Папа Римський Франциск закликав до молитви за мир в Україні
Папа Римський Франциск закликав до молитви про мир у неділю, щоб уникнути подальшої ескалації подій довкола України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляє агентство Рейтер.
Понтифік про це сказав під час щотижневого звернення до паломників і вірян на площі Святого Петра в Римі. Франциск відзначив, що напруга довкола України загрожує обернутися "серйозними наслідками".
але на півночі є величезна країна, такі собі самозванці-християни, без томоса та благословіння.
от вони не те що молитися за Україну не будуть.
вони хочуть її знищити.
благаю Вас, шановний Папа Франциск, назвіть путіна тим, чим він є насправді.
а саме, сатаною.
Вас підтримає весь цивілізований світ
але ж не людина....
Продолжай лизать сапоги Путину, без тебя разберемся.
ты явно не с Украины
На недавней пресс-конференции Джо Байден фактически «выкинул белый флаг» по Украине, что вполне может подтолкнуть Владимира Путина к вторжению в эту страну, дабы восстановить «старую советскую империю».
https://tsn.ua/ru/svit/v-rosssii-zhenschina-utonula-vo-vremya-kreschenskih-kupaniy-pryamo-na-glazah-u-muzha-i-detey-video-1959316.html В Росссии женщина утонула во время крещенских купаний прямо на глазах у мужа и детей (видео)
Сочувствете походу и переживаете за женщину?)
Беззубое макаронное опудало ПНХ
А Франциску, который считает что на Донбассе идёт внутренний конфликт, спасибо конечно за молитву.
Дивне побажання від фана Расєйської імперії і антихриста