Макрон і Шольц обговорять ситуацію довкола України на зустрічі у Берліні 25 січня

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок, 25 січня, відвідає Берлін і зустрінеться з канцлером ФРН Олафом Шольцем: обговорюватимуть теми європейської політики та головування Німеччини у G7, а також ситуацію довкола України.

Про це повідомила офіційний представник уряду ФРН Крістіане Гофман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Виходжу з того, що ситуація (довкола України - ред.) відіграватиме важливу роль на переговорах", - сказала вона.

Гофман вкотре повідомила, що Німеччина разом із Францією, як і раніше, працює над підготовкою зустрічі в "нормандському форматі".

"Триває подальша робота над тим, щоб запланувати на рівні радників зустріч у "нормандському форматі", - сказала вона.

Мы уже видели, что британские самолёты с оружием для Украины облетают Германию.
Да и Францию заодно. Поэтому вы можете встретиться и оба пойти на йух.
21.01.2022 13:56 Відповісти
Две падлюки.
21.01.2022 13:59 Відповісти
Дві припортові хвойди будуть тріщати про МОРАЛЬ та ЦЬНОТУ!)
21.01.2022 14:02 Відповісти
Необхідно пам'ятати як жабоїди за місяць лягли під Аді...і фактично всю ДСВ воювали за нацистів) і економічно і людським резервом...
Курва вона і в Африці курва....
21.01.2022 14:06 Відповісти
Германия враг Украины наравне с Путлерской РАБссией...
21.01.2022 14:05 Відповісти
У Макрона скоро выборы во Франции..он резко давит на лидерство в ЕС вместо Германии...у него нет другого выхода...,как поменять популизм Зеленского на реальную политику...и настоящего лидера...,хотя по большому счету поздновато...
21.01.2022 14:08 Відповісти
 
 