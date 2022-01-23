РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9312 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 850 37

Папа Римский Франциск призвал к молитве за мир в Украине

Папа Римский Франциск призвал к молитве за мир в Украине

Папа Римский Франциск призвал к молитве о мире в воскресенье, чтобы избежать дальнейшей эскалации событий вокруг Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщает агентство Рейтер.

Понтифик об этом сказал во время еженедельного обращения к паломникам и верующим на площади Святого Петра в Риме. Франциск отметил, что напряжение вокруг Украины грозит обернуться "серьезными последствиями".

Читайте также: Папа Римский Франциск призвал найти решения для достижения мира в Украине

Автор: 

Папа Римский (456) молитва (141) Франциск (181)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Папі Римському-респект...
показать весь комментарий
23.01.2022 14:41 Ответить
+4
Скажіть старому дідові, що це не від України залежить, а від кацапні і озвірілого недомірка від якого цей дідуган якийсьтам орден отримав.
показать весь комментарий
23.01.2022 14:45 Ответить
+3
Не надо отвлекаться.
Продолжай лизать сапоги Путину, без тебя разберемся.
показать весь комментарий
23.01.2022 14:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Папі Римському-респект...
показать весь комментарий
23.01.2022 14:41 Ответить
молитва - це добре, але якщо є чим захищатися і є головнокомандуючий
показать весь комментарий
23.01.2022 15:06 Ответить
велика подяка Папі.
але на півночі є величезна країна, такі собі самозванці-християни, без томоса та благословіння.
от вони не те що молитися за Україну не будуть.
вони хочуть її знищити.
благаю Вас, шановний Папа Франциск, назвіть путіна тим, чим він є насправді.
а саме, сатаною.
Вас підтримає весь цивілізований світ
показать весь комментарий
23.01.2022 14:45 Ответить
нехай посіпака сатани.
але ж не людина....
показать весь комментарий
23.01.2022 15:57 Ответить
Не надо отвлекаться.
Продолжай лизать сапоги Путину, без тебя разберемся.
показать весь комментарий
23.01.2022 14:45 Ответить
в Украине уже давно вместо путин пишут *****
ты явно не с Украины
показать весь комментарий
23.01.2022 15:43 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%b3%d0%b8%d0%bb%d0%bc%d0%be%d1%80-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b5%d0%bc-%d1%81%d1%80%d0%b5.html Гилмор: Россия должна стать изгоем среди цивилизованных стран
23 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%b3%d0%b8%d0%bb%d0%bc%d0%be%d1%80-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b5%d0%bc-%d1%81%d1%80%d0%b5.html#respond Комментарии: 0
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%b3%d0%b8%d0%bb%d0%bc%d0%be%d1%80-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b5%d0%bc-%d1%81%d1%80%d0%b5.html

На недавней пресс-конференции Джо Байден фактически «выкинул белый флаг» по Украине, что вполне может подтолкнуть Владимира Путина к вторжению в эту страну, дабы восстановить «старую советскую империю».
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%b3%d0%b8%d0%bb%d0%bc%d0%be%d1%80-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b5%d0%bc-%d1%81%d1%80%d0%b5.html#more-151284 Читать далее
показать весь комментарий
23.01.2022 14:45 Ответить
кстати сразу после бидона и зэлупа стал раскказывать про харьков -все договорено уже
показать весь комментарий
23.01.2022 14:47 Ответить
Скажіть старому дідові, що це не від України залежить, а від кацапні і озвірілого недомірка від якого цей дідуган якийсьтам орден отримав.
показать весь комментарий
23.01.2022 14:45 Ответить
Та нет, папка римский, война так война. Прожить жизнь и не увидеть мировую войну это зря потраченное время. А война в которой кацапы присядут на бутылку в двойне слаще. ИМХО. Всю свою, мать ее жизнь, люди воевали и убивали друг друга. Примерно до 20го века, когда после Второй мировой создали ООН. Ну создали? И что? Это помогло? Да вот хер там. люди как воюют, так и убивают друг друга. Так может не нужно нам скрывать наше животное ество? Пусть кацапы заходят в Храков!! Мы их встретим и пережим ихним маткам пуповины
показать весь комментарий
23.01.2022 14:46 Ответить
Если это не будет нести криминальной ответственности я готов пускать пули в головы кацапов и я залюбкы буду повторять это снова и снова, как дар Божий!!!!
показать весь комментарий
23.01.2022 14:47 Ответить
А еще лучше задувать кацапам монтажной пеной причинные места и с удовольствием наблюдать как они корчатся от боли
показать весь комментарий
23.01.2022 14:49 Ответить
так кацапы на Папу Римського всегда говорили с пренебрижением и ты от кацарылых не далеко ушел как и остальные совковые утырки
показать весь комментарий
23.01.2022 14:51 Ответить
Ну мы типа православные, а они типа католики, разные веры по существу. Хотя я атеист, но верю, что есть пекло, где кацапы будут гореть лютым пламенем
показать весь комментарий
23.01.2022 14:53 Ответить
Многие мои знакомые не против войны, даже за. Офисный планктон. Задолбала скука и буденнисть. Им движа не хватает
показать весь комментарий
23.01.2022 14:54 Ответить
Это сейчас немногие хотят воевать а как дом разбомбят денег и жратвы не будет то озлобятся и начнут так что хер остановишь. Война тоже нужна а то похоже решение многих проблем мирным способом зашло в тупи
показать весь комментарий
23.01.2022 15:22 Ответить
А как вы относитесь к данной новости?
https://tsn.ua/ru/svit/v-rosssii-zhenschina-utonula-vo-vremya-kreschenskih-kupaniy-pryamo-na-glazah-u-muzha-i-detey-video-1959316.html В Росссии женщина утонула во время крещенских купаний прямо на глазах у мужа и детей (видео)
Сочувствете походу и переживаете за женщину?)
показать весь комментарий
23.01.2022 15:31 Ответить
Я рад за женщину - это же радость для истинно верующего умереть на праздник да ещё и в купел
показать весь комментарий
23.01.2022 15:49 Ответить
Если НА ******** что-то случится, то это тело тоже будет молиться за ее поддержку.

Беззубое макаронное опудало ПНХ
показать весь комментарий
23.01.2022 14:51 Ответить
Дякуємо, ваша Св'ятість!
показать весь комментарий
23.01.2022 14:55 Ответить
Нехай би краще Папа блоканув путінські рахунки у Ватиканському банку ніж ото мирними молитвами воздуз содрогать впусту.
показать весь комментарий
23.01.2022 15:08 Ответить
Дык, тогда ***** и киря не приедут погостить и не привезут подарки.
показать весь комментарий
23.01.2022 15:17 Ответить
В ФРГ скандал по поводу того, что предыдущий Папа "Бенедикт 16"(немец Ратцингер, кстати ещё и работал на гитлеровского режим в своё время) укрывал педофилов из числа католических священников, своим бездействием (в бытность когда он был ещё епископом в Германии).
А Франциску, который считает что на Донбассе идёт внутренний конфликт, спасибо конечно за молитву.
показать весь комментарий
23.01.2022 15:08 Ответить
Франциск це єзуїт як по минулій спеціальності, так і зараз - верхівка РКЦ завжди відводить підозри по педофілії від Ватикану, роблячи вигляд що це окремі священики пєдофіли, а не вся система католицької церкви винна у педофілії і постійних гомосексуальних скандалах.
показать весь комментарий
23.01.2022 16:42 Ответить
На Донбасі взагалі то Україна воює з російськими військовими частинами і найманцями, донбасянські сепаратисти там вже давно почали закінчуватись.
показать весь комментарий
23.01.2022 16:44 Ответить
Ну это вы уж перегнули, что вся система. Там совсем другая логическая цепь- если в бедных странах, "профессия" священника престижна, уважаема, и хорошо оплачиваемая(относительно местного населения), поэтому не прочь им стать многие люди. А это значит- высокий отбор, конкуренция, возможность выбора. В итоге, рукоположенными священниками становятся здоровые люди(да и то есть "осечки"). То в западной Европе и США- это обычная з.п., да ещё и с запретом на сексуальную жизнь (т.к. у католиков обряд безбрачия). На выходе мы получаем, что в священники идут люди со сломанной психикой, или с неудачами в личной жизни, или с физическими отклонениями, или с детскими травмами. Не все конечно, но тенденция такая. Потому что в этой жизни, практически всё подчиняется логике.
показать весь комментарий
23.01.2022 17:00 Ответить
Я нічогоне перегібаю і не перегібав, візьми статистику по США про злочини на сексуальному грунті серед священиків католицизму, поцікався.
показать весь комментарий
23.01.2022 17:07 Ответить
Ну я и говорю, всякие опущенцы и унижаемые в школе в своё время, идут в священники. Плюс обед безбрачия. Т.е. сексуальную энергию, пардоньте, выплескнуть некуда. Отсюда и порки. Там нетолько гомо/педофелизм, а давно известны случаи некрофилии. Когда раньше было нормально оставлять тело на ночь в церкви для отпевания. Если это молодая девушка, а "священник" со сломанной психикой уже 10 лет воздерживается. Сами понимаете, что может произойти...
показать весь комментарий
23.01.2022 17:18 Ответить
Гундяя бы лучше проклял и предал анафеме.
показать весь комментарий
23.01.2022 15:11 Ответить
по сравнению с епифашкой папа римский всего лишь жалкий лузер
показать весь комментарий
23.01.2022 15:27 Ответить
Сама найкраща молитва папи- закрити рашистські рахунки в банку Ватікану
показать весь комментарий
23.01.2022 16:15 Ответить
Папа Римський Франциск закликав до молитви про мир у неділю, щоб уникнути подальшої ескалації подій довкола України. Джерело:
Дивне побажання від фана Расєйської імперії і антихриста
показать весь комментарий
23.01.2022 16:39 Ответить
Не бачив жодного віруючого автовласника, який при поломці авто молився би, замість того, щоб їхати на СТО
показать весь комментарий
23.01.2022 17:04 Ответить
 
 