Порошенко не даватиме показань слідству, - адвокати
Адвокати п'ятого президента України, лідера "ЄС" Петра Порошенка заявляють, що він не даватиме показань слідству у вугільній справі.
Про це захисник Порошенка Ілля Новіков заявив на брифінгу у Києві у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Порошенко вже дав показання у червні минулого року у цій справі. І від будь-якої співпраці зі слідством надалі ми маємо намір відмовитися… Тобто показань, по суті, і не буде. І надалі у нас немає намірів, і ми не радимо Петру Порошенку брати участь у будь-яких допитах, слідчих діях, якщо не буде законно встановленого заздалегідь часу", - сказав Новіков.
Він пояснив: якщо справа не може розслідуватися за відсутності показань підозрюваного, то "це не слідство, а щось несерйозне".
Адвокат Ігор Головань додав, що відмова від дачі показань - це право, давати показання у справі не є обов'язком.
Захисники Порошенка звернули увагу на те, що виклики на слідчі дії мають бути щонайменше за три дні до дати проведення слідчих дій.
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Умному достаточно раз сказать и он понял, если тупые "следаки" с первого раза не понимают, то пусть запись летнего допроса себе прокручивают сколько хотят, Порох из-за их тупости или их продажности зебильные хотелки выполнять НЕ ОБЯЗАН))) Смиритесь, убогие тролли.
1) потрафити фюреру на професійне свято, ось Вам від нас подарунок
2) відволікти плебс від дій рузге - справа медведчука і пороха важливіша.
3) трохи поживитися за рахунок майна через РНБО
А тут випливає - вкрай необхідно обмежити діяльність Пороха за кордоном , і, що не дає спати Бубі і Бобі -кейс Руді Джуліані, особливо як ФБР захопило архів старого прожженого шантажиста, кинути саму справу Пороха на шальки богині правосуддя в Америці - поторгуватись справою Пороха. Однак там відповідають -торг тут "неуместен.
І зелені довели за два роки - что они не делали, не идут дела, Видно в понедельник их мама родила. Дети понедельника.
Совпадение ! Таки да
Пороху даже внимание не нужно обращать на этих клоунов зеленых.у них уже рейтинг на дне.
Адвокат Игорь Головань добавил, что отказ от дачи показаний - это право, давать показания по делу не является обязанностью.
https://www.facebook.com/Ilya.S.Novikov 2 год ·
Мы сегодня приехали в ДБР по повестке, фото которой распространили телеграм-каналы. Приехали только потому, что понимали, что готовится какая-то провокация на тему "Порошенко не является на допросы".
Повестка, выписанная 24 января на 24 января и так не имела законной силы, по ст. 135 КПК вызывать можно только на четвертые сутки с момента вручения, но следователи ничему не учатся.
Сегодня ДБР уже написали на своем сайте, что якобы Петр Порошенко не сдал загранпаспорта, хотя на самом деле сдал, и у нас есть расписка. Чтобы не давать им повода и заодно зафиксировать, что впредь мы будем требовать от них выполнять закон буквально, мы решили в этот единственный раз приехать и выяснить отношения.
Следователя Дзвоника не смогли найти, ни он, ни кто-то другой нас не встречал.
Мы подождали четверть часа и поехали по своим делам.
Когда в следующий раз услышите, что ДБР срочно требует Порошенко на допрос, имейте в виду, что это выглядит так.
https://www.facebook.com/Ilya.S.Novikov/posts/10217508204456792