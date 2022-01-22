Это мое личное мнение, - руководитель ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах прокомментировал свои высказывания о Путине и Крыме

Командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив про те, що його висловлювання про те, що "Крим не повернеться до України" і про те, що "до Путіна треба ставитися з повагою" є його особистою думкою.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом Шенбах написал в твиттере.

"Мои заявления о политике безопасности в ток-шоу в аналитическом центре в Индии отражали мое личное мнение на тот момент на месте. Они никоим образом не отвечают официальной позиции министерства обороны Германии", - написал он.

Шенбах добавил: "Неосторожно, неправильно оценил ситуацию, я не должен этого делать. Интерпретировать нечего, это была явная ошибка".

Напомним, ранее командующий Военно-Морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется в состав Украины. Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин заслуживает уважения.