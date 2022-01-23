Евросоюз должен быть готов ввести санкции против России в любой момент, - госсекретарь Франции Бон
Руководство Франции не ожидает открытого конфликта между Россией и Украиной, но ЕС должен быть готов отреагировать в любой момент в случае усложнения ситуации, считает госсекретарь при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.
"Европейцы должны быть готовы сделать это (ввести санкции – ред) в любой момент", - заявил он в воскресенье в эфире радиостанции Europe1, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, Франция предполагает "проявить очень большую жесткость" в этом вопросе.
Французский чиновник отметил, что "есть способы оказывать очень сильное давление" на Россию. Он считает, что европейцы сделали выводы из уроков прошлого, когда во время первого украинского конфликта в 2014 году они не были готовы реагировать единым и жестким образом. "Применяемые режимы санкций были достаточно ограниченными", - считает Бон.
"Я слышу, что некоторые пользуются (ситуацией), чтобы призвать к выходу из НАТО. Было бы безумием в такие моменты создавать впечатление наличия разногласий на Западе", - отметил госсекретарь. Он имел в виду, в частности, заявления кандидата на президентских выборах от партии "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона, выступающего за выход страны из Североатлантического альянса.
Бон заявил, что решение о выходе Франции из НАТО стало бы "самым большим подарком, который можно сделать России".
По его мнению, лучшими сигналами Европы, которые можно было бы прислать России, - "твердость и единство". Он связывает с этим, в частности, наличие французских военных в странах Балтии и объявленную президентом Эмманюэлем Макроном готовность "усилить фланг Североатлантического альянса" в Румынии.
При этом госсекретарь по европейским делам добавил, что "было бы глупо рассуждать сегодня о грохоте сапог с нашей стороны, тогда как мы еще ищем дипломатические решения, одновременно готовясь к сценариям твердости и отпора".
И все говорит о том, что это только начало по решению московитского вопроса.
До Запада (особенно до ЕС) стало доходить -что мира и спокойной торговли НЕ будет, пока расея не будет поделена на десяток-другой территорий..
ут, главное, не останавливаться с возвращением рузьких на их исконные земли - в границы Московии 1387 года)
Вы там сперва разберитесь из своими членами ЕС а уж затем об чем-то заявляйте.
Той же Британии, Прибалтике или США - абсолютно фиолетово на эти блокировки..
Да и Швеция со Швейцарией не против..
Поэтому и начались поставки птрк и (скоро) стингеров..
Да и Британия выделяет 1.7 млрд.фунтов (2.3 млрд.долл) на военную помощь Украине
Проблема в другом:
зебильная власть (зеЛох, ермак, стефанчук, арахамия, корниенко и прочая шобла) будут делать все чтобы ЗАТОРМОЗИТЬ (а в идеале и отменить) военную помощь с Запада...
Закон - это воинский строй, командование и снабжение!!!.
Нет полководца, который не слыхал бы об этих пяти явлениях, но
побеждает тот, кто усвоил их; тот же, кто их не усвоил, не побеждает. У Сунь Цзы "Искусство войны"
Німці залишились фашистами !
Під час Другої світової війни Німеччина вбила 10 000 000 українців !!!
Німеччина повинна виплатити Україні компенсацію за свої злодіяння!!!
Україна теж повинна вимагати від Німеччини компенсації!
думали борьба против Израиля, а потом местные объяснили, ---
" Вы здесь, чтобы через Сирию не шли трубопроводы из Аравии."
Прошло много лет , " а воз и там по ныне"
Похоже у дойче-швайне флешмоб и полная атрофия мозга.
Ще одна антиукраїнська заява сьогодні від німців!