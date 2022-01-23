РУС
49 050 176

США передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW. ФОТОрепортаж

Соединенные Штаты передали Украине ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (BDM) или SMAW-D.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает информационный портал DVIDS Минобороны США, обнародовавший снимки процесса подготовки к отправке в Украину очередной партии вооружения и боеприпасов, прибывшей в наше государство в ночь на 22 января.

Представленные фото подготовки боеприпасов датируются 21 января 2022 года.

"Военные и гражданские лица 436-й эскадрильи воздушной базы раскладывают на поддонах боеприпасы, вооружение и другое оборудование, которые направляются в Украину во время зарубежной военной миссии", – говорится в сообщении.

США передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW 01

США передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW 02
США передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW 03
США передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW 04
США передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW 05

Топ комментарии
+118
God Bless America!
23.01.2022 13:42 Ответить
+91
Лиш справжні друзі - бріти й США !
Поможуть подолати нам фуйла !
23.01.2022 13:44 Ответить
+74
Бункерному ***** должно понравиться
23.01.2022 13:44 Ответить
Страница 2 из 2
Афроамериканец-красавчик. Пакует на совесть
23.01.2022 14:12 Ответить
Противобурятное вооружение.
23.01.2022 14:18 Ответить
23.01.2022 14:19 Ответить
Вже екс. Пішов у відставку
23.01.2022 14:33 Ответить
.
23.01.2022 14:25 Ответить
ППО нема в загалі. Ще б подсипали...Живою силою та танками може й не полізуть, але бомбувати можуть майже без перешкод((
23.01.2022 14:25 Ответить
У нас вообще то 70 дивизионов ПВО,хоть и советские но модернизированные , кацапские лоханки сбивать будут на раз,опыт Грузии посмотри где один дивизион Бук кучу кацапского говна насбивал
23.01.2022 14:39 Ответить
Лоханки да, а смогут ли сбивать ракеты искандера?
23.01.2022 14:56 Ответить
Амеры что нибудь придумают...
23.01.2022 15:57 Ответить
Пані Мослова,що оце значить "взагалі"? Ви що вже забули,що сам, один, сивочолий гетьман повністю відновив всю систему ПВО Києва? От навіщо обманювати?
23.01.2022 16:26 Ответить
Ай, молодець. Висрався? Ти б ще штани перед тим скинув...
23.01.2022 17:58 Ответить
И каквы себе это представляете? У нас есть обученные расчёты для хотя бы одного зрк "Пэтриот"? А не подскажите, сколько времени готовятся для него офицеры и сержанты?
23.01.2022 18:11 Ответить
Уся зброя приходе з відповідними консультантами. Українці швидко вчатся
23.01.2022 22:52 Ответить
красотаааа!!!
23.01.2022 14:30 Ответить
https://www.facebook.com/YablunkaOlena?__cft__[0]=AZXuJCVyy4F3XEgrYc1JtW0yWnP63ZLQXmSgKhLg90-hE48eVkYzbZWtHKCtkmzS2DmdcPLaIIhuI8KZGS0s0acXN8bRsMh6DjH4-awGJJdDAWmdCw_AOYD3wnSASPwqKetpHROzx8zW07CdaW8R6SiTEHCN70zxmn-Mrtg0L_clLcibGH_hxM9ebFxkE7HB_Po&__tn__=-UC%2CP-y-R Лена Яблонька

https://www.facebook.com/YablunkaOlena/posts/4537482179694389?__cft__[0]=AZXuJCVyy4F3XEgrYc1JtW0yWnP63ZLQXmSgKhLg90-hE48eVkYzbZWtHKCtkmzS2DmdcPLaIIhuI8KZGS0s0acXN8bRsMh6DjH4-awGJJdDAWmdCw_AOYD3wnSASPwqKetpHROzx8zW07CdaW8R6SiTEHCN70zxmn-Mrtg0L_clLcibGH_hxM9ebFxkE7HB_Po&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 ч. ·

1. 16000 (шістнадцять тисяч) броників власного виробництва заарештовані в склепаній справі проти українського генерала.
2. Отримали з генерала заставу в 20 мільйонів. Але далі суд не рухається, навіть не жевріє, справа не розглядається. (цікаво, чому б це?)
3. Нові бронежилети для армії ніде не розроблялись, не замовлялись, не закуповувались, і відповідно не отримувались.
4. За цей час наявні, але арештовані бронежилети згнили на складі. А ті що були вже в армії, кожні п'ять років мають замінюватись, бо виходять з ладу (зношується чохол, потребують заміни пластини і т.д.) Тобто, вояки залишились без захисту.
5. Зе з протягнутою рукою звертається до Європи - подайте хоч броників, христараді. (атєц радной)
Питання: - Як можна кваліфікувати такі дії влади?
Відповідь: - саботаж, праця на користь ворога і зрада держави.
Навибирали, *****! .
23.01.2022 14:31 Ответить
Сгнили ?! Они скоропортящиеся , или как ?
23.01.2022 14:38 Ответить
смысл в том, что броники нужны во время войны, а не после того, как зеля и опа сдадут страну уйЛУ
23.01.2022 17:32 Ответить
Там кевлар если он в сьірости то ему хана
23.01.2022 17:37 Ответить
Чувак, броники, которые при намокании пробиваются - это преступление! За это сажать надо! Зная уровень коррупции в Украине я не удивлюсь, что это имело место! Барыга и там свою доляху поимел, я уверен
23.01.2022 14:57 Ответить
ты же типО мудрый.

не удивись, если это не имело место!

а то как-то странно, броники в эксплуатации, не отозваны...

мудрый, ты в этом преступление не видишь? уринотерапия мешает?
23.01.2022 15:15 Ответить
Те, которые не прошли испытания, в армию не направлены) де бил!
23.01.2022 15:18 Ответить
Ага))
Простреляные мокрые не направлены. Факт.
Не пропуская уринотерапию, а то начнешь задумываться почему:
- справа по броникам/Марченко там где ты находишься;
- про свинарчукам...
- не написали новые ТУ и не закупили броники по ним, а все на дороги

.....
23.01.2022 16:11 Ответить
а звідки це ти так обізнаний в цих ділах?
23.01.2022 15:44 Ответить
Что-то непосредственно знаю и вижу, про что-то твой брат по разуму "мудрый" пытается говорить, приходится логику включать
23.01.2022 16:13 Ответить
23.01.2022 17:19 Ответить
пруф на компетентне тестування,на результати іспитів, кацапи теж про те гавкають
показать весь комментарий
на, читай, ущербное! или Бутусов вранье пишет???
23.01.2022 17:19 Ответить
Скажем так - иногда фантазирует
23.01.2022 17:40 Ответить
сейчас тебя забанит админ за такие рецензии Ю. Бутусову)
23.01.2022 17:43 Ответить
Тю, привьікать что ли? Я привьік говорить то, что думаю, а не думать что говорю чтобьі не бьіть забаненьім. Такая моя оцінка его работьі. К тому же я сказал "иногда", а не постоянно

И на всякого рода оценки человеку, претендующему на публичность так реагировать не пристало
23.01.2022 18:02 Ответить
Как вижу погонфло типа "Мудрый" или "Справедливый" - значит под ним сидит ущербное кацапское гавно, пытающееся повысить своб самооценку тем что пердит где попало чтоб на него обратили внимание.

здрысни нах, оп.здал
23.01.2022 16:00 Ответить
Дебіле, кевлар то така річ, що від вологи втрачає свої властивості. Ні? Ну то засунь свій язик в задницю і мовчи.
23.01.2022 18:04 Ответить
Ермак на самолёте Медведчука уже повёз образцы в Москву, Мураев помогал в отгрузке
23.01.2022 14:39 Ответить
Щось мені підказує, що наші зелені вилупки не пропустять можливості поторгувати "дарунками" від наших партнерів. Чекаємо на ОЛХ оголошень з джавелінами )
23.01.2022 14:39 Ответить
Чогось при ,,патріоті,, порохові нам і болта іржавого не хотіли дати,а при зрадникові Зеленському дууже навіть гарно все постачається,випадковість?
23.01.2022 15:48 Ответить
Закономірність. Тому, що при Пороху ми масово виготовляли "Стугну", а при Зєльцмані і Єрмаку замовлення на пускові до "Стугн" раптом припинилися. Випадковість? Саботаж! А англосакси мусять виправляти ситуацію. Зате Зєльцман вбухав мільярди в нікому не потрібний корвет, проте, не знайшов нещасних 40 млн. доларів на розробку власного ЗРК на "Лучі" і не виготовив ще жлдного "Нептуна". Але, на північну об'їзну Житомира 142 мільйона доларів в бюджеті знайшлося!!! Андрійовичу, часом краще жувати, ніж говорити (писати))))
23.01.2022 16:03 Ответить
Я розумію,що вам особисто доповідає влада і генштаб,скільки,чого і коли виготовлено і навіть куди поставлено,тоді да да краще жувати!
23.01.2022 16:07 Ответить
Газети читай - там все написано про ЗЕ-сранця
23.01.2022 16:23 Ответить

читай как при потрохе заботились об индивидуальной защите солдата((
23.01.2022 17:20 Ответить
При "Сивочолому" путін не наважався нападати)) Петро - авторитетний лідер, якого поважають наші друзі та бояться вороги))
23.01.2022 17:09 Ответить
ну да, это ты участникам Иловайской трагедии расскажи
23.01.2022 17:23 Ответить
По перше, не треба мені "тикати", а, по друге, іронія та сарказм - не чули про таке?
23.01.2022 20:09 Ответить
Прощу прощения, виноват. Не увидел смайлы
23.01.2022 21:55 Ответить
24.01.2022 00:12 Ответить
Дуже чудово. Дякуємо Друзі.
23.01.2022 14:40 Ответить
теперь точно шах и мат кацапам, ловить их придется за уралом, бо у страха глаза велики
23.01.2022 14:42 Ответить
В отличии от вас кацапов шановный, нам украинцам не нужен не только Урал а даже ваша Ростовская и Смоленская области. Мы не оккупанты как вы и не гопники и чужого не берём и не воруем…
23.01.2022 14:58 Ответить
нам би ще головнокомандуючого а не головнокомедійного
23.01.2022 14:44 Ответить
Нам бы эфективные средства ПВО и ваш контроль по распредилению вашего вооружения по частям и подразделениям.А не на скады которые уничтожат первым же ракетным ударом.То-же касается и свех поставщиков оборонительного оружия для Украины.Ведь мир помагает украинскому народу а не украинской сомнительной власти.Так что контроль здесь уместен.
23.01.2022 14:55 Ответить
Вова ти гадаєш,що Залужний буде тримати Їх на складах,не думаю!
23.01.2022 15:50 Ответить
Звичайно же ні.Але над Залужним є теж командири а він як офіцер немає права порушовати накази.Ось тому найкраще буде як що розподіл зброї буде під наглядом поставщиків.В такому разі даже говнокомандуючий невзмозі буде щось заперечувати.
Думаю що так буде само надійно.
23.01.2022 16:01 Ответить
та берите - не жалко, могем ще гренландию подарить
23.01.2022 15:01 Ответить
"Вы бурят? Как я рад." (с)
23.01.2022 15:10 Ответить
23.01.2022 15:15 Ответить
Больше похоже на бочковые бомбы.
23.01.2022 15:17 Ответить
кацапам понравятся
моментально отправит их в ********** рай
23.01.2022 15:51 Ответить
Могли б уже показать как работают эти гранатометы на кацапских колаборантах: депутатах жоппоблока или прислуг олигархов.
23.01.2022 15:20 Ответить
было бы весело
23.01.2022 15:51 Ответить
Цікава річ.
23.01.2022 15:24 Ответить
шайтанка и маус пробьет....
23.01.2022 15:49 Ответить
23.01.2022 15:55 Ответить
23.01.2022 15:56 Ответить
A friend in need is friend indeed!
23.01.2022 15:57 Ответить
23.01.2022 16:01 Ответить
Кстати, да. Зеля нехило обдристал себе портки, когда узнал за британскую помощь...
Он то своими криками "Байден почему мы не в НАТО?" хотел поднять ситуацию до предела и на крещендо сказать своей пастве, - "вот видите, - я хотел, но они не берут... Поэтому идем смотреть путину в шоколадный глаз" А тут такое=)
23.01.2022 17:16 Ответить
Головне, щоб отримане озброєння було направлене до війська, а не осіло на складах. Які, до того ж, мають властивість раптово загорятияся.
23.01.2022 16:12 Ответить
КАЦАПОВ РАЗОРВЕТ !!!
23.01.2022 16:52 Ответить
Разом зруйнували фашистський рейхстаг, разом зруйнуємо фашистський кремль .
Слава союзникам !!! СЛАВА лендлізу !!!
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
23.01.2022 18:19 Ответить
Это очень хорошо, все ж помнять что советский союз сбежал с Афганистана с позором только после того, как США передали Афганистану современное оружие
23.01.2022 19:09 Ответить
Только в двух языках- английском и украинском, можно встретить слово файн(о), и это прекрасно!)))
23.01.2022 19:39 Ответить
это показатель доверия к властям Украины.
24.01.2022 01:41 Ответить
Страница 2 из 2
 
 