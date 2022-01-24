ЄС не планує евакуювати сім'ї дипломатів з Києва, - Боррель
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у понеділок заявив, що не бачить причин для евакуації сімей дипломатів з України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми не плануємо робити те саме, що США, оскільки ми не бачимо для цього якихось конкретних причин", - зазначив глава европейської дипломатії.
За словами Борреля, доки тривають переговори з РФ причин залишати Україну немає.
Водночас глава європейської дипломатії зазначив, що чекає, що держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС пояснить причини відповідного рішення Вашингтона.
