Япония хочет вернуть себе оккупированные Россией Южные Курилы, - новый премьер Кисида
Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что на южную часть Курильских островов, де-факто принадлежащих России, распространяется суверенитет Токио.
Об этом он заявил во время дебатов в нижней палате парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
По словам японского премьера, правительство планирует вести переговоры с Москвой по заключению мирного договора и определению принадлежности южных Курил, которые в Японии называют северными территориями. "На северные территории распространяется суверенитет нашей страны. Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям", - сказал Кисида.
8 октября, выступая в парламенте, Кисида заявил, что мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориальной проблемы. Фумио Кисида был избран на пост премьер-министра 4 октября , ранее он занимал должность министра иностранных дел Японии.
Заявление прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Мы не согласны с такими заявлениями. Это территория Российской Федерации", сообщает российский "Интерфакс".
Курильские острова входят в состав Сахалинской области. Япония полагает, что южные острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – должны принадлежать ей по Трактату о торговле и границах 1855 года.
СССР присоединил Южно-Курильские острова по итогам Второй мировой войны. В 1956 году Советский Союз подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть острова Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. В последующие годы власти Японии настаивали на возвращении всех островов, поэтому договор так и не подписали.
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А ведь в 1939 году - это был роскошный, сияющий чистотой и огнями западноевропейский столичный город с театрами, симфоническими оркестрами, с древнейшим университетом высшего мирового уровня...
И там не только Япония.
Вот Южная Корея начала испытания новейшего истребителя, который она собирается строить с помощью Индонезии, и этот истребитель, по своим возможностям превосходит штатовский F-35 !!!
Например я смотрел одну передачу, так там по поводу хвостов у кошек и лис было сказано, что они им укрываются и тем самым сохраняют тепло...
Скорее хвост стал бы более пушистым, чем отвалился бы.
Кішки з такими хвостами - бобтейли, були виведені китайцями бог знає коли. В середньовіччі ці кішки попали в Японію, звідти на Курили.
В бобтейлів є цікава особливість - хромосомні ланцюжки, які відповідають за форму хвоста, в них майже завжди домінантні.
А морози то таке - сибірська кішка живе в куди холодніших місцях і має довгий хвіст. До речі курильський бобтейл - це гібрид від японського бобтейла та сибірської кішки.
Уже более 70 лет Рашка им говорит:
"Вопрос Курил не стоит", "Вопрос Курил решен", ...
А они все не понимают и не понимают!
И ведь ДОБЬЮТСЯ СВОЕГО!
Это часть Сиверщины а не далекие ново щаселенные щемли
- взамен за это Япония завалит Московию деньгами и технологиями
все правильно написал?
да и в правительстве у них клоунов не вижу. а серьёзных людей могут и поддержать. там нету 73% лохов
Т.е. должна вернуться в границы какого-то там года.
вопрос кенигсберга вообще никто не поднимает не серьезном уровне
хотя он даже после войны был просто передан в временное управление
а не как на постоянной основе
то ли 20 то ли 30 лет давали время для отсрочки, а потом после прошедшего периода
вопрос толком не поднимался
как город он может и не очень нужен, но как выход к морю лишним ведь не будет
Поляки в свою чергу , отримали ті території взамін на відмову від Західних Білорусі та України.
Стосовно Литви. Литовських (на той час ще навіть не литовських, а південно-балтійських) племен було досить багато. На більшості земель східної Прусії жили пруси - близьке до жемайтів плем'я, яке ніколи не було в складі Литовської держави, причому ніякої. Більше того, пруси були понімечені , вважалися німцями і в 1945 році були виселені в ФРН (ті що осталися). Вважати землі прусів литовськими немає історичних підстав.
Частина земель східної Прусії - мала Литва і так були частково відбиті литовцями в 1924 (Мемель-Клайпеда), та повністю в 1945 році. Литва вже своє забрала.
А ведь могли просто высадиться, кацапов нахер на плоты и на материк.
Какцапы бы обосрались, но воевать нестали.
интересно, а что этот трактат говорит про Крым?
а вообще-то японцам надо провести референдум по этим островам (обязательно спросить у местных жителей (если он там есть) - с кем бы они хотели быть... официальный (со всеми спострегочами) референдум!!!
Жаль тогдашние 73% наслушались большевицких баек про "барыгу" Скоропадского и поддержали восстание Дирректории