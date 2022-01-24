Президентом ПАРЄ став ініціатор зняття санкцій з делегації РФ Кокс
Новим президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) обрано представника від Нідерландів Тіні Кокса, який був ініціатором зняття санкцій з російської делегації, завдяки чому вона повернулась до ПАРЄ у 2019 році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Твіттері ПАРЄ.
"Вітаємо Тіні Кокса (Нідерланди, UEL), якого щойно обрано наступним президентом Парламентської асамблеї", - йдеться у дописі.
Як зазначається, Кокс набрав 164 голоси, а інший кандидат, від України, Марія Мезенцева – 80 голосів.
Кандидатуру Мезенцевої запропонували 40 колег із різних країн та майже усіх партій ПАРЄ, окрім тієї, від якої йшов депутат із Нідерландів.
Зазначимо, що саме завдяки старанням Кокса російську делегацію повернули в ПАРЄ у 2019 році.
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Результати голосування оголосили у понеділок у межах зимової сесії у Страсбурзі, передає https://gazeta.ua/ Gazeta.ua .
У голосуванні взяли участь 249 членів ПАРЄ. Недійсними визнали п'ять бюлетенів. Для перемоги необхідно було набрати не менше 123 голосів.
представители рашки здохли б сразу...)))
Ну и потом, несмотря на все протесты и озабоченности, оккупация Абиссинии фашистами Муссолини, окончательно сделали посмешище из этого сборища.
Тоже самое сейчас происходит с надструктурами.
ООН в последний раз была эффективной во время бури в пустыне в Кувейте.
После этого ООН превратилась в говорильню за огромные деньги.
Европейский парламент тоже напоминает сборище у Шустера.
Фамилиё у этого прэзидента, говорящее за себя.
ОПЗЕ так славно попиарился на том, что они свою корабельную сосну выдвинули.