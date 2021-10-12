Япония хочет вернуть себе оккупированные Россией Южные Курилы, - новый премьер Кисида

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что на южную часть Курильских островов, де-факто принадлежащих России, распространяется суверенитет Токио.

Об этом он заявил во время дебатов в нижней палате парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам японского премьера, правительство планирует вести переговоры с Москвой по заключению мирного договора и определению принадлежности южных Курил, которые в Японии называют северными территориями. "На северные территории распространяется суверенитет нашей страны. Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям", - сказал Кисида.

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8 октября, выступая в парламенте, Кисида заявил, что мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориальной проблемы. Фумио Кисида был избран на пост премьер-министра 4 октября , ранее он занимал должность министра иностранных дел Японии.

Заявление прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Мы не согласны с такими заявлениями. Это территория Российской Федерации", сообщает российский "Интерфакс".

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Курильские острова входят в состав Сахалинской области. Япония полагает, что южные острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – должны принадлежать ей по Трактату о торговле и границах 1855 года.

СССР присоединил Южно-Курильские острова по итогам Второй мировой войны. В 1956 году Советский Союз подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть острова Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. В последующие годы власти Японии настаивали на возвращении всех островов, поэтому договор так и не подписали.