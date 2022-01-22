Мы хотим решения приднестровского конфликта мирным путем, - Санду
Президент Молдовы Майя Санду высказалась за мирное урегулирование приднестровского конфликта в рамках территориальной целостности и суверенитета Молдовы.
Об этом Санду заявила в субботу в интервью румынскому телеканалу PRO TV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы хотим найти решение приднестровского конфликта. Это решение должно быть мирным и дипломатическим. Это должно быть решение, уважающее территориальную целостность и суверенитет Молдовы, реинтеграция должна способствовать созданию функционального государства. Это три принципиальные пункты для приднестровского урегулирования", - заявила Санду.
Отвечая на вопрос о корнях этого конфликта, президент сказала, что "приднестровский конфликт был попыткой остановить процесс обретения независимости Молдовой".
"Силы, которые не хотели, чтобы мы стали независимы от Советского Союза, пытались остановить этот процесс... К сожалению, существование этого приднестровского конфликта является серьезным препятствием в развитии Республики Молдова на европейском пути", - добавила Санду.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну с молодовой все печально. до санду тамошние мызамирцы ухитрились и ГТС продать грязьпрому и с "шерифом" интегрироваться по полной...
Получается, что это старый развратник, покусившийся на "свеженинку" вместо опостылевшего тела бывшей "боевой подруги". И помпезный дворец ему построили в расчёте на проживание с давней любовницей, ставшей хозяйкой миллиардных апартаментов престарелого развратника, пытающегося освежить себя кучей пластических операций, разглаживая морщинистую кожу ботоксом как Люба Успенская или Маша Распутина, до такой степени, что она у него теперь похожа на кожу молодого поросёнка.
Всё это очевидно и мерзко, но большинство российского населения не может, то ли из-за своей дремучести, то ли подобной аморальности, осознать идиотизм своего положения в этой ситуации
Тільки через Україну продовжувалося постачання.... Далі треба? Немає зовнішніх кордонів у приднітров'я! Тільки Україна та Молдова.
Хіба що раніше паРаша подохне!
_Что с того, Майя, ведь враг - не хочет!
Такие заявления, это как перед грязной свиньей (******) бисером метать.
Молдаванам необходимо проснуться и побьІстрей забирать Приднестровье, пока пуйло водит хороводьІ вокруг УКРАИНЬІ.
Українська Придністрянщина у складі Молдавії - то вічна проблема для цієї країни, котра не дасть їй ні вступу до ЄС, ні, тим більше - ніНАТО, ні нормального життя, як чужерідний орган, пришитий п"яним хірургом.