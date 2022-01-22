Это мое личное мнение, - руководитель ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах прокомментировал свои высказывания о Путине и Крыме
Командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив про те, що його висловлювання про те, що "Крим не повернеться до України" і про те, що "до Путіна треба ставитися з повагою" є його особистою думкою.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом Шенбах написал в твиттере.
"Мои заявления о политике безопасности в ток-шоу в аналитическом центре в Индии отражали мое личное мнение на тот момент на месте. Они никоим образом не отвечают официальной позиции министерства обороны Германии", - написал он.
Шенбах добавил: "Неосторожно, неправильно оценил ситуацию, я не должен этого делать. Интерпретировать нечего, это была явная ошибка".
Напомним, ранее командующий Военно-Морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется в состав Украины. Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин заслуживает уважения.
а с трибуны...да при должности... надо бы следить за базаром чтоб не выбрехиваться...
вообще не понятно, почему в Германии все время говорят об исторической вине перед паРашей за ВМВ, но напрочь забывают, что германский нацизм еще большую вину имеет перед народами Украины, Польши, Беларуси...
разве гитлеровская мразь, вскормленная сталинском мразью в том числе иукраинским хлебом, отнятым коммуняками у миллионов уничтоженных в Голодомор украинцев, перед Украиной не виновата?
разве не Германия скормила УНР московитским большевистским ордам, заключив с ними договор?
разве не Германия прошлась катком по всей Украине во время ВМВ? а паРаша ведь была задета войной лишь по самому западному краешку...
где логика?
где чувство исторической вины Германии перед Украиной и украинским народом?
И своё личное мнение, по таким вещам, этот козёл, может высказывать своей жене, ночью, под одеялом, а не публично.
Нет.
нiмець на одну соту, а решта - вОнятко-мокша? )
дегенерат
Ещё никогда Шенбах не был так близко к грани провала
В ФРГ войскам спецназначения грозит расформирование, а в военной контрразведке обещают провести серьезную проверку. Они попали под влияние правых экстремистов. DW удалось побеседовать с бывшим солдатом бундесвера.
Аж смердить газпромівськими грошми.
Продажна шкура цей адмірал, і з особистих думок не роблять заяв ,
тим більш на такій посаді.
чьи дети подорвались на минах разбросаных фуйлом
или Скрипалю
говорили что ГДР никогда не воссоеденится с Германией
и что СССР вечен..
А колосс на глиняных ногах в лаптях оказался
Вild - бульварний таблоiд, найбiльший за тиражем в ФРН, потрiбно все перевiряти 10 разiв, що там пишуть, про евакуацiю, наприклад, але дивiться, як там розпнули недолугого командувача ВМС.
https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/der-marine-chef-kay-achim-**********-56-195dda39305545b688b6c3c3ba77cce4-78907774/7,w=894,q=low,c=0.bild.jpg https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/der-marine-chef-kay-achim-**********-56-195dda39305545b688b6c3c3ba77cce4-78907774/7,w=894,q=low,c=0.bild.jpg Командуючий ВМС Кай-Ахим Шенбах
автор: ПОЛ РОНЦХАЙМЕРО
опубликован в 22.01.2022 - 18:39
Это оправдание совершенно абсурдно.
Тот факт, что вице-адмирал Кей-Ахим Шёнбах считает свои запутанные и опасные заявления о президенте рассеи вове путене, Украине и рашке «личным мнением», теперь должен спасти его работу.
▶ Но как вице-адмирал может быть «приватным» в униформе во время официального визита в «мозговой центр» в Индии?
Совершенно невероятно!
Вы должны представить себе это: в самый разгар внешнеполитического кризиса между Украиной и рашкой за долгое время, возможно, незадолго до крупной войны в Европе, немецкий вице-адмирал защищает президента рашки владимира путина.
То, что командующий ВМФ говорит на видео, что украинский полуостров Крым «ушел» и «никогда не вернется», само по себе является скандалом.
Но он продолжает лепетать: то, что рашка хочет присоединить части Украины, - это «ерунда». "Вероятно" кремлевский режим хочет оказать какое-то давление, потому что путин знает, что он может это сделать. Это может расколоть ЕС. По словам Шенбаха, на самом деле путин хочет «уважения на уровне глаз».
И далее: «И - боже мой - уважение к кому-то почти ничего не стоит, ничего не стоит». Если бы вы спросили его: «Но меня не спрашивают», он бы ответил: «Легко оказывать ему (путину) уважение, которого он хочет - и, вероятно, даже заслуживает».
путин должен был заслужить все серьезное «уважение»?
▶ путин - военный преступник, на совести которого сотни тысяч жизней, он вел войну в Сирии, убивал представителей оппозиции, аннексировал Крымский полуостров и теперь угрожает вторжением в Украину с более чем ста тысячами войск.
Командующий флотом, говорящий так во время официальных визитов, не должен больше быть главнокомандующим флотом. Извинения уже не помогают.
Заявления Кая-Ахима Шенбаха спровоцировали дипломатический скандал с Украиной и сильно помогли кремлевской пропаганде.
Отойди, господин вице-адмирал!
В противном случае министр обороны Кристин Ламбрехт должна принять меры и немедленно снять вас с занимаемой должности.
Не иначе этот питор теперь готовится под крылышко Шрёдеру упорхнуть. На полное обеспечение Газпрома...
Там таких немцев у ***** уже целый штабель валяется.