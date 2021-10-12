Японія хоче повернути собі окуповані Росією Південні Курили, - новий прем'єр Кісіда
Новий прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда вважає, що на південну частину Курильських островів, які де-факто належать Росії, поширюється суверенітет Токіо.
Про це він заявив під час дебатів у нижній палаті парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
За словами японського прем'єра, уряд планує вести переговори з Москвою щодо укладення мирного договору і визначення приналежності Південних Курил, які в Японії називають північними територіями. "На північні території поширюється суверенітет нашої країни. Ми повинні вирішити це питання, не залишаючи його наступним поколінням", - сказав Кісіда.
8 жовтня, виступаючи в парламенті, Кісіда заявив, що мирний договір з Росією не буде укладено без врегулювання територіальної проблеми. Фуміо Кісіда був обраний на пост прем'єр-міністра 4 жовтня, раніше він обіймав посаду міністра закордонних справ Японії.
Заяву прокоментували в Кремлі. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив: "Ми не згодні з такими заявами. Це територія Російської Федерації", повідомляє російський "Інтерфакс".
Курильські острови входять до складу Сахалінської області. Японія вважає, що південні острови Курильської гряди - Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї - мають належати їй за Трактатом про торгівлю і кордони 1855 року.
СРСР приєднав Південно-Курильські острови за підсумками Другої світової війни. У 1956 році Радянський Союз підписав з Японією мирну декларацію, пообіцявши повернути острови Шикотан і Хабомаї після укладення мирного договору. У наступні роки влада Японії наполягала на поверненні всіх островів, тому договір так і не підписали.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ведь в 1939 году - это был роскошный, сияющий чистотой и огнями западноевропейский столичный город с театрами, симфоническими оркестрами, с древнейшим университетом высшего мирового уровня...
И там не только Япония.
Вот Южная Корея начала испытания новейшего истребителя, который она собирается строить с помощью Индонезии, и этот истребитель, по своим возможностям превосходит штатовский F-35 !!!
Например я смотрел одну передачу, так там по поводу хвостов у кошек и лис было сказано, что они им укрываются и тем самым сохраняют тепло...
Скорее хвост стал бы более пушистым, чем отвалился бы.
Кішки з такими хвостами - бобтейли, були виведені китайцями бог знає коли. В середньовіччі ці кішки попали в Японію, звідти на Курили.
В бобтейлів є цікава особливість - хромосомні ланцюжки, які відповідають за форму хвоста, в них майже завжди домінантні.
А морози то таке - сибірська кішка живе в куди холодніших місцях і має довгий хвіст. До речі курильський бобтейл - це гібрид від японського бобтейла та сибірської кішки.
Уже более 70 лет Рашка им говорит:
"Вопрос Курил не стоит", "Вопрос Курил решен", ...
А они все не понимают и не понимают!
И ведь ДОБЬЮТСЯ СВОЕГО!
Это часть Сиверщины а не далекие ново щаселенные щемли
- взамен за это Япония завалит Московию деньгами и технологиями
все правильно написал?
да и в правительстве у них клоунов не вижу. а серьёзных людей могут и поддержать. там нету 73% лохов
Т.е. должна вернуться в границы какого-то там года.
вопрос кенигсберга вообще никто не поднимает не серьезном уровне
хотя он даже после войны был просто передан в временное управление
а не как на постоянной основе
то ли 20 то ли 30 лет давали время для отсрочки, а потом после прошедшего периода
вопрос толком не поднимался
как город он может и не очень нужен, но как выход к морю лишним ведь не будет
Поляки в свою чергу , отримали ті території взамін на відмову від Західних Білорусі та України.
Стосовно Литви. Литовських (на той час ще навіть не литовських, а південно-балтійських) племен було досить багато. На більшості земель східної Прусії жили пруси - близьке до жемайтів плем'я, яке ніколи не було в складі Литовської держави, причому ніякої. Більше того, пруси були понімечені , вважалися німцями і в 1945 році були виселені в ФРН (ті що осталися). Вважати землі прусів литовськими немає історичних підстав.
Частина земель східної Прусії - мала Литва і так були частково відбиті литовцями в 1924 (Мемель-Клайпеда), та повністю в 1945 році. Литва вже своє забрала.
А ведь могли просто высадиться, кацапов нахер на плоты и на материк.
Какцапы бы обосрались, но воевать нестали.
интересно, а что этот трактат говорит про Крым?
а вообще-то японцам надо провести референдум по этим островам (обязательно спросить у местных жителей (если он там есть) - с кем бы они хотели быть... официальный (со всеми спострегочами) референдум!!!
Жаль тогдашние 73% наслушались большевицких баек про "барыгу" Скоропадского и поддержали восстание Дирректории