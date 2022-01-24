РУС
Кандидат в президенты Франции Земмур хочет отменить санкции против России

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что санкции против России необходимо снять. Он уверен, что Франция должна укрепить "дружеские связи" с РФ.

Об этом сообщает France 5, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Используя типично кремлевские нарративы, он утверждает, что как только происходит сближение России и Европы, США пытаются их разделить.

"Россия ведет свою политику, которая, естественно, направлена ​​на распространение ее влияния. Я думаю, что Франция могла бы показать дружеские сигналы в отношении России, например, отменив санкции. Если бы я был президентом, я бы сказал, что больше не будет санкций против России", - заявил кандидат в президенты.

Земмур известен как активный поклонник российского президента Владимира Путина. По его мнению, глава Кремля "защищает традиционное общество". Украину Земмур в 2015 году называл "мертвой".

россия (96970) санкции (11777) Франция (3583)
+37
Прочитава, а все норм.

Одна из самых скандальных позиций Земмура - попытка оправдать коллаборационистский режим Виши маршала Анри Петена, сотрудничавший с нацистской Германией во время Второй мировой войны. Так, политик утверждал, что режим Виши выдавал нацистам для депортации в концлагеря лишь тех евреев, которые не имели французского гражданство. Это неправда: режим Виши не только сотрудничал с нацистами в преследованиях евреев, но и самостоятельно издал ряд законодательных актов, лишавших евреев большинства гражданских прав.

24.01.2022 08:52 Ответить
+29
ДО чого тут Франція до цього урода. Він лише один з кандидатів , наша країна зараз тримається лише на США, Канаді , Німеччині , Франції , ЕС . У нас половина в Верховній раді ,і мабуть 100% коло ВЕРХОВНОГО головнокомандувача - ті ,хто обслуговує РФ. І США та інші вже відкрито починають про це говорить. Якби не ці країни - нас би вже здали кацапам на тортури.
24.01.2022 08:56 Ответить
+29
Я так понимаю после усилий США по объединению Европы против агрессии )(уйлостана бункерный дед поднимает свою армию газпромовских петухов и они начинают кукарекать о дружбе с РФ😁😁
24.01.2022 08:56 Ответить
Так може запропонувати жабоїдам безкоштовний трансфер орків з під наших кордонів на їхні? Тай захопити Францію куди перспективніше ніж бідну Україну тай воювати жабоїди не вміють. Але перед цим жабоїдів виперти з НАТО в шию. І побачимо як заспівають ))
24.01.2022 09:16 Ответить
Есть одно утешение. Скоро жабоедам как и фрицам, та вообще Западной Европе придет писец! Скоро у них там будет Халифат. Европейцы вымирают, зато мигранты из стран Северной Африки и Ближнего востока там плодятся как кроли. Это привет к тому что большинство мусульманского населения Европы начнет своей численностью диктовать вектор управления. Плюс, европейцы уже продали свои европейские ценности за нефтедоллары и погрязли в коррупции
24.01.2022 10:31 Ответить
Эри́к Земму́р (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. Éric Zemmour; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 31 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1958 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%91%D0%B9 Монтрёй ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7 французский политический https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82 журналист , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C писатель и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA политик с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B5 ультраправой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC консервативной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC националистической https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F идеологией https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%80,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA#cite_note-4 [4] .

Родился 31 августа 1958 года в городе Монтрёй в семье https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 алжирских евреев

Курва,умеют же люди связать несвязуемое
24.01.2022 09:24 Ответить
В усіляких комуняк і фашиків ще й не таке вкладається в голові. Он поряд цілий "народ" православних комуністів, що одночасно ******* царя і жаліються, що сталіна на них усіх немає...
24.01.2022 09:34 Ответить
А потім знову плакати будуть, що євреїв б"ють...А може це вони спєцом так? Будуть бити не багатих, як він, а бідних...
24.01.2022 09:35 Ответить
Саме кумедне, що цей расист сам народився у родині емігрантів, але як і Трамп обіцяє покінчити з емігрантами.
25.01.2022 03:09 Ответить
На кол ....ой- миротворец этого негодяя
24.01.2022 09:25 Ответить
Спокуха. Ніхто цього Тімура і його камманду не вибере.
Гра буде між социками і Саркозьою.
24.01.2022 09:29 Ответить
Україні од того не легше.
Що Саркозі, що Макрон, що ще якийсь з їхньої шайки ...
25.01.2022 02:41 Ответить
Так. Вони всі заточені на рашку. То історичний парадокс.
25.01.2022 09:49 Ответить
Погоджуюсь. Трампіст-путініст-популіст вміє тільки гавкати, як усі популісти.
25.01.2022 03:01 Ответить
Германия и Франция стали показывать своё истинное лицо или это ********** вброс?
Если вброс, зачем это публикуют в наших СМИ?
24.01.2022 09:31 Ответить
Та той Лемур має таке відношення до політики Франціі,як наш Дайт Вердер до політики в Україні.
Які там санкції будуть вирішувати США,а цей висір Лемура,лише проплачене кацапами скаучання,щоб внести безлад у самій ЕС.Тільки дурний не розуміє ,що мета путлера зруйнувати блок НАТО, не має сенсу Европі виступати проти самих себе.
24.01.2022 09:45 Ответить
Зачем эти высеры тиражируют наши СМИ?
90% народа не понимают, что Зимур пустое место.
24.01.2022 10:54 Ответить
Жесть.🤦Немчура..жабоеды..Все подонки. Припомним ещё тварям всё это.
24.01.2022 09:34 Ответить
А, это тот, кого двигают, чтобы отбить голоса у Марин Ле Пен.
А, ну-ну.
24.01.2022 09:35 Ответить
Эри́к Земму́р (фр. Éric Zemmour; род. 31 августа 1958, Монтрёй) - французский политический журналист, писатель и политик с ультраправой консервативной националистической идеологией[4]. Лидер политической партии «Реконкиста» с 5 декабря 2021 года[5].

Отвоевание или Реконкиста[5] (фр. Reconquête; R!) - французская политическая партия, основанная ультраправым журналистом и кандидатом в президенты Эриком Земмуром 5 декабря 2021 года .
Идеология национал-консерватизм, французский национализм[d], социальный консерватизм, оппозиция иммиграции[d], правый популизм, Голлизм, протекционизм, евроскептицизм, антикоммунизм и исламофобия.

Очередной бескорыстный друг бункерфюрера...
24.01.2022 09:35 Ответить
Всех купил путлер. Теперь получает поддержку и гонит свои фашиствующие орды на границы Украины
показать весь комментарий
24.01.2022 11:23 Ответить
Та пусть себе визжит он будет отбирать голоса у ЛиПен и в итоге вместе окажутся на х*ю ..
24.01.2022 09:38 Ответить
месье, да вы жлоб, хам и очколиз
24.01.2022 09:39 Ответить
Хреновый старту Зуммера ... однозначно будет лузером....
24.01.2022 09:41 Ответить
найцікавіше що земмур нащадок алжирських євреїв(берберо-юдеїв), які втекли в свій час до франції. і чомусь цей кошерна відрижка біженців активно виступає не лише проти мігрантів, а й і чорних(будучи при цьому хамітського походження), але і фанатом пуйла...хоча **** тут дивного! в німечині за афд масово голосують вихідці з раші, особливо руцкіє євреї. австрійська партія свободи одночасно смокче в раші(кримнаш) і має непогані відносини з лікудом
24.01.2022 09:42 Ответить
І тут ЗЕ. Бідна Франція!
24.01.2022 09:42 Ответить
Граждане украинцы, пожелаем просвещенному европейскому человечеству успехов.
Недавно гражданин (то есть ситуайен) Макрон перекрасил французский флаг, затемнив синий цвет так, как было во времена Великой Французской Революции.
Не знаю, кем мнит себя ситуайен Макрон: Робеспьером (что ему должно быть ближе, ибо у Ребеспьера был свой Сен Жюст) и кому он там собрался рубить головы (вероятно, невакцинированным) или Наполеоном, который и спас молодую Францизскую Республику, но одно ясно - воевать ситуайену Макрону придется.
Я, собственно, к тому, что оборона то стоит денег и что Макрону (или его преемнику) придется отстегивать деньги на оборону, вот эти вот знаменитые 4%, которые представители прогрессивного мирового европейского человечества так жмотятся отстегивать в качестве взносов в НАТО, считая, что они осчастливливают США, тем, что милостиво позволяют США воевать за континентальную Европу и содержать НАТО на американские деньги.
Сдается мне, что с приходом в Конгресс США Республиканцев в ноябре этого года, эта "малина' дл западных европейцев закончится.
Где они выкашляют эти 4% - этого я не знаю, но дурковать европейскому просвешенному человечеству без содержания НАТО Амарикой будет крайне затруднительно.
Вероятно, этим и вызвано данное заявление будущего кандидата в Президенты Франции.
24.01.2022 09:44 Ответить
Эти жабаеды уже укрепили дружу с азиатоарабами, теперь бздят в окрестностях своего уже далеко не христианского Парижа появляться, не говоря уже о городах попроще. Надо не мешать им готовиться в рабы к своим бывшим рабам.
24.01.2022 09:47 Ответить
значить взяв бабло в касапів на вибори
24.01.2022 09:51 Ответить
Шо это некоторые стремятся подружиться с богатым маньяком, ***** сначала денег даст, чтобы вовлечь в свою игру, а в конце череп вскроет и мозги ложкой выест.
24.01.2022 09:53 Ответить
Еще вопрос, чьим вассалом была Российская Империя.
Александр 1-й вон казаков в Париж послал - и обратно отозвал.
Кто же отзывает с захваченных территорий?
И получается, что российская армия при Александре 1-м была наемной, этакая армия по вызову.
И до Александра 1-го была, а иначе зачем Суворов шел черз Альпы?
Что он в тех Альпах забыл? Заблудился по пути в Кострому?

Павел же 1-й, отец Александра 1-го, наоборот, привечал прусского короля.
Так что императоры были разные, но армия российская все равно была армией по вызову.
Кого европейцы,, которые на тот момент окармливали Россиийскую Империю, приказывали идти воевать - туда и шли.
Вот и все их вЯличие.
24.01.2022 10:11 Ответить
Суворов йшов через Альпи, щоб підтримати союзників задавити Французьку республіку. Хоча з 1805 року ця Республіка перетворилась у Наполеонівську імперію. Щодо московії, то вона була на ОКРАИНЕ Європи, і їх не чіпали довго, аж до Гітлера. А кому треба невідомий край? Чи то монголи, чи то європейці, як стверджував московський поет
24.01.2022 10:42 Ответить
Этот жабоед за миску лягушачьих лапок и мать родную продаст, не говоря уже про нефтедоллары
24.01.2022 10:15 Ответить
Так оно и понятно кто финансирует его предвыборную кампанию. Х***ло вкладывает миллиарды чтобы пропихнуть своих политиков в евросоюз а потом развалить его изнутри
24.01.2022 10:19 Ответить
Не парьтесь,он не пройдет.Вообще если на чистоту,у нас большая половина кандидатов в президенты имеет такую же лояльную кацапам програму.В Украине президента - украинца вообще никогда не было в истории.
24.01.2022 10:24 Ответить
Прикиньте, у нас тут своих в Украине хватает кандидатов в президенты которые говорят и что Украины не существует и что нужно снять санкции с окупантов и стать на колени и подружиться с Х***лом. И ничего за ето им не бывает.
24.01.2022 10:25 Ответить
Биография
Родился 31 августа 1958 года в городе Монтрёй в семье https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 алжирских евреев , переселившейся в метрополию с началом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B0 Алжирской войны . Окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6) Институт политических исследований в Париже и в 1985 году поступил на работу в газету https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Quotidien_de_Paris&action=edit&redlink=1 Le Quotidien de Paris https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Quotidien_de_Paris [fr] , где в 1986 году занял позицию политического журналиста
24.01.2022 10:27 Ответить
Нормандский формат в действии!
24.01.2022 10:29 Ответить
Цей кандидат у президенти ще не оголосив про плани побудови контрОСІ (на кшталт Варшавського договору у 20 сторіччі): Париж-Берлін-мОСКВА проти Лондон-Варшава-Київ. Французи завжди тримались .... на боці сильнішого після втечі Наполеона з мОСКВИ. Щоб знову не отримати по пиці. Парижанки не ******* чоловіків з синцями.
24.01.2022 10:36 Ответить
Щось нацисти і фашисти не сильно з Україною дружать, але як не "парадоксально" вони підтримують Путіна.
24.01.2022 10:47 Ответить
А еще как оказалось и Израиль
24.01.2022 12:02 Ответить
Французький Зе!Мур(аєв)...
24.01.2022 11:01 Ответить
Еще одна полоумная шлюха.
24.01.2022 11:07 Ответить
С Лепен не прокатило, х@йло новое говносоздание теперь спонсирует?)))
24.01.2022 11:26 Ответить
Ще один розконсервований "лямур" рашки.
24.01.2022 11:31 Ответить
Французы, как и немцы- живут на другой планете. Они и во время османской осады Вены в 17 веке, торговали и союзничали с турками которые уже захватили всю южную и часть восточной Европы.
И сейчас они не продают нам даже броники, но диктатору Египта- агрессору в Ливии они продают корабли и самолеты, так же как и движки для беспилотников продают немцы в Орду
24.01.2022 11:55 Ответить
Если уж у американцев, времен войны за независимость от короны, основным торговым партнером была Англия. То с европейцев какой спрос?
24.01.2022 12:24 Ответить
О! Цей хранцузський Трампакс та фанат ***** шансів не має.
25.01.2022 02:59 Ответить
Пролетить цей дурбецал повз виборчу посаду!
13.02.2022 17:27 Ответить
