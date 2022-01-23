США передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW. ФОТОрепортаж

Соединенные Штаты передали Украине ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (BDM) или SMAW-D.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает информационный портал DVIDS Минобороны США, обнародовавший снимки процесса подготовки к отправке в Украину очередной партии вооружения и боеприпасов, прибывшей в наше государство в ночь на 22 января.

Представленные фото подготовки боеприпасов датируются 21 января 2022 года.

"Военные и гражданские лица 436-й эскадрильи воздушной базы раскладывают на поддонах боеприпасы, вооружение и другое оборудование, которые направляются в Украину во время зарубежной военной миссии", – говорится в сообщении.

Смотрите также: Первая партия военной помощи от США прибыла в Украину, - посольство. ФОТО







