь коментар
22.01.2022 10:57 Відповісти
Ребята, да не колитесь вы ничем и никогда, и таблеток не пейте, и детей на "опыты" медикам не отдавайте, и Бил Гейтсовые виндовсы не юзайте, только мёд с подорожником и линух. Почему нужно обязательно высраться в теме про пандемию? Вам СОВСЕМ нечем заняться?
показати весь коментар
22.01.2022 08:13 Відповісти
Да ты издеваешься. Антиваксер, и линух? Как работать на линухе при пораженном головном мозге? Там есть, конечно, Accessibility Tools для плохо видящих и прочих глухих, но в тяжелых случаях это не помогает. А в остальном полностью с тобой согласен
показати весь коментар
22.01.2022 10:49 Відповісти
Чому заставляють порушуючи конституцію України і Європейські закони про права людини ? Чому?
показати весь коментар
22.01.2022 11:45 Відповісти
Я не знаю. І, чесно кажучи, мені начхати, хто і що там порушує. Це не перше і не останнє порушення, і навіть не найнебезпечніше. Ось потрапите ментам у РВВС, і відмітять вони вас палицями по нирках, без жодного приводу, тоді думатимете про інші "порушення Конституції".
показати весь коментар
22.01.2022 12:01 Відповісти
Да я смотрю и тебе нечем заняться.ps.да мы и не колемся,в отличии от некоторых.
показати весь коментар
22.01.2022 14:11 Відповісти
Лучший способ узнать результативность коммуникации власть-народ и эффективность работы власти в условиях пандемии - посмотреть на общие цифры вакцинации по странам. Из-за клоунских дегенератов у руля страны, сейчас Украина имеет такой же процент вакцинации, как самые отсталые африканские страны. Карл, благодаря зе-команде, Украина в одной строке с габонами, чадом, сомали и тд! А теперь идиоты73%, можете ржать!
показати весь коментар
22.01.2022 08:24 Відповісти
Пусть выздыхают, а мы поржём.
показати весь коментар
22.01.2022 08:39 Відповісти
Та вы уже поржали "па приколу", можете не останавливаться
показати весь коментар
22.01.2022 09:11 Відповісти
Ошибаешься товарищ, я порохобот.
показати весь коментар
22.01.2022 09:52 Відповісти
Товарищи на Расии,так что тебе минус под шконку.Зелебот ты.
показати весь коментар
22.01.2022 12:06 Відповісти
шо в головах у людей..... это просто мрак
показати весь коментар
22.01.2022 08:52 Відповісти
Да он маньяк какой-то(неважно кто зе или ляшко) влюбом случае не ошибетесь
показати весь коментар
22.01.2022 10:04 Відповісти
Ні він лікар для санстанції. Тобто "лікар".
показати весь коментар
22.01.2022 11:47 Відповісти
А Бурла А. - ветеринар:
"Здобув ступінь доктора філософії з біотехнологій розмноження у ветеринарній школі університету Арістотеля...
Почав працювати на «Pfizer» у 1993 році - ветеринаром і технічним директором відділу охорони здоров'я тварин у грецькому підрозділі компанії..."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0
показати весь коментар
22.01.2022 12:25 Відповісти
четырежды вакцинированный министр обороны Израиля заболел... вы не поверите! - коронавирусом...
показати весь коментар
22.01.2022 10:06 Відповісти
Ты не поверишь, но никто и не обещает, что завакцинированные не заболеют. Могут заболеть, могут не заболеть. Тут больше вопрос, "как заболеют", и "какова вероятность заболеть". Но это слишком сложные вопросы для туповатого быдла, которые если и думают о чем, то только о том, как пожрать и по#рать.
показати весь коментар
22.01.2022 10:52 Відповісти
Ви ж вакциновані, то чому нерви і переживання? Де логіка ?
показати весь коментар
22.01.2022 11:48 Відповісти
Ні, я не вакцинований. Але не тому, що тупий чи ідейний, а просто тому, що ліньки сходити. Ось треба буде бумажку через пару місяців, піду вколюсь. А ось натовпи антиваксерів, що ********* по форумах, викликають у мене ненависть. Не тому, що вони не мають рації, а вони її не мають, а тому, що вони сіють свою тупість і недалекість скрізь, куди можуть дотягнутися.
показати весь коментар
22.01.2022 11:57 Відповісти
наведи мені дослідження нормальної методики, клінічні і не на 10 чи 50 пацієнтах, які строго підтверджують сказане тобою. Без маніпуляцій і припущень: "можливо..., як ми вважаємо" і т.п. вирази.
показати весь коментар
22.01.2022 12:33 Відповісти
Ні не хочу. Можеш починати кричати "ура, злився". Але я просто не хочу. Я не сперечаюся з ідіотами.
показати весь коментар
22.01.2022 12:54 Відповісти
таки злилося... ось такі ви, апологети недалекі. думав. що відрізняєш вінду від лінукса чи вмієш код лабать, то зразу перцем грамотним став? ні, хлопчику, дуже помиляєшся. ти як був вівцею, так нею і залишаєшся, тільки з, можливо, айфоном, в кишені )))
показати весь коментар
22.01.2022 17:56 Відповісти
Добре,що в легкій формі
показати весь коментар
22.01.2022 10:54 Відповісти
А мы верим,и знаем!все кто укололся будут болеть,им ослабили иммунную систему.привет ваксерам!
показати весь коментар
22.01.2022 14:13 Відповісти
Увеличение потребления пива в два раза вызывает увеличение потребления мороженого в четыре раза. Не веришь, спроси любого менеджера по закупкам в любом супермаркете. И нет, это не просто совпадение, но, боюсь, почему так происходит, это слишком сложно для твоего понимания. Как и в случае смертности подростков мужского пола в Великобритании
показати весь коментар
22.01.2022 10:57 Відповісти
Ляжке, хтось Доплачу за штрикання?
Цікаво Хто?
показати весь коментар
22.01.2022 10:43 Відповісти
Що, кампанія зутилізації вакцин,?
показати весь коментар
22.01.2022 10:51 Відповісти
Шкодливе сученя прекрасно розуміє, що на вищу міру соціального захисту з конфіскацією воно вже напрацювало, тому втрачати начебто нічого... А даремно.
показати весь коментар
22.01.2022 12:31 Відповісти
Особисто а мене єдина надія на 2024 рік: в 2024-му році вибори нового очільника ВООЗ та нового Президента США. Про ВООЗ , думаю, все всім зрозуміло. А щодо Президента США, то при Д.Байдені (при всій моїй повазі до нього,як стратегічного партнера України), скасування протикороновірусних заходів (карантину, 3,4,5,...20 доз вакцинацій) точно не буде, бо Байдена дуже заляканий короновірусу, і до того ж сам у групі ризику (75+ років)
показати весь коментар
22.01.2022 13:10 Відповісти
и засандалить в жопу Ляшко
показати весь коментар
22.01.2022 13:28 Відповісти
Колоть! Колоть! Колоть! Всех! Ибо если "эпидемия" не дай бог закончиться, вы шестерки фармкоорпораций будете сидеть!
показати весь коментар
22.01.2022 13:44 Відповісти
дивно як омікрон, в результаті т.з. "еволюції", став менш агресивним ніж інші агресивніші штами яких він "пережив". В результаті т.з. пандемії відбувся масовий перерозподіл капіталу у світі у сторону мед та фарм бізнесу
показати весь коментар
22.01.2022 15:17 Відповісти
Цікаво, що всі ці вакцинатори будуть на допитах казати?
показати весь коментар
22.01.2022 21:14 Відповісти
Маємо захист і потім вакцинуємося знов", - розповів глава МОЗ.
Похоже медицинский диплом у чувака левый.
Вакцинацией короновирус победить https://hvylya.net/analytics/242269-covid-19-neadekvatna-reakciya-na-otrimaniy-dosvid НЕВОЗМОЖНО!!!
показати весь коментар
22.01.2022 21:18 Відповісти
 
 