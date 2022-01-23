США передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW. ФОТОрепортаж
Соединенные Штаты передали Украине ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (BDM) или SMAW-D.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает информационный портал DVIDS Минобороны США, обнародовавший снимки процесса подготовки к отправке в Украину очередной партии вооружения и боеприпасов, прибывшей в наше государство в ночь на 22 января.
Представленные фото подготовки боеприпасов датируются 21 января 2022 года.
"Военные и гражданские лица 436-й эскадрильи воздушной базы раскладывают на поддонах боеприпасы, вооружение и другое оборудование, которые направляются в Украину во время зарубежной военной миссии", – говорится в сообщении.
1. 16000 (шістнадцять тисяч) броників власного виробництва заарештовані в склепаній справі проти українського генерала.
2. Отримали з генерала заставу в 20 мільйонів. Але далі суд не рухається, навіть не жевріє, справа не розглядається. (цікаво, чому б це?)
3. Нові бронежилети для армії ніде не розроблялись, не замовлялись, не закуповувались, і відповідно не отримувались.
4. За цей час наявні, але арештовані бронежилети згнили на складі. А ті що були вже в армії, кожні п'ять років мають замінюватись, бо виходять з ладу (зношується чохол, потребують заміни пластини і т.д.) Тобто, вояки залишились без захисту.
5. Зе з протягнутою рукою звертається до Європи - подайте хоч броників, христараді. (атєц радной)
Питання: - Як можна кваліфікувати такі дії влади?
Відповідь: - саботаж, праця на користь ворога і зрада держави.
Навибирали, *****! .
не удивись, если это не имело место!
а то как-то странно, броники в эксплуатации, не отозваны...
мудрый, ты в этом преступление не видишь? уринотерапия мешает?
Простреляные мокрые не направлены. Факт.
Не пропуская уринотерапию, а то начнешь задумываться почему:
- справа по броникам/Марченко там где ты находишься;
- про свинарчукам...
- не написали новые ТУ и не закупили броники по ним, а все на дороги
.....
на, читай, ущербное! или Бутусов вранье пишет???
И на всякого рода оценки человеку, претендующему на публичность так реагировать не пристало
здрысни нах, оп.здал
читай как при потрохе заботились об индивидуальной защите солдата((
Думаю що так буде само надійно.
моментально отправит их в ********** рай
Он то своими криками "Байден почему мы не в НАТО?" хотел поднять ситуацию до предела и на крещендо сказать своей пастве, - "вот видите, - я хотел, но они не берут... Поэтому идем смотреть путину в шоколадный глаз" А тут такое=)
Слава союзникам !!! СЛАВА лендлізу !!!
СЛАВА УКРАЇНІ !!!