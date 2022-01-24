Запустили процедуру оскарження повноважень російської делегації у ПАРЄ. У середу очікуємо на голосування, - Кравчук

Українська делегація в ПАРЄ запустили процедуру оскарження повноважень російської делегації у ПАРЄ. Вже у середу може відбутися голосування.

Про це повідомила у фейсбуці членкиня української делегації нардепка Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Запустили процедуру оскарження повноважень російської делегації у ПАРЄ. Вже у середу очікуємо на голосування", - зазначила вона.

За словами Кравчук, це оскарження є одним з головних завдань української делегації на січневій сесії, адже дозволяти агресорові почуватися комфортно на міжнародних майданчиках наша делегація точно не буде.

"Я виступила з оскарженням з підстав процедури, адже російський парламент сформовано за результатами виборів, що включають голоси з незаконно окупованої території Криму. Нагадала іноземним колегам про позицію Венеційської комісії щодо включення невизнаної міжнародно території до загальнонаціонального виборчого округу для проведення парламентських виборів, у якій прямо зазначено: організація виборів на анексованій території не виправдовує і не може виправдати анексію", - пише Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська делегація у ПАРЄ вирушила до Страсбурга: "Росіянам розслабитися не дамо". ФОТО

Інше оскарження розпочав голова литовської делегації Еммануеліс Зінгеріс - на substantional grounds.