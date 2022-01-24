COVID-19 болеют 11 нардепов и 34 работника Аппарата ВР, - Стефанчук

Спикер Руслан Стефанчук располагает информацией о том, что на сегодняшний день болеют одиннадцать народных депутатов.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на согласительном совете в понедельник.

По словам спикера, также заболели 34 работника Аппарата ВР.

"Мы собирали совещание. Я просил Аппарат по максимуму перейти на тот вариант, возможно, удаленной работы, который дал бы возможность обеспечить жизнь и здоровье работников Аппарата. Так же прошу народных депутатов, если они где-то контактировали, имели возможность общаться с большим количеством людей перед тем, как явиться в парламент, пройти тестирование", - отметил Стефанчук.

