Порошенко не будет давать показаний следствию, - адвокаты

Адвокаты пятого президента Украины, лидера "ЕС" Петра Порошенко заявляют, что он не будет давать показаний следствию по угольному делу.

Об этом защитник Порошенко Илья Новиков заявил на брифинге в Киеве в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Порошенко уже дал показания в июне прошлого года по этому делу. И от любого сотрудничества со следствием в дальнейшем мы намерены отказаться… То есть показаний, по сути, и не будет. И дальше у нас нет намерений, и мы не советуем Петру Порошенко участвовать в любых допросах, следственных действиях, если не будет законно установленного заранее времени", – сказал Новиков.

Он объяснил: если дело не может расследоваться в отсутствие показаний подозреваемого, то "это не следствие, а что-то несерьезное".

Адвокат Игорь Головань добавил, что отказ от дачи показаний – это право, давать показания по делу не является обязанностью.

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Защитники Порошенко обратили внимание на то, что вызовы на следственные действия должны быть, по меньшей мере, за три дня до даты проведения следственных действий.