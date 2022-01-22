РУС
Встреча советников лидеров Нормандской четверки запланирована на 26 января, - Ермак

Встреча политических советников лидеров Нормандской четверки запланирована на 26 января, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом он заявил в комментарии, переданном агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Советники лидеров Франции, Германии, Украины и России встретятся 26 января", - сказал Ермак.

Читайте также: США готовы помочь Нормандскому формату, но не будут участвовать, - Блинкен

Место проведения встречи не уточняется.

ООООООО, виползло зрадницьке створіння!!!!! тИ чмо йди на ...УЙ разом з німчурою!!!!! ці зустрічи на сьогодні нічого не варті!!!!! а тИ гніда путлєровська зникни з просторів України!!!!!!!
Виявляється у нас в парламенті питаннями інтеграції України до ЄС займається особа, яка знаходиться під санкціями США за роботу в інтересах кремлівського агресора.
ё
Забористий )
вам ще не набридло? заїжджена, нікому не цікава тема, росіяни розігнали,а боти і просто дурні підхопили
плохо дєло на расєє... вот і опєратора аватара зє із-под корягі вигналі

Який сенс збирати Нормандську четвірку? Німеччина явно союзник Кремля. Франція не краще. Доцільно було б замінити їх на США і Велику Британія як гарантів по Будапештському меморандуму. Але як це зробити?
Немецкие фашисты присутствуют?
Додавили зечмошника.
Не бачу змісту. З одної сторони буде Україна аз іншої разом жабоєди ганци моцковцы
А хто там від України , я щось не побачив ? (
Мабуть Голова Офісу Президента України
Завхоз зЕзидентської Опи? То воно, навіть, не держслужбовець.
Син співробітника гру расісі ? Ну тоді да
Украине с собой нужно брать Британию и США тогда будет паритет на переговорах.
Согласен, и без Германии.
Виявляється у нас в парламенті питаннями інтеграції України до ЄС займається особа, яка знаходиться під санкціями США за роботу в інтересах кремлівського агресора.
ё
Ну тепер я за інтеграцію в ЄС взагалі спокійний 😂
я давно спокоен особенно когда зэ-лупа стал главнокомадующим
Ну да. И везде все просрано
Порередня зустірч відбулася після відкликання позовів проти "грязьпрому", підписання "формули штайнмаєра *****". Що цього разу капітулянти запровадять? Особий статус ордло, вільну еконмічну зону, множинне громадянство? Що ще ***** вимагає?
пущай гутарят. нам еще не всьо подвезли для встречи.
ООООООО, виползло зрадницьке створіння!!!!! тИ чмо йди на ...УЙ разом з німчурою!!!!! ці зустрічи на сьогодні нічого не варті!!!!! а тИ гніда путлєровська зникни з просторів України!!!!!!!
Правильній треба писати-зустріч радників та зрадників...
Хто ти такий щоб це оголошувати ??? Йди папір туалетний рахуй.
чергова зустріч пропутінських німецько-французьских холуїв з проросійським "слугою" від оп .Народу України крім втрати території і 15000 тисяч смертей ,ці зустрічі з 2014 року нічого доброго не принесли
Цього нам не треба! З Нимеччиной ? з Францієй ? Це шлях зради! Краще одразу робити зміни в Констітуції, та ждати виникнення державних строрінь в Галичині, Буковіні, Закарпаті, б це дійсно історичнирегіони з особливим шляхом розвитку. А ВР будуть представники ДНР та ЛНР.
Кто такой ермак ? Он уже карандаши заточил ? Техничкам швабры выдал ?
А шо обсуждать будете? По чём в Одессе рубероид? Так мы это итак знаем. Сейчас, после стольких лет войны, уже предельно ясно who is who. Прекрасно знаем чего хотят рашисты-куйловцы, как ведут себя немецкие посипаки путлера, как изворачивается макрон. Так шо обсуждать? Тем более особам которые вообще ничего не решают. Прокатится куда-нибудь в Вену пивка попить за наш счёт как налогоплательщиков? Тем более ермак? А почему не Кулеба или его зам? Там же куда вы едете есть наш посол - вот пусть он и идёт на встречу непричастных….только бабки тратить народные….
Радник - это ермак(швондер) ???
Що,ще за,вошива четвірка? Ворог на ворогу!
Україна капітулювати незбирається!
Аби не мовчки...
А де можна ознайомитися з результатами діяльності т.з. "номандського формату"?
"Говорили, балакали, посідали й заплакали"?
Перманентний результат діяльності зЕ та єРмака = 0
О чем говорить с этими г-нДонами? Просто супер. а не четверка. Трусливая и продажная Франция, жлобская и агрессивная Дойчленд, захватчик Путин и завербованный ФСБ Ермак.
Вони все вирішуватимуть поLubovно!
