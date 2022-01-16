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Новости Агрессия России против Украины Война
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Переговоры с Путиным нужны для снижения напряженности в Европе, - Макрон

Переговоры с Путиным нужны для снижения напряженности в Европе, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что переговоры с Россией необходимы для понижения напряженности в Европе. Он уверен, что сейчас они "необходимы как никогда".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Journal du Dimanche.

"Доказано, что стратегия диалога всегда приносит плоды. В начале января стороны согласились возобновить переговоры. Этим мы и будем заниматься в будущем", - цитирует издание слова президента Франции Эмманюэля Макрона.

Переговоры с Москвой, по мнению французского лидера, "необходимы как никогда". Макрон уверен, что переговорным процессом можно изменить существующее положение вещей, которое "вызывает у всех беспокойство за нашу коллективную безопасность".

Читайте также: Переговоры между США и Россией дополняют усилия ЕС в рамках нормандского формата, - Макрон

"США сегодня делают то же, чем я занимался в течение нескольких лет: они говорят с россиянами", - добавил Макрон. Вместе с тем он считает, что это непростой путь, а "уровень напряженности высок".

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал участие США в переговорах в нормандском формате. Он также приветствовал диалог Вашингтона и Москвы о коллективной безопасности.

Читайте также: Переговоры Запад vs Россия: удастся ли остановить новое нападение Кремля? ВИДЕО

переговоры (4985) россия (95638) Макрон Эмманюэль (1311)


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Топ комментарии
+26
говорят, что францию во второй мировой войне спасли местные проститутки! похоже, это стало французкой официальной политикой
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16.01.2022 12:38
+13
ничтожество лягушачье
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16.01.2022 12:39
+13
Макарон, так ты ж уже Х***лу и в глаз заглядывал, и лизал, и под него залезал. В результате мы на грани третьей мировой войны. Может пора с Х***лом общаться как с террористом?
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16.01.2022 12:51
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говорят, что францию во второй мировой войне спасли местные проститутки! похоже, это стало французкой официальной политикой
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16.01.2022 12:38 Ответить
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16.01.2022 12:41 Ответить
мабуть Сивий Боягуз задзонив із Варшави Мікрону...
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16.01.2022 12:47 Ответить
Не обижайте их гетьмана, вы что, счас стадо ратное налетит.
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16.01.2022 13:02 Ответить
Гетьман пишеться з великої літери, бо є особистим ім'ям Пороха,
вчи мову, кацапчику!

а картінка гарна і в очах у Пороха я не бачу а ні миру, а ні жалості до ворогів
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16.01.2022 13:17 Ответить
Ніколи Петя гетьманом не був і не буде.
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16.01.2022 14:19 Ответить
алені можуть патякати ли за ягель
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16.01.2022 14:42 Ответить
Жму руку. Абнімаю.
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16.01.2022 14:46 Ответить
Це слова. А на ділі Гетьман віддавав накази на знищення Мотороли, Гіві, Захарченко та ін. кацапів. Також було відвойовано багато землі. Скільки сантиметрів землі відвоювала Бубачка? А скільки наказів віддав на знищення ватажків в Лугандоні? А?
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16.01.2022 15:25 Ответить
І що Петька відвоював? Уважно слухаю.
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16.01.2022 15:27 Ответить
Щоб ти був українцем, то знав би.
А так, можеш передивитися ще раз "Сватів".
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16.01.2022 16:21 Ответить
От якраз українці добре знають кнуряку.
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16.01.2022 16:42 Ответить
жуй ягель мовчки, нарьян-марський ти наш
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16.01.2022 15:42 Ответить
Оті вся риторика соєвих порохоботів. Не дивно, що у Петьки рейтинги нижче плінтуса
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16.01.2022 16:08 Ответить
что на члене мозоль еще не натер гоняя фуги вместе с клоуном
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16.01.2022 13:42 Ответить
сначала такая падаль как ты голосовала за яныка а потом за писюнькового пианиста... мотивируя мол хоть посмеемся или ты олух сразу по его фуге членом на рояле за своего принял? так что завали свою пасть
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16.01.2022 13:45 Ответить
нет не званил ... писюньковый пианист на клавишах настучал
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16.01.2022 13:47 Ответить
Есть такая байка, не знаю насколько соответствует действительности, но тем не менее. Когда на подписании капитуляции Кейтель увидел французов, он в шоке спросил, эти тоже нас победили?
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16.01.2022 23:45 Ответить
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16.01.2022 12:39 Ответить
украинцев нет в списке... мы что не доживаем вообще?)
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16.01.2022 12:54 Ответить
Франция практически чёрная ,раша в большинстве узкоглазая +немного чёрная русских ,в штатах негров и латиносов тоже в общем не меньше чем белых ,другое дело Япония там в основном свои
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16.01.2022 13:09 Ответить
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16.01.2022 14:03 Ответить
другое дело Япония там в основном свои на 99%

і немає жодного єврея !!!

благословенна країна без антисиметизму
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16.01.2022 14:44 Ответить
Мусульмане могут находиться в Японии очень ограниченное время. Если точно помню, не более одного месяца в году.
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16.01.2022 15:18 Ответить
Лучше бы они вообще не рождались,детисвиньи и собаки
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16.01.2022 15:54 Ответить
ничтожество лягушачье
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16.01.2022 12:39 Ответить
Перемовини миш та слонів потрібні аби оправдати вторгнення слонів.
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16.01.2022 12:40 Ответить
знову "складнощі борошна" на яндексі

слово "миша" в українській має відмінники
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16.01.2022 12:46 Ответить
та не оправдати, а "виправдати"

це не ти муляву хакерську калякав ?
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16.01.2022 13:19 Ответить
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16.01.2022 12:42 Ответить
володя с. - классический,хрестоматийный "поджигатель войн"..
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16.01.2022 12:57 Ответить
та да. шапиро один из ярких примеров того, что нет такого дна, на которое не опустились бы люди ради денег
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16.01.2022 13:01 Ответить
Он подлый и гнилой маланюра
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16.01.2022 13:11 Ответить
досі усі перемовини тільки посилювали путіна
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16.01.2022 12:42 Ответить
Все молчат , что хутин КОРРУПЦИОНИРОВАЛ МАКРОНА , втянув его в войну за нефть в Ливии.

И , наверно, Макрон проиграет выборы из-за этого .
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16.01.2022 12:43 Ответить
Воно жаб обїлося? Пуйло не нападає на сильних, а не на тих хто намагається вести переговори. Не бажаєш війни у Европі- зроби Україну військово сильною. Бажаєш підіграти пуйлу - проводь свої переговори. І твое балабольство на протязі останніх років, макрель,- по суті взагалі не риторика Штатів. Ганебне ти створіння, та й без свого штазі шефа у спідниці взагалі жалюгідно виглядаєш.
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16.01.2022 12:43 Ответить
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16.01.2022 12:45 Ответить
Украина боится нападение России, а загубит ее "дружественная" США.

Подходит
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16.01.2022 14:55 Ответить
Опять все перепутал
Россия боится нападение НАТО, а загубит ее "дружественный" Китай.
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16.01.2022 15:45 Ответить
Или недружественная Украина...
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16.01.2022 15:56 Ответить
номерная кацапсина рома, зачем ты жрешь говно?
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16.01.2022 20:49 Ответить
Росія анексує чужі території; вводить свої війська, куди захоче; вбиває людей як на свої, так і на чужій землі; втручається у вибори інших країн; займається постійною дезінформаією; проводить хакерські атаки на сайти державних установ інших країн. І допоможуть тут тільки перемовини
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16.01.2022 12:45 Ответить
Цікаво, чим, на думку макрона, займалися весь цей час американці і Байден? І що, як результат? Чи різниця в тому, що американці відстоювали Україну, а макрон планує її злити?
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16.01.2022 12:47 Ответить
Макарон, так ты ж уже Х***лу и в глаз заглядывал, и лизал, и под него залезал. В результате мы на грани третьей мировой войны. Может пора с Х***лом общаться как с террористом?
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16.01.2022 12:51 Ответить
Ну ви насрадуєте
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16.01.2022 12:52 Ответить
за 8 лет не наговорились?
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16.01.2022 12:53 Ответить
Не так страшен враг по ту линию фронта как предатель у тебя за спиной
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16.01.2022 12:54 Ответить
"Переговори з Москвою, на думку французького лідера, "необхідні як ніколи". Макрон впевнений, що переговорним процесом можна змінити існуючий стан речей, який "викликає у всіх занепокоєння за нашу колективну безпеку"

_Он всего лишь так говорит, а не "впевнений"! А про "впевнений" - это досужие выдумки какого-то дурачка, не осознающего разницу как и то, насколько эта разница принципиально всё меняет.
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16.01.2022 12:59 Ответить
Вы про ихнего дурачка,или про нашего ?
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16.01.2022 13:01 Ответить
надо писать бамбасян.. учи мать часть, недочеловек
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16.01.2022 13:15 Ответить
Пусть попробуют снять напряжение иным способом!
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16.01.2022 13:02 Ответить
Іним сособом зняти напругу не вийде)) дружина у макрона старенька...
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16.01.2022 13:54 Ответить
дада нужно конечно нужно чтобы он не забывал что он вэлыке цабэ такэ, што он ещё та штучка , без которой ну не как не прожить земному шару.... убаюкать нужно верлиоку разбушевавшегося пряником а не санкциями и кнутом....так он будет себя ощущать величаво...что без его никуда..... кружите вокруг него ...кружите....))
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16.01.2022 13:04 Ответить
о чем ты, малохольный, с ****** собрался пермовлятися? если оно. если оно кроме как ульти матом разговаривать не умеет
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16.01.2022 13:06 Ответить
Так той конкретно заявив:"Нє нада мєня сдєржівать".
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16.01.2022 13:14 Ответить
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16.01.2022 13:22 Ответить
Удивительно как детки все в папку по внешности пошли , сразу видно что мамка ненагуляла
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16.01.2022 16:11 Ответить
О соска французька рот відкрила для путлера.
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16.01.2022 13:36 Ответить
мікрон.. і як же ці переговори знизили напруженність в Европі за останні 7 років?
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16.01.2022 13:40 Ответить
Никак - подлец просто бесстыдно лжёт! Мы это знаем, и он сам знает.
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16.01.2022 13:47 Ответить
С Гитлером в 1939 тоже переговоры вели и бумажки подписывали и на уступки шли - закончилось только все хреново большой войной и миллионами погибших - этот французский жабоед наверное забыл истррию, Ох и союзники у Украины - на одних американцев Надежда - а то . сыкливие европейцы все а рот ***** заглядывают все какими-то переговорами бредят - да не понимает московское ***** слов - ему только по морде надо дать тогда отстанет
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16.01.2022 13:50 Ответить
Всё у вас надежда на кого-то. Когда будете своей головой думать?
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16.01.2022 14:57 Ответить
Навіщо у новинах висловлювання французів вони ще з другої світової ніяк не розігнуться))) школяр початкової школи знає що французи бояться москалів і готові хоч на що аби тільки їх задовільнити...
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16.01.2022 13:50 Ответить
Самі кращі перемови з ****** "пу#ін", можуть бути тільки у моргу, з паталогоанатом! Впевнений, що ***** на все згоден буде...
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16.01.2022 13:57 Ответить
После оранжевых жилетов путина, макрон уже на коленях.
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16.01.2022 14:08 Ответить
Жму руку. Обнимаю.
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16.01.2022 14:20 Ответить
З таким же успіхом можна чекати коли на вербі груші виростуть, або на горі рак свисне.
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16.01.2022 15:17 Ответить
Для зниження напруженості його треба 3,14здити… ви вже більше 20 років з ним розмовляєте, а він лише нагліє більше…
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16.01.2022 15:41 Ответить
Отрабатывает Макроша свои тридцать серебреняков. Только не получиться отсидеться в сторонке, когда третья мировая грянет, то всех зацепит.
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16.01.2022 16:37 Ответить
БОГИ С ЧЕРТОМ НЕ ОБЯЗАННЫ ГОВОРИТЬ !!!
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16.01.2022 21:42 Ответить
Перемовини з ****** можуть вести хіба що кваліфіковані психіатри перевдягнені дипломатами.
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16.01.2022 23:26 Ответить
 
 