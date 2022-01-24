Президентом ПАРЄ став ініціатор зняття санкцій з делегації РФ Кокс

Новим президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) обрано представника від Нідерландів Тіні Кокса, який був ініціатором зняття санкцій з російської делегації, завдяки чому вона повернулась до ПАРЄ у 2019 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Твіттері ПАРЄ.

"Вітаємо Тіні Кокса (Нідерланди, UEL), якого щойно обрано наступним президентом Парламентської асамблеї", - йдеться у дописі.

Як зазначається, Кокс набрав 164 голоси, а інший кандидат, від України, Марія Мезенцева – 80 голосів.

Кандидатуру Мезенцевої запропонували 40 колег із різних країн та майже усіх партій ПАРЄ, окрім тієї, від якої йшов депутат із Нідерландів.

Зазначимо, що саме завдяки старанням Кокса російську делегацію повернули в ПАРЄ у 2019 році.

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