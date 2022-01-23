УКР
Новини Агресія Росії проти України Війна
Байден провів переговори з прем'єром Японії Кісідою: Висловили прихильність тісній спільній роботі зі стримування російської агресії проти України

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда у п'ятницю на зустрічі у віртуальному форматі обговорили протистояння Китаю, а також прихильність стримуванню російської агресії стосовно України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Білий дім.

"Лідери заявили про рішучість дати відсіч спробам Китайської Народної Республіки змінити статус-кво у Східнокитайському морі та Південнокитайському морі, наголосили на важливості миру та стабільності в Тайванській протоці, а також мирного вирішення проблем між сторонами протоки", - йдеться в повідомленні Білого дому.

"Лідери висловили прихильність тісній спільній роботі зі стримування російської агресії проти України, прем'єр-міністр Кісіда пообіцяв продовжити тісно координувати зі Сполученими Штатами, іншими союзниками та партнерами, а також із міжнародною спільнотою вжиття рішучих заходів у відповідь на будь-який напад", - наголошується в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США та Японія поглиблять оборонну співпрацю для протистояння Росії та Китаю, - Блінкен

Повідомляється, що Байден і Кісіда також засудили нещодавні запуски балістичних ракет КНДР, що є порушенням резолюцій Радбезу ООН.

Крім того, лідери США та Японії заявили про прихильність партнерству в глобальних зусиллях щодо боротьби з пандемією COVID-19 і запобігання новим пандеміям.

Також читайте: Японія хоче повернути собі окуповані Росією Південні Курили, - новий прем'єр Кісіда

Байден Джо (2898) Японія (1225) Кісіда Фуміо (64)
Выпас Ватоцефалов


Путин снова всех переиграл. Самая удачная операция по развалу ЕС, это брекзит.
Британия вышла, но теперь Британии плевать на мнение Германии и других проституток кремля.
Британия поставляет нам оружие!!! Боже, храни королеву!!!
23.01.2022 15:17 Відповісти
самое интересное, что Германия настолько привыкла слушаться меркель (и кремль) что ен заметила - как Британия, даже выйдя из ЕС - стала главной в ЕС и по НАТО в ЕС..
Немцы потеряли контроль над Европой своими подыгрываниями с рашкой..
И Европа перестала видеть в германии руководителя ЕС.. что радует)
23.01.2022 15:41 Відповісти
кстати, кацапы вывели боеспособные силы с дальнего востока..
искандеры, вертушки, танки..
Пора вернуть японцам исторические земли на Курилах и Сахалине..
да и местное население - японцев поддержит)
а если кто не захочет в Японию - расея большая, болот - немеряно.. на всех скрепных расеян хватит
23.01.2022 15:11 Відповісти
Справжнім самураям-респект...
23.01.2022 15:10 Відповісти
Зря хло войска с Дальнего востока перебрасывает - японские милитаристы ударят в спину мечом катана 😏
23.01.2022 15:22 Відповісти
Это спорная территория с Китаем...прийдется решаь вопрос с Си
23.01.2022 15:16 Відповісти
Курилы и Сахалин? каким боком они к Китаю?
23.01.2022 15:22 Відповісти
Жизненное пространсво...
23.01.2022 15:26 Відповісти
Там до мацквьі вільного місця для кєтайця повно і дозвіл не треба питати
показати весь коментар
так то на суше...а тут запасы моря...
показати весь коментар
😁
показати весь коментар
ДВ и Сибирушки хватит на всех - и японцам и китайцам, а до Урала мы с поляками и балтами будем рашку нарезать.
немцам - х..й без соли, а не лебенсраум!
за плохое поведение 😂
показати весь коментар
23.01.2022 15:48 Відповісти
самое интересное, что Германия настолько привыкла слушаться меркель (и кремль) что ен заметила - как Британия, даже выйдя из ЕС - стала главной в ЕС и по НАТО в ЕС..
Немцы потеряли контроль над Европой своими подыгрываниями с рашкой..
И Европа перестала видеть в германии руководителя ЕС.. что радует)
23.01.2022 15:41 Відповісти
Верховный суд Англии мог заблокировать решение по Брекситу но не сделал этого, уже тогда это выглядело подозрительным
23.01.2022 17:11 Відповісти
Ничего подозрительного, просто бриты оказались умнее многих других.
23.01.2022 21:44 Відповісти
"Порт-Артур" и "Цисусиму" диды не хотят повторить?
23.01.2022 15:20 Відповісти
а знає хто небудь хоч одну цивілізовану країну,
яка б підтримувала рашу???
23.01.2022 15:23 Відповісти
Вейшнорія
23.01.2022 15:58 Відповісти
Kostiantyn Yelisieiev


Ще один приклад, що влада підігрує Кремлю, гальмуючи інтеграцію в НАТО - Банкова включила до складу делегації для участі у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО представника ОПЗЖ, виключивши П'ятого Президента, лідера ЄС.
Хіба це не зрада? Альянс у шоці!

23.01.2022 15:24 Відповісти
А Байден, що - це Президент України?
Чи, може - Порошенко?
Якось я забув, хто саме, хто з них переймається тою небезпекою, яка нині нависла над Україною...
23.01.2022 15:35 Відповісти
Обида займаються, а ще Борис Джонсон, Дуда, Ердоган та багато інших гарних людей
23.01.2022 15:57 Відповісти
Вырисовывается новая антигитлеровская (антипутинская) коалиция.
Весь Мир будит сначала пи*дить кацапов ногами, а потом все станцуют Джигу на на их поминках
23.01.2022 15:42 Відповісти
23.01.2022 15:49 Відповісти
https://skeptik.com.ua/vdol-severnoj-granitsy-ukrainy-razmeshhayut-rossijskuyu-i-belorusskuyu-********-tehniku/ Вдоль северной границы Украины размещают российскую и белорусскую военную технику , этот картофельник с колхоза Беларусь, говорил что никогда не разместит военную технику на границе с Украиной, там могут быть только сеялки и комбайны
23.01.2022 15:54 Відповісти
Картофельной проститутке верить - себя не уважать.
Но Запад и Север Украины это самые "гостеприимные" для кацапов места с лесами и болотами 😏
23.01.2022 16:01 Відповісти
Итого, имеем расклад:
Китай и рашка с среднеазиатским подбрюшьем, Иран против

Демократической каолиции коллективного Запада и Востока, состоящего из самых развитых и технологических держав.
Тяжеловесы Турция, Индия, Бразилия на стороне демократической каолиции.
Прочие мелкие тоже.

Вывод:
Азиопический мезальянс Китай-Рашка-Иран проиграют вчистую
23.01.2022 15:55 Відповісти
Япония супердержава...РАБссия срань позорная за 10 лет не смогла запустить СУ_57 в братстве с Индией... бараны..вам пора Блоху подковать в дяревне Простоквашино...
23.01.2022 16:10 Відповісти
Дякую, Японія! Справжні друзі України!
Радий, що їжджу на Тойоті!
23.01.2022 16:19 Відповісти
РАБссиянцы...асвабадите из ГУЛАГа рюсскага Нельсона Манделу....Алексея Насрального..он истинный ПОЦтриот РАБссии и браццкой Германии Ангелы Шмеркель...фрау Штази это вам не дохлое КГБ...
23.01.2022 16:30 Відповісти
Японці дістали шанс підтягнутися до Курильських островів. Так вони б нам зробили гарну послугу.
23.01.2022 16:45 Відповісти
Курильські острови повинні бути повернуті Японії!
23.01.2022 17:00 Відповісти
головне то, шобы дило не дошло до харакири
23.01.2022 17:54 Відповісти
Нужно попросить у Японии ЗРК и пару подводок с екіпажем в ползование на пару месяцев!
23.01.2022 19:32 Відповісти
 
 