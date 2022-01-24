РУС
COVID-19 болеют 11 нардепов и 34 работника Аппарата ВР, - Стефанчук

Спикер Руслан Стефанчук располагает информацией о том, что на сегодняшний день болеют одиннадцать народных депутатов.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на согласительном совете в понедельник.

По словам спикера, также заболели 34 работника Аппарата ВР.

"Мы собирали совещание. Я просил Аппарат по максимуму перейти на тот вариант, возможно, удаленной работы, который дал бы возможность обеспечить жизнь и здоровье работников Аппарата. Так же прошу народных депутатов, если они где-то контактировали, имели возможность общаться с большим количеством людей перед тем, как явиться в парламент, пройти тестирование", - отметил Стефанчук.

ВР (29399) Стефанчук Руслан (678) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
+2
Щось від цієї ковідли вмирають тільки люди,а жоден депутат ще не здох.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:50 Ответить
+2
Горе-то какое.
показать весь комментарий
24.01.2022 12:00 Ответить
+1
Стефанчук додав довідки терапевтів з сейшельських островів
показать весь комментарий
24.01.2022 12:09 Ответить
Да потому что уровень медицинского обслуживания и лечения в Феофании и в районной больничке...это как уровень медицинского обслуживания и лечения в Израиле и Украине... то бишь Земля и Небо...
показать весь комментарий
24.01.2022 12:02 Ответить
Шмарклі і кашлі їм лікують не за МОЗівським протоколом.
показать весь комментарий
24.01.2022 12:58 Ответить
Від ковіду помирають більшістю ті, хто вважає, що від вірусу ліків немає і тому не лікує симптоми хвороби з самого початку. У депутатів все не так. Трошки чхнув і до Феофанії чи кудись там ще де їм терапію одразу починають проводити.
показать весь комментарий
24.01.2022 13:25 Ответить
Надо на оздоровление им финансирование добавить, а то без них нам хана прийдет.
показать весь комментарий
24.01.2022 12:01 Ответить
Меньше шастайте по заграницам, а работайте на участках со своими избирателями.
показать весь комментарий
24.01.2022 12:00 Ответить
Эти депутаты решили таким образом откосить от проблем с нападением России ( возможном).
показать весь комментарий
24.01.2022 12:01 Ответить
Цікаво було б почути від цього кнура, а скільки ж з цих "болящих" були вакциновані?
показать весь комментарий
24.01.2022 12:24 Ответить
Сами виноваты надо конверты с баксами предварительно продезинфицировать.
показать весь комментарий
24.01.2022 12:29 Ответить
 
 