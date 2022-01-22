УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5042 відвідувача онлайн
Новини
3 517 37

Зустріч радників лідерів Нормандської четвірки запланована на 26 січня, - Єрмак

Зустріч радників лідерів Нормандської четвірки запланована на 26 січня, - Єрмак

Зустріч політичних радників лідерів Нормандської четвірки запланована на 26 січня, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це він заявив у коментарі, переданому агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Радники лідерів Франції, Німеччини, України та Росії зустрінуться 26 січня", - сказав Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готові допомогти Нормандському формату, але участі не братимуть, - Блінкен

Місце проведення зустрічі не уточнюється.

нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1414)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
ООООООО, виползло зрадницьке створіння!!!!! тИ чмо йди на ...УЙ разом з німчурою!!!!! ці зустрічи на сьогодні нічого не варті!!!!! а тИ гніда путлєровська зникни з просторів України!!!!!!!
показати весь коментар
22.01.2022 16:41 Відповісти
+13
Виявляється у нас в парламенті питаннями інтеграції України до ЄС займається особа, яка знаходиться під санкціями США за роботу в інтересах кремлівського агресора.
ё
показати весь коментар
22.01.2022 16:34 Відповісти
+11
показати весь коментар
22.01.2022 16:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
22.01.2022 16:27 Відповісти
Забористий )
показати весь коментар
22.01.2022 16:35 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 16:36 Відповісти
вам ще не набридло? заїжджена, нікому не цікава тема, росіяни розігнали,а боти і просто дурні підхопили
показати весь коментар
22.07.2022 13:10 Відповісти
плохо дєло на расєє... вот і опєратора аватара зє із-под корягі вигналі

показати весь коментар
22.01.2022 16:41 Відповісти
Який сенс збирати Нормандську четвірку? Німеччина явно союзник Кремля. Франція не краще. Доцільно було б замінити їх на США і Велику Британія як гарантів по Будапештському меморандуму. Але як це зробити?
показати весь коментар
22.01.2022 17:29 Відповісти
Немецкие фашисты присутствуют?
показати весь коментар
22.01.2022 16:30 Відповісти
Додавили зечмошника.
показати весь коментар
22.01.2022 16:30 Відповісти
Не бачу змісту. З одної сторони буде Україна аз іншої разом жабоєди ганци моцковцы
показати весь коментар
22.01.2022 16:31 Відповісти
А хто там від України , я щось не побачив ? (
показати весь коментар
22.01.2022 16:33 Відповісти
Мабуть Голова Офісу Президента України
показати весь коментар
22.01.2022 16:35 Відповісти
Завхоз зЕзидентської Опи? То воно, навіть, не держслужбовець.
показати весь коментар
22.01.2022 16:36 Відповісти
Син співробітника гру расісі ? Ну тоді да
показати весь коментар
22.01.2022 16:37 Відповісти
Украине с собой нужно брать Британию и США тогда будет паритет на переговорах.
показати весь коментар
22.01.2022 16:32 Відповісти
Согласен, и без Германии.
показати весь коментар
22.01.2022 16:49 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 17:12 Відповісти
Виявляється у нас в парламенті питаннями інтеграції України до ЄС займається особа, яка знаходиться під санкціями США за роботу в інтересах кремлівського агресора.
ё
показати весь коментар
22.01.2022 16:34 Відповісти
Ну тепер я за інтеграцію в ЄС взагалі спокійний 😂
показати весь коментар
22.01.2022 16:44 Відповісти
я давно спокоен особенно когда зэ-лупа стал главнокомадующим
показати весь коментар
22.01.2022 17:04 Відповісти
Ну да. И везде все просрано
показати весь коментар
22.01.2022 19:20 Відповісти
Порередня зустірч відбулася після відкликання позовів проти "грязьпрому", підписання "формули штайнмаєра *****". Що цього разу капітулянти запровадять? Особий статус ордло, вільну еконмічну зону, множинне громадянство? Що ще ***** вимагає?
показати весь коментар
22.01.2022 16:35 Відповісти
пущай гутарят. нам еще не всьо подвезли для встречи.
показати весь коментар
22.01.2022 17:03 Відповісти
ООООООО, виползло зрадницьке створіння!!!!! тИ чмо йди на ...УЙ разом з німчурою!!!!! ці зустрічи на сьогодні нічого не варті!!!!! а тИ гніда путлєровська зникни з просторів України!!!!!!!
показати весь коментар
22.01.2022 16:41 Відповісти
Правильній треба писати-зустріч радників та зрадників...
показати весь коментар
22.01.2022 16:42 Відповісти
Хто ти такий щоб це оголошувати ??? Йди папір туалетний рахуй.
показати весь коментар
22.01.2022 16:49 Відповісти
чергова зустріч пропутінських німецько-французьских холуїв з проросійським "слугою" від оп .Народу України крім втрати території і 15000 тисяч смертей ,ці зустрічі з 2014 року нічого доброго не принесли
показати весь коментар
22.01.2022 16:53 Відповісти
Цього нам не треба! З Нимеччиной ? з Францієй ? Це шлях зради! Краще одразу робити зміни в Констітуції, та ждати виникнення державних строрінь в Галичині, Буковіні, Закарпаті, б це дійсно історичнирегіони з особливим шляхом розвитку. А ВР будуть представники ДНР та ЛНР.
показати весь коментар
22.01.2022 16:53 Відповісти
Кто такой ермак ? Он уже карандаши заточил ? Техничкам швабры выдал ?
показати весь коментар
22.01.2022 17:08 Відповісти
А шо обсуждать будете? По чём в Одессе рубероид? Так мы это итак знаем. Сейчас, после стольких лет войны, уже предельно ясно who is who. Прекрасно знаем чего хотят рашисты-куйловцы, как ведут себя немецкие посипаки путлера, как изворачивается макрон. Так шо обсуждать? Тем более особам которые вообще ничего не решают. Прокатится куда-нибудь в Вену пивка попить за наш счёт как налогоплательщиков? Тем более ермак? А почему не Кулеба или его зам? Там же куда вы едете есть наш посол - вот пусть он и идёт на встречу непричастных….только бабки тратить народные….
показати весь коментар
22.01.2022 18:02 Відповісти
Радник - это ермак(швондер) ???
показати весь коментар
22.01.2022 18:14 Відповісти
Що,ще за,вошива четвірка? Ворог на ворогу!
Україна капітулювати незбирається!
показати весь коментар
22.01.2022 18:32 Відповісти
Аби не мовчки...
показати весь коментар
22.01.2022 18:42 Відповісти
А де можна ознайомитися з результатами діяльності т.з. "номандського формату"?
"Говорили, балакали, посідали й заплакали"?
Перманентний результат діяльності зЕ та єРмака = 0
показати весь коментар
22.01.2022 18:47 Відповісти
О чем говорить с этими г-нДонами? Просто супер. а не четверка. Трусливая и продажная Франция, жлобская и агрессивная Дойчленд, захватчик Путин и завербованный ФСБ Ермак.
показати весь коментар
22.01.2022 19:17 Відповісти
Вони все вирішуватимуть поLubovно!
показати весь коментар
22.01.2022 20:32 Відповісти
 
 