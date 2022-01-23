УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5223 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Війна
2 677 32

Євросоюз має бути готовими ввести санкції проти Росії в будь-який момент, - держсекретар Франції Бон

Євросоюз має бути готовими ввести санкції проти Росії в будь-який момент, - держсекретар Франції Бон

Керівництво Франції не чекає на відкритий конфлікт між Росією та Україною, але ЄС має бути готовий відреагувати у будь-який момент у разі ускладнення ситуації, вважає держсекретар при МЗС Франції у європейських справах Клеман Бон.

"Європейці мають бути готовими зробити це (ввести санкції – ред) у будь-який момент", - заявив він у неділю в ефірі радіостанції Europe1, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, Франція передбачає "проявити дуже велику твердість" у цьому питанні.

Французький чиновник відзначив, що "є способи чинити надзвичайно сильний тиск" на Росію. Він вважає, що європейці зробили висновки з уроків минулого, коли під час першого українського конфлікту у 2014 році вони не були готові реагувати єдиним та твердим чином. "Режими санкцій, що застосовуються, були досить обмеженими", - вважає Бон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон і Шольц обговорять ситуацію довкола України на зустрічі у Берліні 25 січня

"Я чую, що дехто користується (ситуацією), щоб закликати до виходу з НАТО. Було б безумством у такі моменти створювати враження наявності розбіжностей на Заході", - зазначив держсекретар. Він мав на увазі зокрема заяви кандидата на президентських виборах від партії "Нескорена Франція" Жан-Люка Меланшона, який виступає за вихід країни з Північноатлантичного альянсу.

Бон заявив, що рішення про вихід Франції з НАТО стало б "найбільшим подарунком, який можна зробити Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден провів переговори з прем'єром Японії Кісідою: Висловили прихильність тісній спільній роботі зі стримування російської агресії проти України

На його думку, найкращими сигналами Європи, які можна було б надіслати Росії, є "твердість та єдність". Він пов'язує з цим, зокрема, наявність французьких військових у країнах Балтії та оголошену президентом Емманюелем Макроном готовність "посилити фланг Північноатлантичного альянсу" у Румунії.

При цьому держсекретар у європейських справах додав, що "було б нерозумно міркувати сьогодні про гуркіт чобіт з нашого боку, тоді як ми ще шукаємо дипломатичні рішення, одночасно готуючись до сценаріїв твердості та відсічі".

Також читайте: "Необхідно, щоб і голос Європи був чітко чутний": Макрон і Нііністе обговорили ситуацію навколо України

санкції (12589) Франція (3150)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
кацапы влезли, "думали" устроить "многоходовочку", а получают многопиновочку под зад...

И все говорит о том, что это только начало по решению московитского вопроса.
До Запада (особенно до ЕС) стало доходить -что мира и спокойной торговли НЕ будет, пока расея не будет поделена на десяток-другой территорий..
ут, главное, не останавливаться с возвращением рузьких на их исконные земли - в границы Московии 1387 года)
показати весь коментар
23.01.2022 17:06 Відповісти
+10
Цікаво - до "вяликароссов" починає "доходить" що півсвіту приготувалося їх "на ноль помножить"?
показати весь коментар
23.01.2022 17:10 Відповісти
+7
Дякуємо Ваша Величносте, бабусю Єлизавето!


показати весь коментар
23.01.2022 17:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боже, бережи Королеву!
показати весь коментар
23.01.2022 17:05 Відповісти
кацапы влезли, "думали" устроить "многоходовочку", а получают многопиновочку под зад...

И все говорит о том, что это только начало по решению московитского вопроса.
До Запада (особенно до ЕС) стало доходить -что мира и спокойной торговли НЕ будет, пока расея не будет поделена на десяток-другой территорий..
ут, главное, не останавливаться с возвращением рузьких на их исконные земли - в границы Московии 1387 года)
показати весь коментар
23.01.2022 17:06 Відповісти
А потом, что, те десятки опасных враждебных территорий с ядерным оружием, надо будет поштучно опять делить на новые десятки или сотни новых территорий? Какой смысл в этой теории деления? Это же получается никакое ни деление, а наоборот умножение. В чём фишка?
показати весь коментар
23.01.2022 19:18 Відповісти
Цікаво - до "вяликароссов" починає "доходить" що півсвіту приготувалося їх "на ноль помножить"?
показати весь коментар
23.01.2022 17:10 Відповісти
хоч ці не ляпають про великі надії на мирне врегулювання
показати весь коментар
23.01.2022 17:11 Відповісти
На мою думку, не всі хранцузи мають таку рацію: "Жан-Люк Меланшон, який виступає за вихід країни з Північноатлантичного альянсу"

показати весь коментар
23.01.2022 21:11 Відповісти
Походу французи не хочуть щоб в Україні впали продажі Рено Логана !
показати весь коментар
23.01.2022 17:13 Відповісти
Всеодно у мене моя ляля по назві Тойота!
показати весь коментар
23.01.2022 17:14 Відповісти
Степень вероятности нападения мокшан на Украину напрямую зависит от степени вооруженности ВСУ вооружения которых открыто блокирует член ЕС Германия чем пособствуе ***** у вторжению.
Вы там сперва разберитесь из своими членами ЕС а уж затем об чем-то заявляйте.
показати весь коментар
23.01.2022 17:14 Відповісти
немцы могут блокировать только поставки своего оружия, или сделанного по их технологиям..
Той же Британии, Прибалтике или США - абсолютно фиолетово на эти блокировки..
Да и Швеция со Швейцарией не против..
Поэтому и начались поставки птрк и (скоро) стингеров..
Да и Британия выделяет 1.7 млрд.фунтов (2.3 млрд.долл) на военную помощь Украине
Проблема в другом:
зебильная власть (зеЛох, ермак, стефанчук, арахамия, корниенко и прочая шобла) будут делать все чтобы ЗАТОРМОЗИТЬ (а в идеале и отменить) военную помощь с Запада...
показати весь коментар
23.01.2022 17:20 Відповісти
Дякуємо Ваша Величносте, бабусю Єлизавето!


показати весь коментар
23.01.2022 17:23 Відповісти
Какая хорошая бабуся Как будто говорит, иди внучок пирожочками угощу))) вот только от тех пирожков у лаптеногих диарея)))
показати весь коментар
23.01.2022 17:35 Відповісти
А ЗЕброду уже просто некуда деваться.Любая ярковыраженая отмазка это уже будет прямое сотрудничество из ******,и лапша мол он хочет недопустить войны и сбереч людей уже не пройдет.
показати весь коментар
23.01.2022 17:25 Відповісти
Фашисты обязаны подчинится решению совета ЕС а не решать самостоятельно кому что давать а кому нет.Иначе нету никакого смысла в существовании Евросоюза.
показати весь коментар
23.01.2022 17:28 Відповісти
Вы правы. Но, наша слабость в руководстве страны.

Закон - это воинский строй, командование и снабжение!!!.
Нет полководца, который не слыхал бы об этих пяти явлениях, но
побеждает тот, кто усвоил их; тот же, кто их не усвоил, не побеждает. У Сунь Цзы "Искусство войны"
показати весь коментар
23.01.2022 18:27 Відповісти
Держсекретар франції? Вірю, як нікому. Майже, як сумній коняці...
показати весь коментар
23.01.2022 17:15 Відповісти
Потрібно Україні подавати у міжнародний суд на Німеччину за компенсацію Україні збитків до яких призвела друга світова війна, яку почала Німеччина, яка напала на Україну!

Німці залишились фашистами !

Під час Другої світової війни Німеччина вбила 10 000 000 українців !!!
Німеччина повинна виплатити Україні компенсацію за свої злодіяння!!!
показати весь коментар
23.01.2022 17:20 Відповісти
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький не вважає закритим питання про отримання від Німеччини фінансової компенсації за напад на https://www.dw.com/uk/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D2%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D1%97-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0/a-40315675 Польщу у 1939 році та наступну окупацію країни . Про це він повідомив медіа-групі Funke в середу, 21 серпня. "У Другій світовій війні ми втратили шість мільйонів людей - це набагато більше ніж усі інші держави, які отримали достатні репарації", - заявив Моравецький. Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович вважає, що Польща зазнала дискримінації з боку Німеччини у питанні https://www.dw.com/uk/%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D1%80%D0%BD-%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%83/a-46205349 виплати репарацій , про що він заявив агенції dpa раніше цього тижня.
=================================================

Україна теж повинна вимагати від Німеччини компенсації!
показати весь коментар
23.01.2022 17:26 Відповісти
Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг вважає, що в умовах української кризи постачання російського природного газу не повинно підпадати під санкції ЄС. Про це https://www.msn.com/en-xl/news/other/austrias-chief-diplomat-wants-to-exclude-gas-from-russia-sanctions/ar-AAT3nFZ?fbclid=IwAR2oPZJCa3_jIuoJFnBwEf22D-0_Skerkdelr9Mj2qxIMZgd03etomA-d5g повідомляє DPA з посиланням на інтерв'ю дипломата газеті Die Presse. За його словами, також слід виключити із санкційного списку «Північний потік-2». «Ми в Європі певною мірою залежні від енергоносіїв з Росії… Ми не зможемо змінити це за ніч, якщо хочемо тепла та електроенергії», - заявив дипломат.
показати весь коментар
23.01.2022 17:31 Відповісти
Боже, бережи Королеву!
показати весь коментар
23.01.2022 17:36 Відповісти
пианисты це есть ум, честь и совесть нации особливо, колы занимаются по утрам вдыхательной гимнастикой
показати весь коментар
23.01.2022 17:37 Відповісти
Ну що, жабоїди, сциканули? Згадали?
показати весь коментар
23.01.2022 17:44 Відповісти
ну вот ещё один немецкий петушок пасть открыл в защиту рассеи и против украины .... да...немци оказались проститутками прорусскими, нужно конечно от дать должное и в помощи нем алой в защиту украины, санкции . всевозможную помощь и лечение раненых и много чего другого... но что касается их жополизничества россии и им подыгрывания что они всё таки кореша и нормальные пацики и протии украины в нато ...тут они конечно свинорусы...((https://24tv.ua/ru/moskva-ne-vrag-vsled-za-komandujushhim-vms-germanii-rossija-novosti_n1849279
показати весь коментар
23.01.2022 17:50 Відповісти
США обговорюють з Катаром можливість постачання газу до Європи у разі вторгнення Росії в Україну.
показати весь коментар
23.01.2022 17:52 Відповісти
Давно было. Ещё тогда СССР влезло в Сирию, мы не понимали,
думали борьба против Израиля, а потом местные объяснили, ---
" Вы здесь, чтобы через Сирию не шли трубопроводы из Аравии."
Прошло много лет , " а воз и там по ныне"
показати весь коментар
23.01.2022 18:33 Відповісти
"Москва - не ворог": слідом за командувачем ВМС Німеччини за Росію заступився прем'єр Баварії"
Похоже у дойче-швайне флешмоб и полная атрофия мозга.
показати весь коментар
23.01.2022 17:58 Відповісти
Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер висловився проти жорстких антиросійських санкцій, заявивши, що Москва не є ворогом Європи. Він додав, що найближчим часом не може бути й мови про вступ України до НАТО

--------

Ще одна антиукраїнська заява сьогодні від німців!
показати весь коментар
23.01.2022 18:00 Відповісти
Тарган на кухні також "не ворог", але ж всі знають що з нім треба зробити.
показати весь коментар
23.01.2022 18:08 Відповісти
Санкции будут действовать если они будут очень сокрушительными для Российской экономики и удерживаться очень длительное время .
показати весь коментар
24.01.2022 12:23 Відповісти
 
 