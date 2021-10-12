Японія хоче повернути собі окуповані Росією Південні Курили, - новий прем'єр Кісіда

Новий прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда вважає, що на південну частину Курильських островів, які де-факто належать Росії, поширюється суверенітет Токіо.

Про це він заявив під час дебатів у нижній палаті парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За словами японського прем'єра, уряд планує вести переговори з Москвою щодо укладення мирного договору і визначення приналежності Південних Курил, які в Японії називають північними територіями. "На північні території поширюється суверенітет нашої країни. Ми повинні вирішити це питання, не залишаючи його наступним поколінням", - сказав Кісіда.

8 жовтня, виступаючи в парламенті, Кісіда заявив, що мирний договір з Росією не буде укладено без врегулювання територіальної проблеми. Фуміо Кісіда був обраний на пост прем'єр-міністра 4 жовтня, раніше він обіймав посаду міністра закордонних справ Японії.

Заяву прокоментували в Кремлі. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив: "Ми не згодні з такими заявами. Це територія Російської Федерації", повідомляє російський "Інтерфакс".

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Курильські острови входять до складу Сахалінської області. Японія вважає, що південні острови Курильської гряди - Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї - мають належати їй за Трактатом про торгівлю і кордони 1855 року.

СРСР приєднав Південно-Курильські острови за підсумками Другої світової війни. У 1956 році Радянський Союз підписав з Японією мирну декларацію, пообіцявши повернути острови Шикотан і Хабомаї після укладення мирного договору. У наступні роки влада Японії наполягала на поверненні всіх островів, тому договір так і не підписали.

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