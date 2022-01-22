Мы хотим решения приднестровского конфликта мирным путем, - Санду

Президент Молдовы Майя Санду высказалась за мирное урегулирование приднестровского конфликта в рамках территориальной целостности и суверенитета Молдовы.

Об этом Санду заявила в субботу в интервью румынскому телеканалу PRO TV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим найти решение приднестровского конфликта. Это решение должно быть мирным и дипломатическим. Это должно быть решение, уважающее территориальную целостность и суверенитет Молдовы, реинтеграция должна способствовать созданию функционального государства. Это три принципиальные пункты для приднестровского урегулирования", - заявила Санду.

Отвечая на вопрос о корнях этого конфликта, президент сказала, что "приднестровский конфликт был попыткой остановить процесс обретения независимости Молдовой".

"Силы, которые не хотели, чтобы мы стали независимы от Советского Союза, пытались остановить этот процесс... К сожалению, существование этого приднестровского конфликта является серьезным препятствием в развитии Республики Молдова на европейском пути", - добавила Санду.

