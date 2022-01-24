УКР
Кандидат у президенти Франції Земмур хоче скасувати санкції проти Росії

Кандидат у президенти Франції Ерік Земмур заявив, що санкції проти Росії необхідно зняти. Він упевнений, що Франція має зміцнити "дружні зв'язки" з РФ.

Про це повідомляє France 5, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Використовуючи типово кремлівські наративи, він стверджує, що щойно відбувається якесь зближення Росії та Європи, США намагаються їх розділити.

"Росія веде свою політику, яка, природно, спрямована на поширення її впливу. Я думаю, що Франція могла б показати дружні сигнали щодо Росії, наприклад, скасувавши санкції. Якби я був президентом, я сказав би, що більше не буде санкцій проти Росії", — заявив кандидат у президенти.

Земмур відомий як активний прихильник російського президента Володимира Путіна. На його думку, глава Кремля "захищає традиційне суспільство". Україну Земмур у 2015 році називав "мертвою".

росія (67347) санкції (12594) Франція (3150)
Топ коментарі
+37
Прочитава, а все норм.

Одна из самых скандальных позиций Земмура - попытка оправдать коллаборационистский режим Виши маршала Анри Петена, сотрудничавший с нацистской Германией во время Второй мировой войны. Так, политик утверждал, что режим Виши выдавал нацистам для депортации в концлагеря лишь тех евреев, которые не имели французского гражданство. Это неправда: режим Виши не только сотрудничал с нацистами в преследованиях евреев, но и самостоятельно издал ряд законодательных актов, лишавших евреев большинства гражданских прав.

24.01.2022 08:52 Відповісти
+29
ДО чого тут Франція до цього урода. Він лише один з кандидатів , наша країна зараз тримається лише на США, Канаді , Німеччині , Франції , ЕС . У нас половина в Верховній раді ,і мабуть 100% коло ВЕРХОВНОГО головнокомандувача - ті ,хто обслуговує РФ. І США та інші вже відкрито починають про це говорить. Якби не ці країни - нас би вже здали кацапам на тортури.
24.01.2022 08:56 Відповісти
+29
Я так понимаю после усилий США по объединению Европы против агрессии )(уйлостана бункерный дед поднимает свою армию газпромовских петухов и они начинают кукарекать о дружбе с РФ😁😁
24.01.2022 08:56 Відповісти
Так може запропонувати жабоїдам безкоштовний трансфер орків з під наших кордонів на їхні? Тай захопити Францію куди перспективніше ніж бідну Україну тай воювати жабоїди не вміють. Але перед цим жабоїдів виперти з НАТО в шию. І побачимо як заспівають ))
24.01.2022 09:16 Відповісти
Есть одно утешение. Скоро жабоедам как и фрицам, та вообще Западной Европе придет писец! Скоро у них там будет Халифат. Европейцы вымирают, зато мигранты из стран Северной Африки и Ближнего востока там плодятся как кроли. Это привет к тому что большинство мусульманского населения Европы начнет своей численностью диктовать вектор управления. Плюс, европейцы уже продали свои европейские ценности за нефтедоллары и погрязли в коррупции
24.01.2022 10:31 Відповісти
Эри́к Земму́р (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. Éric Zemmour; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 31 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1958 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%91%D0%B9 Монтрёй ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7 французский политический https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82 журналист , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C писатель и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA политик с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B5 ультраправой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC консервативной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC националистической https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F идеологией https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%80,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA#cite_note-4 [4] .

Родился 31 августа 1958 года в городе Монтрёй в семье https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 алжирских евреев

Курва,умеют же люди связать несвязуемое
24.01.2022 09:24 Відповісти
В усіляких комуняк і фашиків ще й не таке вкладається в голові. Он поряд цілий "народ" православних комуністів, що одночасно ******* царя і жаліються, що сталіна на них усіх немає...
24.01.2022 09:34 Відповісти
А потім знову плакати будуть, що євреїв б"ють...А може це вони спєцом так? Будуть бити не багатих, як він, а бідних...
24.01.2022 09:35 Відповісти
Саме кумедне, що цей расист сам народився у родині емігрантів, але як і Трамп обіцяє покінчити з емігрантами.
25.01.2022 03:09 Відповісти
На кол ....ой- миротворец этого негодяя
24.01.2022 09:25 Відповісти
Спокуха. Ніхто цього Тімура і його камманду не вибере.
Гра буде між социками і Саркозьою.
24.01.2022 09:29 Відповісти
Україні од того не легше.
Що Саркозі, що Макрон, що ще якийсь з їхньої шайки ...
25.01.2022 02:41 Відповісти
Так. Вони всі заточені на рашку. То історичний парадокс.
25.01.2022 09:49 Відповісти
Погоджуюсь. Трампіст-путініст-популіст вміє тільки гавкати, як усі популісти.
25.01.2022 03:01 Відповісти
Германия и Франция стали показывать своё истинное лицо или это ********** вброс?
Если вброс, зачем это публикуют в наших СМИ?
24.01.2022 09:31 Відповісти
Та той Лемур має таке відношення до політики Франціі,як наш Дайт Вердер до політики в Україні.
Які там санкції будуть вирішувати США,а цей висір Лемура,лише проплачене кацапами скаучання,щоб внести безлад у самій ЕС.Тільки дурний не розуміє ,що мета путлера зруйнувати блок НАТО, не має сенсу Европі виступати проти самих себе.
24.01.2022 09:45 Відповісти
Зачем эти высеры тиражируют наши СМИ?
90% народа не понимают, что Зимур пустое место.
24.01.2022 10:54 Відповісти
Жесть.🤦Немчура..жабоеды..Все подонки. Припомним ещё тварям всё это.
24.01.2022 09:34 Відповісти
А, это тот, кого двигают, чтобы отбить голоса у Марин Ле Пен.
А, ну-ну.
24.01.2022 09:35 Відповісти
Эри́к Земму́р (фр. Éric Zemmour; род. 31 августа 1958, Монтрёй) - французский политический журналист, писатель и политик с ультраправой консервативной националистической идеологией[4]. Лидер политической партии «Реконкиста» с 5 декабря 2021 года[5].

Отвоевание или Реконкиста[5] (фр. Reconquête; R!) - французская политическая партия, основанная ультраправым журналистом и кандидатом в президенты Эриком Земмуром 5 декабря 2021 года .
Идеология национал-консерватизм, французский национализм[d], социальный консерватизм, оппозиция иммиграции[d], правый популизм, Голлизм, протекционизм, евроскептицизм, антикоммунизм и исламофобия.

Очередной бескорыстный друг бункерфюрера...
24.01.2022 09:35 Відповісти
Всех купил путлер. Теперь получает поддержку и гонит свои фашиствующие орды на границы Украины
24.01.2022 11:23 Відповісти
Та пусть себе визжит он будет отбирать голоса у ЛиПен и в итоге вместе окажутся на х*ю ..
24.01.2022 09:38 Відповісти
месье, да вы жлоб, хам и очколиз
24.01.2022 09:39 Відповісти
Хреновый старту Зуммера ... однозначно будет лузером....
24.01.2022 09:41 Відповісти
найцікавіше що земмур нащадок алжирських євреїв(берберо-юдеїв), які втекли в свій час до франції. і чомусь цей кошерна відрижка біженців активно виступає не лише проти мігрантів, а й і чорних(будучи при цьому хамітського походження), але і фанатом пуйла...хоча **** тут дивного! в німечині за афд масово голосують вихідці з раші, особливо руцкіє євреї. австрійська партія свободи одночасно смокче в раші(кримнаш) і має непогані відносини з лікудом
24.01.2022 09:42 Відповісти
І тут ЗЕ. Бідна Франція!
24.01.2022 09:42 Відповісти
Граждане украинцы, пожелаем просвещенному европейскому человечеству успехов.
Недавно гражданин (то есть ситуайен) Макрон перекрасил французский флаг, затемнив синий цвет так, как было во времена Великой Французской Революции.
Не знаю, кем мнит себя ситуайен Макрон: Робеспьером (что ему должно быть ближе, ибо у Ребеспьера был свой Сен Жюст) и кому он там собрался рубить головы (вероятно, невакцинированным) или Наполеоном, который и спас молодую Францизскую Республику, но одно ясно - воевать ситуайену Макрону придется.
Я, собственно, к тому, что оборона то стоит денег и что Макрону (или его преемнику) придется отстегивать деньги на оборону, вот эти вот знаменитые 4%, которые представители прогрессивного мирового европейского человечества так жмотятся отстегивать в качестве взносов в НАТО, считая, что они осчастливливают США, тем, что милостиво позволяют США воевать за континентальную Европу и содержать НАТО на американские деньги.
Сдается мне, что с приходом в Конгресс США Республиканцев в ноябре этого года, эта "малина' дл западных европейцев закончится.
Где они выкашляют эти 4% - этого я не знаю, но дурковать европейскому просвешенному человечеству без содержания НАТО Амарикой будет крайне затруднительно.
Вероятно, этим и вызвано данное заявление будущего кандидата в Президенты Франции.
24.01.2022 09:44 Відповісти
Эти жабаеды уже укрепили дружу с азиатоарабами, теперь бздят в окрестностях своего уже далеко не христианского Парижа появляться, не говоря уже о городах попроще. Надо не мешать им готовиться в рабы к своим бывшим рабам.
24.01.2022 09:47 Відповісти
значить взяв бабло в касапів на вибори
24.01.2022 09:51 Відповісти
Шо это некоторые стремятся подружиться с богатым маньяком, ***** сначала денег даст, чтобы вовлечь в свою игру, а в конце череп вскроет и мозги ложкой выест.
24.01.2022 09:53 Відповісти
Еще вопрос, чьим вассалом была Российская Империя.
Александр 1-й вон казаков в Париж послал - и обратно отозвал.
Кто же отзывает с захваченных территорий?
И получается, что российская армия при Александре 1-м была наемной, этакая армия по вызову.
И до Александра 1-го была, а иначе зачем Суворов шел черз Альпы?
Что он в тех Альпах забыл? Заблудился по пути в Кострому?

Павел же 1-й, отец Александра 1-го, наоборот, привечал прусского короля.
Так что императоры были разные, но армия российская все равно была армией по вызову.
Кого европейцы,, которые на тот момент окармливали Россиийскую Империю, приказывали идти воевать - туда и шли.
Вот и все их вЯличие.
24.01.2022 10:11 Відповісти
Суворов йшов через Альпи, щоб підтримати союзників задавити Французьку республіку. Хоча з 1805 року ця Республіка перетворилась у Наполеонівську імперію. Щодо московії, то вона була на ОКРАИНЕ Європи, і їх не чіпали довго, аж до Гітлера. А кому треба невідомий край? Чи то монголи, чи то європейці, як стверджував московський поет
24.01.2022 10:42 Відповісти
Этот жабоед за миску лягушачьих лапок и мать родную продаст, не говоря уже про нефтедоллары
24.01.2022 10:15 Відповісти
Так оно и понятно кто финансирует его предвыборную кампанию. Х***ло вкладывает миллиарды чтобы пропихнуть своих политиков в евросоюз а потом развалить его изнутри
24.01.2022 10:19 Відповісти
Не парьтесь,он не пройдет.Вообще если на чистоту,у нас большая половина кандидатов в президенты имеет такую же лояльную кацапам програму.В Украине президента - украинца вообще никогда не было в истории.
24.01.2022 10:24 Відповісти
Прикиньте, у нас тут своих в Украине хватает кандидатов в президенты которые говорят и что Украины не существует и что нужно снять санкции с окупантов и стать на колени и подружиться с Х***лом. И ничего за ето им не бывает.
24.01.2022 10:25 Відповісти
Биография
Родился 31 августа 1958 года в городе Монтрёй в семье https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 алжирских евреев , переселившейся в метрополию с началом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B0 Алжирской войны . Окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6) Институт политических исследований в Париже и в 1985 году поступил на работу в газету https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Quotidien_de_Paris&action=edit&redlink=1 Le Quotidien de Paris https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Quotidien_de_Paris [fr] , где в 1986 году занял позицию политического журналиста
24.01.2022 10:27 Відповісти
Нормандский формат в действии!
24.01.2022 10:29 Відповісти
Цей кандидат у президенти ще не оголосив про плани побудови контрОСІ (на кшталт Варшавського договору у 20 сторіччі): Париж-Берлін-мОСКВА проти Лондон-Варшава-Київ. Французи завжди тримались .... на боці сильнішого після втечі Наполеона з мОСКВИ. Щоб знову не отримати по пиці. Парижанки не ******* чоловіків з синцями.
24.01.2022 10:36 Відповісти
Щось нацисти і фашисти не сильно з Україною дружать, але як не "парадоксально" вони підтримують Путіна.
24.01.2022 10:47 Відповісти
А еще как оказалось и Израиль
24.01.2022 12:02 Відповісти
Французький Зе!Мур(аєв)...
24.01.2022 11:01 Відповісти
Еще одна полоумная шлюха.
24.01.2022 11:07 Відповісти
С Лепен не прокатило, х@йло новое говносоздание теперь спонсирует?)))
24.01.2022 11:26 Відповісти
Ще один розконсервований "лямур" рашки.
24.01.2022 11:31 Відповісти
Французы, как и немцы- живут на другой планете. Они и во время османской осады Вены в 17 веке, торговали и союзничали с турками которые уже захватили всю южную и часть восточной Европы.
И сейчас они не продают нам даже броники, но диктатору Египта- агрессору в Ливии они продают корабли и самолеты, так же как и движки для беспилотников продают немцы в Орду
24.01.2022 11:55 Відповісти
Если уж у американцев, времен войны за независимость от короны, основным торговым партнером была Англия. То с европейцев какой спрос?
24.01.2022 12:24 Відповісти
О! Цей хранцузський Трампакс та фанат ***** шансів не має.
25.01.2022 02:59 Відповісти
Пролетить цей дурбецал повз виборчу посаду!
13.02.2022 17:27 Відповісти
