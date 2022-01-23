Байден обсудил агрессивные действия Кремля со своей командой по нацбезопасности, - посольство

Посольство США в Украине обнародовало информацию, что президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудил со своей командой по нацбезопасности агрессивное поведение России.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом в твиттере сообщает посольство США в Киеве.

"Сегодня президент Байден обсудил продолжающиеся агрессивные действия России в отношении Украины со своей командой по национальной безопасности. Он подтвердил, что если Россия совершит дальнейшее вторжение в Украину, США вместе с союзниками и партнерами введут быстрые и строгие санкции в отношении России", - подчеркивается в сообщении.

