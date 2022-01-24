РУС
ЕС не намерен эвакуировать семьи дипломатов из Киева, - Боррель

ЕС не намерен эвакуировать семьи дипломатов из Киева, - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не видит причин для эвакуации семей дипломатов из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы не планируем делать то же, что США, поскольку мы не видим для этого каких-либо конкретных причин", - отметил глава европейской дипломатии.

По словам Борреля, пока продолжаются переговоры с РФ, причин покидать Украину нет.

В то же время, глава европейской дипломатии отметил, что ожидает, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи глав МИД стран-членов ЕС объяснит причины соответствующего решения Вашингтона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работников посольства Эстонии в Киеве не планируют эвакуировать: Устрашение - это и есть цель Москвы

А американцы видят. Демократия.
24.01.2022 10:08 Ответить
24.01.2022 10:19 Ответить
два *****
24.01.2022 12:10 Ответить
Понтыгон РАБссии своим металлолом распугал даже Арктику...тюлени моржи и белые медведи удрали на Чукотку...там рюсским дерьмом не воняет....
24.01.2022 10:12 Ответить
24.01.2022 10:23 Ответить
У ЕС нет своих ЦРУ и МІ-6 , поєтому . К тому же , американцьі ведут переговорьі с РФ , и демонстрируют им серьезность ситуации . Имхо
24.01.2022 11:09 Ответить
 
 