"Ми хочемо вирішення придністровського конфлікту мирним шляхом, - Санду"

Президент Молдови Майя Санду висловилася за мирне врегулювання придністровського конфлікту в рамках територіальної цілісності та суверенітету Молдови.

Про це Санду заявила в суботу в інтерв'ю румунському телеканалу PRO TV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми хочемо знайти вирішення придністровського конфлікту. Це вирішення має бути мирним і дипломатичним. Це має бути рішення, що поважає територіальну цілісність і суверенітет Молдови, реінтеграція має сприяти створенню функціональної держави. Це три принципові речі для придністровського врегулювання", - заявила Санду.

Відповідаючи на запитання про коріння цього конфлікту, президент сказала, що "придністровський конфлікт був спробою зупинити процес здобуття незалежності Молдовою".

"Сили, які не хотіли, щоб ми стали незалежними від Радянського Союзу, намагалися зупинити цей процес... На жаль, існування цього придністровського конфлікту є серйозною перешкодою в розвитку Республіки Молдова на європейському шляху", - додала Санду.

