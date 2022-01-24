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Запаси російського газу в українських та європейських сховищах - на мінімумі, - "Газпром"

Запаси російського газу в українських та європейських сховищах - на мінімумі, -

У "Газпромі" заявили, що запаси газу у підземних сховищах Європи перебувають на історично найнижчому рівні.

Про це повідомив російський газовий монополіст, інформує Цензор.НЕТ.

"Заповненість українських ПСГ також перебуває на мінімальних рівнях. На 22 січня вона знизилася до 12,1 млрд. куб. м. Це на 44,6% (на 9,7 млрд куб. м) нижче, ніж минулого року, та на 3,2 млрд куб. м менше, ніж на дату початку закачування у квітні 2021 року. А сьогодні запаси в ПСГ України "провалилися" вже нижче 12 млрд куб. м", - йдеться у повідомленні.

Меншим, ніж торік, є обсяг російського газу і у підземних сховищах Європи. Там його зараз на 26% (14,9 млрд кубометрів) менше, ніж торік. Зі сховищ вже відібрали 71,8% або 34,3 млрд кубометрів газу.

Читайте: Молдова запровадила надзвичайний стан через погрози з боку "Газпрому" щодо припинення постачання газу

"З 11 січня 2022 року рівень запасів у європейських ПСГ перейшов у область рекордних мінімумів за багаторічний період спостережень. На 22 січня запаси вже на 1,85 млрд. куб. м менше за мінімальний показник на цю дату", - додали у "Газпромі".

Автор: 

газ (10477) Газпром (3393) росія (65800)


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Александр Коваленко


@zloy_odessit

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Чёрный понедельник российского фондового рынка? Только с сегодняшнего утра потери российских компаний уже превысили $150 млрд! При этом Путин ещё даже не собрал достаточную группировку у наших границ, чтобы более-менее эффективно воевать. Для этого ему ещё нужно не менее месяца
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24.01.2022 17:02
+26
Ябучая бензоколонка
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24.01.2022 16:57
+15
Сподіваюся, відтепер там не буде зовсім газу мокшанського походження, усі мають порозумнішати й відмовиитися від нього.
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24.01.2022 16:59
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ой,а кто это сделал? прёмгазу не интересно?
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24.01.2022 16:56 Відповісти
Натякають що треба запускати Північний потік 2. Ну, ну.
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24.01.2022 17:10 Відповісти
кацапи з прошлої весни брали в аренду об'єми в газохранилищах по всій Європі та НЕ закачували туди газ..
ось й виник дефіціт
Цікаво, а в ЄС пропишуть нові правила, що якщо не хранят газ - то штрафи у подвійному розміру від ціни на газ.. на цей об'єм газу (наприклад, якщо "недостача" більше ніж на 10%)
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24.01.2022 17:15 Відповісти
Найбільше газосховище у ЄС заповнено на 5% - належить Газпрому
П'ЯТНИЦЯ, 24 ВЕРЕСНЯ 2021, 16:01

10787 ПЕРЕГЛЯДІВ





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Найбільше в Німеччині та ЄС газосховище Rehden, яке належить "Газпрому", заповнене лише на 5%, середній рівень у ЄС - 71%.

,як хочуть так і крутять
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24.01.2022 18:38 Відповісти
В европейців буде гарний шанс забрати в газпрому всі їхні газосховища ..Нічого не поробиш...Санкції...
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24.01.2022 19:52 Відповісти
Ябучая бензоколонка
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24.01.2022 16:57 Відповісти
ПХ
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24.01.2022 16:58 Відповісти
Сподіваюся, відтепер там не буде зовсім газу мокшанського походження, усі мають порозумнішати й відмовиитися від нього.
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24.01.2022 16:59 Відповісти
Всім треба брати приклад з нас і купляти газ в Словаччині.
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24.01.2022 17:08 Відповісти
Сказать то что хотел?)
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24.01.2022 17:13 Відповісти
Похвастаться …
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24.01.2022 17:40 Відповісти
зебил помнит времена, когда Нафтогаз крепко держал за яйца газпрём! Собирался вытрусить ему душу и все бабки за нарушения транзита и формулы стоимости газа....
а потом пришел главзебил и его слуги и разом всё похерили...
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24.01.2022 17:17 Відповісти
Коксоклоуна ще довго будемо згадувати і матюкатися при цьому.
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24.01.2022 19:54 Відповісти
значит пора отказываться
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24.01.2022 16:59 Відповісти
Ну, звісно, до цього становища не міг не прикластися Найвеличнійший. Стирив гроші у Нафтогазу на Велике крадівництво
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24.01.2022 17:01 Відповісти
Саме Петро Олексійович,може здолати газову кризу.Тому звільнити Медведчука головна політична прерогатива партії ЄС.
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24.01.2022 17:16 Відповісти
Хворий?
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24.01.2022 17:48 Відповісти
хто знает.
может пу через козыря передал шифровку для зе - дороги важнее газу, действуй, наполеон
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24.01.2022 17:27 Відповісти
Та не дороги, а закупівля бітуму у Лукашенка!
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24.01.2022 17:31 Відповісти
Какой вывод из этого сделает Европа?
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24.01.2022 17:02 Відповісти
Газпром хотел сказать, что теперь в расее денех нет, но вы держитесь.
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24.01.2022 17:02 Відповісти
Александр Коваленко


@zloy_odessit

·
https://twitter.com/zloy_odessit/status/1485593522493345794 2 ч



Чёрный понедельник российского фондового рынка? Только с сегодняшнего утра потери российских компаний уже превысили $150 млрд! При этом Путин ещё даже не собрал достаточную группировку у наших границ, чтобы более-менее эффективно воевать. Для этого ему ещё нужно не менее месяца
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24.01.2022 17:02 Відповісти
Акции это казино. Компании вобще ничего не теряют, теряют спекулянты которые играют на бирде интрадей. Я вот купил акции Exxon Mobil, сначала они выросли, сегодня упали на 3%, но у меня это долгосрочная инвестиция, ближайшие 30 лет цена на нефть будет расти, как и цена акции, сейчас она 72 доллара, а через 10 лет будет 90$ или выше плюс ежегодная выплата дивидентов.
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24.01.2022 18:54 Відповісти
Знакомая песня:
Потерпевшая в деле об изнасиловании сама виновата, т.к. одела мини юбку и тем самым "подталкивала" ...
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24.01.2022 17:04 Відповісти
А зелені уроди говорять ---все під конролем і газу достатньо.
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24.01.2022 17:09 Відповісти
З чого б це у ''газпрома'' така крайня озабочєнность? Шо дєнюжка сильно нада?
Ну так , а кому дєнюжка не нада? Даже Катару з СШАми нада.
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24.01.2022 17:15 Відповісти
Угу, поэтому и Катар, и США посмотрели вокруг и тоже заломили бешеные цены на газ.
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24.01.2022 17:31 Відповісти
Бесплатный газ только в ГУЛАГе
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24.01.2022 22:15 Відповісти
на шашлики зеленському достатньо.
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24.01.2022 17:16 Відповісти
Все игнорят российский газ. Даже я пользуюсь электроплитой.
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24.01.2022 17:19 Відповісти
Зєля Лузер - він Фартовий у дебілів, шо його, сцикуна, обрали..(
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24.01.2022 17:19 Відповісти
так казати не можна, але.....
як би ті 73% на своїй, ****, шкурі попробували велич янелоха.
як би померзли самі, зозморозили опалення, відморозили щось,
то може не було б на сьогодня 18% підтримки цеї уйоб...шної шобли.
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24.01.2022 17:19 Відповісти
при такій ціні вже вігідніше в вітряк дути вийшло мабуть
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24.01.2022 17:20 Відповісти
В Германии 40% электроэнергии стабильно вырабатывается возобновляемыми источниками. Но, природа она такая, иногда бывает пасмурно и безветренно. И тогда нужно что-то более предсказуемое. С подачи зеленых АЭС закрываются, от угля решено отказаться. Остается только газ, и бег по граблям, кацапы то в курсе, что им нет альтернативы.
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24.01.2022 17:26 Відповісти
так я про це і кажу, що дешевше найняти вже росіян дути у вітряки ніж газ купувати зараз у них
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24.01.2022 17:45 Відповісти
Ну Європа перейшла на Норвежський, плюс америкоси таскають через океан активно паливо, а ми зігріємося горящіми пєрдаками сусідів, у яких палає вже тут і зараз шо їх бряцання нікого не налякало
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24.01.2022 17:25 Відповісти
Поставки сжиженного газа из США в Европу стабильно падают из-за того, что экспортировать его в Японию и Тайвань выгоднее для американских производителей, там цены ещё выше и туда его удобнее доставлять. Ничего личного, только бизнес. Кацапы просто воспользовались возникшей ситуацией в своих целях.
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24.01.2022 17:34 Відповісти
В Україні свого газу достатньо, розуму в керівників не достатньо.
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24.01.2022 17:35 Відповісти
Может газа и достаточно, но его ещё надо добыть. А это небыстрый и недешевый процесс. Те скважины, которые уже работают, иссякают и с них добывается всё меньше и меньше газа. Надо регулярно заниматься геологоразведкой, бурением опытных и промышленных скважин. Это долго и дорого, государство этим заниматься не в состоянии. А частники боятся вкладывать деньги в то, что может отбиться, а может и не отбиться в будущем, потому что прийдет к власти очередная Тимошенко и захочет опять регулировать цену на газ (где-то в районе одной копейки за куб). Полный цикл от начала геологоразведки до получения промышленного газа больше пяти лет, а у нас это немыслимо большой срок, за который в стране меняется всё, все правила игры. Играть в эту игру ни у кого нет никакого желания. Срубить бабла по быстрому с уже работающей скважины - тут целая очередь из бабушек Шуфрича. Но этого газа нам точно не хватит.
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24.01.2022 17:50 Відповісти
Що цікаво, що розвідка ведеться, газ знаходять, і якщо перспективне, то не починають готуватися до видобутку, як мало би бути, а скважини консервують, на майбутнє, і так вже доволі довго. Тобто газ готують не для українців, а тих хто потім прийде на їх землю.
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24.01.2022 18:20 Відповісти
Ты путаешь опытные скажины, которые бурятся только для того, чтобы подтвердить, что на нужной глубине вообще есть хоть какой-то газ, и промышленные. Это два разных вида бурения, делаются разным оборудованием, разными людьми и за разные деньги. Опытные скважины действительно обычно консервируют. А раньше, в советское время, возле опытной скважины стояла труба, из которой горел факел, и тысячи таких скажин грели и освещали Сибирь
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24.01.2022 18:56 Відповісти
Тикати не знайомій людині не треба, ведіть себе адекватно. Повторюю, що якщо за державні кошти знаходять перспективне родовище, то його зараз консервують, далі робіт по його освоєнню не роблять. І шукають наступні. Бувають виключення, коли комусь з олігархів дуже вигідно пустити цей газ на свій завод, то родовище за якісь відкати владі, а фактично безцінь, переходить йому і починається видобуток. Стосовно дослідних свердловин не треба мені розповідати, в мене родичі є в Полтавській СРСР, там таких факелів при СРСР було повно, надивився. Навіть тоді було шкода, що стільки добра згорає без користі, хоча гарне видовище, особливо вночі. А один родич якраз працював на них в Сибіру, бо дуже добре платили, 1000 радянських рублів за два тижні, два тижні відпочинок. Внаслідок такої політики за останні роки добич газу впала на кілька мільярдів в рік. Хоч, як мені казали, що можна добувати багато і довго, і що газу би вистачило і для населення і для промисловості, і навіть, на продаж в Європу. Лише з Шебелинки та Дашави усьому СРСР в свій час на десятки років вистачало газу. А зараз є нові технології, котрі дають можливість і як легше знаходити так і добувати там, де раніше було технічно неможливо.
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25.01.2022 04:16 Відповісти
Ще один свепропальщик, ми вс помремо. Не переймайся, все буде в Україні добре.
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25.01.2022 09:36 Відповісти
Все буде добре, коли ми перестанемо ховати голову в пісок і почнемо визнавати, що в державі накопичуються проблеми, які просто нема кому вирішувати. Банально немає людей, які про це думають та пропонують хоч якісь методи вирішення цих проблем. Управління державою паралізоване бездарами та підлабузниками, нездатними ні на що.

"А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо!" (с)
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25.01.2022 13:27 Відповісти
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24.01.2022 17:29 Відповісти
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24.01.2022 17:31 Відповісти
Сергію,дякую, що вперто тягнеш за вуха українців в демократію,ще з часів Гонгадзе
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24.01.2022 21:01 Відповісти
Даже Гордон сказал что твой Сирожа ********!
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24.01.2022 22:19 Відповісти
Украина может вообще отказаться от поставок газа с ЕС.Просто перейти на мазут!Абсолютно все котельные централизованного отопления могут использовать мазут вместо газа!!!Просто нас обманывают,что Украине нужен российский газ!Это РФ нужно хоть куда-то давать свой газ!И дядям с Нефтегаза нужно купить через свою фирму - прослойку российский газ с ЕС ,а затем втюхнуть украинским потребителям!Они на этом зарабатывают миллиарды!А перейти Украине на мазут и ни одного куба газа не придётся покупать у России.Сейчас уголь стоит 200$ тонна на внешних рынках.Значит добывать уголь в Украине теперь рентабельно!Мазут + уголь собственной добычи + газ собственной добычи и Украина сможет полностью отказаться от закупок российского газа через ЕС.Мусоросжигающие заводы могут обеспечить до 30% теплом в зимний период!Мусор обеспечит до 30 % теплом дома ,которые подключены к централизованному отоплению.Нужно просто строить мусоросжигающие заводы и все!А мусора у нас,слава богу,очень много!Должна быть программа энергонезависимости Украины!Строить те же АЭС и новые атомные энергоблоки!Всем нужна дешевая электроэнергия как бизнесу так и населению!
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24.01.2022 17:32 Відповісти
"а когда Пушистика спросили, почему он не идёт в президенты, он ответил - некогда, таксовать надо " ( из анекдота , кроме имени )
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24.01.2022 18:21 Відповісти
ну так просто строй мусоросжигающие заводы - и всё! что ты тут умничаешь на цензоре?
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24.01.2022 22:22 Відповісти
А де Ви мазут візьмете, розумник?
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25.01.2022 07:06 Відповісти
Nu i chto, skoro budet toljko Katarskij, USA, Norge i sruskogo voooobshe 0 a ne na minimume.
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24.01.2022 17:37 Відповісти
Мазут у нас тоже либо российский, либо белорусский. Уголь остался в ОРДЛО, тот уголь, что в Западной Украине не подходит для наших станций. Там надо другую конструкцию топочного оборудования. Добыча собственного украинского газа падает второй год подряд из-за "очень умной" экономической политики зеленой власти, и будет падать и дальше, потому что это очень инерционный процесс, нельзя увеличить добычу газа по щелчку пальцев.
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24.01.2022 17:39 Відповісти
Ні, навіть при потроху станції переобладнували під вугілля з західних регіонів, а при шмарклі, знову переробили під ОРДЛОвський.
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24.01.2022 18:24 Відповісти
Мазут доставляется морем из любой точки мира. Кроме нефтепродуктопроводов. Уголь не только в Западной Украине, но и в Западном Донбассе - только плати стабильно и добычи будут расти. Газ падает, но нужно развивать добычу и не будет падать.
В общем, в пане выработки электроэнергии все пройдет стабильно. В плане выработки тепла - перейдут на мазут и уголь, если с газом будет совсем плохо. Конца света не наступит.
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24.01.2022 18:49 Відповісти
Сколько ни плати, добыча угля на Донбассе будет только падать. Всё, что было поближе и получше, уже давно выгребли, а таскать за гроши уголь с бедных наклонных пластов с глубины 800 метров - то ещё бесперспективное занятие. В кацапском Кузбассе не просто уголь, антрацит лежит вблизи поверхности горизонтальными слоями по 30-40 метров толщиной, а у нас пласт полтора метра под углом 60-70 градусов, о, ура, погнали добывать. Как ты думаешь, как это сказывается на себестоимости, и могут ли шахты километровой глубины конкурировать с открытыми карьерами?

Мазут доставляется морем из любой точки мира, но не в любую точку мира. Турция запрещает проход через проливы танкеров более 30 тыс. тонн водоизмещением, а много ты натаскаешь детскими игрушками по 10 тыс.тонн того мазута? Посмотри, сколько его нужно в месяц обычной ТЭЦ, и прослезись. По факту, мы не можем его импортировать в хороших объемах, железнодорожными составами ни откуда, кроме Мордора и его прихлебателей из Бульбостану. Потому что у нас есть пункты перевалки мазута с европейской колеи на нашу, но их производительность ничтожна по сравнению с тем, что реально надо.

А газ, чтобы добыча росла, надо не мантры читать, мол "добыча газа, расти!" и она начнет расти, а вкладывать в эту добычу газа сотни миллиардов, но мы же самые умные, мы их вместо этого пустили на "Велике крадiвництво" и типа закатали в асфальт, чтобы, когда этот асфальт весной сойдет со снегом, была возможность закатать их туда ещё раз. И не раз.
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24.01.2022 19:12 Відповісти
Где это у вас углы падения в 60-70 градусов? Насколько я знаю, пласты в Мирнограде, Покровске и окресностях пологие и наклонные 2-10 градусов. Тоже и в Павлоградугле. Крутопадающие, да и то 40-60 градусов остались в районе Горловки и Енакиево. И где вы видите в нашей ситуации конкуренцию с Кузбассом и Экибастузом и другими восточными бассейнами? Мы от них уже давно отрезаны. И проблемы с поставками будут только расти. Так что своя добыча - это гарантия энергобезопасности страны зимой. Тут без вариантов еще лет на 15 минимум.
По расходу мазута - для одного блока мощностью 250 МВт по электрике будет порядка 1380 т/сут - это порядка 15-16 вагонов-цистерн, что не есть чем то космическим. Мазут можно получать минимум с 5 разных направлений, как по морю, так и по жд из Европы, и мазутопроводами из-за поребрика.
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24.01.2022 19:38 Відповісти
"Койоте", купувати мазут за поребриком? Це буде енергонезалежність?
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25.01.2022 07:25 Відповісти
Вы вникать в суть не? В кризисной ситуации придется брать из всех доступных источников. И уж кацапская труба проходит по нашей территории и она не пуста, то почему не взять? А вообще, мазут это резервное топливо -на две три недели не больше.
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25.01.2022 11:00 Відповісти
Якщо красти, то путлєр введе війська
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26.01.2022 16:51 Відповісти
Почему красти? У наших компаний официальные договора на прокачку и откачку.
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26.01.2022 17:01 Відповісти
"В "Газпроме" заявили, что запасы газа в подземных хранилищах Европы находятся на самом низком уровне".

Они этим хвастаются, или гордятся?
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24.01.2022 17:40 Відповісти
ЗЛОРАДСТВУЮТЬ
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24.01.2022 19:46 Відповісти
они это устроили
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24.01.2022 22:26 Відповісти
Кто бы сомневался!
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24.01.2022 22:41 Відповісти
Це що,українські газосховища вже не українські а Европейські?
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24.01.2022 17:45 Відповісти
Держу в заложниках российских бюджетников. Но они то и рады. Пусть мол царь им там всем пакажет. Они достойны большего. Достойны блокадного Ленинградского пайка в 125 грамм хлеба! Пусть повторят как деды!
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24.01.2022 17:51 Відповісти
Все завдяки німецькому потоку.
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24.01.2022 18:11 Відповісти
шоб ви луснули там від свого газу, "братушки" хрінові...
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24.01.2022 18:15 Відповісти
1.Запаси російського газу в українських та європейських сховищах - на мінімумі, - "Газпром"

2.У "Газпромі" заявили, що запаси газу у підземних сховищах Європи перебувають на історично найнижчому рівні.

ЗАУВАЖТЕ-П.2 ДЕМАГОГІЯ.
ТЕ ЩО РОСІЙСЬКОГО ГАЗУ МАЛО В ЄВРОПЕЙСЬКИХ СХОВИЩАХ НЕ ОЗНАЧАЄ ЩО ЙОГО МАЛО.
"З 11 січня 2022 року рівень запасів у європейських ПСГ перейшов у область рекордних мінімумів за багаторічний період спостережень. На 22 січня запаси вже на 1,85 млрд. куб. м менше за мінімальний показник на цю дату",
десяток катарських танкерів з ЗПГ- і проблема знята )
«Вместимость одного танкера СПГ составляет в среднем до 200 тыс. кубометров. ЗРІДЖЕНОГО.
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24.01.2022 19:05 Відповісти
Ну не знаю , батареї гарячі як вогонь , в квартирі + 24⁰С . Тож заморочуватись не варто .
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24.01.2022 19:11 Відповісти
У селі моєї рідні, все переробили газові пічки, на дрова, через що вже посадок навколо не залишилося, рубають аж гай шумить. Посадки меліораційні, при Сталіні садили (не в тюрму))), Раніше я туди за грибами ходив, зараз одні пеньки
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24.01.2022 19:50 Відповісти
Далеко тебе наверное из Канады ходить за грибами в украинские посадки, которые сралин насрал?
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24.01.2022 23:30 Відповісти
Далеко
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25.01.2022 05:11 Відповісти
Що це за козломорд ********** тут появився?
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25.01.2022 23:47 Відповісти
Весною падли будуть припрошувати щоб той газ брали по 50долл але буде ембарго.Формула газ в обмін на їжу.
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24.01.2022 20:06 Відповісти
Росія закуповує щороку 90% насіння для сівби за кордоном бо своє низької якості.При ембарго голод якраз реальний.Що посієш-те пожнеш. По газу -кризу Росія завжди провокує зимою коли потреба є опалення.Літом хватає зрідженого .
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25.01.2022 20:52 Відповісти
"
Запаси російського газу в українських та європейських сховищах - на мінімумі, - "Газпром..."

Що це за "запаси російського газу в українських сховищах"?
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24.01.2022 22:59 Відповісти
это хорошо.
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25.01.2022 00:44 Відповісти
Что и требовалось доказать. Россия с помощью газа будет шантажировать Европу всегда, когда будет иметь необходимость в этом и возможность.
Сейчас они шантажируют Европу: отдайте нам Украину или отключим газ!
Посмотрим, дрогнет ли Европа.
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25.01.2022 06:36 Відповісти
А нам что их гребаный газ - они же его продают в Европу, вот пускай и думают по сховыща дебилы
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25.01.2022 20:33 Відповісти
Я б тебе косорилий повісив без суду і слідства.
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25.01.2022 23:49 Відповісти
 
 