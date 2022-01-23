Байден провів переговори з прем'єром Японії Кісідою: Висловили прихильність тісній спільній роботі зі стримування російської агресії проти України
Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда у п'ятницю на зустрічі у віртуальному форматі обговорили протистояння Китаю, а також прихильність стримуванню російської агресії стосовно України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Білий дім.
"Лідери заявили про рішучість дати відсіч спробам Китайської Народної Республіки змінити статус-кво у Східнокитайському морі та Південнокитайському морі, наголосили на важливості миру та стабільності в Тайванській протоці, а також мирного вирішення проблем між сторонами протоки", - йдеться в повідомленні Білого дому.
"Лідери висловили прихильність тісній спільній роботі зі стримування російської агресії проти України, прем'єр-міністр Кісіда пообіцяв продовжити тісно координувати зі Сполученими Штатами, іншими союзниками та партнерами, а також із міжнародною спільнотою вжиття рішучих заходів у відповідь на будь-який напад", - наголошується в документі.
Читайте на "Цензор.НЕТ": США та Японія поглиблять оборонну співпрацю для протистояння Росії та Китаю, - Блінкен
Повідомляється, що Байден і Кісіда також засудили нещодавні запуски балістичних ракет КНДР, що є порушенням резолюцій Радбезу ООН.
Крім того, лідери США та Японії заявили про прихильність партнерству в глобальних зусиллях щодо боротьби з пандемією COVID-19 і запобігання новим пандеміям.
искандеры, вертушки, танки..
Пора вернуть японцам исторические земли на Курилах и Сахалине..
да и местное население - японцев поддержит)
а если кто не захочет в Японию - расея большая, болот - немеряно.. на всех скрепных расеян хватит
немцам - х..й без соли, а не лебенсраум!
за плохое поведение 😂
Путин снова всех переиграл. Самая удачная операция по развалу ЕС, это брекзит.
Британия вышла, но теперь Британии плевать на мнение Германии и других проституток кремля.
Британия поставляет нам оружие!!! Боже, храни королеву!!!
Немцы потеряли контроль над Европой своими подыгрываниями с рашкой..
И Европа перестала видеть в германии руководителя ЕС.. что радует)
яка б підтримувала рашу???
Ще один приклад, що влада підігрує Кремлю, гальмуючи інтеграцію в НАТО - Банкова включила до складу делегації для участі у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО представника ОПЗЖ, виключивши П'ятого Президента, лідера ЄС.
Хіба це не зрада? Альянс у шоці!
Чи, може - Порошенко?
Якось я забув, хто саме, хто з них переймається тою небезпекою, яка нині нависла над Україною...
Весь Мир будит сначала пи*дить кацапов ногами, а потом все станцуют Джигу на на их поминках
Но Запад и Север Украины это самые "гостеприимные" для кацапов места с лесами и болотами 😏
Китай и рашка с среднеазиатским подбрюшьем, Иран против
Демократической каолиции коллективного Запада и Востока, состоящего из самых развитых и технологических держав.
Тяжеловесы Турция, Индия, Бразилия на стороне демократической каолиции.
Прочие мелкие тоже.
Вывод:
Азиопический мезальянс Китай-Рашка-Иран проиграют вчистую
Радий, що їжджу на Тойоті!