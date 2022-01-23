Євросоюз має бути готовими ввести санкції проти Росії в будь-який момент, - держсекретар Франції Бон

Керівництво Франції не чекає на відкритий конфлікт між Росією та Україною, але ЄС має бути готовий відреагувати у будь-який момент у разі ускладнення ситуації, вважає держсекретар при МЗС Франції у європейських справах Клеман Бон.

"Європейці мають бути готовими зробити це (ввести санкції – ред) у будь-який момент", - заявив він у неділю в ефірі радіостанції Europe1, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, Франція передбачає "проявити дуже велику твердість" у цьому питанні.

Французький чиновник відзначив, що "є способи чинити надзвичайно сильний тиск" на Росію. Він вважає, що європейці зробили висновки з уроків минулого, коли під час першого українського конфлікту у 2014 році вони не були готові реагувати єдиним та твердим чином. "Режими санкцій, що застосовуються, були досить обмеженими", - вважає Бон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон і Шольц обговорять ситуацію довкола України на зустрічі у Берліні 25 січня

"Я чую, що дехто користується (ситуацією), щоб закликати до виходу з НАТО. Було б безумством у такі моменти створювати враження наявності розбіжностей на Заході", - зазначив держсекретар. Він мав на увазі зокрема заяви кандидата на президентських виборах від партії "Нескорена Франція" Жан-Люка Меланшона, який виступає за вихід країни з Північноатлантичного альянсу.

Бон заявив, що рішення про вихід Франції з НАТО стало б "найбільшим подарунком, який можна зробити Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден провів переговори з прем'єром Японії Кісідою: Висловили прихильність тісній спільній роботі зі стримування російської агресії проти України

На його думку, найкращими сигналами Європи, які можна було б надіслати Росії, є "твердість та єдність". Він пов'язує з цим, зокрема, наявність французьких військових у країнах Балтії та оголошену президентом Емманюелем Макроном готовність "посилити фланг Північноатлантичного альянсу" у Румунії.

При цьому держсекретар у європейських справах додав, що "було б нерозумно міркувати сьогодні про гуркіт чобіт з нашого боку, тоді як ми ще шукаємо дипломатичні рішення, одночасно готуючись до сценаріїв твердості та відсічі".

Також читайте: "Необхідно, щоб і голос Європи був чітко чутний": Макрон і Нііністе обговорили ситуацію навколо України