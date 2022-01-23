УКР
США передали Україні багатоцільові гранатомети SMAW. ФОТОрепортаж

Сполучені Штати передали Україні ручні одноразові гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (BDM) або SMAW-D

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє інформаційний портал DVIDS Міноборони США, який оприлюднив знімки процесу підготовки до відправлення в Україну чергової партії озброєння та боєприпасів, що прибула до нашої держави в ніч на 22 січня.

Представлені фото підготовки боєприпасів датуються 21 січня 2022 року.

"Військові та цивільні особи 436-ї ескадрильї повітряної бази розкладають на піддонах боєприпаси, озброєння та інше обладнання, які прямують до України під час закордонної військової місії", – йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перша партія військової допомоги від США прибула до України, - посольство. ФОТО

США передали Україні багатоцільові гранатомети SMAW 01

США передали Україні багатоцільові гранатомети SMAW 02
США передали Україні багатоцільові гранатомети SMAW 03
США передали Україні багатоцільові гранатомети SMAW 04
США передали Україні багатоцільові гранатомети SMAW 05

+118
God Bless America!
23.01.2022 13:42 Відповісти
+91
Лиш справжні друзі - бріти й США !
Поможуть подолати нам фуйла !
23.01.2022 13:44 Відповісти
+74
Бункерному ***** должно понравиться
23.01.2022 13:44 Відповісти
Афроамериканец-красавчик. Пакует на совесть
23.01.2022 14:12 Відповісти
Противобурятное вооружение.
23.01.2022 14:18 Відповісти
23.01.2022 14:19 Відповісти
Вже екс. Пішов у відставку
23.01.2022 14:33 Відповісти
.
23.01.2022 14:25 Відповісти
ППО нема в загалі. Ще б подсипали...Живою силою та танками може й не полізуть, але бомбувати можуть майже без перешкод((
23.01.2022 14:25 Відповісти
У нас вообще то 70 дивизионов ПВО,хоть и советские но модернизированные , кацапские лоханки сбивать будут на раз,опыт Грузии посмотри где один дивизион Бук кучу кацапского говна насбивал
23.01.2022 14:39 Відповісти
Лоханки да, а смогут ли сбивать ракеты искандера?
23.01.2022 14:56 Відповісти
Амеры что нибудь придумают...
23.01.2022 15:57 Відповісти
Пані Мослова,що оце значить "взагалі"? Ви що вже забули,що сам, один, сивочолий гетьман повністю відновив всю систему ПВО Києва? От навіщо обманювати?
23.01.2022 16:26 Відповісти
Ай, молодець. Висрався? Ти б ще штани перед тим скинув...
23.01.2022 17:58 Відповісти
И каквы себе это представляете? У нас есть обученные расчёты для хотя бы одного зрк "Пэтриот"? А не подскажите, сколько времени готовятся для него офицеры и сержанты?
23.01.2022 18:11 Відповісти
Уся зброя приходе з відповідними консультантами. Українці швидко вчатся
23.01.2022 22:52 Відповісти
красотаааа!!!
23.01.2022 14:30 Відповісти
https://www.facebook.com/YablunkaOlena?__cft__[0]=AZXuJCVyy4F3XEgrYc1JtW0yWnP63ZLQXmSgKhLg90-hE48eVkYzbZWtHKCtkmzS2DmdcPLaIIhuI8KZGS0s0acXN8bRsMh6DjH4-awGJJdDAWmdCw_AOYD3wnSASPwqKetpHROzx8zW07CdaW8R6SiTEHCN70zxmn-Mrtg0L_clLcibGH_hxM9ebFxkE7HB_Po&__tn__=-UC%2CP-y-R Лена Яблонька

https://www.facebook.com/YablunkaOlena/posts/4537482179694389?__cft__[0]=AZXuJCVyy4F3XEgrYc1JtW0yWnP63ZLQXmSgKhLg90-hE48eVkYzbZWtHKCtkmzS2DmdcPLaIIhuI8KZGS0s0acXN8bRsMh6DjH4-awGJJdDAWmdCw_AOYD3wnSASPwqKetpHROzx8zW07CdaW8R6SiTEHCN70zxmn-Mrtg0L_clLcibGH_hxM9ebFxkE7HB_Po&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 ч. ·

1. 16000 (шістнадцять тисяч) броників власного виробництва заарештовані в склепаній справі проти українського генерала.
2. Отримали з генерала заставу в 20 мільйонів. Але далі суд не рухається, навіть не жевріє, справа не розглядається. (цікаво, чому б це?)
3. Нові бронежилети для армії ніде не розроблялись, не замовлялись, не закуповувались, і відповідно не отримувались.
4. За цей час наявні, але арештовані бронежилети згнили на складі. А ті що були вже в армії, кожні п'ять років мають замінюватись, бо виходять з ладу (зношується чохол, потребують заміни пластини і т.д.) Тобто, вояки залишились без захисту.
5. Зе з протягнутою рукою звертається до Європи - подайте хоч броників, христараді. (атєц радной)
Питання: - Як можна кваліфікувати такі дії влади?
Відповідь: - саботаж, праця на користь ворога і зрада держави.
Навибирали, *****! .
23.01.2022 14:31 Відповісти
Сгнили ?! Они скоропортящиеся , или как ?
23.01.2022 14:38 Відповісти
смысл в том, что броники нужны во время войны, а не после того, как зеля и опа сдадут страну уйЛУ
23.01.2022 17:32 Відповісти
Там кевлар если он в сьірости то ему хана
23.01.2022 17:37 Відповісти
Чувак, броники, которые при намокании пробиваются - это преступление! За это сажать надо! Зная уровень коррупции в Украине я не удивлюсь, что это имело место! Барыга и там свою доляху поимел, я уверен
23.01.2022 14:57 Відповісти
ты же типО мудрый.

не удивись, если это не имело место!

а то как-то странно, броники в эксплуатации, не отозваны...

мудрый, ты в этом преступление не видишь? уринотерапия мешает?
23.01.2022 15:15 Відповісти
Те, которые не прошли испытания, в армию не направлены) де бил!
23.01.2022 15:18 Відповісти
Ага))
Простреляные мокрые не направлены. Факт.
Не пропуская уринотерапию, а то начнешь задумываться почему:
- справа по броникам/Марченко там где ты находишься;
- про свинарчукам...
- не написали новые ТУ и не закупили броники по ним, а все на дороги

.....
23.01.2022 16:11 Відповісти
а звідки це ти так обізнаний в цих ділах?
23.01.2022 15:44 Відповісти
Что-то непосредственно знаю и вижу, про что-то твой брат по разуму "мудрый" пытается говорить, приходится логику включать
23.01.2022 16:13 Відповісти
23.01.2022 17:19 Відповісти
пруф на компетентне тестування,на результати іспитів, кацапи теж про те гавкають
23.01.2022 15:31 Відповісти

на, читай, ущербное! или Бутусов вранье пишет???
23.01.2022 17:19 Відповісти
Скажем так - иногда фантазирует
23.01.2022 17:40 Відповісти
сейчас тебя забанит админ за такие рецензии Ю. Бутусову)
23.01.2022 17:43 Відповісти
Тю, привьікать что ли? Я привьік говорить то, что думаю, а не думать что говорю чтобьі не бьіть забаненьім. Такая моя оцінка его работьі. К тому же я сказал "иногда", а не постоянно

И на всякого рода оценки человеку, претендующему на публичность так реагировать не пристало
23.01.2022 18:02 Відповісти
Как вижу погонфло типа "Мудрый" или "Справедливый" - значит под ним сидит ущербное кацапское гавно, пытающееся повысить своб самооценку тем что пердит где попало чтоб на него обратили внимание.

здрысни нах, оп.здал
23.01.2022 16:00 Відповісти
Дебіле, кевлар то така річ, що від вологи втрачає свої властивості. Ні? Ну то засунь свій язик в задницю і мовчи.
23.01.2022 18:04 Відповісти
Ермак на самолёте Медведчука уже повёз образцы в Москву, Мураев помогал в отгрузке
23.01.2022 14:39 Відповісти
Щось мені підказує, що наші зелені вилупки не пропустять можливості поторгувати "дарунками" від наших партнерів. Чекаємо на ОЛХ оголошень з джавелінами )
23.01.2022 14:39 Відповісти
Чогось при ,,патріоті,, порохові нам і болта іржавого не хотіли дати,а при зрадникові Зеленському дууже навіть гарно все постачається,випадковість?
23.01.2022 15:48 Відповісти
Закономірність. Тому, що при Пороху ми масово виготовляли "Стугну", а при Зєльцмані і Єрмаку замовлення на пускові до "Стугн" раптом припинилися. Випадковість? Саботаж! А англосакси мусять виправляти ситуацію. Зате Зєльцман вбухав мільярди в нікому не потрібний корвет, проте, не знайшов нещасних 40 млн. доларів на розробку власного ЗРК на "Лучі" і не виготовив ще жлдного "Нептуна". Але, на північну об'їзну Житомира 142 мільйона доларів в бюджеті знайшлося!!! Андрійовичу, часом краще жувати, ніж говорити (писати))))
23.01.2022 16:03 Відповісти
Я розумію,що вам особисто доповідає влада і генштаб,скільки,чого і коли виготовлено і навіть куди поставлено,тоді да да краще жувати!
23.01.2022 16:07 Відповісти
Газети читай - там все написано про ЗЕ-сранця
23.01.2022 16:23 Відповісти

читай как при потрохе заботились об индивидуальной защите солдата((
23.01.2022 17:20 Відповісти
При "Сивочолому" путін не наважався нападати)) Петро - авторитетний лідер, якого поважають наші друзі та бояться вороги))
23.01.2022 17:09 Відповісти
ну да, это ты участникам Иловайской трагедии расскажи
23.01.2022 17:23 Відповісти
По перше, не треба мені "тикати", а, по друге, іронія та сарказм - не чули про таке?
23.01.2022 20:09 Відповісти
Прощу прощения, виноват. Не увидел смайлы
23.01.2022 21:55 Відповісти
24.01.2022 00:12 Відповісти
Дуже чудово. Дякуємо Друзі.
23.01.2022 14:40 Відповісти
теперь точно шах и мат кацапам, ловить их придется за уралом, бо у страха глаза велики
23.01.2022 14:42 Відповісти
В отличии от вас кацапов шановный, нам украинцам не нужен не только Урал а даже ваша Ростовская и Смоленская области. Мы не оккупанты как вы и не гопники и чужого не берём и не воруем…
23.01.2022 14:58 Відповісти
нам би ще головнокомандуючого а не головнокомедійного
23.01.2022 14:44 Відповісти
Нам бы эфективные средства ПВО и ваш контроль по распредилению вашего вооружения по частям и подразделениям.А не на скады которые уничтожат первым же ракетным ударом.То-же касается и свех поставщиков оборонительного оружия для Украины.Ведь мир помагает украинскому народу а не украинской сомнительной власти.Так что контроль здесь уместен.
23.01.2022 14:55 Відповісти
Вова ти гадаєш,що Залужний буде тримати Їх на складах,не думаю!
23.01.2022 15:50 Відповісти
Звичайно же ні.Але над Залужним є теж командири а він як офіцер немає права порушовати накази.Ось тому найкраще буде як що розподіл зброї буде під наглядом поставщиків.В такому разі даже говнокомандуючий невзмозі буде щось заперечувати.
Думаю що так буде само надійно.
23.01.2022 16:01 Відповісти
та берите - не жалко, могем ще гренландию подарить
23.01.2022 15:01 Відповісти
"Вы бурят? Как я рад." (с)
23.01.2022 15:10 Відповісти
23.01.2022 15:15 Відповісти
Больше похоже на бочковые бомбы.
23.01.2022 15:17 Відповісти
кацапам понравятся
моментально отправит их в ********** рай
23.01.2022 15:51 Відповісти
Могли б уже показать как работают эти гранатометы на кацапских колаборантах: депутатах жоппоблока или прислуг олигархов.
23.01.2022 15:20 Відповісти
было бы весело
23.01.2022 15:51 Відповісти
Цікава річ.
23.01.2022 15:24 Відповісти
шайтанка и маус пробьет....
23.01.2022 15:49 Відповісти
23.01.2022 15:55 Відповісти
23.01.2022 15:56 Відповісти
A friend in need is friend indeed!
23.01.2022 15:57 Відповісти
23.01.2022 16:01 Відповісти
Кстати, да. Зеля нехило обдристал себе портки, когда узнал за британскую помощь...
Он то своими криками "Байден почему мы не в НАТО?" хотел поднять ситуацию до предела и на крещендо сказать своей пастве, - "вот видите, - я хотел, но они не берут... Поэтому идем смотреть путину в шоколадный глаз" А тут такое=)
23.01.2022 17:16 Відповісти
Головне, щоб отримане озброєння було направлене до війська, а не осіло на складах. Які, до того ж, мають властивість раптово загорятияся.
23.01.2022 16:12 Відповісти
КАЦАПОВ РАЗОРВЕТ !!!
23.01.2022 16:52 Відповісти
Разом зруйнували фашистський рейхстаг, разом зруйнуємо фашистський кремль .
Слава союзникам !!! СЛАВА лендлізу !!!
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
23.01.2022 18:19 Відповісти
Это очень хорошо, все ж помнять что советский союз сбежал с Афганистана с позором только после того, как США передали Афганистану современное оружие
23.01.2022 19:09 Відповісти
Только в двух языках- английском и украинском, можно встретить слово файн(о), и это прекрасно!)))
23.01.2022 19:39 Відповісти
это показатель доверия к властям Украины.
24.01.2022 01:41 Відповісти
