ЕС не намерен эвакуировать семьи дипломатов из Киева, - Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не видит причин для эвакуации семей дипломатов из Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы не планируем делать то же, что США, поскольку мы не видим для этого каких-либо конкретных причин", - отметил глава европейской дипломатии.
По словам Борреля, пока продолжаются переговоры с РФ, причин покидать Украину нет.
В то же время, глава европейской дипломатии отметил, что ожидает, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи глав МИД стран-членов ЕС объяснит причины соответствующего решения Вашингтона.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Yurii Kalinko
показать весь комментарий24.01.2022 10:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Uzer Uzer
показать весь комментарий24.01.2022 10:19 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Dead Katsap
показать весь комментарий24.01.2022 12:10 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
✘
✘
Senator S #201477
показать весь комментарий24.01.2022 10:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
Uzer Uzer
показать весь комментарий24.01.2022 10:23 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Александр Ивашин #418386
показать весь комментарий24.01.2022 11:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль