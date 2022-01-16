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Перемовини з Путіним потрібні для зниження напруженості у Європі, - Макрон

Перемовини з Путіним потрібні для зниження напруженості у Європі, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що переговори з Росією необхідні для зниження напруженості в Європі. Він упевнений, що зараз вони "необхідні як ніколи".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Journal du Dimanche.

"Доведено, що стратегія діалогу завжди приносить плоди. На початку січня сторони погодилися відновити переговори. Цим ми і будемо займатися в майбутньому", - цитує видання слова президента Франції Емманюеля Макрона.

Переговори з Москвою, на думку французького лідера, "необхідні як ніколи". Макрон впевнений, що переговорним процесом можна змінити існуючий стан речей, який "викликає у всіх занепокоєння за нашу колективну безпеку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правляча коаліція Німеччини все більше схиляється до надання зброї Україні, - "Німецька хвиля"

"США сьогодні роблять те ж саме, чим я займався протягом декількох років: вони говорять з росіянами", - додав Макрон. Разом з тим він вважає, що це непростий шлях, а "рівень напруженості високий".

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон підтримав залучення США до переговорів у нормандському форматі. Він також привітав діалог Вашингтона і Москви про колективну безпеку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори між США і Росією доповнюють зусилля ЄС в рамках нормандського формату, - Макрон

перемовини (2922) росія (65316) Макрон Емманюель (1465)


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Топ коментарі
+26
говорят, что францию во второй мировой войне спасли местные проститутки! похоже, это стало французкой официальной политикой
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16.01.2022 12:38
+13
ничтожество лягушачье
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16.01.2022 12:39
+13
Макарон, так ты ж уже Х***лу и в глаз заглядывал, и лизал, и под него залезал. В результате мы на грани третьей мировой войны. Может пора с Х***лом общаться как с террористом?
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16.01.2022 12:51
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говорят, что францию во второй мировой войне спасли местные проститутки! похоже, это стало французкой официальной политикой
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16.01.2022 12:38 Відповісти
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16.01.2022 12:41 Відповісти
мабуть Сивий Боягуз задзонив із Варшави Мікрону...
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16.01.2022 12:47 Відповісти
Не обижайте их гетьмана, вы что, счас стадо ратное налетит.
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16.01.2022 13:02 Відповісти
Гетьман пишеться з великої літери, бо є особистим ім'ям Пороха,
вчи мову, кацапчику!

а картінка гарна і в очах у Пороха я не бачу а ні миру, а ні жалості до ворогів
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16.01.2022 13:17 Відповісти
Ніколи Петя гетьманом не був і не буде.
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16.01.2022 14:19 Відповісти
алені можуть патякати ли за ягель
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16.01.2022 14:42 Відповісти
Жму руку. Абнімаю.
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16.01.2022 14:46 Відповісти
Це слова. А на ділі Гетьман віддавав накази на знищення Мотороли, Гіві, Захарченко та ін. кацапів. Також було відвойовано багато землі. Скільки сантиметрів землі відвоювала Бубачка? А скільки наказів віддав на знищення ватажків в Лугандоні? А?
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16.01.2022 15:25 Відповісти
І що Петька відвоював? Уважно слухаю.
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16.01.2022 15:27 Відповісти
Щоб ти був українцем, то знав би.
А так, можеш передивитися ще раз "Сватів".
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16.01.2022 16:21 Відповісти
От якраз українці добре знають кнуряку.
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16.01.2022 16:42 Відповісти
жуй ягель мовчки, нарьян-марський ти наш
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16.01.2022 15:42 Відповісти
Оті вся риторика соєвих порохоботів. Не дивно, що у Петьки рейтинги нижче плінтуса
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16.01.2022 16:08 Відповісти
что на члене мозоль еще не натер гоняя фуги вместе с клоуном
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16.01.2022 13:42 Відповісти
сначала такая падаль как ты голосовала за яныка а потом за писюнькового пианиста... мотивируя мол хоть посмеемся или ты олух сразу по его фуге членом на рояле за своего принял? так что завали свою пасть
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16.01.2022 13:45 Відповісти
нет не званил ... писюньковый пианист на клавишах настучал
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16.01.2022 13:47 Відповісти
Есть такая байка, не знаю насколько соответствует действительности, но тем не менее. Когда на подписании капитуляции Кейтель увидел французов, он в шоке спросил, эти тоже нас победили?
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16.01.2022 23:45 Відповісти
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16.01.2022 12:39 Відповісти
украинцев нет в списке... мы что не доживаем вообще?)
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16.01.2022 12:54 Відповісти
Франция практически чёрная ,раша в большинстве узкоглазая +немного чёрная русских ,в штатах негров и латиносов тоже в общем не меньше чем белых ,другое дело Япония там в основном свои
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16.01.2022 13:09 Відповісти
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16.01.2022 14:03 Відповісти
другое дело Япония там в основном свои на 99%

і немає жодного єврея !!!

благословенна країна без антисиметизму
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16.01.2022 14:44 Відповісти
Мусульмане могут находиться в Японии очень ограниченное время. Если точно помню, не более одного месяца в году.
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16.01.2022 15:18 Відповісти
Лучше бы они вообще не рождались,детисвиньи и собаки
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16.01.2022 15:54 Відповісти
ничтожество лягушачье
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16.01.2022 12:39 Відповісти
Перемовини миш та слонів потрібні аби оправдати вторгнення слонів.
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16.01.2022 12:40 Відповісти
знову "складнощі борошна" на яндексі

слово "миша" в українській має відмінники
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16.01.2022 12:46 Відповісти
та не оправдати, а "виправдати"

це не ти муляву хакерську калякав ?
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16.01.2022 13:19 Відповісти
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16.01.2022 12:42 Відповісти
володя с. - классический,хрестоматийный "поджигатель войн"..
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16.01.2022 12:57 Відповісти
та да. шапиро один из ярких примеров того, что нет такого дна, на которое не опустились бы люди ради денег
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16.01.2022 13:01 Відповісти
Он подлый и гнилой маланюра
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16.01.2022 13:11 Відповісти
досі усі перемовини тільки посилювали путіна
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16.01.2022 12:42 Відповісти
Все молчат , что хутин КОРРУПЦИОНИРОВАЛ МАКРОНА , втянув его в войну за нефть в Ливии.

И , наверно, Макрон проиграет выборы из-за этого .
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16.01.2022 12:43 Відповісти
Воно жаб обїлося? Пуйло не нападає на сильних, а не на тих хто намагається вести переговори. Не бажаєш війни у Европі- зроби Україну військово сильною. Бажаєш підіграти пуйлу - проводь свої переговори. І твое балабольство на протязі останніх років, макрель,- по суті взагалі не риторика Штатів. Ганебне ти створіння, та й без свого штазі шефа у спідниці взагалі жалюгідно виглядаєш.
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16.01.2022 12:43 Відповісти
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16.01.2022 12:45 Відповісти
Украина боится нападение России, а загубит ее "дружественная" США.

Подходит
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16.01.2022 14:55 Відповісти
Опять все перепутал
Россия боится нападение НАТО, а загубит ее "дружественный" Китай.
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16.01.2022 15:45 Відповісти
Или недружественная Украина...
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16.01.2022 15:56 Відповісти
номерная кацапсина рома, зачем ты жрешь говно?
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16.01.2022 20:49 Відповісти
Росія анексує чужі території; вводить свої війська, куди захоче; вбиває людей як на свої, так і на чужій землі; втручається у вибори інших країн; займається постійною дезінформаією; проводить хакерські атаки на сайти державних установ інших країн. І допоможуть тут тільки перемовини
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16.01.2022 12:45 Відповісти
Цікаво, чим, на думку макрона, займалися весь цей час американці і Байден? І що, як результат? Чи різниця в тому, що американці відстоювали Україну, а макрон планує її злити?
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16.01.2022 12:47 Відповісти
Макарон, так ты ж уже Х***лу и в глаз заглядывал, и лизал, и под него залезал. В результате мы на грани третьей мировой войны. Может пора с Х***лом общаться как с террористом?
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16.01.2022 12:51 Відповісти
Ну ви насрадуєте
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16.01.2022 12:52 Відповісти
за 8 лет не наговорились?
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16.01.2022 12:53 Відповісти
Не так страшен враг по ту линию фронта как предатель у тебя за спиной
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16.01.2022 12:54 Відповісти
"Переговори з Москвою, на думку французького лідера, "необхідні як ніколи". Макрон впевнений, що переговорним процесом можна змінити існуючий стан речей, який "викликає у всіх занепокоєння за нашу колективну безпеку"

_Он всего лишь так говорит, а не "впевнений"! А про "впевнений" - это досужие выдумки какого-то дурачка, не осознающего разницу как и то, насколько эта разница принципиально всё меняет.
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16.01.2022 12:59 Відповісти
Вы про ихнего дурачка,или про нашего ?
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16.01.2022 13:01 Відповісти
надо писать бамбасян.. учи мать часть, недочеловек
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16.01.2022 13:15 Відповісти
Пусть попробуют снять напряжение иным способом!
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16.01.2022 13:02 Відповісти
Іним сособом зняти напругу не вийде)) дружина у макрона старенька...
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16.01.2022 13:54 Відповісти
дада нужно конечно нужно чтобы он не забывал что он вэлыке цабэ такэ, што он ещё та штучка , без которой ну не как не прожить земному шару.... убаюкать нужно верлиоку разбушевавшегося пряником а не санкциями и кнутом....так он будет себя ощущать величаво...что без его никуда..... кружите вокруг него ...кружите....))
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16.01.2022 13:04 Відповісти
о чем ты, малохольный, с ****** собрался пермовлятися? если оно. если оно кроме как ульти матом разговаривать не умеет
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16.01.2022 13:06 Відповісти
Так той конкретно заявив:"Нє нада мєня сдєржівать".
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16.01.2022 13:14 Відповісти
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16.01.2022 13:22 Відповісти
Удивительно как детки все в папку по внешности пошли , сразу видно что мамка ненагуляла
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16.01.2022 16:11 Відповісти
О соска французька рот відкрила для путлера.
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16.01.2022 13:36 Відповісти
мікрон.. і як же ці переговори знизили напруженність в Европі за останні 7 років?
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16.01.2022 13:40 Відповісти
Никак - подлец просто бесстыдно лжёт! Мы это знаем, и он сам знает.
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16.01.2022 13:47 Відповісти
С Гитлером в 1939 тоже переговоры вели и бумажки подписывали и на уступки шли - закончилось только все хреново большой войной и миллионами погибших - этот французский жабоед наверное забыл истррию, Ох и союзники у Украины - на одних американцев Надежда - а то . сыкливие европейцы все а рот ***** заглядывают все какими-то переговорами бредят - да не понимает московское ***** слов - ему только по морде надо дать тогда отстанет
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16.01.2022 13:50 Відповісти
Всё у вас надежда на кого-то. Когда будете своей головой думать?
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16.01.2022 14:57 Відповісти
Навіщо у новинах висловлювання французів вони ще з другої світової ніяк не розігнуться))) школяр початкової школи знає що французи бояться москалів і готові хоч на що аби тільки їх задовільнити...
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16.01.2022 13:50 Відповісти
Самі кращі перемови з ****** "пу#ін", можуть бути тільки у моргу, з паталогоанатом! Впевнений, що ***** на все згоден буде...
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16.01.2022 13:57 Відповісти
После оранжевых жилетов путина, макрон уже на коленях.
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16.01.2022 14:08 Відповісти
Жму руку. Обнимаю.
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16.01.2022 14:20 Відповісти
З таким же успіхом можна чекати коли на вербі груші виростуть, або на горі рак свисне.
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16.01.2022 15:17 Відповісти
Для зниження напруженості його треба 3,14здити… ви вже більше 20 років з ним розмовляєте, а він лише нагліє більше…
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16.01.2022 15:41 Відповісти
Отрабатывает Макроша свои тридцать серебреняков. Только не получиться отсидеться в сторонке, когда третья мировая грянет, то всех зацепит.
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16.01.2022 16:37 Відповісти
БОГИ С ЧЕРТОМ НЕ ОБЯЗАННЫ ГОВОРИТЬ !!!
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16.01.2022 21:42 Відповісти
Перемовини з ****** можуть вести хіба що кваліфіковані психіатри перевдягнені дипломатами.
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16.01.2022 23:26 Відповісти
 
 