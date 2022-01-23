Папа Римский Франциск призвал к молитве за мир в Украине
Папа Римский Франциск призвал к молитве о мире в воскресенье, чтобы избежать дальнейшей эскалации событий вокруг Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщает агентство Рейтер.
Понтифик об этом сказал во время еженедельного обращения к паломникам и верующим на площади Святого Петра в Риме. Франциск отметил, что напряжение вокруг Украины грозит обернуться "серьезными последствиями".
але на півночі є величезна країна, такі собі самозванці-християни, без томоса та благословіння.
от вони не те що молитися за Україну не будуть.
вони хочуть її знищити.
благаю Вас, шановний Папа Франциск, назвіть путіна тим, чим він є насправді.
а саме, сатаною.
Вас підтримає весь цивілізований світ
але ж не людина....
Продолжай лизать сапоги Путину, без тебя разберемся.
ты явно не с Украины
На недавней пресс-конференции Джо Байден фактически «выкинул белый флаг» по Украине, что вполне может подтолкнуть Владимира Путина к вторжению в эту страну, дабы восстановить «старую советскую империю».
Сочувствете походу и переживаете за женщину?)
Беззубое макаронное опудало ПНХ
А Франциску, который считает что на Донбассе идёт внутренний конфликт, спасибо конечно за молитву.
Дивне побажання від фана Расєйської імперії і антихриста