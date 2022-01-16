Перемовини з Путіним потрібні для зниження напруженості у Європі, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що переговори з Росією необхідні для зниження напруженості в Європі. Він упевнений, що зараз вони "необхідні як ніколи".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Journal du Dimanche.
"Доведено, що стратегія діалогу завжди приносить плоди. На початку січня сторони погодилися відновити переговори. Цим ми і будемо займатися в майбутньому", - цитує видання слова президента Франції Емманюеля Макрона.
Переговори з Москвою, на думку французького лідера, "необхідні як ніколи". Макрон впевнений, що переговорним процесом можна змінити існуючий стан речей, який "викликає у всіх занепокоєння за нашу колективну безпеку".
"США сьогодні роблять те ж саме, чим я займався протягом декількох років: вони говорять з росіянами", - додав Макрон. Разом з тим він вважає, що це непростий шлях, а "рівень напруженості високий".
Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон підтримав залучення США до переговорів у нормандському форматі. Він також привітав діалог Вашингтона і Москви про колективну безпеку.
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вчи мову, кацапчику!
а картінка гарна і в очах у Пороха я не бачу а ні миру, а ні жалості до ворогів
А так, можеш передивитися ще раз "Сватів".
і немає жодного єврея !!!
благословенна країна без антисиметизму
слово "миша" в українській має відмінники
це не ти муляву хакерську калякав ?
И , наверно, Макрон проиграет выборы из-за этого .
Подходит
Россия боится нападение НАТО, а загубит ее "дружественный" Китай.
_Он всего лишь так говорит, а не "впевнений"! А про "впевнений" - это досужие выдумки какого-то дурачка, не осознающего разницу как и то, насколько эта разница принципиально всё меняет.