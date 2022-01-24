Президентом ПАСЕ стал инициатор снятия санкций с делегации РФ Кокс
Новым президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избран представитель от Нидерландов Тини Кокс.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Твиттере ПАСЕ.
"Поздравляем Тини Кокса (Нидерланды, UEL), который только что избран следующим президентом Парламентской ассамблеи", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Кокс набрал 164 голоса, а кандидат от Украины Мария Мезенцева – 80 голосов.
Кандидатуру Мезенцевой предложили 40 коллег из разных стран и почти всех партий ПАСЕ, кроме той, от которой шел депутат из Нидерландов.
Отметим, что благодаря стараниям Кокса российскую делегацию вернули в ПАСЕ в 2019-м году.
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Результати голосування оголосили у понеділок у межах зимової сесії у Страсбурзі, передає https://gazeta.ua/ Gazeta.ua .
У голосуванні взяли участь 249 членів ПАРЄ. Недійсними визнали п'ять бюлетенів. Для перемоги необхідно було набрати не менше 123 голосів.
представители рашки здохли б сразу...)))
Ну и потом, несмотря на все протесты и озабоченности, оккупация Абиссинии фашистами Муссолини, окончательно сделали посмешище из этого сборища.
Тоже самое сейчас происходит с надструктурами.
ООН в последний раз была эффективной во время бури в пустыне в Кувейте.
После этого ООН превратилась в говорильню за огромные деньги.
Европейский парламент тоже напоминает сборище у Шустера.
Фамилиё у этого прэзидента, говорящее за себя.
ОПЗЕ так славно попиарился на том, что они свою корабельную сосну выдвинули.