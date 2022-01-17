"Необхідно, щоб і голос Європи був чітко чутний": Макрон і Нііністе обговорили ситуацію навколо України

Президенти Франції та Фінляндії Емманюель Макрон і Саулі Нііністе провели телефонні переговори. Головною темою переговорів стала ситуація навколо України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє адміністрація фінського президента.

"Президенти обговорили поточну ситуацію на кордонах України і ситуацію з безпекою Європи. Обидва підкреслили важливість діалогу з Росією. Необхідно, щоб голос Європи був ясно чутний в ході дебатів", - йдеться в повідомленні.

Також співрозмовники приділили увагу питанням співробітництва у сфері безпеки Євросоюзу та тісній взаємодії з США.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія поки не планує вступати до НАТО.

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