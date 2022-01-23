США передали Україні багатоцільові гранатомети SMAW. ФОТОрепортаж

Сполучені Штати передали Україні ручні одноразові гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (BDM) або SMAW-D

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє інформаційний портал DVIDS Міноборони США, який оприлюднив знімки процесу підготовки до відправлення в Україну чергової партії озброєння та боєприпасів, що прибула до нашої держави в ніч на 22 січня.

Представлені фото підготовки боєприпасів датуються 21 січня 2022 року.

"Військові та цивільні особи 436-ї ескадрильї повітряної бази розкладають на піддонах боєприпаси, озброєння та інше обладнання, які прямують до України під час закордонної військової місії", – йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перша партія військової допомоги від США прибула до України, - посольство. ФОТО







