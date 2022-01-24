Кандидат в президенты Франции Земмур хочет отменить санкции против России
Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что санкции против России необходимо снять. Он уверен, что Франция должна укрепить "дружеские связи" с РФ.
Об этом сообщает France 5, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Используя типично кремлевские нарративы, он утверждает, что как только происходит сближение России и Европы, США пытаются их разделить.
"Россия ведет свою политику, которая, естественно, направлена на распространение ее влияния. Я думаю, что Франция могла бы показать дружеские сигналы в отношении России, например, отменив санкции. Если бы я был президентом, я бы сказал, что больше не будет санкций против России", - заявил кандидат в президенты.
Земмур известен как активный поклонник российского президента Владимира Путина. По его мнению, глава Кремля "защищает традиционное общество". Украину Земмур в 2015 году называл "мертвой".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Родился 31 августа 1958 года в городе Монтрёй в семье https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 алжирских евреев
Курва,умеют же люди связать несвязуемое
кол....ой- миротворец этого негодяя
Гра буде між социками і Саркозьою.
Що Саркозі, що Макрон, що ще якийсь з їхньої шайки ...
Если вброс, зачем это публикуют в наших СМИ?
Які там санкції будуть вирішувати США,а цей висір Лемура,лише проплачене кацапами скаучання,щоб внести безлад у самій ЕС.Тільки дурний не розуміє ,що мета путлера зруйнувати блок НАТО, не має сенсу Европі виступати проти самих себе.
90% народа не понимают, что Зимур пустое место.
А, ну-ну.
Отвоевание или Реконкиста[5] (фр. Reconquête; R!) - французская политическая партия, основанная ультраправым журналистом и кандидатом в президенты Эриком Земмуром 5 декабря 2021 года .
Идеология национал-консерватизм, французский национализм[d], социальный консерватизм, оппозиция иммиграции[d], правый популизм, Голлизм, протекционизм, евроскептицизм, антикоммунизм и исламофобия.
Очередной бескорыстный друг бункерфюрера...
Недавно гражданин (то есть ситуайен) Макрон перекрасил французский флаг, затемнив синий цвет так, как было во времена Великой Французской Революции.
Не знаю, кем мнит себя ситуайен Макрон: Робеспьером (что ему должно быть ближе, ибо у Ребеспьера был свой Сен Жюст) и кому он там собрался рубить головы (вероятно, невакцинированным) или Наполеоном, который и спас молодую Францизскую Республику, но одно ясно - воевать ситуайену Макрону придется.
Я, собственно, к тому, что оборона то стоит денег и что Макрону (или его преемнику) придется отстегивать деньги на оборону, вот эти вот знаменитые 4%, которые представители прогрессивного мирового европейского человечества так жмотятся отстегивать в качестве взносов в НАТО, считая, что они осчастливливают США, тем, что милостиво позволяют США воевать за континентальную Европу и содержать НАТО на американские деньги.
Сдается мне, что с приходом в Конгресс США Республиканцев в ноябре этого года, эта "малина' дл западных европейцев закончится.
Где они выкашляют эти 4% - этого я не знаю, но дурковать европейскому просвешенному человечеству без содержания НАТО Амарикой будет крайне затруднительно.
Вероятно, этим и вызвано данное заявление будущего кандидата в Президенты Франции.
Александр 1-й вон казаков в Париж послал - и обратно отозвал.
Кто же отзывает с захваченных территорий?
И получается, что российская армия при Александре 1-м была наемной, этакая армия по вызову.
И до Александра 1-го была, а иначе зачем Суворов шел черз Альпы?
Что он в тех Альпах забыл? Заблудился по пути в Кострому?
Павел же 1-й, отец Александра 1-го, наоборот, привечал прусского короля.
Так что императоры были разные, но армия российская все равно была армией по вызову.
Кого европейцы,, которые на тот момент окармливали Россиийскую Империю, приказывали идти воевать - туда и шли.
Вот и все их вЯличие.
Родился 31 августа 1958 года в городе Монтрёй в семье https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 алжирских евреев , переселившейся в метрополию с началом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B0 Алжирской войны . Окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6) Институт политических исследований в Париже и в 1985 году поступил на работу в газету https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Quotidien_de_Paris&action=edit&redlink=1 Le Quotidien de Paris https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Quotidien_de_Paris [fr] , где в 1986 году занял позицию политического журналиста
И сейчас они не продают нам даже броники, но диктатору Египта- агрессору в Ливии они продают корабли и самолеты, так же как и движки для беспилотников продают немцы в Орду