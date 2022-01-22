Встреча советников лидеров Нормандской четверки запланирована на 26 января, - Ермак
Встреча политических советников лидеров Нормандской четверки запланирована на 26 января, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Об этом он заявил в комментарии, переданном агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Советники лидеров Франции, Германии, Украины и России встретятся 26 января", - сказал Ермак.
Место проведения встречи не уточняется.
alex orly
22.01.2022 16:41
Voc Vox
22.01.2022 16:34
Стрелок
22.01.2022 16:27
ё
штайнмаєра*****". Що цього разу капітулянти запровадять? Особий статус ордло, вільну еконмічну зону, множинне громадянство? Що ще ***** вимагає?
Україна капітулювати незбирається!
"Говорили, балакали, посідали й заплакали"?
Перманентний результат діяльності зЕ та єРмака = 0