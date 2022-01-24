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Порошенко не будет давать показаний следствию, - адвокаты

Порошенко не будет давать показаний следствию, - адвокаты

Адвокаты пятого президента Украины, лидера "ЕС" Петра Порошенко заявляют, что он не будет давать показаний следствию по угольному делу.

Об этом защитник Порошенко Илья Новиков заявил на брифинге в Киеве в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Порошенко уже дал показания в июне прошлого года по этому делу. И от любого сотрудничества со следствием в дальнейшем мы намерены отказаться… То есть показаний, по сути, и не будет. И дальше у нас нет намерений, и мы не советуем Петру Порошенко участвовать в любых допросах, следственных действиях, если не будет законно установленного заранее времени", – сказал Новиков.

Он объяснил: если дело не может расследоваться в отсутствие показаний подозреваемого, то "это не следствие, а что-то несерьезное".

Адвокат Игорь Головань добавил, что отказ от дачи показаний – это право, давать показания по делу не является обязанностью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Перекрестный допрос Порошенко и Медведчука в ГБР намечен на 25 января, - адвокат Новиков

Защитники Порошенко обратили внимание на то, что вызовы на следственные действия должны быть, по меньшей мере, за три дня до даты проведения следственных действий.

допрос (1373) Новиков (251) Порошенко Петр (19614) Головань Игорь (116)


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Топ комментарии
+74
Помнится Порох концерты перед сепарами в Горловке давал и от повесток бегал....или то не Порох был?....
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24.01.2022 18:25
+51
Сразу как Зеленский даст показания по вагнеровцам
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24.01.2022 18:22
+40

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24.01.2022 18:20
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А за часів 5го народ розбагатів, пив каву в Відні, пррокурор садив негідників, ... Молочньіе реки, кисельньіе берега.
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24.01.2022 19:06 Ответить
ну вы ведь всё исправили? правда?
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25.01.2022 09:32 Ответить
И это правильно. Зеленые дебилы не понимают, что это их клоун везде сует свой нос, в нарушении Конституции. Если есть вопросы по углю, так они должны быть заданы премьеру. Точно также как были вопросы по газовому соглашению к Тимошенко, а не к Ющенко. Просто "Стаду недоразвитых" на это плевать
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24.01.2022 18:42 Ответить
по угольному делу/ В Україні працює 12 ТЕС, з них 5 використовують антрацит .Після семи років від початку війни на Донбасі практично весь дефіцитний антрацит Україна постачає з РФ. Під виглядом російського вугілля частина антрациту постачається з окупованих районів Донбасу шляхом підміни митних документів. -15 лютого 2021. Дефіцитне вугілля: як Росія стала монопольним постачальником антрациту в Україну.
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24.01.2022 18:42 Ответить
все правильно, нечего участвовать в этом фарсе и провокации. пусть "95 квартал" ищет себе других актеров для участия в этом дешевого шоу.
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24.01.2022 18:45 Ответить
Ожидаемо. Что он может сказать? «Так надо было»? Ну это для порохоботов норм аргумент. Для следствия любые показания= признание вины. Ведь факт поставок на столько очевиден, что отрицать его глупо.
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24.01.2022 18:49 Ответить
тогда к чему клоунада? Выходи из интернета и сиди в темноте - ядерное толево тоже из России
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24.01.2022 18:53 Ответить
"Настолько" пишемо разом. Вивчить хоч власну мову! І так - постачання вугілля було. Але ще ДО початку постачання Порох давав пресконференцію, де пояснював, як, кому і чому будуть перераховані гроші за УКРАЇНСЬКЕ вугілля!
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24.01.2022 19:22 Ответить
Да-да. Именно об этом я и написал. Так надо было! Поэтому сейчас Петру разумнее молчать.
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24.01.2022 19:43 Ответить
Сборище "истинных" украинцев - просто стыдно.
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24.01.2022 18:49 Ответить
"он не будет давать показаний следствию по угольному делу"___________ну как же так? он же "ни в чём не виноват", ему ж "нечего скрывать" от следователей)))))))))))))))))))
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24.01.2022 18:49 Ответить
именно поэтому!
Умному достаточно раз сказать и он понял, если тупые "следаки" с первого раза не понимают, то пусть запись летнего допроса себе прокручивают сколько хотят, Порох из-за их тупости или их продажности зебильные хотелки выполнять НЕ ОБЯЗАН))) Смиритесь, убогие тролли.
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25.01.2022 01:02 Ответить
А зачем его показания следакам? Ведь они "имеют все доказательства" шо он виноват Так и вперёд, в суд. Или страшно?
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25.01.2022 09:38 Ответить
Все у поців повторюється. Зашаруділи по одній справі і зразу ж триходівка від Єрмака -
1) потрафити фюреру на професійне свято, ось Вам від нас подарунок
2) відволікти плебс від дій рузге - справа медведчука і пороха важливіша.
3) трохи поживитися за рахунок майна через РНБО
А тут випливає - вкрай необхідно обмежити діяльність Пороха за кордоном , і, що не дає спати Бубі і Бобі -кейс Руді Джуліані, особливо як ФБР захопило архів старого прожженого шантажиста, кинути саму справу Пороха на шальки богині правосуддя в Америці - поторгуватись справою Пороха. Однак там відповідають -торг тут "неуместен.

І зелені довели за два роки - что они не делали, не идут дела, Видно в понедельник их мама родила. Дети понедельника.

Совпадение ! Таки да
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24.01.2022 18:54 Ответить
Точнее, дети пьяных ночей.)
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24.01.2022 20:17 Ответить
ЗЕ со своими хотелками вместе с ДБР был снова цинично послан под крышку рояля.
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24.01.2022 18:57 Ответить
И правильно делает.

Пороху даже внимание не нужно обращать на этих клоунов зеленых.у них уже рейтинг на дне.
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24.01.2022 18:59 Ответить
когда Порошенко станет 7 ым президентом, все эти ДБР вместе с Зе гнидами будут лахать кто куда.
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24.01.2022 19:03 Ответить
Стане... коли рак свисне. Або стане раком і свисне.
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24.01.2022 20:14 Ответить
Большинство людей его на сегодня не воспринимают так же как и остальных, стране нужны новые лица
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25.01.2022 09:55 Ответить
Треба взять на вооружение.
Адвокат Игорь Головань добавил, что отказ от дачи показаний - это право, давать показания по делу не является обязанностью.
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24.01.2022 19:07 Ответить
Это как с Михо в Грузии.Известный аргумент на вопрос "Почему Михо не судиться в реформированной ним судебной системе Грузии?Можно сегодня задать Пете аналогичной вопрос.Почему Петя не хочет судиться в реформированной ним судебной системе Украины?
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24.01.2022 19:13 Ответить
Простите, а его разве в суд вызывали? Вы шо курите?
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25.01.2022 09:39 Ответить
Это почему не будет давать показаний? Должен во всём признаться
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24.01.2022 19:29 Ответить
Він сьогодні приходив в ДБР. Слідчий десь загубився.

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24.01.2022 19:39 Ответить
63 Конституції України Ніхто не може бути примушений давати показання та пояснення проти себе, членів своєї сім'ї, які можуть бути покладені в основу обвинувачення у вчиненні злочину - таке право закріпила Конституція України у ст. 63, яким досить часто користуються підозрювані, обвинувачені, свідки під час допиту.
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24.01.2022 20:16 Ответить
https://www.facebook.com/Ilya.S.Novikov?__cft__[0]=AZUjj2CaPb3gAcZU77lSNOLA9tCox7RYCXKzgdaJ_rmuCiUgvzQXsprM8XMkC1RibwrI1FwlpBwuYY0PRFd6noTA3sEdFyBcb3eNJDTKhrvvbM9P-c59ZcRvT7PAGef9DVBYBFZP6QcKEGwQ0SZVtJbE&__tn__=-UC%2CP-R Илья Новиков

https://www.facebook.com/Ilya.S.Novikov 2 год ·



Мы сегодня приехали в ДБР по повестке, фото которой распространили телеграм-каналы. Приехали только потому, что понимали, что готовится какая-то провокация на тему "Порошенко не является на допросы".

Повестка, выписанная 24 января на 24 января и так не имела законной силы, по ст. 135 КПК вызывать можно только на четвертые сутки с момента вручения, но следователи ничему не учатся.

Сегодня ДБР уже написали на своем сайте, что якобы Петр Порошенко не сдал загранпаспорта, хотя на самом деле сдал, и у нас есть расписка. Чтобы не давать им повода и заодно зафиксировать, что впредь мы будем требовать от них выполнять закон буквально, мы решили в этот единственный раз приехать и выяснить отношения.
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24.01.2022 19:37 Ответить
И никто к нам не вышел.

Следователя Дзвоника не смогли найти, ни он, ни кто-то другой нас не встречал.

Мы подождали четверть часа и поехали по своим делам.

Когда в следующий раз услышите, что ДБР срочно требует Порошенко на допрос, имейте в виду, что это выглядит так.

https://www.facebook.com/Ilya.S.Novikov/posts/10217508204456792
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24.01.2022 19:38 Ответить
Гэрой!!!! Особенно когда знаешь что все это обыкновенное шоу!!!
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24.01.2022 19:37 Ответить
Это вы о Антоненко счас?
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25.01.2022 09:40 Ответить
все правильно! есть процессуальные нормы) рогатым дбр-м постучали по лбу, причем законно))
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24.01.2022 19:49 Ответить
Зеля с Каламойшей? Я - за
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25.01.2022 09:41 Ответить
Эту туфту мы пройдём. А вот на перекрёстный допрос Вовы Зели-гэть и его подельника Ермака мы посмотрим обязательно!...
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24.01.2022 20:01 Ответить
Одразу видно, що людина не винувата. )
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24.01.2022 20:06 Ответить
Послухати зелену наволоч, то Порох взагалі мав сам прийти в тюрму знайти вільну камеру , сам сісти і зачинитися там. Ну на думку зе-мразі це мало б додати єдності в Україні перед вторгненням Раші і заспокоїло б ситуацію всередені країни. Але він мовляв такий гад що садитися не хоче і цим шкодить Україні.
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24.01.2022 21:22 Ответить
Він буде мовчати як справжній патріот.
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24.01.2022 21:26 Ответить
имея такое бабло- канешна не будет
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24.01.2022 21:34 Ответить
будет молчать , как настоящий партизан и никого не выдаст, за бабло
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24.01.2022 21:35 Ответить
эт да, зе за вагнеровцев ишо и медальку получит
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25.01.2022 09:43 Ответить
нешому бандуристу, пардон писюнисту, разве закон писан??? что членом играть - нарушать и похабить инструмент.., что нарушать уголовно-следственную процессуальность... ему все позволено???
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24.01.2022 21:59 Ответить
Очень грамотное решение и с моральной точки зрения и с юридической.
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24.01.2022 22:24 Ответить
Все правильно, і вам рекомендую таку позицію. Є адвокат- хай він і розмовляє з слідаками. Кожен своїм язиком шиє свою справу.
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24.01.2022 23:41 Ответить
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25.01.2022 01:06 Ответить
Ось і відповідь.
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25.01.2022 10:28 Ответить
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