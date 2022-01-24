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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Американці підштовхують нас до війни, - Лукашенко

Американці підштовхують нас до війни, - Лукашенко

Білорусі не потрібна війна, але Сполучені Штати самостійно і через Польщу та Латвію підштовхують її до таких дій.

Про це заявив Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам не треба жодної війни. Але ці ж американці руками поляків, латишів і самі особисто підштовхують нас до цих ось дій. Ми були донором безпеки у регіоні. Нас завжди цінували за це. Навіщо ви нас у 2020 році штовхаєте та робите агресорами? За їхньою термінологією. Навіщо це треба було? А сьогодні вони нам погрожують", - заявив Лукашенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявив про наміри розгорнути на кордоні з Україною цілий контингент білоруської армії. ВIДЕО

За його словами, близько доби тому до нього довели "загрозливу позицію" Держдепартаменту США.

"Приїхали до наших дипломатів у Нью-Йорку і загрожують нам: та якщо ви дозволите Путіну та Росії, дозволите це, то ми введемо санкції. Якщо ви цю ядерну зброю повернете до Білорусі, буде те й це. Розумієте, менторський якийсь тон щодо Білорусі", - обурився Лукашенко.

Він також додав, що у разі потреби Мінську доведеться захищати кордони країни "так, як належить". "І ми це вміємо робити, ми це зробимо. І я в цьому навіть не сумніваюся", - сказав Лукашенко.

Також дивіться: Якщо що, то Білорусь і Росія "ламануть так, що мало не здасться", - Лукашенко закликав Захід "не зв'язуватися" із Союзною державою. ВIДЕО

Білорусь (7958) Лукашенко Олександр (2659) США (23280)


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Топ коментарі
+59
походу ворог вже почав накручувати своїх рабів до навали.
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24.01.2022 16:55
+44
Вонючий колхозник Путькина
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24.01.2022 16:55
+38
ЦЯ ЛЯЛЬКА ТАК ГЛИБОКО НАДІТА НА РУКУ ЛАПАТНОГО СЦАРЯ,ЩО ТОЙ НАВІТЬ ВОРУШИТЬ ЙОГО ГУБАМИ...
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24.01.2022 16:56
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так поспішав , що навіть слова не зміг нормально дібрати.
Навіщо ж так. Тут потрібен зміст, а не швидкість і первонахи не котуються
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24.01.2022 16:58 Відповісти
бульбофюрер и ***** сделали всё возможное, чтобы дотолкать ситуацию на край, а теперь, оказывается американцы их шатают! тварь уссата
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24.01.2022 17:20 Відповісти
Тут один клоун порівнював Україну з німецькою прастітуткою. От дивина...А прастітутка білоруською виявилась.
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24.01.2022 17:26 Відповісти
походу ворог вже почав накручувати своїх рабів до навали.
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24.01.2022 16:55 Відповісти
залишилося визнати факт "матрьошкової" окупації РБ військами "саюзнай" ре фе...

Депутаты парламентов Украины, Бельгии, Эстонии, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Испании, Европарламента и конгрессмены США в совместном заявлении заявили, что введение войск РФ в Беларуси ставят под угрозу безопасность Украины, Польши и Литвы, а также может быть планом будущей оккупации Беларуси. Об этом в Twitter заявила евродепутат, экс-глава МИД Польши Анна Фотыга. https://jz7svy-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/jz7svy.c97.org/ru/news/2022/1/24/452221/
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24.01.2022 17:09 Відповісти
Кого накручувати? Він то знак свою реальну підтримку десь 15-20% і це в переважній більшості силовики менти і ідіоти пенсійного віку.Так ось менти не підуть воювати тому що одне діло лупити мирняк і гвалтувати а інше воювати де можна вмерти.Впевнений свого Коліньку він не пошле.
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24.01.2022 17:37 Відповісти
Вонючий колхозник Путькина
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24.01.2022 16:55 Відповісти
ЦЯ ЛЯЛЬКА ТАК ГЛИБОКО НАДІТА НА РУКУ ЛАПАТНОГО СЦАРЯ,ЩО ТОЙ НАВІТЬ ВОРУШИТЬ ЙОГО ГУБАМИ...
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24.01.2022 16:56 Відповісти
Усатый таракан. Если тебя кто куда и подталкивает, так это твой кремлевский дрессировщик с тапком в руке. Я, конечно, понимаю, что тапком по морде - это неприятно. Но все-таки зачем так явно брехать...
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24.01.2022 16:56 Відповісти
жопе слова не давали
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24.01.2022 16:57 Відповісти
Чо, варіант, під ограрними шевронами лізти повсюд уйлу. «Нас там нєт, то всьо бацько»
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24.01.2022 16:57 Відповісти
так. швайнехуденам байдуже, під яким прапором мародёрствовать.
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24.01.2022 17:45 Відповісти
Лукашенко - ***** , немає нас, є ОРДА з гаурляйтером Лукашенком ,а є Україна.
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24.01.2022 16:57 Відповісти
Ну, тавой, если лукашило с ****** защищают и не признают никого кроме себя любимых на посту президента, то пускай берут парабеллумы и Уря! А народ, нихрена не решающий, возьмёт семечки и будет смотреть.
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24.01.2022 16:57 Відповісти
Хоть бы ему морду натовк хто
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24.01.2022 16:58 Відповісти
Яким там "донором безпеки"... Білорусь при агрофюрері вже навіть не може бути донором бульби ...
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24.01.2022 16:58 Відповісти
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24.01.2022 16:59 Відповісти
это диагноз!!!!
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24.01.2022 17:02 Відповісти
коли вчора на протесті стояв на лавочках босоніж - а завтра через це доведеться жити в брудному і мокрому окопі поки не вб'ють
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24.01.2022 17:03 Відповісти
Коли Лука хоче війни, він ******* білорусів.
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24.01.2022 17:11 Відповісти
Больной таракан.
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24.01.2022 17:11 Відповісти
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24.01.2022 17:11 Відповісти
да еще вариант - воевать чужими руками, на этот раз с помощью терпил и ихнего неадекватного фюрерка..., есть большой пахан, а есть маленький, тупой, но бесноватый фюрерок, у которого тоже руки по локоть в крови своих граждан, а ему еще и крови чужих граждан захотелось...
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24.01.2022 17:11 Відповісти
Терпилы это те кто в 2019 колени выбрал перед куйло ....и перестать стрелять.Просто факт.
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24.01.2022 18:04 Відповісти
старий маразматик, ти з ким збираєССя воювати?.. дебіл.. з українцями?..
ти, лука, - злодійкуватий кріпак хйла і тягнеш усих "своїх" у кріпацтво, пов"язавши кров"ю...
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24.01.2022 17:11 Відповісти
Батька угрожает пустить в дело бульбомёты,НАТО очкует..
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24.01.2022 17:11 Відповісти
Вимагаю введення візового режиму. Країни -вороги 1. Росія 2. Білорусь
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24.01.2022 17:16 Відповісти
все одкб
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24.01.2022 17:23 Відповісти
https://www.facebook.com/dyastrub?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Ярош

https://www.facebook.com/dyastrub/posts/4828268633916649?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 1 хв ·



Ця придуркувата особь - лукашенка, якого не можна назвати Білорусом, яке узурпувало владу в нашій братській державі, яке є підстилкою іншого старого кремлівського маразматика - Путіна, зараз робить все для того, щоб вторгнення в Україну розпочалося з території Білорусі…

Друзі-білоруси! Для вас вже давно закінчилися «танці» і «мирна білоруська партизанка»… Вас вбивають, ґвалтують, над вами знущаються… Ви - терпите…

Може, досить?

Тепер вас використає Кремль як провокаторів у війні з Україною… І ви, за путінські інтереси, будете гинути?

Ми, українці, шануємо і любимо білорусів, але якщо удар по нас буде нанесено з вашої території, ми перетворимо ваше «мирне холуйське» життя у пекло…

Якщо буде горіти українська земля, то вогонь протидіі окупаціі України буде палати і в Білорусі, і в Росії.

Зкидайте свого старого пропутінського маразматика!

Інакше буде біда. Ми, украінці, за свою свободу, будемо воювати всіма доцільними методами і засобами… у тому числі, при вторгненні з вашої території, і в Білорусі.

Живє Білорусь!
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24.01.2022 17:16 Відповісти
Каким таким Белорусам ? По отцу он закарпатский украинец Фенцик. По деду матери украинец из Сум - Лукашенко. А по бабке матери - да, беларус. Но он род не по женской линии передаётся.
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24.01.2022 18:22 Відповісти
Не везде, у евреев по матери.
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24.01.2022 20:30 Відповісти
Якщоб нас, бєлорашу, до суіциду не підштовкувало *уйло, то це зробили б бандерівці та солдати нато!
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24.01.2022 17:17 Відповісти
👍🏼🤣🤣🤣
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24.01.2022 17:32 Відповісти
Да кто вас трогает, дебил?
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24.01.2022 17:20 Відповісти
Тварина бульбоноса.
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24.01.2022 17:27 Відповісти
- чем Лукашенко собрался воевать?.. у него вся Армия 65 000 человек(это военные и гражд. персонал).. 45 тыщ военных и 20 тыщ гражд спецов.. это декоративная армия, что б потешить самолюбие диктатора и для устройства парадов..
- и с кем Лукашенко собрался воевать?.. с поляками, Литвой, Латвией, Эстонией?..
- и главное, за что воевать?
Придурок!.. выгони кацапов со своей территории и живи себе мирно и спокойно!
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24.01.2022 17:28 Відповісти
Для того і навчання проводить аби доєтнати білорусів під кремлядським командуванням. Будуть відпрацьовувати взаємодію.
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24.01.2022 17:33 Відповісти
Ну во первых: воевать с нато он не будет...а Вот с нами самое оно...тем более воевать будет ***** а бульбофюреру будут оставлять только территориальную оккупацию...как и другим странам ОДКБ...Так что мы будем воевать не только с Рашкой...но и оккупационным контингентом ОДКБ...

...а помните на выборах 2019-го...если не Порох то путин нападёт...и 73% смеялись...теперь не смешно...а у нас ребёнок у власти...с кротофермой...
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24.01.2022 17:59 Відповісти
только не ребенок у власти,а самый настоящий враг ..с кротофермой..
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24.01.2022 19:14 Відповісти
Вы зря эти цифири на публику выставили.
Тута типа браты бяляруцкие, ас афанареють от такого какличества)))
Проста математика должна сработать. Я конечно в этом сомневаюсь)))
Аднака, для дурачков бяларуцких, дополнительно сообщаю что, по нормам савецкай армии, на одного вооющего юнита, приходилось 3 (ТРИ) обслуги всех типов. От заправщика и повара, до начальника базы снабжения.
Дальше, включайте математику за 1-й класс и считайте боевой состав.
Боевой опыт, не считайте.
В 2016-м году, венгерские упыри, всполошились, очень серьёзно и до усирачки.
Оказалось, что ДВЕ бригады (без средств усиления) ВС Украины, сильнее ВСЕХ ВС Венгрии.
Разговор шёл про 128 и 24 бригады.
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25.01.2022 09:52 Відповісти
старый дурак, зачем же ты оккупанта с хлебом встречаешь..
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24.01.2022 17:28 Відповісти
Лука , сиди тихо і не варнякай , так як вас точно ніхто нікуди не ********** , так як ви самі по вуха в кацапському лайні 😡
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24.01.2022 17:28 Відповісти
По словам Луки, войной ему угрожают Латвия и Польша, а }{уйло через его территорию собирается напасть на Украину. Этот лысый пoц хоть бы на глобус для начала посмотрел...
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24.01.2022 17:29 Відповісти
Найбільша проблема ***** в тому, що він не може покласти більше 50 тисяч московитів. Тому, він вирішив замінити їх білорусами, за них він не відповідає.
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24.01.2022 17:30 Відповісти
***** може покласти стільки кацапів ,скільки йому заманеться . Слід звикати до цієї думки.
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24.01.2022 17:44 Відповісти
некем заменять . беларусам оружия не доверят или они повернут его против лукадрища . преданных янычаров у лукадрища от силы 5000 тысяч и он их на войну не отправит ибо ему нужна надежная охрана в том числе и от его хозяина куйла .
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24.01.2022 19:09 Відповісти
с петухами встает, говорит
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24.01.2022 17:31 Відповісти
і що тобі паскуда американці зробили що ти готуєшся воювати з своїми сусідами... погано бути заручником у психічно хворої людити крєпкій хозяйствєннік кажете ... може ті українці хто в приклад ставив поїде досвіду набратися))) чи бажання пропало
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24.01.2022 17:32 Відповісти
ооо...та да!!! США делать не фиг как только бульбу куда-то там подталкивать...
кукуха тихо едет на фоне старческого маразма и ужаса потерять власть (половина которой уже у *****...такого же переляканого с маниями вяличия и преследования)
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24.01.2022 17:35 Відповісти
Беларусы никогда не будут воевать с украинцами.
Слушать дебилов не надо.
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24.01.2022 17:36 Відповісти
Беларусы ещё не видели стихийно возникших в мешках картошки шахтёров и трактористов.
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24.01.2022 17:39 Відповісти
мне русские знакомые тоже говорят, что войны не хотят, но...их никто не спрашивает
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24.01.2022 17:48 Відповісти
Білорусі не потрібна війна, але Сполучені Штати самостійно і через Польщу та Латвію ************ її до таких дій.

Ага, под жопу сапогом солдата НАТО.
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24.01.2022 17:36 Відповісти
Кукуха у бульбафюрера явно не на месте ...
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24.01.2022 17:36 Відповісти
Бульбонов "подталкивают к войне"?! То есть они вынуждены будут начать войну?!!! Окончательно умом тронулся самозванец...
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24.01.2022 17:37 Відповісти
Давай,комісований,оголошуй війну Америці!
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24.01.2022 17:40 Відповісти
Оце агронома понесло!
Менторський тон.... А як ще з таким людожером розмовляти, який протизаконно призначив себе прижеттевим царем Білорусі?
Давай, Сашко, відправ кораблі з збройними силами Білорусі до США -повоюй з півхвилини...
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24.01.2022 17:43 Відповісти
-Американцы подталкивают нас к войне..
-Простите,не нас,а вас...
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24.01.2022 17:44 Відповісти
во таракан дає, пробило його на "русский мир"
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24.01.2022 17:44 Відповісти
Хех, а ви не *************. ************ їх, бач))
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24.01.2022 17:46 Відповісти
Час чаушеску наближається в Білорусі та кацапії.
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24.01.2022 17:46 Відповісти
лукаш, не ведись!
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24.01.2022 17:48 Відповісти
Ми вміємо воювати...З беззбройними протестантами?
Дай Колі автомат. Хай застрелиться.
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24.01.2022 17:49 Відповісти
WorldOnAlert


@worldonalert

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https://twitter.com/worldonalert/status/1485639003030306820 8 мин



Lukashenko has announced an extraordinary session of parliament of Belarus on January 27. Watch out, Ukraine.

Лукашенко объявил о проведении внеочередного заседания парламента Беларуси на 27 января. Осторожно, Украина.
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24.01.2022 17:52 Відповісти
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24.01.2022 17:56 Відповісти
Мда... українцям, балтійським країнам і Польщі "пощастило" з сусідами....)))
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24.01.2022 17:57 Відповісти
Білоруський народ не зміг подолати упиря. Тепер упирь буде пити кров. А як би було тоді з півтисячі білорусів, підготованих до бойових зіткнень, то вже того лукашенку би забули. Чому білоруси не їхали добровольцями на донбас захищати Україну? Бо Україна в 2014 році не надала жодних гарантій таким людям.
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24.01.2022 17:59 Відповісти
Паталогічного вбивцю й садиста, хтось **********?
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24.01.2022 18:00 Відповісти
Якщо США, Велика Британія та Захід бажають за допомогою військових дій боротися з так ретельно вирощеним ними ж самими Кремлівським режимом, то нехай робляь це на своїй території, або на території самого мордору. Притомні україньці не проти.
Але не варто їм розпочинати Третю Світтову війну на території України
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24.01.2022 18:09 Відповісти
Ти чув про Будапештський меморандум? Якби не цей документ, підписаний США і Великою Британією, то ще не відомо як би вони реагували на атаку росії проти України. А нині вони нам допомагають відбитися від ворога, який вже розпочав з нами війну у 2014 році і досі окупує нашу землю. Якщо Третя Світові і почнеться, то вся вина за неї лягає на росію. А горітиме земля не тільки в Україні і в росії, а можливо і в Білорусі через хворого на всю голову бульбенфюрера. А ти не перекидай вину з хворої голови на здорову щоб виправдати дії Імперії Зла на чолі з міжнародним злочинцем путіним ( міжнародно визнаним ******). Ти вочевидь казачок засланий, та забув на козлячі рога шапку-вушанку одягти.
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24.01.2022 20:59 Відповісти
Вибач, друже, я не спілкуюсь з ідіотами..
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24.01.2022 21:03 Відповісти
Ой не 3/14зди, шлюха убогая...
Член плешивого х@йло-гомункула в твоём анусе тебя подталкивает...
Там ещё мозоли не натёр?
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24.01.2022 18:12 Відповісти
Лукаш і путя це ракова опухоль світу.
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24.01.2022 18:20 Відповісти
Набрид вже цей сраний путінський пес
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24.01.2022 18:27 Відповісти
***** - американцы???
таракан3%, что ты там нюхаешь??? =)
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24.01.2022 18:28 Відповісти
ага, ага. это же мериканцы стаскивают всякий металлолом к границе с Украиной, а также всяких беженцев подталкивают к несанкционированному пересечению границ Польши. таракан окончательно на ихтамнетовский базар стал.
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24.01.2022 18:36 Відповісти
старый иплан! бульбафюрер ватного минирейха, твоя армия после первых обстрелов посыпется как картошка из мешка)) будут перебегать в плен в надежде на светлое будущее)))
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24.01.2022 18:47 Відповісти
Еге ж, рятуйся Табакі! Ідуть рижі собаки, тікай з Шерханом на сєвер.
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24.01.2022 18:50 Відповісти
Американцы ввезли беженцев в Белоруссию, очевидно в бессознательном состояни, а потом направили их в сторону Польши, я правильно понял?😂
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24.01.2022 18:50 Відповісти
************ бульбофюрер підперджує своїм поганим писком пуйлу.
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24.01.2022 18:54 Відповісти
А кто нам лекарь и Европе?Все пишут что самопроизглашённый президент.Мы что границу закрыли или дела с Беларусью прекратили как и весь мир?Нет !Он дел натворил сам на трон зашёл за это должно быть полная блокировка границ и всего что связано с Беларусью.Раньше за такие дела ему бы или башню снесли или разфигачили бы.А сейчас что?Какой то плешевый таракан терроризирует свою страну ,а мир такое позволяет.Получите если терпилы.Хотя по факту Белорусь должна быть полностью заблокирована как по границе так и финансово.
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24.01.2022 19:04 Відповісти
Вот кому точно не нужна война с Украиной, так это колхозному фюреру. Потому, что ему в итоге придется бежать в Ростов, или повесят. Жаль, он этого не понимает, и готовится стать презервативом для использования Путиным.
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24.01.2022 19:04 Відповісти
Бульбафюрер хутинский пуесос
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24.01.2022 19:08 Відповісти
Ну раз тебя так америкосы толкают воевать---так начни! От себя начни. Вот же бздуняра из радгоспа дурко-ватый!
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24.01.2022 19:09 Відповісти
То ти лукА все наплутав, то тебе глисти штовхають або хуʼло кремлівське позаду прилаштувалось - **********. Ну а то якже без цього - сєкс, може навіть любов москальська...
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24.01.2022 19:24 Відповісти
Завидую таракану3%, имбицил и справка есть, официальная ещё с "ссср"! Звиздит хрен знает что и ни какой ответственности, в крайнем случае опять в палату №6 запрут, вместе с ******, сралиным, Гитлером и даже ********...
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24.01.2022 19:26 Відповісти
Смердюча путлерівська морда , досить бульбенити ***** ,ща трохи і тебе будуть обсцикати як Каддафі....
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24.01.2022 19:36 Відповісти
сралина тоже нашли, через 3 дня как сдох, в огромной луже мочи... =)
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24.01.2022 19:40 Відповісти
Дебил усатый не понимает, что его колхоз первым попадёт под раздачу и раздел?
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24.01.2022 19:53 Відповісти
то есть в ответ на санкции сша бульбаш хочет пойти войной, и на нас...
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24.01.2022 20:05 Відповісти
Тирада Лукашенко - это все дешевая лирика. Главный смысл в этой новости в том, что видно русские серьезно рассматривают размещение ЯО в Беларуси, и американцы про это узнали. Янки даром послов не вызывают и нотации не читают.
Еще один очень негативный симптом на фоне всего происходящего...
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24.01.2022 20:08 Відповісти
Лукаш, спитай бурята, як воно в Україну прийти з мечем !
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24.01.2022 20:17 Відповісти
Шлюха і зладник
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24.01.2022 20:41 Відповісти
Нихера не изменилось в исторических параллелях ГЕрмания АВстрия , Россия Беларусь, вот так и живем
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24.01.2022 21:28 Відповісти
Колись і я вважав - що Лука - білоруського народу незалежний лідер ...
Та і довший час він був таким - чи здавався таким ???
А зараз Лукі - порада така - альбо ти посилаєш нах... москалів і співпрацюєш з Україною + Прибалтикою + Польшою ... альбо ти стаєш диктатором стилю східних ханів - у європейській державі - що добром не закінчется
Бо таке є протиприроднє !
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24.01.2022 23:41 Відповісти
психопат - параноик.
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25.01.2022 00:19 Відповісти
А воевать этот ушлепок конечно планитует вместе с лаптеногими против Украины?
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25.01.2022 06:11 Відповісти
 
 