Запустили процедуру оскарження повноважень російської делегації у ПАРЄ. У середу очікуємо на голосування, - Кравчук
Українська делегація в ПАРЄ запустили процедуру оскарження повноважень російської делегації у ПАРЄ. Вже у середу може відбутися голосування.
Про це повідомила у фейсбуці членкиня української делегації нардепка Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Запустили процедуру оскарження повноважень російської делегації у ПАРЄ. Вже у середу очікуємо на голосування", - зазначила вона.
За словами Кравчук, це оскарження є одним з головних завдань української делегації на січневій сесії, адже дозволяти агресорові почуватися комфортно на міжнародних майданчиках наша делегація точно не буде.
"Я виступила з оскарженням з підстав процедури, адже російський парламент сформовано за результатами виборів, що включають голоси з незаконно окупованої території Криму. Нагадала іноземним колегам про позицію Венеційської комісії щодо включення невизнаної міжнародно території до загальнонаціонального виборчого округу для проведення парламентських виборів, у якій прямо зазначено: організація виборів на анексованій території не виправдовує і не може виправдати анексію", - пише Кравчук.
Інше оскарження розпочав голова литовської делегації Еммануеліс Зінгеріс - на substantional grounds.
Уверен, что Женечка Кравчук это прекрасно знает и понимает. Но вы же понимаете: "делегат", "Страсбург", "дипломатия", "не хилые такие командировочные" ... короче работу надо показать.