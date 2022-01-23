Папа Римський Франциск закликав до молитви за мир в Україні

Папа Римський Франциск закликав до молитви про мир у неділю, щоб уникнути подальшої ескалації подій довкола України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляє агентство Рейтер.

Понтифік про це сказав під час щотижневого звернення до паломників і вірян на площі Святого Петра в Римі. Франциск відзначив, що напруга довкола України загрожує обернутися "серйозними наслідками".

