ЕС не намерен эвакуировать семьи дипломатов из Киева, - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не видит причин для эвакуации семей дипломатов из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы не планируем делать то же, что США, поскольку мы не видим для этого каких-либо конкретных причин", - отметил глава европейской дипломатии.

По словам Борреля, пока продолжаются переговоры с РФ, причин покидать Украину нет.

В то же время, глава европейской дипломатии отметил, что ожидает, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи глав МИД стран-членов ЕС объяснит причины соответствующего решения Вашингтона.

