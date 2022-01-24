Запаси російського газу в українських та європейських сховищах - на мінімумі, - "Газпром..."

У "Газпромі" заявили, що запаси газу у підземних сховищах Європи перебувають на історично найнижчому рівні.

Про це повідомив російський газовий монополіст, інформує Цензор.НЕТ.

"Заповненість українських ПСГ також перебуває на мінімальних рівнях. На 22 січня вона знизилася до 12,1 млрд. куб. м. Це на 44,6% (на 9,7 млрд куб. м) нижче, ніж минулого року, та на 3,2 млрд куб. м менше, ніж на дату початку закачування у квітні 2021 року. А сьогодні запаси в ПСГ України "провалилися" вже нижче 12 млрд куб. м", - йдеться у повідомленні.

Меншим, ніж торік, є обсяг російського газу і у підземних сховищах Європи. Там його зараз на 26% (14,9 млрд кубометрів) менше, ніж торік. Зі сховищ вже відібрали 71,8% або 34,3 млрд кубометрів газу.

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"З 11 січня 2022 року рівень запасів у європейських ПСГ перейшов у область рекордних мінімумів за багаторічний період спостережень. На 22 січня запаси вже на 1,85 млрд. куб. м менше за мінімальний показник на цю дату", - додали у "Газпромі".