Цензор.НЕТ
2 887 23

Байден обсудил агрессивные действия Кремля со своей командой по нацбезопасности, - посольство

Байден обсудил агрессивные действия Кремля со своей командой по нацбезопасности, - посольство

Посольство США в Украине обнародовало информацию, что президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудил со своей командой по нацбезопасности агрессивное поведение России.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом в твиттере сообщает посольство США в Киеве.

"Сегодня президент Байден обсудил продолжающиеся агрессивные действия России в отношении Украины со своей командой по национальной безопасности. Он подтвердил, что если Россия совершит дальнейшее вторжение в Украину, США вместе с союзниками и партнерами введут быстрые и строгие санкции в отношении России", - подчеркивается в сообщении.

Байден Джо вторжение нацбезопасность россия
+4
...Тайвань може розслабитися?

Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA



Прем'єр Японії, Кішіда Фуміо, заявив, що напад Росії на України має зустрітися жорсткою відповіддю Японії.
Він додав, що Токіо буде співпрацювати з союзниками для захисту України.
У Кремлі - істерика. Назвали слова Кішіди «погрозами» у бік РФ.
Так само відреагувала КНР.
+3
Зате вже зрозуміло остаточно на майбутнє,що таке німчура.
+2
Японія далеко! Є "ближчі" і "цікавіші" новини - сьогодні в казармах білоруської армії пройшли політінформації (як в СРСР) Головні тези:
1) Бдительность
2) агрессивная сущность "киевской хунты"
3) Готовность к защите "нерушимых рубежей Родины"!
Японія далеко! Є "ближчі" і "цікавіші" новини - сьогодні в казармах білоруської армії пройшли політінформації (як в СРСР) Головні тези:
1) Бдительность
2) агрессивная сущность "киевской хунты"
3) Готовность к защите "нерушимых рубежей Родины"!
о нєрушимих рубєжах - Павєл Коган

Но людям Родины единой,
Едва ли им дано понять,
Какая иногда рутина
Вела нас жить и умирать.
И пусть я покажусь им узким
И их всесветность оскорблю,
Я - патриот. Я воздух русский,
Я землю русскую люблю,
Я верю, что нигде на свете
Второй такой не отыскать,
Чтоб так пахнУло на рассвете,
Чтоб дымный ветер на песках...
И где еще найдешь такие
Березы, как в моем краю!
Я б сдох как пес от ностальгии
В любом кокосовом раю.
Но мы еще дойдем до Ганга,
Но мы еще умрем в боях,
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя.
Ермак
Чтоб о предке моем Казаке
Разузнать правдивую версию,
Я пришел к пересохшей реке
в без пятнадцати сорок по Цельсию.

Тут когда-то был наш хуторок,
А теперь - бугорки да садочки,
А теперь - перекрестье дорог,
В горизонт уходящих до точки.

Мои предки тут с детства жили,
Руку ставили рубкой хвороста,
А потом кому надо служили,
Вплоть до кризиса среднего возраста,

На привалах варили варево
И в походы ходили с пением.
С ними враг любой разговаривал,
Словно крепкий ремесленник с гением.

Где пройдут - там валяются флаги,
Стон чужих речевых оборотов -
Все, как после попойки в общаге
Института дружбы народов.

Я стою у иссохшей реки:
Ни воды, ни лягушек, ни ряски.
Где народ, что рубил в две руки,
Взял Сибирь и дошел до Аляски?!

Где все те, кто в бескрайнем бою
До Китая Россию раздвинули?!
Почему я сегодня стою
Здесь один, без земли и без имени?!

И смотрю на терновый кусток,
На осину, что между садочками?!
То - не тёрн, то - терновый венок,
И осиновый кол с листочками.

Я поставил на родине крест -
Пусть стоит тут, как наваждение,
Как финальный аккорд этих мест,
Как пародия возрождения.

Представляю я прошлые века:
Шашка наголо, на щите - олень,
Будто я - казак батьки Ермака,
И наступает ночь, наступает день.

Атаман наш песню бодро голосит.
Бородища до пупа висит.

Будто все в дыму, будто все в огне.
Снова на Восток скачет наша рать,
Чтоб среди ковров в шахматной стране
С черным королем в шашки поиграть.

Нам по нраву эти горы и поля,
Значит, здесь казачья земля!

Скалы, бурелом, талая вода.
Прет без всяких карт батька Атаман.
Где я запою - там и широта,
Где мой конь пройдет - там меридиан.

Пусть ругают нас с западных столиц -
Нам на них плевать, нас не взять на понт:
У России нет никаких границ -
У России есть только горизонт!

Остаются позади от наших войск
Наши метки - Красноярск, Тобольск.

Завтра на заре снова будет бой,
Будет сталь на сталь налетать звеня,
Но, всему назло, я вернусь домой
Или со щитом, но скорей всего - с двумя.

Буду вспоминать, как я воевал,
Как на край Земли вывел Атаман.
И весь мир смотрел, как у Камчатских скал
Тихий Дон впадал в Тихий океан.

Как-то ты недобро щуришься, браток.
Отдавай-ка быстро островок!

Вот бы на чуть-чуть в прошлые века:
Шашка наголо, на щите - олень.
Вот бы впереди батьку Ермака,
И наступает ночь, наступает день.
(Игорь Растеряев)
До речі Знеєш що означає ідіома ""без пятнадцати сорок по Цельсию"? Так звучав у часи моєї молодості ленінградський вислів "пьяный в дым"!
аналог - назюзюкатися "до положенія різ" (теж звідти походженням)
В цьому і парадокс. Далека Японія на боці України а "братушки" на більшості лінії кордону України готуються нападати.
...а ніч темна і повна ЗСУ

Яблунька@Yablonyka

Lufthansa переносить нічні рейси до Києва.
Причину переносу авіакомпанія пояснює "політичною ситуацією", через яку екіпаж не може залишатись в Україні на ніч
Зате вже зрозуміло остаточно на майбутнє,що таке німчура.
Якия казармы? Все на учениях, на даче был, так на полигоне Лодсвидском канонада стоит.
А ти у нас - "замполіт"? Чи тобі таку "вказівку" в ОАЦ дали? У вихідний день? У невоюючій країні - "всі на полігонах"? Ти кому казки розказуєш , "ДРАНИК"!!!
Это ты когда служил в СА были и выходные и пр. А сейчас у нас учения идут, не читал что ли?
"литвин"! Ти вже так забрехався що тобі давно віри нема!
Угу, у вас полным ходом идет подготовке к войне с Украиной.
...і от уже КНР наймає західних тіктокерів, щоб напарфумили його мілітаристське мурло перед і протягом Олімпійських ігор

https://www.theguardian.com/world/2022/jan/22/china-hires-western-tiktokers-to-polish-its-image-during-2022-winter-olympics
Наш Головнокомандувач не заморився проводити засідання РНБО, збирати Раду, вирішувати як будемо протидіяти московитам?
Може вже пора і віддихнути? На острови десь?
Нехай Порошенко, Турчинов, Гройсман, Яценюк та Кривонос трохи попрацюють, хай попробують та взнають як важко було Бубочці! Вони думають це так просто, захищати Україну?
Він півтори "доріжки" внюхав і йому нелегко.
А ви думаєте - легко записувати відосіки?
дид бидон неосмотрительно поступил, шо провел совещалово без кулебы, по ходу его отставка из-а цего неминуема, як вторжение путена
я стесняюсь спросить, а у нас заседания РНБО было, или наша ситуация только США волнует???
лижники на РНБО не ходять.
