Макрон і Шольц обговорять ситуацію довкола України на зустрічі у Берліні 25 січня

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок, 25 січня, відвідає Берлін і зустрінеться з канцлером ФРН Олафом Шольцем: обговорюватимуть теми європейської політики та головування Німеччини у G7, а також ситуацію довкола України.

Про це повідомила офіційний представник уряду ФРН Крістіане Гофман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Виходжу з того, що ситуація (довкола України - ред.) відіграватиме важливу роль на переговорах", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС має переозброюватися на тлі загрози російського вторгнення, - Макрон

Гофман вкотре повідомила, що Німеччина разом із Францією, як і раніше, працює над підготовкою зустрічі в "нормандському форматі".

"Триває подальша робота над тим, щоб запланувати на рівні радників зустріч у "нормандському форматі", - сказала вона.

Також читайте: Естонія має намір передати озброєння Україні, чекає на схвалення Німеччини