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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Необхідно, щоб і голос Європи був чітко чутний": Макрон і Нііністе обговорили ситуацію навколо України

Президенти Франції та Фінляндії Емманюель Макрон і Саулі Нііністе провели телефонні переговори. Головною темою переговорів стала ситуація навколо України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє адміністрація фінського президента.

"Президенти обговорили поточну ситуацію на кордонах України і ситуацію з безпекою Європи. Обидва підкреслили важливість діалогу з Росією. Необхідно, щоб голос Європи був ясно чутний в ході дебатів", - йдеться в повідомленні.

Також співрозмовники приділили увагу питанням співробітництва у сфері безпеки Євросоюзу та тісній взаємодії з США.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія поки не планує вступати до НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемовини з Путіним потрібні для зниження напруженості у Європі, - Макрон

перемовини (2922) росія (65336) Фінляндія (1308) Франція (3079) Макрон Емманюель (1466) Нііністе Саулі (86)


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Топ коментарі
+2
Голос Європи ми вже 8 років чуємо. Краще сиділи би мовчки французи з німцями, вони про "братську" любов Московії не знають.
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17.01.2022 08:49
+2
Францию с Германией 7 лет слушаем и до сих пор не понятно на чьей они стороне. Как на словах за Украину, а как на деле оборонительное оружие дать Украине то кричат не злите Россию" Так , что слышать?!
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17.01.2022 09:13
+1
Да ну ? Не хочешь , не слушай "голос Европьі". Слушай шансон...
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17.01.2022 09:06
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Голос Європи ми вже 8 років чуємо. Краще сиділи би мовчки французи з німцями, вони про "братську" любов Московії не знають.
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17.01.2022 08:49 Відповісти
Да ну ? Не хочешь , не слушай "голос Европьі". Слушай шансон...
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17.01.2022 09:06 Відповісти
Вьі из одной бригадьі с Назаром , ботва ? 😜
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17.01.2022 11:15 Відповісти
Францию с Германией 7 лет слушаем и до сих пор не понятно на чьей они стороне. Как на словах за Украину, а как на деле оборонительное оружие дать Украине то кричат не злите Россию" Так , что слышать?!
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17.01.2022 09:13 Відповісти
Украина Топ-тема Мировых СМИ...
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17.01.2022 09:22 Відповісти
Финляндия после покупки 64 истребителей F-35 и по факту вступления в блок НАТО...обосрала крысиную РАБссию по самые туреецкие Байрактары... ********* в шоке
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17.01.2022 09:26 Відповісти
Макарону вже французи абрєзаніє приготували ,в районі шиї-традиційно гільйотиною!
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17.01.2022 09:42 Відповісти
Моє бачення Європе наступне: десятиліттями торгували з РФ, накачали їх трильйонами євро і продовжують качати - і при цьому бачили що ті гроші йдуть не на підняття рівня життя населення і вичищування сортирів ,а на зброю, силовіків, вєлічіє і війни з сусідами. І робили вигляд що їх це нестосується. Тобто по суті наклали велику купу на нашому подвір'ї і тепер хочуть щоб ця купа в нас і надалі лежала бо їм буде некомфортно ,якщо гамно потече на їх подвір'я. Дуже підленько і так по європейськи...Але дамбу прорве і ненадійтесь
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17.01.2022 09:48 Відповісти
 
 