Американці підштовхують нас до війни, - Лукашенко
Білорусі не потрібна війна, але Сполучені Штати самостійно і через Польщу та Латвію підштовхують її до таких дій.
Про це заявив Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.
"Нам не треба жодної війни. Але ці ж американці руками поляків, латишів і самі особисто підштовхують нас до цих ось дій. Ми були донором безпеки у регіоні. Нас завжди цінували за це. Навіщо ви нас у 2020 році штовхаєте та робите агресорами? За їхньою термінологією. Навіщо це треба було? А сьогодні вони нам погрожують", - заявив Лукашенко.
За його словами, близько доби тому до нього довели "загрозливу позицію" Держдепартаменту США.
"Приїхали до наших дипломатів у Нью-Йорку і загрожують нам: та якщо ви дозволите Путіну та Росії, дозволите це, то ми введемо санкції. Якщо ви цю ядерну зброю повернете до Білорусі, буде те й це. Розумієте, менторський якийсь тон щодо Білорусі", - обурився Лукашенко.
Він також додав, що у разі потреби Мінську доведеться захищати кордони країни "так, як належить". "І ми це вміємо робити, ми це зробимо. І я в цьому навіть не сумніваюся", - сказав Лукашенко.
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Навіщо ж так. Тут потрібен зміст, а не швидкість і первонахи не котуються
Депутаты парламентов Украины, Бельгии, Эстонии, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Испании, Европарламента и конгрессмены США в совместном заявлении заявили, что введение войск РФ в Беларуси ставят под угрозу безопасность Украины, Польши и Литвы, а также может быть планом будущей оккупации Беларуси. Об этом в Twitter заявила евродепутат, экс-глава МИД Польши Анна Фотыга. https://jz7svy-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/jz7svy.c97.org/ru/news/2022/1/24/452221/
ти, лука, - злодійкуватий кріпак хйла і тягнеш усих "своїх" у кріпацтво, пов"язавши кров"ю...
https://www.facebook.com/dyastrub/posts/4828268633916649?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 1 хв ·
Ця придуркувата особь - лукашенка, якого не можна назвати Білорусом, яке узурпувало владу в нашій братській державі, яке є підстилкою іншого старого кремлівського маразматика - Путіна, зараз робить все для того, щоб вторгнення в Україну розпочалося з території Білорусі…
Друзі-білоруси! Для вас вже давно закінчилися «танці» і «мирна білоруська партизанка»… Вас вбивають, ґвалтують, над вами знущаються… Ви - терпите…
Може, досить?
Тепер вас використає Кремль як провокаторів у війні з Україною… І ви, за путінські інтереси, будете гинути?
Ми, українці, шануємо і любимо білорусів, але якщо удар по нас буде нанесено з вашої території, ми перетворимо ваше «мирне холуйське» життя у пекло…
Якщо буде горіти українська земля, то вогонь протидіі окупаціі України буде палати і в Білорусі, і в Росії.
Зкидайте свого старого пропутінського маразматика!
Інакше буде біда. Ми, украінці, за свою свободу, будемо воювати всіма доцільними методами і засобами… у тому числі, при вторгненні з вашої території, і в Білорусі.
Живє Білорусь!
- и с кем Лукашенко собрался воевать?.. с поляками, Литвой, Латвией, Эстонией?..
- и главное, за что воевать?
Придурок!.. выгони кацапов со своей территории и живи себе мирно и спокойно!
...а помните на выборах 2019-го...если не Порох то путин нападёт...и 73% смеялись...теперь не смешно...а у нас ребёнок у власти...с кротофермой...
Тута типа браты бяляруцкие, ас афанареють от такого какличества)))
Проста математика должна сработать. Я конечно в этом сомневаюсь)))
Аднака, для дурачков бяларуцких, дополнительно сообщаю что, по нормам савецкай армии, на одного вооющего юнита, приходилось 3 (ТРИ) обслуги всех типов. От заправщика и повара, до начальника базы снабжения.
Дальше, включайте математику за 1-й класс и считайте боевой состав.
Боевой опыт, не считайте.
В 2016-м году, венгерские упыри, всполошились, очень серьёзно и до усирачки.
Оказалось, что ДВЕ бригады (без средств усиления) ВС Украины, сильнее ВСЕХ ВС Венгрии.
Разговор шёл про 128 и 24 бригады.
кукуха тихо едет на фоне старческого маразма и ужаса потерять власть (половина которой уже у *****...такого же переляканого с маниями вяличия и преследования)
Слушать дебилов не надо.
Ага, под жопу сапогом солдата НАТО.
Менторський тон.... А як ще з таким людожером розмовляти, який протизаконно призначив себе прижеттевим царем Білорусі?
Давай, Сашко, відправ кораблі з збройними силами Білорусі до США -повоюй з півхвилини...
-Простите,не нас,а вас...
Дай Колі автомат. Хай застрелиться.
@worldonalert
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https://twitter.com/worldonalert/status/1485639003030306820 8 мин
Lukashenko has announced an extraordinary session of parliament of Belarus on January 27. Watch out, Ukraine.
Лукашенко объявил о проведении внеочередного заседания парламента Беларуси на 27 января. Осторожно, Украина.
Але не варто їм розпочинати Третю Світтову війну на території України
Член плешивого х@йло-гомункула в твоём анусе тебя подталкивает...
Там ещё мозоли не натёр?
таракан3%, что ты там нюхаешь??? =)
Еще один очень негативный симптом на фоне всего происходящего...
Та і довший час він був таким - чи здавався таким ???
А зараз Лукі - порада така - альбо ти посилаєш нах... москалів і співпрацюєш з Україною + Прибалтикою + Польшою ... альбо ти стаєш диктатором стилю східних ханів - у європейській державі - що добром не закінчется
Бо таке є протиприроднє !