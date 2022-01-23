США передали Україні багатоцільові гранатомети SMAW. ФОТОрепортаж
Сполучені Штати передали Україні ручні одноразові гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (BDM) або SMAW-D
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє інформаційний портал DVIDS Міноборони США, який оприлюднив знімки процесу підготовки до відправлення в Україну чергової партії озброєння та боєприпасів, що прибула до нашої держави в ніч на 22 січня.
Представлені фото підготовки боєприпасів датуються 21 січня 2022 року.
"Військові та цивільні особи 436-ї ескадрильї повітряної бази розкладають на піддонах боєприпаси, озброєння та інше обладнання, які прямують до України під час закордонної військової місії", – йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+118 Rhodesian
показати весь коментар23.01.2022 13:42 Відповісти Посилання
+91 Andy Jumeirach
показати весь коментар23.01.2022 13:44 Відповісти Посилання
+74 Vladimir Chayka
показати весь коментар23.01.2022 13:44 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/YablunkaOlena/posts/4537482179694389?__cft__[0]=AZXuJCVyy4F3XEgrYc1JtW0yWnP63ZLQXmSgKhLg90-hE48eVkYzbZWtHKCtkmzS2DmdcPLaIIhuI8KZGS0s0acXN8bRsMh6DjH4-awGJJdDAWmdCw_AOYD3wnSASPwqKetpHROzx8zW07CdaW8R6SiTEHCN70zxmn-Mrtg0L_clLcibGH_hxM9ebFxkE7HB_Po&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 ч. ·
1. 16000 (шістнадцять тисяч) броників власного виробництва заарештовані в склепаній справі проти українського генерала.
2. Отримали з генерала заставу в 20 мільйонів. Але далі суд не рухається, навіть не жевріє, справа не розглядається. (цікаво, чому б це?)
3. Нові бронежилети для армії ніде не розроблялись, не замовлялись, не закуповувались, і відповідно не отримувались.
4. За цей час наявні, але арештовані бронежилети згнили на складі. А ті що були вже в армії, кожні п'ять років мають замінюватись, бо виходять з ладу (зношується чохол, потребують заміни пластини і т.д.) Тобто, вояки залишились без захисту.
5. Зе з протягнутою рукою звертається до Європи - подайте хоч броників, христараді. (атєц радной)
Питання: - Як можна кваліфікувати такі дії влади?
Відповідь: - саботаж, праця на користь ворога і зрада держави.
Навибирали, *****! .
не удивись, если это не имело место!
а то как-то странно, броники в эксплуатации, не отозваны...
мудрый, ты в этом преступление не видишь? уринотерапия мешает?
Простреляные мокрые не направлены. Факт.
Не пропуская уринотерапию, а то начнешь задумываться почему:
- справа по броникам/Марченко там где ты находишься;
- про свинарчукам...
- не написали новые ТУ и не закупили броники по ним, а все на дороги
.....
на, читай, ущербное! или Бутусов вранье пишет???
И на всякого рода оценки человеку, претендующему на публичность так реагировать не пристало
здрысни нах, оп.здал
читай как при потрохе заботились об индивидуальной защите солдата((
Думаю що так буде само надійно.
моментально отправит их в ********** рай
Он то своими криками "Байден почему мы не в НАТО?" хотел поднять ситуацию до предела и на крещендо сказать своей пастве, - "вот видите, - я хотел, но они не берут... Поэтому идем смотреть путину в шоколадный глаз" А тут такое=)
Слава союзникам !!! СЛАВА лендлізу !!!
СЛАВА УКРАЇНІ !!!