Порошенко не даватиме показань слідству, - адвокати

Адвокати п'ятого президента України, лідера "ЄС" Петра Порошенка заявляють, що він не даватиме показань слідству у вугільній справі.

Про це захисник Порошенка Ілля Новіков заявив на брифінгу у Києві у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Порошенко вже дав показання у червні минулого року у цій справі. І від будь-якої співпраці зі слідством надалі ми маємо намір відмовитися… Тобто показань, по суті, і не буде. І надалі у нас немає намірів, і ми не радимо Петру Порошенку брати участь у будь-яких допитах, слідчих діях, якщо не буде законно встановленого заздалегідь часу", - сказав Новіков.

Він пояснив: якщо справа не може розслідуватися за відсутності показань підозрюваного, то "це не слідство, а щось несерйозне".

Адвокат Ігор Головань додав, що відмова від дачі показань - це право, давати показання у справі не є обов'язком.

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Захисники Порошенка звернули увагу на те, що виклики на слідчі дії мають бути щонайменше за три дні до дати проведення слідчих дій.