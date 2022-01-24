Запасы российского газа в украинских и европейских хранилищах – на минимуме, - "Газпром"

В "Газпроме" заявили, что запасы газа в подземных хранилищах Европы находятся на самом низком уровне.

Об этом сообщил российский газовый монополист, сообщает Цензор.НЕТ.

"Заполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях. На 22 января она снизилась до 12,1 млрд куб. м. Это на 44,6% (на 9,7 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году, и на 3,2 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года. А на сегодня запасы в ПХГ Украины "провалились" уже ниже 12 млрд куб. м", - говорится в сообщении.

Меньше, чем в прошлом, объем российского газа и в подземных хранилищах Европы. Там его сейчас на 26% (14,9 млрд кубометров) меньше, чем в прошлом. Из хранилищ уже изъяли 71,8% или 34,3 млрд кубометров газа.

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"С 11 января 2022 года уровень запасов у европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 22 января запасы уже на 1,85 млрд. куб. м меньше минимального показателя на эту дату", - добавили в "Газпроме".