Мы хотим решения приднестровского конфликта мирным путем, - Санду

Мы хотим решения приднестровского конфликта мирным путем, - Санду

Президент Молдовы Майя Санду высказалась за мирное урегулирование приднестровского конфликта в рамках территориальной целостности и суверенитета Молдовы.

Об этом Санду заявила в субботу в интервью румынскому телеканалу PRO TV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим найти решение приднестровского конфликта. Это решение должно быть мирным и дипломатическим. Это должно быть решение, уважающее территориальную целостность и суверенитет Молдовы, реинтеграция должна способствовать созданию функционального государства. Это три принципиальные пункты для приднестровского урегулирования", - заявила Санду.

Отвечая на вопрос о корнях этого конфликта, президент сказала, что "приднестровский конфликт был попыткой остановить процесс обретения независимости Молдовой".

"Силы, которые не хотели, чтобы мы стали независимы от Советского Союза, пытались остановить этот процесс... К сожалению, существование этого приднестровского конфликта является серьезным препятствием в развитии Республики Молдова на европейском пути", - добавила Санду.

конфликт (846) Молдова (1912) Приднестровье (663) Мая Санду (225)
+23
Ми теж хочемо, Майя, але так не получиться ні у нас ні у вас
показать весь комментарий
22.01.2022 11:51 Ответить
+18
Голубонька ви наша! Хто ж не хоче вирішити конфлікти, де фігурує паРаша, мирним чи то дипломатичним шляхом? Та чи хотять цього рашиські виродки? Їх, як тарганів, можна позбавитись лише вогнем. Ота от "дипломатія"!
показать весь комментарий
22.01.2022 11:53 Ответить
+13
еще одна про "мирный глаз" вещает
ну с молодовой все печально. до санду тамошние мызамирцы ухитрились и ГТС продать грязьпрому и с "шерифом" интегрироваться по полной...
показать весь комментарий
22.01.2022 11:50 Ответить
Как известно, главарь нынешнего авторитарно-мафиозного режима России - Плутин выставляет себя "радетелем духовных ценностей", также и дрессированная пропаганда, говоря о нём только как о покойнике, или - хорошо, или - ничего, рисует такой умильный образ своему хозяину. При этом, упомянутый завравшийся политикан довольно комично объявил о своём разводе, якобы "сходив напоследок с бывшей женой в театр". Понятно, что это "топорная" инсценировка для плебса. А на самом деле этот мерзкий двуличный персонаж, ещё находясь в браке, изменял своей жене с новой пассией, гораздо более пластичной, чем прежняя..
Получается, что это старый развратник, покусившийся на "свеженинку" вместо опостылевшего тела бывшей "боевой подруги". И помпезный дворец ему построили в расчёте на проживание с давней любовницей, ставшей хозяйкой миллиардных апартаментов престарелого развратника, пытающегося освежить себя кучей пластических операций, разглаживая морщинистую кожу ботоксом как Люба Успенская или Маша Распутина, до такой степени, что она у него теперь похожа на кожу молодого поросёнка.
Всё это очевидно и мерзко, но большинство российского населения не может, то ли из-за своей дремучести, то ли подобной аморальности, осознать идиотизм своего положения в этой ситуации
показать весь комментарий
22.01.2022 12:06 Ответить
Мечтать не вредно .
показать весь комментарий
22.01.2022 11:50 Ответить
Було б бажання молдавської та української влади придністровья можливо задушити мирно, цівілізовано, безпролиття крові за 3 місяці.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:07 Ответить
Кацапы сразу возбудятся и польётся кровь. Вреда будет больше, чем пользы.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:32 Ответить
Кацапи завжди в напруженому стані і боряться з труднощами які самі собі створюють. Чим більше наслідків свого дебілізму вони будуть розгрібати тим швидше прийдуть до тями.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:36 Ответить
Тільки Українська влада (усіх часів) винна в продовженні цього конфлікту!
Тільки через Україну продовжувалося постачання.... Далі треба? Немає зовнішніх кордонів у приднітров'я! Тільки Україна та Молдова.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:59 Ответить
То есть - тоже ждёте пока плешивое говнох@йло здохнет?
показать весь комментарий
22.01.2022 11:51 Ответить
Не зовсім вірно. Вугілля в Україну пуйлостан заблокував. Відповідно Україна з Молдовою блокує в"їзд в придністров"я. Випускаємо тільки на виїзд. Вся проблема какцапів в придністров"ї вирішується дипломатично.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:20 Ответить
Скабеєва заволає про Геноцид.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:00 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 11:59 Ответить
Значит будешь ждать еще 30 лет. Азербайджанцы поумнее оказались.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:10 Ответить
Мирно будете вирішувати іще років п'ятдесят!
Хіба що раніше паРаша подохне!
показать весь комментарий
22.01.2022 12:11 Ответить
Вводи войска в саое Приднестровье и гони лапти оттуда!
показать весь комментарий
22.01.2022 12:13 Ответить
перекройте поставки энергоносителей в ПМР. выезд/въезд только через блокпосты по спецпропуску. и всё. ПМР не граничит ни с Беларусью,ни с РФ...это будет по путинскому сценарию принуждения к миру!
показать весь комментарий
22.01.2022 12:13 Ответить
Проблема є. Газ з совка. Молдова без нього не обійдеться. Аби США "подсуетились" зі скрапленим газом, то і Європа ...йлу дупу показала. А там і Молдова.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:59 Ответить
Ещё одна дурочка с переулочка. И в НАТО Молдове ну совсем не надо !
показать весь комментарий
22.01.2022 12:14 Ответить
З расеєю мирним шляхом ви урегулюєте лише вашу позицію другим номером...))
показать весь комментарий
22.01.2022 12:15 Ответить
Жил в Молдове- 50% населения Кишинева русскоязычная , совковая вата. В Приднестровье до 70 %. Молдаванам нужно или ждать пока задохнет Путлер и Раша перестанет подкармливать Приднестровье и 5 колонну , или объединяться с Румынией , с большой автономией и правами. Желаю, что бы в Молдове ( которую люблю как свою молодость) все объединилось и срослось дипломатией ( но чтобы здох Путлер , можно вместе с Мордором).
показать весь комментарий
22.01.2022 12:15 Ответить
Час грає не на користь вати. Зараз у Молдові близько 200 шкіл з російською мовою навчання. Їхня кількість скорочується, вата старішає... От гагаузи і болгари там прокацаплені сильно.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:24 Ответить
Т.е. не хотим.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:16 Ответить
"Ми хочемо вирішення придністровського конфлікту мирним шляхом, - Санду"

_Что с того, Майя, ведь враг - не хочет!
показать весь комментарий
22.01.2022 12:26 Ответить
Приєднуйтесь до Румунії, ставайте членами НАТО і буде вам щастя. Інакше - ніяк...
показать весь комментарий
22.01.2022 12:36 Ответить
А оно так и выйдет для Молдовы - если начнется война с Россией, то из Приднестровья ударят по Одессе, и как результат отгребут от ВСУ и будут оккупированы за считанные дни, да и снабжение со стороны России сразу прекратится. Так что Приднестровью только и останется, что идти на поклон к молдаванам. Ну и хорошо, сдаст ВСУ "буйных" на перевоспитание Кишиневу - и тылы под Одессой будут защищены, и Молдова вся в беленьком будет спасителем мирных жителей Приднестровья. Win-Win.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:47 Ответить
теоретически это реально при развале парашы!
показать весь комментарий
22.01.2022 12:51 Ответить
Ще одна хоче шукати миру в очах Путіна. Невже це епідемія? Напевно так. А яка тоді вакцина? Нові вибори!!
показать весь комментарий
22.01.2022 12:54 Ответить
Ой, даремно дівчинко! Саме час скористатись тим, що ...йло по вуха вліз в українську проблему. Чого б не використати ситуацію, як ...йло використав Майдан для окупації Криму. Україні ж треба чекати напрягу Китай-рФ.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:55 Ответить
Ну и как получается на третьем десятке лет? Ху***ло тоже хочет чтобы вы мирно решали конфликт. Его ето устраивает.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:20 Ответить
мирного пути там нету -надо работать разведкам Украины и Молдовы -затем взять и поделить что бы раша осталась с носом
показать весь комментарий
22.01.2022 13:23 Ответить
Милая наивность!
Такие заявления, это как перед грязной свиньей (******) бисером метать.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:51 Ответить
То виходьте як білоруси на лавочках й заголеними промежинами
показать весь комментарий
22.01.2022 14:38 Ответить
А как попадают российские военные на территорию Приднестровья? Какими путями идет снабжение? Неужто батут? Или все же через Кишинев?
показать весь комментарий
22.01.2022 14:58 Ответить
Смешная **********. С кем собралась решать вопрос миром ? С дикунами ? Рассмешила.
Молдаванам необходимо проснуться и побьІстрей забирать Приднестровье, пока пуйло водит хороводьІ вокруг УКРАИНЬІ.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:26 Ответить
Кумедний Ви, дядечку... Чим, а, головне - НАВІЩО Молдавії заберати Придністрянщину - до зубів мілітаризований регіон з інонаціональним складом населення? То споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями. І які би хитросплетіння там не відбувалися (вторгнення гайдуків Мірчи Снєгура в Бендери, контрвипад 14 Армії Лєбєдя, участь УНА-УНСО, кубанських козаків, референдум, незалежнісь, газ, електроенергія, промисловий потенціал, російський гарнізон...) - одне там зрозуміло однозначно - Лівобережжя Дністра ніколи не було і не буде Молдавією і тим більше Румунією (якщо комусь збреде в голову Аншлюс).
Українська Придністрянщина у складі Молдавії - то вічна проблема для цієї країни, котра не дасть їй ні вступу до ЄС, ні, тим більше - ніНАТО, ні нормального життя, як чужерідний орган, пришитий п"яним хірургом.
показать весь комментарий
22.01.2022 20:24 Ответить
 
 