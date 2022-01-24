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Новости Агрессия России против Украины Война
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Американцы подталкивают нас к войне, - Лукашенко

Американцы подталкивают нас к войне, - Лукашенко

Беларуси не нужна война, но Соединенные Штаты самостоятельно и через Польшу и Латвию подталкивают ее к таким действиям.

Об этом заявил Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

"Нам не надо никакой войны. Но эти же американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас к этим вот действиям. Мы были донором безопасности в регионе. Нас всегда ценили за это. Зачем вы нас в 2020 году толкаете и делаете агрессорами? По их терминологии. Зачем это надо было? А сегодня они нам угрожают", - заявил Лукашенко.

По его словам, около суток назад до него довели "угрожающую позицию" Госдепартамента США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявил о намерениях развернуть на границе с Украиной целый контингент белорусской армии. ВИДЕО

"Приехали к нашим дипломатам в Нью-Йорке и угрожают нам: да если вы позволите Путину и России, позволите это, то, то мы введем санкции. Если вы это ядерное оружие вернете в Беларусь, будет то и это. Понимаете, менторский какой-то тон в отношении Беларуси", - возмутился Лукашенко.

Он также добавил, что в случае необходимости Минску придется защищать границы страны "так, как положено". "И мы это умеем делать, мы это сделаем. И я в этом даже не сомневаюсь", – сказал Лукашенко.

Автор: 

Беларусь (7913) Лукашенко Александр (3617) США (27034)


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Топ комментарии
+59
походу ворог вже почав накручувати своїх рабів до навали.
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24.01.2022 16:55
+44
Вонючий колхозник Путькина
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24.01.2022 16:55
+38
ЦЯ ЛЯЛЬКА ТАК ГЛИБОКО НАДІТА НА РУКУ ЛАПАТНОГО СЦАРЯ,ЩО ТОЙ НАВІТЬ ВОРУШИТЬ ЙОГО ГУБАМИ...
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24.01.2022 16:56
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Правила форума Совет форумчан
так поспішав , що навіть слова не зміг нормально дібрати.
Навіщо ж так. Тут потрібен зміст, а не швидкість і первонахи не котуються
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24.01.2022 16:58 Ответить
бульбофюрер и ***** сделали всё возможное, чтобы дотолкать ситуацию на край, а теперь, оказывается американцы их шатают! тварь уссата
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24.01.2022 17:20 Ответить
Тут один клоун порівнював Україну з німецькою прастітуткою. От дивина...А прастітутка білоруською виявилась.
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24.01.2022 17:26 Ответить
походу ворог вже почав накручувати своїх рабів до навали.
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24.01.2022 16:55 Ответить
залишилося визнати факт "матрьошкової" окупації РБ військами "саюзнай" ре фе...

Депутаты парламентов Украины, Бельгии, Эстонии, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Испании, Европарламента и конгрессмены США в совместном заявлении заявили, что введение войск РФ в Беларуси ставят под угрозу безопасность Украины, Польши и Литвы, а также может быть планом будущей оккупации Беларуси. Об этом в Twitter заявила евродепутат, экс-глава МИД Польши Анна Фотыга. https://jz7svy-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/jz7svy.c97.org/ru/news/2022/1/24/452221/
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24.01.2022 17:09 Ответить
Кого накручувати? Він то знак свою реальну підтримку десь 15-20% і це в переважній більшості силовики менти і ідіоти пенсійного віку.Так ось менти не підуть воювати тому що одне діло лупити мирняк і гвалтувати а інше воювати де можна вмерти.Впевнений свого Коліньку він не пошле.
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24.01.2022 17:37 Ответить
Вонючий колхозник Путькина
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24.01.2022 16:55 Ответить
ЦЯ ЛЯЛЬКА ТАК ГЛИБОКО НАДІТА НА РУКУ ЛАПАТНОГО СЦАРЯ,ЩО ТОЙ НАВІТЬ ВОРУШИТЬ ЙОГО ГУБАМИ...
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24.01.2022 16:56 Ответить
Усатый таракан. Если тебя кто куда и подталкивает, так это твой кремлевский дрессировщик с тапком в руке. Я, конечно, понимаю, что тапком по морде - это неприятно. Но все-таки зачем так явно брехать...
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24.01.2022 16:56 Ответить
жопе слова не давали
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24.01.2022 16:57 Ответить
Чо, варіант, під ограрними шевронами лізти повсюд уйлу. «Нас там нєт, то всьо бацько»
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24.01.2022 16:57 Ответить
так. швайнехуденам байдуже, під яким прапором мародёрствовать.
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24.01.2022 17:45 Ответить
Лукашенко - ***** , немає нас, є ОРДА з гаурляйтером Лукашенком ,а є Україна.
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24.01.2022 16:57 Ответить
Ну, тавой, если лукашило с ****** защищают и не признают никого кроме себя любимых на посту президента, то пускай берут парабеллумы и Уря! А народ, нихрена не решающий, возьмёт семечки и будет смотреть.
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24.01.2022 16:57 Ответить
Хоть бы ему морду натовк хто
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24.01.2022 16:58 Ответить
Яким там "донором безпеки"... Білорусь при агрофюрері вже навіть не може бути донором бульби ...
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24.01.2022 16:58 Ответить
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24.01.2022 16:59 Ответить
это диагноз!!!!
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24.01.2022 17:02 Ответить
коли вчора на протесті стояв на лавочках босоніж - а завтра через це доведеться жити в брудному і мокрому окопі поки не вб'ють
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24.01.2022 17:03 Ответить
Коли Лука хоче війни, він ******* білорусів.
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24.01.2022 17:11 Ответить
Больной таракан.
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24.01.2022 17:11 Ответить
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24.01.2022 17:11 Ответить
да еще вариант - воевать чужими руками, на этот раз с помощью терпил и ихнего неадекватного фюрерка..., есть большой пахан, а есть маленький, тупой, но бесноватый фюрерок, у которого тоже руки по локоть в крови своих граждан, а ему еще и крови чужих граждан захотелось...
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24.01.2022 17:11 Ответить
Терпилы это те кто в 2019 колени выбрал перед куйло ....и перестать стрелять.Просто факт.
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24.01.2022 18:04 Ответить
старий маразматик, ти з ким збираєССя воювати?.. дебіл.. з українцями?..
ти, лука, - злодійкуватий кріпак хйла і тягнеш усих "своїх" у кріпацтво, пов"язавши кров"ю...
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24.01.2022 17:11 Ответить
Батька угрожает пустить в дело бульбомёты,НАТО очкует..
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24.01.2022 17:11 Ответить
Вимагаю введення візового режиму. Країни -вороги 1. Росія 2. Білорусь
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24.01.2022 17:16 Ответить
все одкб
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24.01.2022 17:23 Ответить
https://www.facebook.com/dyastrub?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Ярош

https://www.facebook.com/dyastrub/posts/4828268633916649?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 1 хв ·



Ця придуркувата особь - лукашенка, якого не можна назвати Білорусом, яке узурпувало владу в нашій братській державі, яке є підстилкою іншого старого кремлівського маразматика - Путіна, зараз робить все для того, щоб вторгнення в Україну розпочалося з території Білорусі…

Друзі-білоруси! Для вас вже давно закінчилися «танці» і «мирна білоруська партизанка»… Вас вбивають, ґвалтують, над вами знущаються… Ви - терпите…

Може, досить?

Тепер вас використає Кремль як провокаторів у війні з Україною… І ви, за путінські інтереси, будете гинути?

Ми, українці, шануємо і любимо білорусів, але якщо удар по нас буде нанесено з вашої території, ми перетворимо ваше «мирне холуйське» життя у пекло…

Якщо буде горіти українська земля, то вогонь протидіі окупаціі України буде палати і в Білорусі, і в Росії.

Зкидайте свого старого пропутінського маразматика!

Інакше буде біда. Ми, украінці, за свою свободу, будемо воювати всіма доцільними методами і засобами… у тому числі, при вторгненні з вашої території, і в Білорусі.

Живє Білорусь!
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24.01.2022 17:16 Ответить
Каким таким Белорусам ? По отцу он закарпатский украинец Фенцик. По деду матери украинец из Сум - Лукашенко. А по бабке матери - да, беларус. Но он род не по женской линии передаётся.
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24.01.2022 18:22 Ответить
Не везде, у евреев по матери.
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24.01.2022 20:30 Ответить
Якщоб нас, бєлорашу, до суіциду не підштовкувало *уйло, то це зробили б бандерівці та солдати нато!
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24.01.2022 17:17 Ответить
👍🏼🤣🤣🤣
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24.01.2022 17:32 Ответить
Да кто вас трогает, дебил?
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24.01.2022 17:20 Ответить
Тварина бульбоноса.
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24.01.2022 17:27 Ответить
- чем Лукашенко собрался воевать?.. у него вся Армия 65 000 человек(это военные и гражд. персонал).. 45 тыщ военных и 20 тыщ гражд спецов.. это декоративная армия, что б потешить самолюбие диктатора и для устройства парадов..
- и с кем Лукашенко собрался воевать?.. с поляками, Литвой, Латвией, Эстонией?..
- и главное, за что воевать?
Придурок!.. выгони кацапов со своей территории и живи себе мирно и спокойно!
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24.01.2022 17:28 Ответить
Для того і навчання проводить аби доєтнати білорусів під кремлядським командуванням. Будуть відпрацьовувати взаємодію.
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24.01.2022 17:33 Ответить
Ну во первых: воевать с нато он не будет...а Вот с нами самое оно...тем более воевать будет ***** а бульбофюреру будут оставлять только территориальную оккупацию...как и другим странам ОДКБ...Так что мы будем воевать не только с Рашкой...но и оккупационным контингентом ОДКБ...

...а помните на выборах 2019-го...если не Порох то путин нападёт...и 73% смеялись...теперь не смешно...а у нас ребёнок у власти...с кротофермой...
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24.01.2022 17:59 Ответить
только не ребенок у власти,а самый настоящий враг ..с кротофермой..
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24.01.2022 19:14 Ответить
Вы зря эти цифири на публику выставили.
Тута типа браты бяляруцкие, ас афанареють от такого какличества)))
Проста математика должна сработать. Я конечно в этом сомневаюсь)))
Аднака, для дурачков бяларуцких, дополнительно сообщаю что, по нормам савецкай армии, на одного вооющего юнита, приходилось 3 (ТРИ) обслуги всех типов. От заправщика и повара, до начальника базы снабжения.
Дальше, включайте математику за 1-й класс и считайте боевой состав.
Боевой опыт, не считайте.
В 2016-м году, венгерские упыри, всполошились, очень серьёзно и до усирачки.
Оказалось, что ДВЕ бригады (без средств усиления) ВС Украины, сильнее ВСЕХ ВС Венгрии.
Разговор шёл про 128 и 24 бригады.
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25.01.2022 09:52 Ответить
старый дурак, зачем же ты оккупанта с хлебом встречаешь..
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24.01.2022 17:28 Ответить
Лука , сиди тихо і не варнякай , так як вас точно ніхто нікуди не ********** , так як ви самі по вуха в кацапському лайні 😡
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24.01.2022 17:28 Ответить
По словам Луки, войной ему угрожают Латвия и Польша, а }{уйло через его территорию собирается напасть на Украину. Этот лысый пoц хоть бы на глобус для начала посмотрел...
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24.01.2022 17:29 Ответить
Найбільша проблема ***** в тому, що він не може покласти більше 50 тисяч московитів. Тому, він вирішив замінити їх білорусами, за них він не відповідає.
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24.01.2022 17:30 Ответить
***** може покласти стільки кацапів ,скільки йому заманеться . Слід звикати до цієї думки.
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24.01.2022 17:44 Ответить
некем заменять . беларусам оружия не доверят или они повернут его против лукадрища . преданных янычаров у лукадрища от силы 5000 тысяч и он их на войну не отправит ибо ему нужна надежная охрана в том числе и от его хозяина куйла .
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24.01.2022 19:09 Ответить
с петухами встает, говорит
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24.01.2022 17:31 Ответить
і що тобі паскуда американці зробили що ти готуєшся воювати з своїми сусідами... погано бути заручником у психічно хворої людити крєпкій хозяйствєннік кажете ... може ті українці хто в приклад ставив поїде досвіду набратися))) чи бажання пропало
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24.01.2022 17:32 Ответить
ооо...та да!!! США делать не фиг как только бульбу куда-то там подталкивать...
кукуха тихо едет на фоне старческого маразма и ужаса потерять власть (половина которой уже у *****...такого же переляканого с маниями вяличия и преследования)
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24.01.2022 17:35 Ответить
Беларусы никогда не будут воевать с украинцами.
Слушать дебилов не надо.
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24.01.2022 17:36 Ответить
Беларусы ещё не видели стихийно возникших в мешках картошки шахтёров и трактористов.
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24.01.2022 17:39 Ответить
мне русские знакомые тоже говорят, что войны не хотят, но...их никто не спрашивает
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24.01.2022 17:48 Ответить
Білорусі не потрібна війна, але Сполучені Штати самостійно і через Польщу та Латвію ************ її до таких дій.

Ага, под жопу сапогом солдата НАТО.
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24.01.2022 17:36 Ответить
Кукуха у бульбафюрера явно не на месте ...
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24.01.2022 17:36 Ответить
Бульбонов "подталкивают к войне"?! То есть они вынуждены будут начать войну?!!! Окончательно умом тронулся самозванец...
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24.01.2022 17:37 Ответить
Давай,комісований,оголошуй війну Америці!
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24.01.2022 17:40 Ответить
Оце агронома понесло!
Менторський тон.... А як ще з таким людожером розмовляти, який протизаконно призначив себе прижеттевим царем Білорусі?
Давай, Сашко, відправ кораблі з збройними силами Білорусі до США -повоюй з півхвилини...
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24.01.2022 17:43 Ответить
-Американцы подталкивают нас к войне..
-Простите,не нас,а вас...
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24.01.2022 17:44 Ответить
во таракан дає, пробило його на "русский мир"
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24.01.2022 17:44 Ответить
Хех, а ви не *************. ************ їх, бач))
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24.01.2022 17:46 Ответить
Час чаушеску наближається в Білорусі та кацапії.
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24.01.2022 17:46 Ответить
лукаш, не ведись!
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24.01.2022 17:48 Ответить
Ми вміємо воювати...З беззбройними протестантами?
Дай Колі автомат. Хай застрелиться.
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24.01.2022 17:49 Ответить
WorldOnAlert


@worldonalert

·
https://twitter.com/worldonalert/status/1485639003030306820 8 мин



Lukashenko has announced an extraordinary session of parliament of Belarus on January 27. Watch out, Ukraine.

Лукашенко объявил о проведении внеочередного заседания парламента Беларуси на 27 января. Осторожно, Украина.
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24.01.2022 17:52 Ответить
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24.01.2022 17:56 Ответить
Мда... українцям, балтійським країнам і Польщі "пощастило" з сусідами....)))
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24.01.2022 17:57 Ответить
Білоруський народ не зміг подолати упиря. Тепер упирь буде пити кров. А як би було тоді з півтисячі білорусів, підготованих до бойових зіткнень, то вже того лукашенку би забули. Чому білоруси не їхали добровольцями на донбас захищати Україну? Бо Україна в 2014 році не надала жодних гарантій таким людям.
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24.01.2022 17:59 Ответить
Паталогічного вбивцю й садиста, хтось **********?
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24.01.2022 18:00 Ответить
Якщо США, Велика Британія та Захід бажають за допомогою військових дій боротися з так ретельно вирощеним ними ж самими Кремлівським режимом, то нехай робляь це на своїй території, або на території самого мордору. Притомні україньці не проти.
Але не варто їм розпочинати Третю Світтову війну на території України
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24.01.2022 18:09 Ответить
Ти чув про Будапештський меморандум? Якби не цей документ, підписаний США і Великою Британією, то ще не відомо як би вони реагували на атаку росії проти України. А нині вони нам допомагають відбитися від ворога, який вже розпочав з нами війну у 2014 році і досі окупує нашу землю. Якщо Третя Світові і почнеться, то вся вина за неї лягає на росію. А горітиме земля не тільки в Україні і в росії, а можливо і в Білорусі через хворого на всю голову бульбенфюрера. А ти не перекидай вину з хворої голови на здорову щоб виправдати дії Імперії Зла на чолі з міжнародним злочинцем путіним ( міжнародно визнаним ******). Ти вочевидь казачок засланий, та забув на козлячі рога шапку-вушанку одягти.
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24.01.2022 20:59 Ответить
Вибач, друже, я не спілкуюсь з ідіотами..
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24.01.2022 21:03 Ответить
Ой не 3/14зди, шлюха убогая...
Член плешивого х@йло-гомункула в твоём анусе тебя подталкивает...
Там ещё мозоли не натёр?
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24.01.2022 18:12 Ответить
Лукаш і путя це ракова опухоль світу.
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24.01.2022 18:20 Ответить
Набрид вже цей сраний путінський пес
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24.01.2022 18:27 Ответить
***** - американцы???
таракан3%, что ты там нюхаешь??? =)
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24.01.2022 18:28 Ответить
ага, ага. это же мериканцы стаскивают всякий металлолом к границе с Украиной, а также всяких беженцев подталкивают к несанкционированному пересечению границ Польши. таракан окончательно на ихтамнетовский базар стал.
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24.01.2022 18:36 Ответить
старый иплан! бульбафюрер ватного минирейха, твоя армия после первых обстрелов посыпется как картошка из мешка)) будут перебегать в плен в надежде на светлое будущее)))
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24.01.2022 18:47 Ответить
Еге ж, рятуйся Табакі! Ідуть рижі собаки, тікай з Шерханом на сєвер.
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24.01.2022 18:50 Ответить
Американцы ввезли беженцев в Белоруссию, очевидно в бессознательном состояни, а потом направили их в сторону Польши, я правильно понял?😂
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24.01.2022 18:50 Ответить
************ бульбофюрер підперджує своїм поганим писком пуйлу.
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24.01.2022 18:54 Ответить
А кто нам лекарь и Европе?Все пишут что самопроизглашённый президент.Мы что границу закрыли или дела с Беларусью прекратили как и весь мир?Нет !Он дел натворил сам на трон зашёл за это должно быть полная блокировка границ и всего что связано с Беларусью.Раньше за такие дела ему бы или башню снесли или разфигачили бы.А сейчас что?Какой то плешевый таракан терроризирует свою страну ,а мир такое позволяет.Получите если терпилы.Хотя по факту Белорусь должна быть полностью заблокирована как по границе так и финансово.
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24.01.2022 19:04 Ответить
Вот кому точно не нужна война с Украиной, так это колхозному фюреру. Потому, что ему в итоге придется бежать в Ростов, или повесят. Жаль, он этого не понимает, и готовится стать презервативом для использования Путиным.
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24.01.2022 19:04 Ответить
Бульбафюрер хутинский пуесос
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24.01.2022 19:08 Ответить
Ну раз тебя так америкосы толкают воевать---так начни! От себя начни. Вот же бздуняра из радгоспа дурко-ватый!
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24.01.2022 19:09 Ответить
То ти лукА все наплутав, то тебе глисти штовхають або хуʼло кремлівське позаду прилаштувалось - **********. Ну а то якже без цього - сєкс, може навіть любов москальська...
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24.01.2022 19:24 Ответить
Завидую таракану3%, имбицил и справка есть, официальная ещё с "ссср"! Звиздит хрен знает что и ни какой ответственности, в крайнем случае опять в палату №6 запрут, вместе с ******, сралиным, Гитлером и даже ********...
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24.01.2022 19:26 Ответить
Смердюча путлерівська морда , досить бульбенити ***** ,ща трохи і тебе будуть обсцикати як Каддафі....
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24.01.2022 19:36 Ответить
сралина тоже нашли, через 3 дня как сдох, в огромной луже мочи... =)
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24.01.2022 19:40 Ответить
Дебил усатый не понимает, что его колхоз первым попадёт под раздачу и раздел?
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24.01.2022 19:53 Ответить
то есть в ответ на санкции сша бульбаш хочет пойти войной, и на нас...
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24.01.2022 20:05 Ответить
Тирада Лукашенко - это все дешевая лирика. Главный смысл в этой новости в том, что видно русские серьезно рассматривают размещение ЯО в Беларуси, и американцы про это узнали. Янки даром послов не вызывают и нотации не читают.
Еще один очень негативный симптом на фоне всего происходящего...
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24.01.2022 20:08 Ответить
Лукаш, спитай бурята, як воно в Україну прийти з мечем !
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24.01.2022 20:17 Ответить
Шлюха і зладник
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24.01.2022 20:41 Ответить
Нихера не изменилось в исторических параллелях ГЕрмания АВстрия , Россия Беларусь, вот так и живем
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24.01.2022 21:28 Ответить
Колись і я вважав - що Лука - білоруського народу незалежний лідер ...
Та і довший час він був таким - чи здавався таким ???
А зараз Лукі - порада така - альбо ти посилаєш нах... москалів і співпрацюєш з Україною + Прибалтикою + Польшою ... альбо ти стаєш диктатором стилю східних ханів - у європейській державі - що добром не закінчется
Бо таке є протиприроднє !
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24.01.2022 23:41 Ответить
психопат - параноик.
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25.01.2022 00:19 Ответить
А воевать этот ушлепок конечно планитует вместе с лаптеногими против Украины?
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25.01.2022 06:11 Ответить
 
 