Американцы подталкивают нас к войне, - Лукашенко

Беларуси не нужна война, но Соединенные Штаты самостоятельно и через Польшу и Латвию подталкивают ее к таким действиям.

Об этом заявил Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

"Нам не надо никакой войны. Но эти же американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас к этим вот действиям. Мы были донором безопасности в регионе. Нас всегда ценили за это. Зачем вы нас в 2020 году толкаете и делаете агрессорами? По их терминологии. Зачем это надо было? А сегодня они нам угрожают", - заявил Лукашенко.

По его словам, около суток назад до него довели "угрожающую позицию" Госдепартамента США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявил о намерениях развернуть на границе с Украиной целый контингент белорусской армии. ВИДЕО

"Приехали к нашим дипломатам в Нью-Йорке и угрожают нам: да если вы позволите Путину и России, позволите это, то, то мы введем санкции. Если вы это ядерное оружие вернете в Беларусь, будет то и это. Понимаете, менторский какой-то тон в отношении Беларуси", - возмутился Лукашенко.

Он также добавил, что в случае необходимости Минску придется защищать границы страны "так, как положено". "И мы это умеем делать, мы это сделаем. И я в этом даже не сомневаюсь", – сказал Лукашенко.