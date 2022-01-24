Кандидат у президенти Франції Земмур хоче скасувати санкції проти Росії
Кандидат у президенти Франції Ерік Земмур заявив, що санкції проти Росії необхідно зняти. Він упевнений, що Франція має зміцнити "дружні зв'язки" з РФ.
Про це повідомляє France 5, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Використовуючи типово кремлівські наративи, він стверджує, що щойно відбувається якесь зближення Росії та Європи, США намагаються їх розділити.
"Росія веде свою політику, яка, природно, спрямована на поширення її впливу. Я думаю, що Франція могла б показати дружні сигнали щодо Росії, наприклад, скасувавши санкції. Якби я був президентом, я сказав би, що більше не буде санкцій проти Росії", — заявив кандидат у президенти.
Земмур відомий як активний прихильник російського президента Володимира Путіна. На його думку, глава Кремля "захищає традиційне суспільство". Україну Земмур у 2015 році називав "мертвою".
Курва,умеют же люди связать несвязуемое
кол....ой- миротворец этого негодяя
Гра буде між социками і Саркозьою.
Що Саркозі, що Макрон, що ще якийсь з їхньої шайки ...
Если вброс, зачем это публикуют в наших СМИ?
Які там санкції будуть вирішувати США,а цей висір Лемура,лише проплачене кацапами скаучання,щоб внести безлад у самій ЕС.Тільки дурний не розуміє ,що мета путлера зруйнувати блок НАТО, не має сенсу Европі виступати проти самих себе.
90% народа не понимают, что Зимур пустое место.
А, ну-ну.
Отвоевание или Реконкиста[5] (фр. Reconquête; R!) - французская политическая партия, основанная ультраправым журналистом и кандидатом в президенты Эриком Земмуром 5 декабря 2021 года .
Идеология национал-консерватизм, французский национализм[d], социальный консерватизм, оппозиция иммиграции[d], правый популизм, Голлизм, протекционизм, евроскептицизм, антикоммунизм и исламофобия.
Очередной бескорыстный друг бункерфюрера...
Недавно гражданин (то есть ситуайен) Макрон перекрасил французский флаг, затемнив синий цвет так, как было во времена Великой Французской Революции.
Не знаю, кем мнит себя ситуайен Макрон: Робеспьером (что ему должно быть ближе, ибо у Ребеспьера был свой Сен Жюст) и кому он там собрался рубить головы (вероятно, невакцинированным) или Наполеоном, который и спас молодую Францизскую Республику, но одно ясно - воевать ситуайену Макрону придется.
Я, собственно, к тому, что оборона то стоит денег и что Макрону (или его преемнику) придется отстегивать деньги на оборону, вот эти вот знаменитые 4%, которые представители прогрессивного мирового европейского человечества так жмотятся отстегивать в качестве взносов в НАТО, считая, что они осчастливливают США, тем, что милостиво позволяют США воевать за континентальную Европу и содержать НАТО на американские деньги.
Сдается мне, что с приходом в Конгресс США Республиканцев в ноябре этого года, эта "малина' дл западных европейцев закончится.
Где они выкашляют эти 4% - этого я не знаю, но дурковать европейскому просвешенному человечеству без содержания НАТО Амарикой будет крайне затруднительно.
Вероятно, этим и вызвано данное заявление будущего кандидата в Президенты Франции.
Александр 1-й вон казаков в Париж послал - и обратно отозвал.
Кто же отзывает с захваченных территорий?
И получается, что российская армия при Александре 1-м была наемной, этакая армия по вызову.
И до Александра 1-го была, а иначе зачем Суворов шел черз Альпы?
Что он в тех Альпах забыл? Заблудился по пути в Кострому?
Павел же 1-й, отец Александра 1-го, наоборот, привечал прусского короля.
Так что императоры были разные, но армия российская все равно была армией по вызову.
Кого европейцы,, которые на тот момент окармливали Россиийскую Империю, приказывали идти воевать - туда и шли.
Вот и все их вЯличие.
Родился 31 августа 1958 года в городе Монтрёй в семье https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 алжирских евреев , переселившейся в метрополию с началом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B0 Алжирской войны . Окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6) Институт политических исследований в Париже и в 1985 году поступил на работу в газету https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Quotidien_de_Paris&action=edit&redlink=1 Le Quotidien de Paris https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Quotidien_de_Paris [fr] , где в 1986 году занял позицию политического журналиста
И сейчас они не продают нам даже броники, но диктатору Египта- агрессору в Ливии они продают корабли и самолеты, так же как и движки для беспилотников продают немцы в Орду