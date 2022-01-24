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Президентом ПАРЄ став ініціатор зняття санкцій з делегації РФ Кокс

Президентом ПАРЄ став ініціатор зняття санкцій з делегації РФ Кокс

Новим президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) обрано представника від Нідерландів Тіні Кокса, який був ініціатором зняття санкцій з російської делегації, завдяки чому вона повернулась до ПАРЄ у 2019 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Твіттері ПАРЄ.

"Вітаємо Тіні Кокса (Нідерланди, UEL), якого щойно обрано наступним президентом Парламентської асамблеї", - йдеться у дописі.

Як зазначається, Кокс набрав 164 голоси, а інший кандидат, від України, Марія Мезенцева – 80 голосів.

Кандидатуру Мезенцевої запропонували 40 колег із різних країн та майже усіх партій ПАРЄ, окрім тієї, від якої йшов депутат із Нідерландів.

Зазначимо, що саме завдяки старанням Кокса російську делегацію повернули в ПАРЄ у 2019 році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запустили процедуру оскарження повноважень російської делегації у ПАРЄ. У середу очікуємо на голосування, - Кравчук

Автор: 

ПАРЄ (848) Кокс Тіні (24) Мезенцева Марія (27)


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Топ коментарі
+31
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24.01.2022 15:27
+27
Кокс наш Президент!
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24.01.2022 15:21
+21
"представитель от Нидерландов Кокс"

В этом предложении прекрасно всё
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24.01.2022 15:28
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Кокс наш Президент!
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24.01.2022 15:21 Відповісти
100%! колумбийский
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24.01.2022 15:44 Відповісти
Делегації від слуг в парє стану маштабнішими...
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24.01.2022 15:22 Відповісти
да, ***....рашист...
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24.01.2022 15:26 Відповісти
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24.01.2022 15:27 Відповісти
И тут подсуетился МИД РФ...
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24.01.2022 15:28 Відповісти
"представитель от Нидерландов Кокс"

В этом предложении прекрасно всё
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24.01.2022 15:28 Відповісти
Победил Кокс из Нидерландов
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24.01.2022 15:57 Відповісти
24 січня президентом Парламентської асамблеї Ради Європи обрали проросійського представника від Нідерландів Тіні Кокса.

Результати голосування оголосили у понеділок у межах зимової сесії у Страсбурзі, передає https://gazeta.ua/ Gazeta.ua .

У голосуванні взяли участь 249 членів ПАРЄ. Недійсними визнали п'ять бюлетенів. Для перемоги необхідно було набрати не менше 123 голосів.
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24.01.2022 16:22 Відповісти
Зелена Мезенцева не краща за цього Кокса.
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24.01.2022 15:29 Відповісти
Впевнений, якби Мєзєнцева не була від клубу Зєлєнского, то мала б усі шанси стати головою ПАРЄ. Справа в тому, що на Заході, особливо політикам добре відомо, хто такі "слуги" і чиї вони слуги насправді. І не потрібно забувати, що Порошенко тепло співпрацю з найбільшою фракцією Ради Європи - Народної партії. Недопущення Зєлєнскім Порошенка на ряд важливих закордонних заходів і спричинило це не обрання Мєзєнцевої. Так недодугі рішення зеленої влади не лише залишили кандидата від України важливої посади, але й привели на цю посаду русофіла Кокса.
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24.01.2022 15:55 Відповісти
Друг Лаврова, и фамилия соответствует
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24.01.2022 15:30 Відповісти
та толку от этого ПАРЕ, так, побухать на гала-ужине после сессии, сходняк болтунов ни на что не влияющий
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24.01.2022 15:33 Відповісти
ну а кто-то надеялся что выберут из Украины???
представители рашки здохли б сразу...)))
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24.01.2022 15:34 Відповісти
От Голландии идёт КОКС))) Символично)))
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24.01.2022 15:36 Відповісти
кокс, герич, трава, мет - голандські наркомани! хоче це неважливо, бо ПАРЕ абсолютно нічого не вирішує...
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24.01.2022 15:47 Відповісти
Лига наций начала трещать по швам ещё в 1933, когда японская делегация просто демонстративно покинула заседание и прекратила сотрудничество с ЛН.
Ну и потом, несмотря на все протесты и озабоченности, оккупация Абиссинии фашистами Муссолини, окончательно сделали посмешище из этого сборища.
Тоже самое сейчас происходит с надструктурами.
ООН в последний раз была эффективной во время бури в пустыне в Кувейте.
После этого ООН превратилась в говорильню за огромные деньги.
Европейский парламент тоже напоминает сборище у Шустера.
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24.01.2022 16:34 Відповісти
Кто бы сомневался. Слуги палец о палец не ударили, чтобы было по другому
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24.01.2022 16:26 Відповісти
Кокс из Нидерландов? Символично
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24.01.2022 16:31 Відповісти
пфф на коксі вся політична верхівка рф тримається
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24.01.2022 16:46 Відповісти
Ось Вам і вся ця срана Європа, плевать вони хотіли на всіх, для них головне, щоб Путлер дав дешевий газ.
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24.01.2022 17:05 Відповісти
"Благодаря стараниям Кокса российскую делегацию вернули в ПАСЕ в 2019-м году".

Фамилиё у этого прэзидента, говорящее за себя.
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24.01.2022 17:07 Відповісти
рашка його співгромадян вбила а воно з неї санкції знімає, наче "стокгольмського синдрому" не повино бути
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24.01.2022 17:18 Відповісти
газорубли творят "чудеса" в Европе. и они еще смеют упрекать нас в коррупции...
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24.01.2022 17:25 Відповісти
А как же кандидат от СН?

ОПЗЕ так славно попиарился на том, что они свою корабельную сосну выдвинули.
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24.01.2022 17:26 Відповісти
кокс аін і в Америці кокс.
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24.01.2022 17:33 Відповісти
Посмотрим какова будет "дорожка" этого Кокса и в какую сторону.
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24.01.2022 18:22 Відповісти
И чем европейцы в этом плане отличаются от шлюх?Они также в своё время заигрывали с Гитлером.Ублюдки просто ублюдки
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24.01.2022 19:09 Відповісти
пи...р..ладно гей носатый
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24.01.2022 20:22 Відповісти
 
 