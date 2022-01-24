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Президентом ПАСЕ стал инициатор снятия санкций с делегации РФ Кокс

Президентом ПАСЕ стал инициатор снятия санкций с делегации РФ Кокс

Новым президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избран представитель от Нидерландов Тини Кокс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Твиттере ПАСЕ.

"Поздравляем Тини Кокса (Нидерланды, UEL), который только что избран следующим президентом Парламентской ассамблеи", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Кокс набрал 164 голоса, а кандидат от Украины Мария Мезенцева – 80 голосов.

Кандидатуру Мезенцевой предложили 40 коллег из разных стран и почти всех партий ПАСЕ, кроме той, от которой шел депутат из Нидерландов.

Отметим, что благодаря стараниям Кокса российскую делегацию вернули в ПАСЕ в 2019-м году.

Также читайте: Запустили процедуру обжалования полномочий российской делегации в ПАСЕ. В среду ожидаем голосования, - Кравчук

Автор: 

ПАСЕ (1667) Кокс Тини (114) Мезенцева Мария (20)


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Топ комментарии
+31
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24.01.2022 15:27
+27
Кокс наш Президент!
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24.01.2022 15:21
+21
"представитель от Нидерландов Кокс"

В этом предложении прекрасно всё
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24.01.2022 15:28
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Кокс наш Президент!
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24.01.2022 15:21 Ответить
100%! колумбийский
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24.01.2022 15:44 Ответить
Делегації від слуг в парє стану маштабнішими...
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24.01.2022 15:22 Ответить
да, ***....рашист...
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24.01.2022 15:26 Ответить
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24.01.2022 15:27 Ответить
И тут подсуетился МИД РФ...
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24.01.2022 15:28 Ответить
"представитель от Нидерландов Кокс"

В этом предложении прекрасно всё
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24.01.2022 15:28 Ответить
Победил Кокс из Нидерландов
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24.01.2022 15:57 Ответить
24 січня президентом Парламентської асамблеї Ради Європи обрали проросійського представника від Нідерландів Тіні Кокса.

Результати голосування оголосили у понеділок у межах зимової сесії у Страсбурзі, передає https://gazeta.ua/ Gazeta.ua .

У голосуванні взяли участь 249 членів ПАРЄ. Недійсними визнали п'ять бюлетенів. Для перемоги необхідно було набрати не менше 123 голосів.
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24.01.2022 16:22 Ответить
Зелена Мезенцева не краща за цього Кокса.
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24.01.2022 15:29 Ответить
Впевнений, якби Мєзєнцева не була від клубу Зєлєнского, то мала б усі шанси стати головою ПАРЄ. Справа в тому, що на Заході, особливо політикам добре відомо, хто такі "слуги" і чиї вони слуги насправді. І не потрібно забувати, що Порошенко тепло співпрацю з найбільшою фракцією Ради Європи - Народної партії. Недопущення Зєлєнскім Порошенка на ряд важливих закордонних заходів і спричинило це не обрання Мєзєнцевої. Так недодугі рішення зеленої влади не лише залишили кандидата від України важливої посади, але й привели на цю посаду русофіла Кокса.
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24.01.2022 15:55 Ответить
Друг Лаврова, и фамилия соответствует
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24.01.2022 15:30 Ответить
та толку от этого ПАРЕ, так, побухать на гала-ужине после сессии, сходняк болтунов ни на что не влияющий
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24.01.2022 15:33 Ответить
ну а кто-то надеялся что выберут из Украины???
представители рашки здохли б сразу...)))
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24.01.2022 15:34 Ответить
От Голландии идёт КОКС))) Символично)))
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24.01.2022 15:36 Ответить
кокс, герич, трава, мет - голандські наркомани! хоче це неважливо, бо ПАРЕ абсолютно нічого не вирішує...
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24.01.2022 15:47 Ответить
Лига наций начала трещать по швам ещё в 1933, когда японская делегация просто демонстративно покинула заседание и прекратила сотрудничество с ЛН.
Ну и потом, несмотря на все протесты и озабоченности, оккупация Абиссинии фашистами Муссолини, окончательно сделали посмешище из этого сборища.
Тоже самое сейчас происходит с надструктурами.
ООН в последний раз была эффективной во время бури в пустыне в Кувейте.
После этого ООН превратилась в говорильню за огромные деньги.
Европейский парламент тоже напоминает сборище у Шустера.
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24.01.2022 16:34 Ответить
Кто бы сомневался. Слуги палец о палец не ударили, чтобы было по другому
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24.01.2022 16:26 Ответить
Кокс из Нидерландов? Символично
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24.01.2022 16:31 Ответить
пфф на коксі вся політична верхівка рф тримається
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24.01.2022 16:46 Ответить
Ось Вам і вся ця срана Європа, плевать вони хотіли на всіх, для них головне, щоб Путлер дав дешевий газ.
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24.01.2022 17:05 Ответить
"Благодаря стараниям Кокса российскую делегацию вернули в ПАСЕ в 2019-м году".

Фамилиё у этого прэзидента, говорящее за себя.
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24.01.2022 17:07 Ответить
рашка його співгромадян вбила а воно з неї санкції знімає, наче "стокгольмського синдрому" не повино бути
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24.01.2022 17:18 Ответить
газорубли творят "чудеса" в Европе. и они еще смеют упрекать нас в коррупции...
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24.01.2022 17:25 Ответить
А как же кандидат от СН?

ОПЗЕ так славно попиарился на том, что они свою корабельную сосну выдвинули.
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24.01.2022 17:26 Ответить
кокс аін і в Америці кокс.
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24.01.2022 17:33 Ответить
Посмотрим какова будет "дорожка" этого Кокса и в какую сторону.
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24.01.2022 18:22 Ответить
И чем европейцы в этом плане отличаются от шлюх?Они также в своё время заигрывали с Гитлером.Ублюдки просто ублюдки
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24.01.2022 19:09 Ответить
пи...р..ладно гей носатый
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24.01.2022 20:22 Ответить
 
 