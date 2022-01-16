Переговоры с Путиным нужны для снижения напряженности в Европе, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что переговоры с Россией необходимы для понижения напряженности в Европе. Он уверен, что сейчас они "необходимы как никогда".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Journal du Dimanche.
"Доказано, что стратегия диалога всегда приносит плоды. В начале января стороны согласились возобновить переговоры. Этим мы и будем заниматься в будущем", - цитирует издание слова президента Франции Эмманюэля Макрона.
Переговоры с Москвой, по мнению французского лидера, "необходимы как никогда". Макрон уверен, что переговорным процессом можно изменить существующее положение вещей, которое "вызывает у всех беспокойство за нашу коллективную безопасность".
"США сегодня делают то же, чем я занимался в течение нескольких лет: они говорят с россиянами", - добавил Макрон. Вместе с тем он считает, что это непростой путь, а "уровень напряженности высок".
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал участие США в переговорах в нормандском формате. Он также приветствовал диалог Вашингтона и Москвы о коллективной безопасности.
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вчи мову, кацапчику!
а картінка гарна і в очах у Пороха я не бачу а ні миру, а ні жалості до ворогів
А так, можеш передивитися ще раз "Сватів".
і немає жодного єврея !!!
благословенна країна без антисиметизму
слово "миша" в українській має відмінники
це не ти муляву хакерську калякав ?
И , наверно, Макрон проиграет выборы из-за этого .
Подходит
Россия боится нападение НАТО, а загубит ее "дружественный" Китай.
_Он всего лишь так говорит, а не "впевнений"! А про "впевнений" - это досужие выдумки какого-то дурачка, не осознающего разницу как и то, насколько эта разница принципиально всё меняет.