ЄС не планує евакуювати сім'ї дипломатів з Києва, - Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у понеділок заявив, що не бачить причин для евакуації сімей дипломатів з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не плануємо робити те саме, що США, оскільки ми не бачимо для цього якихось конкретних причин", - зазначив глава европейської дипломатії.

За словами Борреля, доки тривають переговори з РФ причин залишати Україну немає.

Водночас глава європейської дипломатії зазначив, що чекає, що держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС пояснить причини відповідного рішення Вашингтона.

