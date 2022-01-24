Запаси російського газу в українських та європейських сховищах - на мінімумі, - "Газпром"
У "Газпромі" заявили, що запаси газу у підземних сховищах Європи перебувають на історично найнижчому рівні.
Про це повідомив російський газовий монополіст, інформує Цензор.НЕТ.
"Заповненість українських ПСГ також перебуває на мінімальних рівнях. На 22 січня вона знизилася до 12,1 млрд. куб. м. Це на 44,6% (на 9,7 млрд куб. м) нижче, ніж минулого року, та на 3,2 млрд куб. м менше, ніж на дату початку закачування у квітні 2021 року. А сьогодні запаси в ПСГ України "провалилися" вже нижче 12 млрд куб. м", - йдеться у повідомленні.
Меншим, ніж торік, є обсяг російського газу і у підземних сховищах Європи. Там його зараз на 26% (14,9 млрд кубометрів) менше, ніж торік. Зі сховищ вже відібрали 71,8% або 34,3 млрд кубометрів газу.
"З 11 січня 2022 року рівень запасів у європейських ПСГ перейшов у область рекордних мінімумів за багаторічний період спостережень. На 22 січня запаси вже на 1,85 млрд. куб. м менше за мінімальний показник на цю дату", - додали у "Газпромі".
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Цікаво, а в ЄС пропишуть нові правила, що якщо не хранят газ - то штрафи у подвійному розміру від ціни на газ.. на цей об'єм газу (наприклад, якщо "недостача" більше ніж на 10%)
П'ЯТНИЦЯ, 24 ВЕРЕСНЯ 2021, 16:01
10787 ПЕРЕГЛЯДІВ
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Найбільше в Німеччині та ЄС газосховище Rehden, яке належить "Газпрому", заповнене лише на 5%, середній рівень у ЄС - 71%.
,як хочуть так і крутять
а потом пришел главзебил и его слуги и разом всё похерили...
может пу через козыря передал шифровку для зе - дороги важнее газу, действуй, наполеон
@zloy_odessit
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https://twitter.com/zloy_odessit/status/1485593522493345794 2 ч
Чёрный понедельник российского фондового рынка? Только с сегодняшнего утра потери российских компаний уже превысили $150 млрд! При этом Путин ещё даже не собрал достаточную группировку у наших границ, чтобы более-менее эффективно воевать. Для этого ему ещё нужно не менее месяца
Потерпевшая в деле об изнасиловании сама виновата, т.к. одела мини юбку и тем самым "подталкивала" ...
Ну так , а кому дєнюжка не нада? Даже Катару з СШАми нада.
як би ті 73% на своїй, ****, шкурі попробували велич янелоха.
як би померзли самі, зозморозили опалення, відморозили щось,
то може не було б на сьогодня 18% підтримки цеї уйоб...шної шобли.
"А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо!" (с)
В общем, в пане выработки электроэнергии все пройдет стабильно. В плане выработки тепла - перейдут на мазут и уголь, если с газом будет совсем плохо. Конца света не наступит.
Мазут доставляется морем из любой точки мира, но не в любую точку мира. Турция запрещает проход через проливы танкеров более 30 тыс. тонн водоизмещением, а много ты натаскаешь детскими игрушками по 10 тыс.тонн того мазута? Посмотри, сколько его нужно в месяц обычной ТЭЦ, и прослезись. По факту, мы не можем его импортировать в хороших объемах, железнодорожными составами ни откуда, кроме Мордора и его прихлебателей из Бульбостану. Потому что у нас есть пункты перевалки мазута с европейской колеи на нашу, но их производительность ничтожна по сравнению с тем, что реально надо.
А газ, чтобы добыча росла, надо не мантры читать, мол "добыча газа, расти!" и она начнет расти, а вкладывать в эту добычу газа сотни миллиардов, но мы же самые умные, мы их вместо этого пустили на "Велике крадiвництво" и типа закатали в асфальт, чтобы, когда этот асфальт весной сойдет со снегом, была возможность закатать их туда ещё раз. И не раз.
По расходу мазута - для одного блока мощностью 250 МВт по электрике будет порядка 1380 т/сут - это порядка 15-16 вагонов-цистерн, что не есть чем то космическим. Мазут можно получать минимум с 5 разных направлений, как по морю, так и по жд из Европы, и мазутопроводами из-за поребрика.
Они этим хвастаются, или гордятся?
2.У "Газпромі" заявили, що запаси газу у підземних сховищах Європи перебувають на історично найнижчому рівні.
ЗАУВАЖТЕ-П.2 ДЕМАГОГІЯ.
ТЕ ЩО РОСІЙСЬКОГО ГАЗУ МАЛО В ЄВРОПЕЙСЬКИХ СХОВИЩАХ НЕ ОЗНАЧАЄ ЩО ЙОГО МАЛО.
"З 11 січня 2022 року рівень запасів у європейських ПСГ перейшов у область рекордних мінімумів за багаторічний період спостережень. На 22 січня запаси вже на 1,85 млрд. куб. м менше за мінімальний показник на цю дату",
десяток катарських танкерів з ЗПГ- і проблема знята )
«Вместимость одного танкера СПГ составляет в среднем до 200 тыс. кубометров. ЗРІДЖЕНОГО.
Запаси російського газу в українських та європейських сховищах - на мінімумі, - "Газпром..."
Що це за "запаси російського газу в українських сховищах"?
Сейчас они шантажируют Европу: отдайте нам Украину или отключим газ!
Посмотрим, дрогнет ли Европа.