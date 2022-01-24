Порошенко не будет давать показаний следствию, - адвокаты
Адвокаты пятого президента Украины, лидера "ЕС" Петра Порошенко заявляют, что он не будет давать показаний следствию по угольному делу.
Об этом защитник Порошенко Илья Новиков заявил на брифинге в Киеве в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Порошенко уже дал показания в июне прошлого года по этому делу. И от любого сотрудничества со следствием в дальнейшем мы намерены отказаться… То есть показаний, по сути, и не будет. И дальше у нас нет намерений, и мы не советуем Петру Порошенко участвовать в любых допросах, следственных действиях, если не будет законно установленного заранее времени", – сказал Новиков.
Он объяснил: если дело не может расследоваться в отсутствие показаний подозреваемого, то "это не следствие, а что-то несерьезное".
Адвокат Игорь Головань добавил, что отказ от дачи показаний – это право, давать показания по делу не является обязанностью.
Защитники Порошенко обратили внимание на то, что вызовы на следственные действия должны быть, по меньшей мере, за три дня до даты проведения следственных действий.
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Умному достаточно раз сказать и он понял, если тупые "следаки" с первого раза не понимают, то пусть запись летнего допроса себе прокручивают сколько хотят, Порох из-за их тупости или их продажности зебильные хотелки выполнять НЕ ОБЯЗАН))) Смиритесь, убогие тролли.
1) потрафити фюреру на професійне свято, ось Вам від нас подарунок
2) відволікти плебс від дій рузге - справа медведчука і пороха важливіша.
3) трохи поживитися за рахунок майна через РНБО
А тут випливає - вкрай необхідно обмежити діяльність Пороха за кордоном , і, що не дає спати Бубі і Бобі -кейс Руді Джуліані, особливо як ФБР захопило архів старого прожженого шантажиста, кинути саму справу Пороха на шальки богині правосуддя в Америці - поторгуватись справою Пороха. Однак там відповідають -торг тут "неуместен.
І зелені довели за два роки - что они не делали, не идут дела, Видно в понедельник их мама родила. Дети понедельника.
Совпадение ! Таки да
Пороху даже внимание не нужно обращать на этих клоунов зеленых.у них уже рейтинг на дне.
Адвокат Игорь Головань добавил, что отказ от дачи показаний - это право, давать показания по делу не является обязанностью.
https://www.facebook.com/Ilya.S.Novikov 2 год ·
Мы сегодня приехали в ДБР по повестке, фото которой распространили телеграм-каналы. Приехали только потому, что понимали, что готовится какая-то провокация на тему "Порошенко не является на допросы".
Повестка, выписанная 24 января на 24 января и так не имела законной силы, по ст. 135 КПК вызывать можно только на четвертые сутки с момента вручения, но следователи ничему не учатся.
Сегодня ДБР уже написали на своем сайте, что якобы Петр Порошенко не сдал загранпаспорта, хотя на самом деле сдал, и у нас есть расписка. Чтобы не давать им повода и заодно зафиксировать, что впредь мы будем требовать от них выполнять закон буквально, мы решили в этот единственный раз приехать и выяснить отношения.
Следователя Дзвоника не смогли найти, ни он, ни кто-то другой нас не встречал.
Мы подождали четверть часа и поехали по своим делам.
Когда в следующий раз услышите, что ДБР срочно требует Порошенко на допрос, имейте в виду, что это выглядит так.
https://www.facebook.com/Ilya.S.Novikov/posts/10217508204456792