Ми хочемо вирішення придністровського конфлікту мирним шляхом, - Санду

Ми хочемо вирішення придністровського конфлікту мирним шляхом, - Санду

Президент Молдови Майя Санду висловилася за мирне врегулювання придністровського конфлікту в рамках територіальної цілісності та суверенітету Молдови.

Про це Санду заявила в суботу в інтерв'ю румунському телеканалу PRO TV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми хочемо знайти вирішення придністровського конфлікту. Це вирішення має бути мирним і дипломатичним. Це має бути рішення, що поважає територіальну цілісність і суверенітет Молдови, реінтеграція має сприяти створенню функціональної держави. Це три принципові речі для придністровського врегулювання", - заявила Санду.

Відповідаючи на запитання про коріння цього конфлікту, президент сказала, що "придністровський конфлікт був спробою зупинити процес здобуття незалежності Молдовою".

"Сили, які не хотіли, щоб ми стали незалежними від Радянського Союзу, намагалися зупинити цей процес... На жаль, існування цього придністровського конфлікту є серйозною перешкодою в розвитку Республіки Молдова на європейському шляху", - додала Санду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Молдови Санду заявляє, що до її планів не входить зустріч із лідером Придністров'я

Топ коментарі
+23
Ми теж хочемо, Майя, але так не получиться ні у нас ні у вас
22.01.2022 11:51 Відповісти
22.01.2022 11:51 Відповісти
+18
Голубонька ви наша! Хто ж не хоче вирішити конфлікти, де фігурує паРаша, мирним чи то дипломатичним шляхом? Та чи хотять цього рашиські виродки? Їх, як тарганів, можна позбавитись лише вогнем. Ота от "дипломатія"!
22.01.2022 11:53 Відповісти
22.01.2022 11:53 Відповісти
+13
еще одна про "мирный глаз" вещает
ну с молодовой все печально. до санду тамошние мызамирцы ухитрились и ГТС продать грязьпрому и с "шерифом" интегрироваться по полной...
22.01.2022 11:50 Відповісти
22.01.2022 11:50 Відповісти
22.01.2022 11:50 Відповісти
Как известно, главарь нынешнего авторитарно-мафиозного режима России - Плутин выставляет себя "радетелем духовных ценностей", также и дрессированная пропаганда, говоря о нём только как о покойнике, или - хорошо, или - ничего, рисует такой умильный образ своему хозяину. При этом, упомянутый завравшийся политикан довольно комично объявил о своём разводе, якобы "сходив напоследок с бывшей женой в театр". Понятно, что это "топорная" инсценировка для плебса. А на самом деле этот мерзкий двуличный персонаж, ещё находясь в браке, изменял своей жене с новой пассией, гораздо более пластичной, чем прежняя..
Получается, что это старый развратник, покусившийся на "свеженинку" вместо опостылевшего тела бывшей "боевой подруги". И помпезный дворец ему построили в расчёте на проживание с давней любовницей, ставшей хозяйкой миллиардных апартаментов престарелого развратника, пытающегося освежить себя кучей пластических операций, разглаживая морщинистую кожу ботоксом как Люба Успенская или Маша Распутина, до такой степени, что она у него теперь похожа на кожу молодого поросёнка.
Всё это очевидно и мерзко, но большинство российского населения не может, то ли из-за своей дремучести, то ли подобной аморальности, осознать идиотизм своего положения в этой ситуации
22.01.2022 12:06 Відповісти
22.01.2022 12:06 Відповісти
Мечтать не вредно .
22.01.2022 11:50 Відповісти
22.01.2022 11:50 Відповісти
Було б бажання молдавської та української влади придністровья можливо задушити мирно, цівілізовано, безпролиття крові за 3 місяці.
22.01.2022 12:07 Відповісти
22.01.2022 12:07 Відповісти
Кацапы сразу возбудятся и польётся кровь. Вреда будет больше, чем пользы.
22.01.2022 12:32 Відповісти
22.01.2022 12:32 Відповісти
Кацапи завжди в напруженому стані і боряться з труднощами які самі собі створюють. Чим більше наслідків свого дебілізму вони будуть розгрібати тим швидше прийдуть до тями.
22.01.2022 12:36 Відповісти
22.01.2022 12:36 Відповісти
Тільки Українська влада (усіх часів) винна в продовженні цього конфлікту!
Тільки через Україну продовжувалося постачання.... Далі треба? Немає зовнішніх кордонів у приднітров'я! Тільки Україна та Молдова.
22.01.2022 13:59 Відповісти
22.01.2022 13:59 Відповісти
То есть - тоже ждёте пока плешивое говнох@йло здохнет?
22.01.2022 11:51 Відповісти
22.01.2022 11:51 Відповісти
Не зовсім вірно. Вугілля в Україну пуйлостан заблокував. Відповідно Україна з Молдовою блокує в"їзд в придністров"я. Випускаємо тільки на виїзд. Вся проблема какцапів в придністров"ї вирішується дипломатично.
22.01.2022 12:20 Відповісти
22.01.2022 12:20 Відповісти
Скабеєва заволає про Геноцид.
22.01.2022 13:00 Відповісти
22.01.2022 13:00 Відповісти
22.01.2022 11:59 Відповісти
22.01.2022 11:59 Відповісти
Значит будешь ждать еще 30 лет. Азербайджанцы поумнее оказались.
22.01.2022 12:10 Відповісти
22.01.2022 12:10 Відповісти
Мирно будете вирішувати іще років п'ятдесят!
Хіба що раніше паРаша подохне!
22.01.2022 12:11 Відповісти
22.01.2022 12:11 Відповісти
Вводи войска в саое Приднестровье и гони лапти оттуда!
22.01.2022 12:13 Відповісти
22.01.2022 12:13 Відповісти
перекройте поставки энергоносителей в ПМР. выезд/въезд только через блокпосты по спецпропуску. и всё. ПМР не граничит ни с Беларусью,ни с РФ...это будет по путинскому сценарию принуждения к миру!
22.01.2022 12:13 Відповісти
22.01.2022 12:13 Відповісти
Проблема є. Газ з совка. Молдова без нього не обійдеться. Аби США "подсуетились" зі скрапленим газом, то і Європа ...йлу дупу показала. А там і Молдова.
22.01.2022 12:59 Відповісти
22.01.2022 12:59 Відповісти
Ещё одна дурочка с переулочка. И в НАТО Молдове ну совсем не надо !
22.01.2022 12:14 Відповісти
22.01.2022 12:14 Відповісти
З расеєю мирним шляхом ви урегулюєте лише вашу позицію другим номером...))
22.01.2022 12:15 Відповісти
22.01.2022 12:15 Відповісти
Жил в Молдове- 50% населения Кишинева русскоязычная , совковая вата. В Приднестровье до 70 %. Молдаванам нужно или ждать пока задохнет Путлер и Раша перестанет подкармливать Приднестровье и 5 колонну , или объединяться с Румынией , с большой автономией и правами. Желаю, что бы в Молдове ( которую люблю как свою молодость) все объединилось и срослось дипломатией ( но чтобы здох Путлер , можно вместе с Мордором).
22.01.2022 12:15 Відповісти
22.01.2022 12:15 Відповісти
Час грає не на користь вати. Зараз у Молдові близько 200 шкіл з російською мовою навчання. Їхня кількість скорочується, вата старішає... От гагаузи і болгари там прокацаплені сильно.
22.01.2022 13:24 Відповісти
22.01.2022 13:24 Відповісти
Т.е. не хотим.
22.01.2022 12:16 Відповісти
22.01.2022 12:16 Відповісти
"Ми хочемо вирішення придністровського конфлікту мирним шляхом, - Санду"

_Что с того, Майя, ведь враг - не хочет!
22.01.2022 12:26 Відповісти
22.01.2022 12:26 Відповісти
Приєднуйтесь до Румунії, ставайте членами НАТО і буде вам щастя. Інакше - ніяк...
22.01.2022 12:36 Відповісти
22.01.2022 12:36 Відповісти
А оно так и выйдет для Молдовы - если начнется война с Россией, то из Приднестровья ударят по Одессе, и как результат отгребут от ВСУ и будут оккупированы за считанные дни, да и снабжение со стороны России сразу прекратится. Так что Приднестровью только и останется, что идти на поклон к молдаванам. Ну и хорошо, сдаст ВСУ "буйных" на перевоспитание Кишиневу - и тылы под Одессой будут защищены, и Молдова вся в беленьком будет спасителем мирных жителей Приднестровья. Win-Win.
22.01.2022 12:47 Відповісти
22.01.2022 12:47 Відповісти
теоретически это реально при развале парашы!
22.01.2022 12:51 Відповісти
22.01.2022 12:51 Відповісти
Ще одна хоче шукати миру в очах Путіна. Невже це епідемія? Напевно так. А яка тоді вакцина? Нові вибори!!
22.01.2022 12:54 Відповісти
22.01.2022 12:54 Відповісти
Ой, даремно дівчинко! Саме час скористатись тим, що ...йло по вуха вліз в українську проблему. Чого б не використати ситуацію, як ...йло використав Майдан для окупації Криму. Україні ж треба чекати напрягу Китай-рФ.
22.01.2022 12:55 Відповісти
22.01.2022 12:55 Відповісти
Ну и как получается на третьем десятке лет? Ху***ло тоже хочет чтобы вы мирно решали конфликт. Его ето устраивает.
22.01.2022 13:20 Відповісти
22.01.2022 13:20 Відповісти
мирного пути там нету -надо работать разведкам Украины и Молдовы -затем взять и поделить что бы раша осталась с носом
22.01.2022 13:23 Відповісти
22.01.2022 13:23 Відповісти
Милая наивность!
Такие заявления, это как перед грязной свиньей (******) бисером метать.
22.01.2022 13:51 Відповісти
22.01.2022 13:51 Відповісти
То виходьте як білоруси на лавочках й заголеними промежинами
22.01.2022 14:38 Відповісти
22.01.2022 14:38 Відповісти
А как попадают российские военные на территорию Приднестровья? Какими путями идет снабжение? Неужто батут? Или все же через Кишинев?
22.01.2022 14:58 Відповісти
22.01.2022 14:58 Відповісти
Смешная **********. С кем собралась решать вопрос миром ? С дикунами ? Рассмешила.
Молдаванам необходимо проснуться и побьІстрей забирать Приднестровье, пока пуйло водит хороводьІ вокруг УКРАИНЬІ.
22.01.2022 15:26 Відповісти
22.01.2022 15:26 Відповісти
Кумедний Ви, дядечку... Чим, а, головне - НАВІЩО Молдавії заберати Придністрянщину - до зубів мілітаризований регіон з інонаціональним складом населення? То споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями. І які би хитросплетіння там не відбувалися (вторгнення гайдуків Мірчи Снєгура в Бендери, контрвипад 14 Армії Лєбєдя, участь УНА-УНСО, кубанських козаків, референдум, незалежнісь, газ, електроенергія, промисловий потенціал, російський гарнізон...) - одне там зрозуміло однозначно - Лівобережжя Дністра ніколи не було і не буде Молдавією і тим більше Румунією (якщо комусь збреде в голову Аншлюс).
Українська Придністрянщина у складі Молдавії - то вічна проблема для цієї країни, котра не дасть їй ні вступу до ЄС, ні, тим більше - ніНАТО, ні нормального життя, як чужерідний орган, пришитий п"яним хірургом.
22.01.2022 20:24 Відповісти
22.01.2022 20:24 Відповісти
 
 