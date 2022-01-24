Американці підштовхують нас до війни, - Лукашенко

Білорусі не потрібна війна, але Сполучені Штати самостійно і через Польщу та Латвію підштовхують її до таких дій.

Про це заявив Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам не треба жодної війни. Але ці ж американці руками поляків, латишів і самі особисто підштовхують нас до цих ось дій. Ми були донором безпеки у регіоні. Нас завжди цінували за це. Навіщо ви нас у 2020 році штовхаєте та робите агресорами? За їхньою термінологією. Навіщо це треба було? А сьогодні вони нам погрожують", - заявив Лукашенко.

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За його словами, близько доби тому до нього довели "загрозливу позицію" Держдепартаменту США.

"Приїхали до наших дипломатів у Нью-Йорку і загрожують нам: та якщо ви дозволите Путіну та Росії, дозволите це, то ми введемо санкції. Якщо ви цю ядерну зброю повернете до Білорусі, буде те й це. Розумієте, менторський якийсь тон щодо Білорусі", - обурився Лукашенко.

Він також додав, що у разі потреби Мінську доведеться захищати кордони країни "так, як належить". "І ми це вміємо робити, ми це зробимо. І я в цьому навіть не сумніваюся", - сказав Лукашенко.

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