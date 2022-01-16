Перемовини з Путіним потрібні для зниження напруженості у Європі, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що переговори з Росією необхідні для зниження напруженості в Європі. Він упевнений, що зараз вони "необхідні як ніколи".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Journal du Dimanche.

"Доведено, що стратегія діалогу завжди приносить плоди. На початку січня сторони погодилися відновити переговори. Цим ми і будемо займатися в майбутньому", - цитує видання слова президента Франції Емманюеля Макрона.

Переговори з Москвою, на думку французького лідера, "необхідні як ніколи". Макрон впевнений, що переговорним процесом можна змінити існуючий стан речей, який "викликає у всіх занепокоєння за нашу колективну безпеку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правляча коаліція Німеччини все більше схиляється до надання зброї Україні, - "Німецька хвиля"

"США сьогодні роблять те ж саме, чим я займався протягом декількох років: вони говорять з росіянами", - додав Макрон. Разом з тим він вважає, що це непростий шлях, а "рівень напруженості високий".

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон підтримав залучення США до переговорів у нормандському форматі. Він також привітав діалог Вашингтона і Москви про колективну безпеку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори між США і Росією доповнюють зусилля ЄС в рамках нормандського формату, - Макрон