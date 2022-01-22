РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10351 посетитель онлайн
Новости
18 896 191

Это мое личное мнение, - руководитель ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах прокомментировал свои высказывания о Путине и Крыме

Это мое личное мнение, - руководитель ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах прокомментировал свои высказывания о Путине и Крыме

Командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив про те, що його висловлювання про те, що "Крим не повернеться до України" і про те, що "до Путіна треба ставитися з повагою" є його особистою думкою.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом Шенбах написал в твиттере.

"Мои заявления о политике безопасности в ток-шоу в аналитическом центре в Индии отражали мое личное мнение на тот момент на месте. Они никоим образом не отвечают официальной позиции министерства обороны Германии", - написал он.

Шенбах добавил: "Неосторожно, неправильно оценил ситуацию, я не должен этого делать. Интерпретировать нечего, это была явная ошибка".

Напомним, ранее командующий Военно-Морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется в состав Украины. Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин заслуживает уважения.

Германия (7222) Крым (26454) путин владимир (32048)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+53
это твоя личная веревка и личное мыло..
показать весь комментарий
22.01.2022 18:29 Ответить
+51
Никакой отставки не будет. Никакое это не личное мнение. Бриты недавно показали свое отношение к союзнику московии Германии, когда их самолет с вооружением для Украины пролетел над союзниками Великобритании и Украины, облетев территорию союзника московии.
показать весь комментарий
22.01.2022 18:52 Ответить
+42
показать весь комментарий
22.01.2022 18:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Та він і Гітлера уважаєт. Особиста його думка.
показать весь комментарий
22.01.2022 18:58 Ответить
Проверьте его карманы.там явно если не вентиль то шильдик с "роснефть"
показать весь комментарий
22.01.2022 18:58 Ответить
С какой готовностью при упоминании о раше он снимает штаны. Одних историческая память закаляет в бойцов, других превращает в пид..сов.
показать весь комментарий
22.01.2022 18:59 Ответить
Ну и целуй его в оппу, уж если ты так его уважаешь. А может ты его просто боишься, ссышь когда страшно???
показать весь комментарий
22.01.2022 19:00 Ответить
типа "Я дурак, извините.." Это руководитель ВМС Германии? Су..а Гитлер бы с таким руководителем проиграл войну еще в 39м. Походу бабло они пилят там, да пузо отращивают...
показать весь комментарий
22.01.2022 19:02 Ответить
личное мнение - это на кухне жене или на лавке перед домом...
а с трибуны...да при должности... надо бы следить за базаром чтоб не выбрехиваться...
показать весь комментарий
22.01.2022 19:04 Ответить
Ответ уклончивый. Германия на Крым тоже виды имеет?
показать весь комментарий
22.01.2022 19:07 Ответить
"своє мнєніє" можеш записати на папірці та застромити його собі в дупу. якого буя ти це на весь світ ******, ублюдок фашистський?
показать весь комментарий
22.01.2022 19:08 Ответить
Свою думку высказывай когда утром на унитазе сидишь, а не привселюдно
показать весь комментарий
22.01.2022 19:09 Ответить
Свобода слова,а что вам не нравится?вы же хотели свободу слова,получайте,!
показать весь комментарий
22.01.2022 23:31 Ответить
Свою думку хай ввечері своїй жінці в дупу вводить. Дебіл
показать весь комментарий
22.01.2022 19:11 Ответить
Отправить это животное в Мухосранск, пусть там уважает *****. И в Германию чтоб дорогу забыл, мразь.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:12 Ответить
"Крым никогда не вернется в Украину"- ни когда не говори никогда - контрацептив ты поношенный
показать весь комментарий
22.01.2022 19:13 Ответить
Зніми погони і в фашистському сортирі свою думку висловлюй, мудило.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:15 Ответить
Пидо.ок к пенсии готовится. Всплывет где-нибудь в Газпроме или Роснефти. Як кажуть :"Паличками торкнутись гидко."
показать весь комментарий
22.01.2022 19:17 Ответить
Так и озвучивай его у себя в уборной, тужась на унитазе. А не на форуме.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:23 Ответить
Если с 1939г намцы позиционировали себя, как высшую рассу господ, то уже в 1945г, они легко перешли в статус рабов (восточная германия) причем так комфортно себя чувствовали в этой роли, шо отчаяно сопротивлялись западной цивилизации, фактически, до сегодняшнего дня, так что немцы ничуть не лучше любой другой нации.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:23 Ответить
Під Зєлєнского почав косити.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:26 Ответить
На таких високих посадах в Німеччині ідіотів немає. Там відбір дуже жорсткий і у балаболів дурних шансів зайняти високий пост дуже мало. Він сказав те що сказав саме офіційно. Він чудово орієнтується в часі та просторі. Це і є офіційна позиція уряду Німеччини. Дякуємо. Ми і весь світ разом з нами тепер знаємо ху із ху...
показать весь комментарий
22.01.2022 19:27 Ответить
Якщо ще залишиться на посаді, - то не "особиста думка", а владна.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:32 Ответить
*вибачаюсь, що свинособачою

вообще не понятно, почему в Германии все время говорят об исторической вине перед паРашей за ВМВ, но напрочь забывают, что германский нацизм еще большую вину имеет перед народами Украины, Польши, Беларуси...

разве гитлеровская мразь, вскормленная сталинском мразью в том числе иукраинским хлебом, отнятым коммуняками у миллионов уничтоженных в Голодомор украинцев, перед Украиной не виновата?

разве не Германия скормила УНР московитским большевистским ордам, заключив с ними договор?

разве не Германия прошлась катком по всей Украине во время ВМВ? а паРаша ведь была задета войной лишь по самому западному краешку...

где логика?

где чувство исторической вины Германии перед Украиной и украинским народом?

.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:33 Ответить
А логіка проста: рашисти= ******* фашисти.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:41 Ответить
Более всех от нацистской германии в ходе ВМВ, в процентном отношении к численности населения пострадала Белоруссия, на втором месте Украина, а Параша и в пятёрку не входит. А если взять в числах, то Украина выйдет на 1 место.
И своё личное мнение, по таким вещам, этот козёл, может высказывать своей жене, ночью, под одеялом, а не публично.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:41 Ответить
Загальні втрати України в ДСВ складають 18 мільйонів. З них загиблими 10 мільйонів а решта були вивезені на роботи в Німеччину, вислані в Гулаг а ще частина просто втекла з Радянського Союзу.
показать весь комментарий
22.01.2022 23:03 Ответить
разве не Германия скормила УНР московитским большевистским ордам, заключив с ними договор?(с)
Нет.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:58 Ответить
Тут два варианта: 1. Влюбленность (голубая) в путлера. 2. Панический страх перед карликом.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:35 Ответить
можливо, що компромат на соску ЗеЛупу в його КаВееНiвськi та не тiльки часи...
показать весь комментарий
22.01.2022 20:21 Ответить
3. Money
показать весь комментарий
22.01.2022 21:41 Ответить
В отставку его.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:37 Ответить
Рапорт на звільнення на стіл і висловлюй собі своє особисте.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:39 Ответить
Всрався але вже пізно!!!Він високопосадовець і має подати у відставку або уряд ФРН має його звільнити негайно за такі слова,якщо нема дій значить це політика німецького уряду!
показать весь комментарий
22.01.2022 19:47 Ответить
От и засунь своё личное мнение себе в очко.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:57 Ответить
В понедельник товарищу на ковёр ,,,командование считает ,что его карьера на этом закончена.
показать весь комментарий
22.01.2022 19:58 Ответить
Да всрался, в отставку, ууууу, голодранец, подожди, вот наш Верховный нюхнет, на рояле слабает и мы Германию пошлем на ***
показать весь комментарий
22.01.2022 19:59 Ответить
папай, а мамай абхаз ,заваленный недавно на Донбассе не твой родственник или сожитель?
показать весь комментарий
22.01.2022 21:02 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 20:01 Ответить
пiд номером 12-ть схоже на вОнюшку...з поволжських?

нiмець на одну соту, а решта - вОнятко-мокша? )
показать весь комментарий
22.01.2022 20:23 Ответить
Та Ну, НА,,,,,!
показать весь комментарий
22.01.2022 20:32 Ответить
потомок изнасилованной Ванькой немки
 дегенерат
показать весь комментарий
22.01.2022 21:05 Ответить
Лавры Шрёдера не дают никому покоя.
показать весь комментарий
22.01.2022 20:02 Ответить
"Шенбах https://twitter.com/************/status/1484873147136491522 добавил : "Неосторожно, неправильно оценил ситуацию, я не должен этого делать. Интерпретировать нечего, это была явная ошибка".

...
Ещё никогда Шенбах не был так близко к грани провала
показать весь комментарий
22.01.2022 20:03 Ответить
"А вас, Шенбах, я попрошу остаться".
показать весь комментарий
23.01.2022 07:10 Ответить
Неонацисты в бундесвере. видео

В ФРГ войскам спецназначения грозит расформирование, а в военной контрразведке обещают провести серьезную проверку. Они попали под влияние правых экстремистов. DW удалось побеседовать с бывшим солдатом бундесвера.

https://youtu.be/rukJ4jLXMhs
показать весь комментарий
22.01.2022 20:06 Ответить
тільки неонацисти зможуть очистити німеччину від кацапських холуїв і мігрантів
показать весь комментарий
22.01.2022 20:51 Ответить
однако немецкие неонацисты дружат с русскими кремлевскими нацистами
показать весь комментарий
22.01.2022 23:06 Ответить
Адольф також "дружив" з йосьою сраліним
показать весь комментарий
23.01.2022 09:51 Ответить
Командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах рашистський членосос- теж особиста думка,
показать весь комментарий
22.01.2022 20:10 Ответить
еще один ************
показать весь комментарий
22.01.2022 20:13 Ответить
точно, путiнферштейн ...
показать весь комментарий
22.01.2022 20:25 Ответить
То засуне хай свою думку......далеко.далеко
показать весь комментарий
22.01.2022 20:16 Ответить
Сразу видно -- это ***** путлера.
показать весь комментарий
22.01.2022 20:18 Ответить
Німеччина - найкорумпованіша країна в Європі . Британія та Польща чітко показали , що Німеччина - гамно .
показать весь комментарий
22.01.2022 20:18 Ответить
Командувача ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах Обвиняю в ПИДОФЕЛИИ.???Ну что поработаем????
показать весь комментарий
22.01.2022 20:23 Ответить
Малограмотный хрюсский ,идешь вопу....
показать весь комментарий
22.01.2022 21:04 Ответить
у вас депутаты молятся на ***** и все нормуль, а на счет Крыма, вы же его не собираетесь отваевывать, так в чем он не прав...
показать весь комментарий
22.01.2022 20:23 Ответить
Время еще не пришло ,кацапченок ифан,все будет не ссы в труссы...
показать весь комментарий
22.01.2022 21:06 Ответить
а дальше будет такЕ, Путин пойдет как бы на попятную и скажет хотите по чесТноку давайте проведем под наблюдением всего мира референдум в Крыму и на ДНР, в итоге Донбасс повесят на шею Украине, а Крым проголосует за рашу, придется потом и воду открыть.
показать весь комментарий
23.01.2022 03:40 Ответить
Хрен вам слонячий на всю морду ,фантазисты мечтатели - бараны
показать весь комментарий
23.01.2022 07:33 Ответить
Кацапи скоріш за все добре проплатили це висір публічно на камеру.
Аж смердить газпромівськими грошми.
Продажна шкура цей адмірал, і з особистих думок не роблять заяв ,
тим більш на такій посаді.
показать весь комментарий
22.01.2022 20:28 Ответить
гiвнокомандуюча ЗеЛупа не краща, особливо з його гiвно-спiчем про Харкiв...



показать весь комментарий
22.01.2022 20:30 Ответить
Та то взагалі -виконуючий вимог путлера в Україні.
показать весь комментарий
22.01.2022 20:34 Ответить
Пусть в своей частной клинике показывает свою неадекватность, а не на международной арене. То одна была любительница шизофреника, теперь новый появился. Видимо гены фашизма не дают покоя, тянут к таким же идиотам.
показать весь комментарий
22.01.2022 20:37 Ответить
Закончим с кацапами потом засунем в очко FGM-148 Javelin .Это наше мнение **** дырявая.....
показать весь комментарий
22.01.2022 20:47 Ответить
Вообще вдуматься, какую страшную войну принесла миру эта нация в 1939г. Сколько миллионов безвинных погибло. Да вам надо всю жизнь каяться и не высовываться со своими частными высказываниями, а засунуть их куда подальше.
показать весь комментарий
22.01.2022 20:49 Ответить
А краснозадые комуняки не развязывали напару с Гитлером 2ю мировую?
показать весь комментарий
22.01.2022 21:09 Ответить
Штирлиц вообще обнаглел))
показать весь комментарий
22.01.2022 20:49 Ответить
Теперь ассоциируются фашисты и рашисты. Одно и тоже
показать весь комментарий
22.01.2022 20:50 Ответить
мундирчик сними и тогда можешь патякать свое личное мнение, а так - в отставку !
показать весь комментарий
22.01.2022 21:07 Ответить
Раскажи это мнение родителям
чьи дети подорвались на минах разбросаных фуйлом
или Скрипалю
показать весь комментарий
22.01.2022 21:14 Ответить
Особисту думку по такому поводу может высказывать рядовой обыватель а не государственный служащий тем более высокого ранга, тем более официально.( а не на кухне)
показать весь комментарий
22.01.2022 21:14 Ответить
На мою думку, таке може заявити тільки психічно хвора людина , а не командувач ВМС Німеччини.
показать весь комментарий
22.01.2022 21:15 Ответить
Запиши ці свої думки на наждачному папері, згорни у трубочку та запхай собі у дупу…
показать весь комментарий
22.01.2022 21:16 Ответить
Вот не могу себе представить гросс- адмирала Деница, несущего подобную фигню. Немцы, немцы, что с вами произошло? Гордую нацию превратили в хрен знает что.
показать весь комментарий
22.01.2022 21:17 Ответить
такие московские марионетки члены штази
говорили что ГДР никогда не воссоеденится с Германией
и что СССР вечен..
А колосс на глиняных ногах в лаптях оказался
показать весь комментарий
22.01.2022 21:18 Ответить
Просто ещё один мечтатель о великой империи и соответственно почитатель )(уйла, а может метит в Газпром после отставки😁
показать весь комментарий
22.01.2022 21:22 Ответить
Шо все так на Бундес-Моремана взбеленились? Славный последователь папы Карлы Дёница демонстрирует незаурядную дальновидность - уже сейчас закладывает финансовый фундамент своего обеспеченного будущего. Когда турнут, а это всегда и со всеми случается, на пенсию Бундес-Моремана "Мерседес-Майбах-Пулман" с персональным водилою из первой двадцатки "Формулы-1", тем более, бунгало под пальмами и негром с опахалом - не купишь. А ГроссОберМухобоем на "Северном Потоке-2" припасть к живительным потокам бабла от российских углеводородов - так ещё и на эскадру знатнейших немецких фроляйн останется - будет с кем погружаться, кому полный вперёд врубать, а кому и торпеду в кормовой аппарат зарядить.
показать весь комментарий
22.01.2022 21:23 Ответить


Вild - бульварний таблоiд, найбiльший за тиражем в ФРН, потрiбно все перевiряти 10 разiв, що там пишуть, про евакуацiю, наприклад, але дивiться, як там розпнули недолугого командувача ВМС.

https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/der-marine-chef-kay-achim-**********-56-195dda39305545b688b6c3c3ba77cce4-78907774/7,w=894,q=low,c=0.bild.jpg https://bilder.bild.de/fotos-skaliert/der-marine-chef-kay-achim-**********-56-195dda39305545b688b6c3c3ba77cce4-78907774/7,w=894,q=low,c=0.bild.jpg Командуючий ВМС Кай-Ахим Шенбах

автор: ПОЛ РОНЦХАЙМЕРО
опубликован в 22.01.2022 - 18:39

Это оправдание совершенно абсурдно.


Тот факт, что вице-адмирал Кей-Ахим Шёнбах считает свои запутанные и опасные заявления о президенте рассеи вове путене, Украине и рашке «личным мнением», теперь должен спасти его работу.

▶ Но как вице-адмирал может быть «приватным» в униформе во время официального визита в «мозговой центр» в Индии?

Совершенно невероятно!

Вы должны представить себе это: в самый разгар внешнеполитического кризиса между Украиной и рашкой за долгое время, возможно, незадолго до крупной войны в Европе, немецкий вице-адмирал защищает президента рашки владимира путина.

То, что командующий ВМФ говорит на видео, что украинский полуостров Крым «ушел» и «никогда не вернется», само по себе является скандалом.


Но он продолжает лепетать: то, что рашка хочет присоединить части Украины, - это «ерунда». "Вероятно" кремлевский режим хочет оказать какое-то давление, потому что путин знает, что он может это сделать. Это может расколоть ЕС. По словам Шенбаха, на самом деле путин хочет «уважения на уровне глаз».

И далее: «И - боже мой - уважение к кому-то почти ничего не стоит, ничего не стоит». Если бы вы спросили его: «Но меня не спрашивают», он бы ответил: «Легко оказывать ему (путину) уважение, которого он хочет - и, вероятно, даже заслуживает».

путин должен был заслужить все серьезное «уважение»?

▶ путин - военный преступник, на совести которого сотни тысяч жизней, он вел войну в Сирии, убивал представителей оппозиции, аннексировал Крымский полуостров и теперь угрожает вторжением в Украину с более чем ста тысячами войск.

Командующий флотом, говорящий так во время официальных визитов, не должен больше быть главнокомандующим флотом. Извинения уже не помогают.

Заявления Кая-Ахима Шенбаха спровоцировали дипломатический скандал с Украиной и сильно помогли кремлевской пропаганде.

Отойди, господин вице-адмирал!

В противном случае министр обороны Кристин Ламбрехт должна принять меры и немедленно снять вас с занимаемой должности.
показать весь комментарий
22.01.2022 21:27 Ответить
Деньги Газпрома напроч отняли разум у немецких политиков и официальных лиц .
показать весь комментарий
22.01.2022 22:01 Ответить
Теперь надо смотреть за его расходами.
показать весь комментарий
23.01.2022 07:16 Ответить
Когда Трамп критиковал Германию за то что она не платит за свою оборону дружит с рашкой покупая у нее газ вы кричали что Трамп союзников не уважает . Убедились теперь какой Германия союзник ?
показать весь комментарий
22.01.2022 22:07 Ответить
Возня с СП-2, в который арийский бизнес, а следовательно и их политики зубами в цепились, уже показала гнилость слов меркильши и всей политической верхушки сверхлюдей.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:29 Ответить
Хотел написать. Но почитал коменты внизу. Добавить нечего. Все правильно. Дойче сцику
показать весь комментарий
22.01.2022 22:19 Ответить
Немецкое издание Bild сообщает что командующий Военно-Морскими силами Германии, вице-адмирала Кая-Ахим Шенбах уходит в отставку. Такое решение военный принял после скандала, вызванного его словами о том, что Крым для Украины уже потерян и он якобы "никогда не вернется" в состав нашего государства

Не иначе этот питор теперь готовится под крылышко Шрёдеру упорхнуть. На полное обеспечение Газпрома...
показать весь комментарий
22.01.2022 22:42 Ответить
Шенбах тоже хочет газпромовскую зарплату получать, вот и стелиться.
Там таких немцев у ***** уже целый штабель валяется.
показать весь комментарий
22.01.2022 23:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 