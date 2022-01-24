УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7807 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 542 6

Запустили процедуру оскарження повноважень російської делегації у ПАРЄ. У середу очікуємо на голосування, - Кравчук

Запустили процедуру оскарження повноважень російської делегації у ПАРЄ. У середу очікуємо на голосування, - Кравчук

Українська делегація в ПАРЄ запустили процедуру оскарження повноважень російської делегації у ПАРЄ. Вже у середу може відбутися голосування.

Про це повідомила у фейсбуці членкиня української делегації нардепка Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Запустили процедуру оскарження повноважень російської делегації у ПАРЄ. Вже у середу очікуємо на голосування", - зазначила вона.

За словами Кравчук, це оскарження є одним з головних  завдань української делегації на січневій сесії, адже дозволяти агресорові почуватися комфортно на міжнародних майданчиках наша делегація точно не буде.

"Я виступила з оскарженням з підстав процедури, адже російський парламент сформовано за результатами виборів, що включають голоси з незаконно окупованої території Криму. Нагадала іноземним колегам про позицію Венеційської комісії щодо включення невизнаної міжнародно території до загальнонаціонального виборчого округу для проведення парламентських виборів, у якій прямо зазначено: організація виборів на анексованій території не виправдовує і не може виправдати анексію", - пише Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська делегація у ПАРЄ вирушила до Страсбурга: "Росіянам розслабитися не дамо". ФОТО

Інше оскарження розпочав голова литовської делегації Еммануеліс Зінгеріс - на substantional grounds.

Запустили процедуру оскарження повноважень російської делегації у ПАРЄ. У середу очікуємо на голосування, - Кравчук 01

Автор: 

ПАРЄ (856) росія (67347) Кравчук Євгенія (375)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот и определиться окончательній круг друзей ********!
показати весь коментар
24.01.2022 12:29 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2022 12:32 Відповісти
А на яку трясцю Зелені Йолопи підтведжували цю акредитацію у 2019 році.
показати весь коментар
24.01.2022 12:43 Відповісти
Справді. Спочатку блаЗЄнські спокійнісінько споглядали як за їхньої мовчазної згоди повертають кацапню до "парє", а тепер згадали та "оскарження" пишуть. Покидьки.
показати весь коментар
24.01.2022 12:53 Відповісти
Подобная работа это правильно и хорошо. Только вот бесперспективно. Т.к. вся бюрократия ПАСЕ живет (и очень не плохо) за счет членских взносов в ПАСЕ стран-участниц. Достаточно сравнить взносы РФ с Украинским. Увы, но деньги продолжают править миром.
Уверен, что Женечка Кравчук это прекрасно знает и понимает. Но вы же понимаете: "делегат", "Страсбург", "дипломатия", "не хилые такие командировочные" ... короче работу надо показать.
показати весь коментар
24.01.2022 13:38 Відповісти
про "другое обжалование" Зингериса хотелось бы детальней
показати весь коментар
24.01.2022 13:46 Відповісти
 
 