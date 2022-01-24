Кандидат у президенти Франції Земмур хоче скасувати санкції проти Росії

Кандидат у президенти Франції Ерік Земмур заявив, що санкції проти Росії необхідно зняти. Він упевнений, що Франція має зміцнити "дружні зв'язки" з РФ.

Про це повідомляє France 5, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Використовуючи типово кремлівські наративи, він стверджує, що щойно відбувається якесь зближення Росії та Європи, США намагаються їх розділити.

"Росія веде свою політику, яка, природно, спрямована на поширення її впливу. Я думаю, що Франція могла б показати дружні сигнали щодо Росії, наприклад, скасувавши санкції. Якби я був президентом, я сказав би, що більше не буде санкцій проти Росії", — заявив кандидат у президенти.

Земмур відомий як активний прихильник російського президента Володимира Путіна. На його думку, глава Кремля "захищає традиційне суспільство". Україну Земмур у 2015 році називав "мертвою".

