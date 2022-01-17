"Необхідно, щоб і голос Європи був чітко чутний": Макрон і Нііністе обговорили ситуацію навколо України
Президенти Франції та Фінляндії Емманюель Макрон і Саулі Нііністе провели телефонні переговори. Головною темою переговорів стала ситуація навколо України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє адміністрація фінського президента.
"Президенти обговорили поточну ситуацію на кордонах України і ситуацію з безпекою Європи. Обидва підкреслили важливість діалогу з Росією. Необхідно, щоб голос Європи був ясно чутний в ході дебатів", - йдеться в повідомленні.
Також співрозмовники приділили увагу питанням співробітництва у сфері безпеки Євросоюзу та тісній взаємодії з США.
Раніше повідомлялося, що Фінляндія поки не планує вступати до НАТО.
Топ коментарі
+2 Назар Курта
показати весь коментар17.01.2022 08:49
+2 VERA DI
показати весь коментар17.01.2022 09:13
+1 Александр Ивашин #418386
показати весь коментар17.01.2022 09:06
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Назар Курта
показати весь коментар17.01.2022 08:49 Відповісти Мені подобається 2
Александр Ивашин #418386
показати весь коментар17.01.2022 09:06 Відповісти Мені подобається 1
✘
Александр Ивашин #418386
показати весь коментар17.01.2022 11:15 Відповісти Мені подобається 0
✘
VERA DI
показати весь коментар17.01.2022 09:13 Відповісти Мені подобається 2
Senator S #201477
показати весь коментар17.01.2022 09:22 Відповісти Мені подобається 0
Senator S #201477
показати весь коментар17.01.2022 09:26 Відповісти Мені подобається 0
пан ніхто
показати весь коментар17.01.2022 09:42 Відповісти Мені подобається 0
Lopik Kocur
показати весь коментар17.01.2022 09:48 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль