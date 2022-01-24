Кандидат в президенты Франции Земмур хочет отменить санкции против России

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что санкции против России необходимо снять. Он уверен, что Франция должна укрепить "дружеские связи" с РФ.

Об этом сообщает France 5, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Используя типично кремлевские нарративы, он утверждает, что как только происходит сближение России и Европы, США пытаются их разделить.

"Россия ведет свою политику, которая, естественно, направлена ​​на распространение ее влияния. Я думаю, что Франция могла бы показать дружеские сигналы в отношении России, например, отменив санкции. Если бы я был президентом, я бы сказал, что больше не будет санкций против России", - заявил кандидат в президенты.

Земмур известен как активный поклонник российского президента Владимира Путина. По его мнению, глава Кремля "защищает традиционное общество". Украину Земмур в 2015 году называл "мертвой".

