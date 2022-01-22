Україна отримає ще понад 40 мільйонів доз COVID-вакцин, - Ляшко

В Україні зараз у наявності є 11,5 млн доз вакцини проти COVID-19, ще понад 40 млн доз буде поставлено за контрактами та в рамках механізму COVAX.

Про це на зустрічі з журналістами повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиалнням на Укрінформ.

"На складах у нас зараз 11,5 млн доз вакцини. 25 млн доз Pfizer законтрактовано на поставку. Також 6,5 млн доз вакцини Coronavak, і 10 млн доз за механізмом COVAX", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що зараз розглядається кілька сценаріїв повторного курсу базового щеплення проти COVID-19. Зокрема, залежно від динаміки та мутації коронавірусу, вакцинація може проводитися так само, як і проти грипу, - напередодні епідемічного сезону ГРВІ.

"Найбільші хвилі: жовтень - листопад і кінець січня - початок лютого або середина лютого - березень. Тому вакцинуватися від коронавірусу, імовірно, як і від грипу - серпень, вересень, жовтень. Маємо захист і потім вакцинуємося знов", - розповів глава МОЗ.

