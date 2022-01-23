Євросоюз має бути готовими ввести санкції проти Росії в будь-який момент, - держсекретар Франції Бон
Керівництво Франції не чекає на відкритий конфлікт між Росією та Україною, але ЄС має бути готовий відреагувати у будь-який момент у разі ускладнення ситуації, вважає держсекретар при МЗС Франції у європейських справах Клеман Бон.
"Європейці мають бути готовими зробити це (ввести санкції – ред) у будь-який момент", - заявив він у неділю в ефірі радіостанції Europe1, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, Франція передбачає "проявити дуже велику твердість" у цьому питанні.
Французький чиновник відзначив, що "є способи чинити надзвичайно сильний тиск" на Росію. Він вважає, що європейці зробили висновки з уроків минулого, коли під час першого українського конфлікту у 2014 році вони не були готові реагувати єдиним та твердим чином. "Режими санкцій, що застосовуються, були досить обмеженими", - вважає Бон.
"Я чую, що дехто користується (ситуацією), щоб закликати до виходу з НАТО. Було б безумством у такі моменти створювати враження наявності розбіжностей на Заході", - зазначив держсекретар. Він мав на увазі зокрема заяви кандидата на президентських виборах від партії "Нескорена Франція" Жан-Люка Меланшона, який виступає за вихід країни з Північноатлантичного альянсу.
Бон заявив, що рішення про вихід Франції з НАТО стало б "найбільшим подарунком, який можна зробити Росії".
На його думку, найкращими сигналами Європи, які можна було б надіслати Росії, є "твердість та єдність". Він пов'язує з цим, зокрема, наявність французьких військових у країнах Балтії та оголошену президентом Емманюелем Макроном готовність "посилити фланг Північноатлантичного альянсу" у Румунії.
При цьому держсекретар у європейських справах додав, що "було б нерозумно міркувати сьогодні про гуркіт чобіт з нашого боку, тоді як ми ще шукаємо дипломатичні рішення, одночасно готуючись до сценаріїв твердості та відсічі".
И все говорит о том, что это только начало по решению московитского вопроса.
До Запада (особенно до ЕС) стало доходить -что мира и спокойной торговли НЕ будет, пока расея не будет поделена на десяток-другой территорий..
ут, главное, не останавливаться с возвращением рузьких на их исконные земли - в границы Московии 1387 года)
Вы там сперва разберитесь из своими членами ЕС а уж затем об чем-то заявляйте.
Той же Британии, Прибалтике или США - абсолютно фиолетово на эти блокировки..
Да и Швеция со Швейцарией не против..
Поэтому и начались поставки птрк и (скоро) стингеров..
Да и Британия выделяет 1.7 млрд.фунтов (2.3 млрд.долл) на военную помощь Украине
Проблема в другом:
зебильная власть (зеЛох, ермак, стефанчук, арахамия, корниенко и прочая шобла) будут делать все чтобы ЗАТОРМОЗИТЬ (а в идеале и отменить) военную помощь с Запада...
Закон - это воинский строй, командование и снабжение!!!.
Нет полководца, который не слыхал бы об этих пяти явлениях, но
побеждает тот, кто усвоил их; тот же, кто их не усвоил, не побеждает. У Сунь Цзы "Искусство войны"
Німці залишились фашистами !
Під час Другої світової війни Німеччина вбила 10 000 000 українців !!!
Німеччина повинна виплатити Україні компенсацію за свої злодіяння!!!
=================================================
Україна теж повинна вимагати від Німеччини компенсації!
думали борьба против Израиля, а потом местные объяснили, ---
" Вы здесь, чтобы через Сирию не шли трубопроводы из Аравии."
Прошло много лет , " а воз и там по ныне"
Похоже у дойче-швайне флешмоб и полная атрофия мозга.
--------
Ще одна антиукраїнська заява сьогодні від німців!