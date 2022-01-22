Зустріч радників лідерів Нормандської четвірки запланована на 26 січня, - Єрмак
Зустріч політичних радників лідерів Нормандської четвірки запланована на 26 січня, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Про це він заявив у коментарі, переданому агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Радники лідерів Франції, Німеччини, України та Росії зустрінуться 26 січня", - сказав Єрмак.
Місце проведення зустрічі не уточнюється.
ё
штайнмаєра*****". Що цього разу капітулянти запровадять? Особий статус ордло, вільну еконмічну зону, множинне громадянство? Що ще ***** вимагає?
Україна капітулювати незбирається!
"Говорили, балакали, посідали й заплакали"?
Перманентний результат діяльності зЕ та єРмака = 0