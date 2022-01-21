Макрон і Шольц обговорять ситуацію довкола України на зустрічі у Берліні 25 січня
Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок, 25 січня, відвідає Берлін і зустрінеться з канцлером ФРН Олафом Шольцем: обговорюватимуть теми європейської політики та головування Німеччини у G7, а також ситуацію довкола України.
Про це повідомила офіційний представник уряду ФРН Крістіане Гофман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Виходжу з того, що ситуація (довкола України - ред.) відіграватиме важливу роль на переговорах", - сказала вона.
Гофман вкотре повідомила, що Німеччина разом із Францією, як і раніше, працює над підготовкою зустрічі в "нормандському форматі".
"Триває подальша робота над тим, щоб запланувати на рівні радників зустріч у "нормандському форматі", - сказала вона.
