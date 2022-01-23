Евросоюз должен быть готов ввести санкции против России в любой момент, - госсекретарь Франции Бон

Руководство Франции не ожидает открытого конфликта между Россией и Украиной, но ЕС должен быть готов отреагировать в любой момент в случае усложнения ситуации, считает госсекретарь при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.

"Европейцы должны быть готовы сделать это (ввести санкции – ред) в любой момент", - заявил он в воскресенье в эфире радиостанции Europe1, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, Франция предполагает "проявить очень большую жесткость" в этом вопросе.

Французский чиновник отметил, что "есть способы оказывать очень сильное давление" на Россию. Он считает, что европейцы сделали выводы из уроков прошлого, когда во время первого украинского конфликта в 2014 году они не были готовы реагировать единым и жестким образом. "Применяемые режимы санкций были достаточно ограниченными", - считает Бон.

"Я слышу, что некоторые пользуются (ситуацией), чтобы призвать к выходу из НАТО. Было бы безумием в такие моменты создавать впечатление наличия разногласий на Западе", - отметил госсекретарь. Он имел в виду, в частности, заявления кандидата на президентских выборах от партии "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона, выступающего за выход страны из Североатлантического альянса.

Бон заявил, что решение о выходе Франции из НАТО стало бы "самым большим подарком, который можно сделать России".

По его мнению, лучшими сигналами Европы, которые можно было бы прислать России, - "твердость и единство". Он связывает с этим, в частности, наличие французских военных в странах Балтии и объявленную президентом Эмманюэлем Макроном готовность "усилить фланг Североатлантического альянса" в Румынии.

При этом госсекретарь по европейским делам добавил, что "было бы глупо рассуждать сегодня о грохоте сапог с нашей стороны, тогда как мы еще ищем дипломатические решения, одновременно готовясь к сценариям твердости и отпора".

