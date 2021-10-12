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Японія хоче повернути собі окуповані Росією Південні Курили, - новий прем'єр Кісіда

Японія хоче повернути собі окуповані Росією Південні Курили, - новий прем'єр Кісіда

Новий прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда вважає, що на південну частину Курильських островів, які де-факто належать Росії, поширюється суверенітет Токіо.

Про це він заявив під час дебатів у нижній палаті парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За словами японського прем'єра, уряд планує вести переговори з Москвою щодо укладення мирного договору і визначення приналежності Південних Курил, які в Японії називають північними територіями. "На північні території поширюється суверенітет нашої країни. Ми повинні вирішити це питання, не залишаючи його наступним поколінням", - сказав Кісіда.

8 жовтня, виступаючи в парламенті, Кісіда заявив, що мирний договір з Росією не буде укладено без врегулювання територіальної проблеми. Фуміо Кісіда був обраний на пост прем'єр-міністра 4 жовтня, раніше він обіймав посаду міністра закордонних справ Японії.

Заяву прокоментували в Кремлі. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив: "Ми не згодні з такими заявами. Це територія Російської Федерації", повідомляє російський "Інтерфакс".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Японія посилює захист повітряного простору через активність російської авіації на Курильських островах

Курильські острови входять до складу Сахалінської області. Японія вважає, що південні острови Курильської гряди - Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї - мають належати їй за Трактатом про торгівлю і кордони 1855 року.

СРСР приєднав Південно-Курильські острови за підсумками Другої світової війни. У 1956 році Радянський Союз підписав з Японією мирну декларацію, пообіцявши повернути острови Шикотан і Хабомаї після укладення мирного договору. У наступні роки влада Японії наполягала на поверненні всіх островів, тому договір так і не підписали.

Також читайте: Росія готова віддати Японії два південнокурильські острови - Хабомаї та Шикотан на певних умовах, - Лавров

Автор: 

Пєсков Дмитро (1644) росія (65346) Японія (1205) Курили (55)


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Топ коментарі
+26
Японобіндеравци! Вапрос Куріл закрит! (правда, ******** ********ич?)
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12.10.2021 21:01
+20
Молодці японці. От якби німці почали наполегливо вимагати повернення Кенісбергу . Як не як 700 років жили. Українці в Дикому полі проживають років 270.
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12.10.2021 21:04
+18
Ви пишете щось нереальне:" мокші починають розуміти.." В принципі розуміють звилинами, які там відсутні.
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12.10.2021 21:06
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Японобіндеравци! Вапрос Куріл закрит! (правда, ******** ********ич?)
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12.10.2021 21:01 Відповісти
Молодці японці. От якби німці почали наполегливо вимагати повернення Кенісбергу . Як не як 700 років жили. Українці в Дикому полі проживають років 270.
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12.10.2021 21:04 Відповісти
С миллионом ватников? Они не лугандонцы : в Якутию не рванут. Их кормить-поить Германии придется... Оно им надо? Бог с ней, с этой Восточной Пруссией- отрезанный ломоть. С Лугандоном конченным надо так же. Не будет толку.
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12.10.2021 22:12 Відповісти
Золотые мудрые слова, пани Елена Саховская. Респект. Недавно смотрел сериал "Преступление" 2018 года: действие происходит в Кёнигсберге, загаженном ватными совками до состояния вонючей совковой провинции .

А ведь в 1939 году - это был роскошный, сияющий чистотой и огнями западноевропейский столичный город с театрами, симфоническими оркестрами, с древнейшим университетом высшего мирового уровня...
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12.10.2021 22:24 Відповісти
А при чем к этой области Германия? Уж если восстанавливать историческую справедливость, то эти земли нужно поделить между Литвой и Польшей.
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12.10.2021 22:56 Відповісти
Не сказал бы, скорее всего японозЕлоховцы, - бывший министр иностранных дел(!), надеется с моржовой звиздой, о чём то договорится! Может описка, какая то?
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12.10.2021 23:47 Відповісти
Курилынаш!
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12.10.2021 21:01 Відповісти
Виипури тоженаш!
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12.10.2021 21:15 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/ukr/russia/u-rosii-vpershe-za-8-rokiv-rekordno-vpav-riven-pidtrimki-putina-skilki-rosiyan-ne-hochut-bachiti-jogo-svoim-prezidentom.htm У Росії вперше за 8 років рекордно впав рівень підтримки Путіна: скільки росіян не хочуть бачити його своїм президентом
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12.10.2021 21:01 Відповісти
ВыВсеВрети!!11
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12.10.2021 21:03 Відповісти
Наконец то россияне начинают понимать, что такое пуйло.
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12.10.2021 21:03 Відповісти
Ви пишете щось нереальне:" мокші починають розуміти.." В принципі розуміють звилинами, які там відсутні.
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12.10.2021 21:06 Відповісти
. Прочитай статтю та подивись діаграми. Де було то "пАнимание" в 2008 та в 2014 роках?
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12.10.2021 22:43 Відповісти
Всё равно получается 52,81% за а только 47,19% против.
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12.10.2021 22:07 Відповісти
Это они просто жалеют, что он Одессу и Харьков в состав России не включил. Мы не любим Путина не за то, что он слишком Путин, а за то, что он не до конца Путин (с)
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13.10.2021 02:24 Відповісти
Японамайдан ???
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12.10.2021 21:07 Відповісти
Вы что хотите как в Японии?©
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13.10.2021 07:45 Відповісти
При бывшем руководстве СССР еще могли и вернуть реально, но при текущем руководстве, та какой там, банды, уже не вернут......... сейчас всё на оборот, Питерский Уйло наоборот захватывает территории.
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12.10.2021 21:08 Відповісти
Ну ну.
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12.10.2021 21:14 Відповісти
Все абсолютно НА ОБОРОТ!
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12.10.2021 21:24 Відповісти
А разве Путин не отдавал территории РФ Китаю? Отдавал.
И там не только Япония.
Вот Южная Корея начала испытания новейшего истребителя, который она собирается строить с помощью Индонезии, и этот истребитель, по своим возможностям превосходит штатовский F-35 !!!
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12.10.2021 22:58 Відповісти
На Курилах, в результате изоляции обычных домашних кошек, образовалась отдельная порода - курильский бобтeйл. Такая мини-рысь. Особенность их интересная - если ваш кот таскает вам мышек в подарок, эти зверушки таскают мелкую рыбку, которую ловят в ручьях, или в полосе отлива.
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12.10.2021 21:09 Відповісти
курильська безхвостка

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12.10.2021 21:13 Відповісти
а куда делся хвост?)))
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12.10.2021 22:07 Відповісти
Там довольно холодно зимой. Хвост сравнительно короткошерстной кошке отморозить запросто.В результате естественной селекции, видимо, выживали те котята, которые рождались с коротким хвостом. Хотя, курилки бывают и довольно лохматые. Но тоже бесхвостые.
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12.10.2021 22:16 Відповісти
дякую)
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12.10.2021 22:25 Відповісти
А вы уверены?
Например я смотрел одну передачу, так там по поводу хвостов у кошек и лис было сказано, что они им укрываются и тем самым сохраняют тепло...
Скорее хвост стал бы более пушистым, чем отвалился бы.
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12.10.2021 23:00 Відповісти
Не то.
Кішки з такими хвостами - бобтейли, були виведені китайцями бог знає коли. В середньовіччі ці кішки попали в Японію, звідти на Курили.
В бобтейлів є цікава особливість - хромосомні ланцюжки, які відповідають за форму хвоста, в них майже завжди домінантні.
А морози то таке - сибірська кішка живе в куди холодніших місцях і має довгий хвіст. До речі курильський бобтейл - це гібрид від японського бобтейла та сибірської кішки.
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12.10.2021 23:02 Відповісти
Съели. Рыбы там много, а мяса не хватает.
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13.10.2021 09:04 Відповісти
Вот ведь какие глупые японцы!
Уже более 70 лет Рашка им говорит:
"Вопрос Курил не стоит", "Вопрос Курил решен", ...
А они все не понимают и не понимают!
И ведь ДОБЬЮТСЯ СВОЕГО!
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12.10.2021 21:10 Відповісти
по місцях стояти, до розбору ре фе наготуватися
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12.10.2021 21:10 Відповісти
головне встигнути за китайцями....
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12.10.2021 21:43 Відповісти
Восьмой десяток пошёл, а она всё хочет и хочет. Может пора бы начать что-то делать?
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12.10.2021 21:10 Відповісти
правильно. рашковании три области. и мир обязан вернуть фашиков в их законные границы
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12.10.2021 21:11 Відповісти
Зеленский лови момент , ты должен заявить что, кроме оккупированного Крыма и части Донбасса Украина хочет вернуть себе оккупированную роSSией Кубань !
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12.10.2021 21:14 Відповісти
плюс Стародуб и земли вокруг, оккупированную часть смоленщины, слобожанщины, воронежчины, курщины и что там еще? исконно кацапское вокруг мацквы и разани с вологдой... все остальное оккупировано и украдено в других народов.
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12.10.2021 21:48 Відповісти
Стародуб- первым делом!
Это часть Сиверщины а не далекие ново щаселенные щемли
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13.10.2021 22:53 Відповісти
Вот только этого нам не хватало! Мало нам Лугандона, давайте еще ватно-армянскую Кубань себе нахлобучим! Мало нам приключений! (((
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12.10.2021 22:16 Відповісти
Курилы Японии, Сибирь Китаю.
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12.10.2021 21:15 Відповісти
сибір сибірякам
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12.10.2021 21:52 Відповісти
для Украины, если подпишут мирный договор и вернут Курилы очень очень плохо
- взамен за это Япония завалит Московию деньгами и технологиями
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12.10.2021 21:17 Відповісти
Какие технологии, у мокшан ума не хватит ими воспользоваться, они все технологии просрут.
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12.10.2021 21:19 Відповісти
японцы им все построят и будут там сами работать за эти Курилы
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12.10.2021 21:22 Відповісти
Они уже понастроили. Куча заводов японских на территории расейки.
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12.10.2021 21:47 Відповісти
Вот только толку мизер. Cами кацапы плюются от качества собранных в Московии Тойот.
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12.10.2021 23:03 Відповісти
Эх, не выбрали они себе клоуна в премьеры
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12.10.2021 21:17 Відповісти
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12.10.2021 21:21 Відповісти
Галустян сменит Путина, тут и к бабке не ходи.
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12.10.2021 23:03 Відповісти
А мы вернем Крым и Донецк... Одним словом , Япония-Украина - сьокай... Аригато , Япония.
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12.10.2021 21:22 Відповісти
Советую Японским партнерам создать дискуссионную площадку под названием «Курильская Платформа», с привлечением туда непременно лидеров Литвы, Эстонии, США, и Британии. Пора уже японцам понять что кроме озабоченности они ничего не получат в поддержку от Европроституток, в то время как их настоящие союзники это страны Балтики, Украины, и США. Это же очевидно!

все правильно написал?
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12.10.2021 21:22 Відповісти
у них сильная экономика, могут и сами слегка "придушить" экономически.

да и в правительстве у них клоунов не вижу. а серьёзных людей могут и поддержать. там нету 73% лохов
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12.10.2021 21:26 Відповісти
Автомотопром лише від меркельрейха?)
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12.10.2021 21:52 Відповісти
А почему тебе плюсуют мордовские петушки? Правильное лаптеногое
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13.10.2021 01:59 Відповісти
Нужно чтоб каждая страна,чьи территории крыссия забрала, начали предъявлять свои территориальные претензии, тогда от крысси останется только Кремль и окружающие его болота
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12.10.2021 21:23 Відповісти
в намордовии еще есть кусочек тундры и вечной мерзлоты.
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12.10.2021 21:29 Відповісти
Дык, бурятский хурал уже постановил вернуть свои земли. А потомки бурят, венгры, устраивают у себя фестивали под названием , мол, "Большой ТУРАН".
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12.10.2021 21:31 Відповісти
к стати буряты тоже были захвачены русней и сами явняются монгольским народом в оккупации.
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12.10.2021 21:41 Відповісти
буряты... венгры..., какая связь этих совершенно разных народов??? никакой.
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12.10.2021 21:52 Відповісти
https://youtu.be/kks90-UQ7bo https://youtu.be/kks90-UQ7bo
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12.10.2021 21:25 Відповісти
Япошки хай увесь свій автопром збирають у расєї, може хоч тоді москальня поверне їм право наблизитися до своїх островів...)))
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12.10.2021 21:26 Відповісти
припетитакойхунінебуло
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12.10.2021 21:26 Відповісти
как говорят в Стране Восходящего Солнца Чимульпо, Портартур можем повторить.
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12.10.2021 21:28 Відповісти
*****, пойди по зову народа, будь последовательным - отдай Курилы японцам. Японцы, в отличие от крысси, действительно на законных основаниях пытаются восстановить историческую справедливость и вернуть свои территории
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12.10.2021 21:29 Відповісти
а нахер японцам вечно пьяная дикая русня чтобы ее кормить?
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12.10.2021 21:42 Відповісти
японцы их кормить не будут . те кто хочет работать выживут , остальные сдохнут .
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13.10.2021 01:58 Відповісти
Как по мне, то и Калининград россии и нахрен не впал - можно забирать - все равно болтается как "не пришей свинье пятую ногу"
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12.10.2021 21:37 Відповісти
Ну да, а там и китайская стена сместится на север.
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12.10.2021 21:38 Відповісти
Кабы, по международным договоам Япония имеет право на Южный Сахалин и се Курилы.
Т.е. должна вернуться в границы какого-то там года.
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12.10.2021 21:40 Відповісти
Не. Южный Сахалин они оккупировали после победы над рашкой в 1905 году.
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12.10.2021 21:46 Відповісти
К слову, япошек под 150 лимонов, даже больше каазламордых.
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12.10.2021 21:40 Відповісти
да пусть забирают...и курилы и Кемскую волость... все равно на россии царь не настоящий... двойников хоронить постковидных бригада замахалась уже.... одного после вакцины, второго после тайги...третий покашливать начал...
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12.10.2021 21:44 Відповісти
странно
вопрос кенигсберга вообще никто не поднимает не серьезном уровне
хотя он даже после войны был просто передан в временное управление
а не как на постоянной основе
то ли 20 то ли 30 лет давали время для отсрочки, а потом после прошедшего периода
вопрос толком не поднимался
как город он может и не очень нужен, но как выход к морю лишним ведь не будет
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12.10.2021 21:52 Відповісти
Выход к морю откуда? Из Литвы?
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12.10.2021 21:56 Відповісти
поколения которые родились после не несут ответственности за предков... потребуют еще и очень жестко. как только найдут противоядие против ядерных боеголовок так и потребуют взад. а противоядие вскоре обязательно найдут и паРаша сдуется как надутый гандон.
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12.10.2021 21:58 Відповісти
А він не стоїть окремо. Східна Прусія тільки на 25% відійшла кацапам. 75% пішло полякам. Плюс Данциг. А ще є Померанія разом із Штетіном, і Силезія із Бреслау.
Поляки в свою чергу , отримали ті території взамін на відмову від Західних Білорусі та України.
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12.10.2021 22:38 Відповісти
А то, что сегодня захвачено Московией, это почти полностью исконные земли Литвы, и лишь небольшая часть Польше.
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12.10.2021 23:07 Відповісти
ти про що?
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13.10.2021 00:23 Відповісти
Про землі Східної Прусії, як що ви не зрозуміли.
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13.10.2021 19:01 Відповісти
Тоді ясно). Але до чого до тих земель Польща взагалі? Поляки почали експансію на північ до моря взагалі після того, як ці землі почали захоплювати лицарські ордена. Поляки ще в 15 сторіччі добре посунули кордон вже об'єднаного ордена на північ, за межі розселення поляків в той час.
Стосовно Литви. Литовських (на той час ще навіть не литовських, а південно-балтійських) племен було досить багато. На більшості земель східної Прусії жили пруси - близьке до жемайтів плем'я, яке ніколи не було в складі Литовської держави, причому ніякої. Більше того, пруси були понімечені , вважалися німцями і в 1945 році були виселені в ФРН (ті що осталися). Вважати землі прусів литовськими немає історичних підстав.
Частина земель східної Прусії - мала Литва і так були частково відбиті литовцями в 1924 (Мемель-Клайпеда), та повністю в 1945 році. Литва вже своє забрала.
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13.10.2021 23:29 Відповісти
Вже 75 років кацапи не віддають японцям їхні острови. Так що Крим і окупований Домбас нам можна запити холодною водою.
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12.10.2021 21:56 Відповісти
Сразу видно. Культурные люди.
А ведь могли просто высадиться, кацапов нахер на плоты и на материк.
Какцапы бы обосрались, но воевать нестали.
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12.10.2021 21:56 Відповісти
на референдуме местное, оккупированое кацапами, население двумя руками проголосует за Родную Японию и с радостью вернутся в родную гавань Восходящего Солнца, а кацапы - "просто сдохнут"...
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12.10.2021 21:58 Відповісти
В последние годы япохи эту карту не доставали. Что то вылезло. Там у них. Нам на руку. Возможно американцы в тёмную подыграли им.
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12.10.2021 22:03 Відповісти
Тогда крыссия обязана будет вернуть Украине Кубань, часть Ростовской области и Белгородскую область
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12.10.2021 22:22 Відповісти
Не забудьте, что при передаче нам Крыма, Украина передала в РСФСР половину Брянской области, Воронежскую, Таганрог.
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12.10.2021 23:08 Відповісти
Заберем территорию по Урал. Остальное китайцам. К тому времени ватники сдохнут от вируса. Проблем с населением не будет.
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13.10.2021 07:59 Відповісти
Половину Брянской обл. - Стародубщину отжали референдумом на штыках еще в 1919 году. А перед этим Щорс (которому памятник стоит в Киеве до сих пор) и его большевики зачистили Стародубщину от всего украинского. К стати там были самые жестокие бои войск УНР (Сирожупанная диаизия) против большевиков за все годы вызвольных змагань 1917- 1921
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13.10.2021 22:59 Відповісти
Зеленые человечки , а потом референдум
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12.10.2021 23:33 Відповісти
Надо помочь японцам в возвращении исконно японских территорий .
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13.10.2021 01:55 Відповісти
Не тягніть кота за хвіст, посилайте "жовтих чоловічків"!
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13.10.2021 07:29 Відповісти
мають належати їй за Трактатом про торгівлю і кордони 1855 року. Джерело:
интересно, а что этот трактат говорит про Крым?
а вообще-то японцам надо провести референдум по этим островам (обязательно спросить у местных жителей (если он там есть) - с кем бы они хотели быть... официальный (со всеми спострегочами) референдум!!!
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13.10.2021 13:18 Відповісти
А Украине нужно вспомнить про Брестский мирный договор 1918 и все что по нему принадлежало Украинскому государству.

Жаль тогдашние 73% наслушались большевицких баек про "барыгу" Скоропадского и поддержали восстание Дирректории
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13.10.2021 22:55 Відповісти
 
 