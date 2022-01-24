Президентом ПАСЕ стал инициатор снятия санкций с делегации РФ Кокс

Новым президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избран представитель от Нидерландов Тини Кокс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Твиттере ПАСЕ.

"Поздравляем Тини Кокса (Нидерланды, UEL), который только что избран следующим президентом Парламентской ассамблеи", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Кокс набрал 164 голоса, а кандидат от Украины Мария Мезенцева – 80 голосов.

Кандидатуру Мезенцевой предложили 40 коллег из разных стран и почти всех партий ПАСЕ, кроме той, от которой шел депутат из Нидерландов.

Отметим, что благодаря стараниям Кокса российскую делегацию вернули в ПАСЕ в 2019-м году.

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