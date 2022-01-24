Американцы подталкивают нас к войне, - Лукашенко
Беларуси не нужна война, но Соединенные Штаты самостоятельно и через Польшу и Латвию подталкивают ее к таким действиям.
Об этом заявил Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, передает Цензор.НЕТ.
"Нам не надо никакой войны. Но эти же американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас к этим вот действиям. Мы были донором безопасности в регионе. Нас всегда ценили за это. Зачем вы нас в 2020 году толкаете и делаете агрессорами? По их терминологии. Зачем это надо было? А сегодня они нам угрожают", - заявил Лукашенко.
По его словам, около суток назад до него довели "угрожающую позицию" Госдепартамента США.
"Приехали к нашим дипломатам в Нью-Йорке и угрожают нам: да если вы позволите Путину и России, позволите это, то, то мы введем санкции. Если вы это ядерное оружие вернете в Беларусь, будет то и это. Понимаете, менторский какой-то тон в отношении Беларуси", - возмутился Лукашенко.
Он также добавил, что в случае необходимости Минску придется защищать границы страны "так, как положено". "И мы это умеем делать, мы это сделаем. И я в этом даже не сомневаюсь", – сказал Лукашенко.
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Навіщо ж так. Тут потрібен зміст, а не швидкість і первонахи не котуються
Депутаты парламентов Украины, Бельгии, Эстонии, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Испании, Европарламента и конгрессмены США в совместном заявлении заявили, что введение войск РФ в Беларуси ставят под угрозу безопасность Украины, Польши и Литвы, а также может быть планом будущей оккупации Беларуси. Об этом в Twitter заявила евродепутат, экс-глава МИД Польши Анна Фотыга. https://jz7svy-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/jz7svy.c97.org/ru/news/2022/1/24/452221/
ти, лука, - злодійкуватий кріпак хйла і тягнеш усих "своїх" у кріпацтво, пов"язавши кров"ю...
https://www.facebook.com/dyastrub/posts/4828268633916649?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 1 хв ·
Ця придуркувата особь - лукашенка, якого не можна назвати Білорусом, яке узурпувало владу в нашій братській державі, яке є підстилкою іншого старого кремлівського маразматика - Путіна, зараз робить все для того, щоб вторгнення в Україну розпочалося з території Білорусі…
Друзі-білоруси! Для вас вже давно закінчилися «танці» і «мирна білоруська партизанка»… Вас вбивають, ґвалтують, над вами знущаються… Ви - терпите…
Може, досить?
Тепер вас використає Кремль як провокаторів у війні з Україною… І ви, за путінські інтереси, будете гинути?
Ми, українці, шануємо і любимо білорусів, але якщо удар по нас буде нанесено з вашої території, ми перетворимо ваше «мирне холуйське» життя у пекло…
Якщо буде горіти українська земля, то вогонь протидіі окупаціі України буде палати і в Білорусі, і в Росії.
Зкидайте свого старого пропутінського маразматика!
Інакше буде біда. Ми, украінці, за свою свободу, будемо воювати всіма доцільними методами і засобами… у тому числі, при вторгненні з вашої території, і в Білорусі.
Живє Білорусь!
- и с кем Лукашенко собрался воевать?.. с поляками, Литвой, Латвией, Эстонией?..
- и главное, за что воевать?
Придурок!.. выгони кацапов со своей территории и живи себе мирно и спокойно!
...а помните на выборах 2019-го...если не Порох то путин нападёт...и 73% смеялись...теперь не смешно...а у нас ребёнок у власти...с кротофермой...
Тута типа браты бяляруцкие, ас афанареють от такого какличества)))
Проста математика должна сработать. Я конечно в этом сомневаюсь)))
Аднака, для дурачков бяларуцких, дополнительно сообщаю что, по нормам савецкай армии, на одного вооющего юнита, приходилось 3 (ТРИ) обслуги всех типов. От заправщика и повара, до начальника базы снабжения.
Дальше, включайте математику за 1-й класс и считайте боевой состав.
Боевой опыт, не считайте.
В 2016-м году, венгерские упыри, всполошились, очень серьёзно и до усирачки.
Оказалось, что ДВЕ бригады (без средств усиления) ВС Украины, сильнее ВСЕХ ВС Венгрии.
Разговор шёл про 128 и 24 бригады.
кукуха тихо едет на фоне старческого маразма и ужаса потерять власть (половина которой уже у *****...такого же переляканого с маниями вяличия и преследования)
Слушать дебилов не надо.
Ага, под жопу сапогом солдата НАТО.
Менторський тон.... А як ще з таким людожером розмовляти, який протизаконно призначив себе прижеттевим царем Білорусі?
Давай, Сашко, відправ кораблі з збройними силами Білорусі до США -повоюй з півхвилини...
-Простите,не нас,а вас...
Дай Колі автомат. Хай застрелиться.
@worldonalert
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https://twitter.com/worldonalert/status/1485639003030306820 8 мин
Lukashenko has announced an extraordinary session of parliament of Belarus on January 27. Watch out, Ukraine.
Лукашенко объявил о проведении внеочередного заседания парламента Беларуси на 27 января. Осторожно, Украина.
Але не варто їм розпочинати Третю Світтову війну на території України
Член плешивого х@йло-гомункула в твоём анусе тебя подталкивает...
Там ещё мозоли не натёр?
таракан3%, что ты там нюхаешь??? =)
Еще один очень негативный симптом на фоне всего происходящего...
Та і довший час він був таким - чи здавався таким ???
А зараз Лукі - порада така - альбо ти посилаєш нах... москалів і співпрацюєш з Україною + Прибалтикою + Польшою ... альбо ти стаєш диктатором стилю східних ханів - у європейській державі - що добром не закінчется
Бо таке є протиприроднє !