Папа Римский Франциск призвал к молитве за мир в Украине

Папа Римский Франциск призвал к молитве о мире в воскресенье, чтобы избежать дальнейшей эскалации событий вокруг Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщает агентство Рейтер.

Понтифик об этом сказал во время еженедельного обращения к паломникам и верующим на площади Святого Петра в Риме. Франциск отметил, что напряжение вокруг Украины грозит обернуться "серьезными последствиями".

