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Порошенко не даватиме показань слідству, - адвокати

Порошенко не даватиме показань слідству, - адвокати

Адвокати п'ятого президента України, лідера "ЄС" Петра Порошенка заявляють, що він не даватиме показань слідству у вугільній справі.

Про це захисник Порошенка Ілля Новіков заявив на брифінгу у Києві у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Порошенко вже дав показання у червні минулого року у цій справі. І від будь-якої співпраці зі слідством надалі ми маємо намір відмовитися… Тобто показань, по суті, і не буде. І надалі у нас немає намірів, і ми не радимо Петру Порошенку брати участь у будь-яких допитах, слідчих діях, якщо не буде законно встановленого заздалегідь часу", - сказав Новіков.

Він пояснив: якщо справа не може розслідуватися за відсутності показань підозрюваного, то "це не слідство, а щось несерйозне".

Адвокат Ігор Головань додав, що відмова від дачі показань - це право, давати показання у справі не є обов'язком.

Читайте: Перехресний допит Порошенка та Медведчука у ДБР заплановано на 25 січня, - адвокат Новіков

Захисники Порошенка звернули увагу на те, що виклики на слідчі дії мають бути щонайменше за три дні до дати проведення слідчих дій.

Автор: 

допит (696) Новіков (168) Порошенко Петро (15189) Головань Ігор (116)


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Топ коментарі
+74
Помнится Порох концерты перед сепарами в Горловке давал и от повесток бегал....или то не Порох был?....
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24.01.2022 18:25
+51
Сразу как Зеленский даст показания по вагнеровцам
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24.01.2022 18:22
+40

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24.01.2022 18:20
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А за часів 5го народ розбагатів, пив каву в Відні, пррокурор садив негідників, ... Молочньіе реки, кисельньіе берега.
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24.01.2022 19:06 Відповісти
ну вы ведь всё исправили? правда?
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25.01.2022 09:32 Відповісти
И это правильно. Зеленые дебилы не понимают, что это их клоун везде сует свой нос, в нарушении Конституции. Если есть вопросы по углю, так они должны быть заданы премьеру. Точно также как были вопросы по газовому соглашению к Тимошенко, а не к Ющенко. Просто "Стаду недоразвитых" на это плевать
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24.01.2022 18:42 Відповісти
по угольному делу/ В Україні працює 12 ТЕС, з них 5 використовують антрацит .Після семи років від початку війни на Донбасі практично весь дефіцитний антрацит Україна постачає з РФ. Під виглядом російського вугілля частина антрациту постачається з окупованих районів Донбасу шляхом підміни митних документів. -15 лютого 2021. Дефіцитне вугілля: як Росія стала монопольним постачальником антрациту в Україну.
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24.01.2022 18:42 Відповісти
все правильно, нечего участвовать в этом фарсе и провокации. пусть "95 квартал" ищет себе других актеров для участия в этом дешевого шоу.
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24.01.2022 18:45 Відповісти
Ожидаемо. Что он может сказать? «Так надо было»? Ну это для порохоботов норм аргумент. Для следствия любые показания= признание вины. Ведь факт поставок на столько очевиден, что отрицать его глупо.
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24.01.2022 18:49 Відповісти
тогда к чему клоунада? Выходи из интернета и сиди в темноте - ядерное толево тоже из России
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24.01.2022 18:53 Відповісти
"Настолько" пишемо разом. Вивчить хоч власну мову! І так - постачання вугілля було. Але ще ДО початку постачання Порох давав пресконференцію, де пояснював, як, кому і чому будуть перераховані гроші за УКРАЇНСЬКЕ вугілля!
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24.01.2022 19:22 Відповісти
Да-да. Именно об этом я и написал. Так надо было! Поэтому сейчас Петру разумнее молчать.
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24.01.2022 19:43 Відповісти
Сборище "истинных" украинцев - просто стыдно.
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24.01.2022 18:49 Відповісти
"он не будет давать показаний следствию по угольному делу"___________ну как же так? он же "ни в чём не виноват", ему ж "нечего скрывать" от следователей)))))))))))))))))))
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24.01.2022 18:49 Відповісти
именно поэтому!
Умному достаточно раз сказать и он понял, если тупые "следаки" с первого раза не понимают, то пусть запись летнего допроса себе прокручивают сколько хотят, Порох из-за их тупости или их продажности зебильные хотелки выполнять НЕ ОБЯЗАН))) Смиритесь, убогие тролли.
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25.01.2022 01:02 Відповісти
А зачем его показания следакам? Ведь они "имеют все доказательства" шо он виноват Так и вперёд, в суд. Или страшно?
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25.01.2022 09:38 Відповісти
Все у поців повторюється. Зашаруділи по одній справі і зразу ж триходівка від Єрмака -
1) потрафити фюреру на професійне свято, ось Вам від нас подарунок
2) відволікти плебс від дій рузге - справа медведчука і пороха важливіша.
3) трохи поживитися за рахунок майна через РНБО
А тут випливає - вкрай необхідно обмежити діяльність Пороха за кордоном , і, що не дає спати Бубі і Бобі -кейс Руді Джуліані, особливо як ФБР захопило архів старого прожженого шантажиста, кинути саму справу Пороха на шальки богині правосуддя в Америці - поторгуватись справою Пороха. Однак там відповідають -торг тут "неуместен.

І зелені довели за два роки - что они не делали, не идут дела, Видно в понедельник их мама родила. Дети понедельника.

Совпадение ! Таки да
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24.01.2022 18:54 Відповісти
Точнее, дети пьяных ночей.)
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24.01.2022 20:17 Відповісти
ЗЕ со своими хотелками вместе с ДБР был снова цинично послан под крышку рояля.
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24.01.2022 18:57 Відповісти
И правильно делает.

Пороху даже внимание не нужно обращать на этих клоунов зеленых.у них уже рейтинг на дне.
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24.01.2022 18:59 Відповісти
когда Порошенко станет 7 ым президентом, все эти ДБР вместе с Зе гнидами будут лахать кто куда.
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24.01.2022 19:03 Відповісти
Стане... коли рак свисне. Або стане раком і свисне.
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24.01.2022 20:14 Відповісти
Большинство людей его на сегодня не воспринимают так же как и остальных, стране нужны новые лица
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25.01.2022 09:55 Відповісти
Треба взять на вооружение.
Адвокат Игорь Головань добавил, что отказ от дачи показаний - это право, давать показания по делу не является обязанностью.
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24.01.2022 19:07 Відповісти
Это как с Михо в Грузии.Известный аргумент на вопрос "Почему Михо не судиться в реформированной ним судебной системе Грузии?Можно сегодня задать Пете аналогичной вопрос.Почему Петя не хочет судиться в реформированной ним судебной системе Украины?
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24.01.2022 19:13 Відповісти
Простите, а его разве в суд вызывали? Вы шо курите?
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25.01.2022 09:39 Відповісти
Это почему не будет давать показаний? Должен во всём признаться
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24.01.2022 19:29 Відповісти
Він сьогодні приходив в ДБР. Слідчий десь загубився.

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24.01.2022 19:39 Відповісти
63 Конституції України Ніхто не може бути примушений давати показання та пояснення проти себе, членів своєї сім'ї, які можуть бути покладені в основу обвинувачення у вчиненні злочину - таке право закріпила Конституція України у ст. 63, яким досить часто користуються підозрювані, обвинувачені, свідки під час допиту.
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24.01.2022 20:16 Відповісти
https://www.facebook.com/Ilya.S.Novikov?__cft__[0]=AZUjj2CaPb3gAcZU77lSNOLA9tCox7RYCXKzgdaJ_rmuCiUgvzQXsprM8XMkC1RibwrI1FwlpBwuYY0PRFd6noTA3sEdFyBcb3eNJDTKhrvvbM9P-c59ZcRvT7PAGef9DVBYBFZP6QcKEGwQ0SZVtJbE&__tn__=-UC%2CP-R Илья Новиков

https://www.facebook.com/Ilya.S.Novikov 2 год ·



Мы сегодня приехали в ДБР по повестке, фото которой распространили телеграм-каналы. Приехали только потому, что понимали, что готовится какая-то провокация на тему "Порошенко не является на допросы".

Повестка, выписанная 24 января на 24 января и так не имела законной силы, по ст. 135 КПК вызывать можно только на четвертые сутки с момента вручения, но следователи ничему не учатся.

Сегодня ДБР уже написали на своем сайте, что якобы Петр Порошенко не сдал загранпаспорта, хотя на самом деле сдал, и у нас есть расписка. Чтобы не давать им повода и заодно зафиксировать, что впредь мы будем требовать от них выполнять закон буквально, мы решили в этот единственный раз приехать и выяснить отношения.
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24.01.2022 19:37 Відповісти
И никто к нам не вышел.

Следователя Дзвоника не смогли найти, ни он, ни кто-то другой нас не встречал.

Мы подождали четверть часа и поехали по своим делам.

Когда в следующий раз услышите, что ДБР срочно требует Порошенко на допрос, имейте в виду, что это выглядит так.

https://www.facebook.com/Ilya.S.Novikov/posts/10217508204456792
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24.01.2022 19:38 Відповісти
Гэрой!!!! Особенно когда знаешь что все это обыкновенное шоу!!!
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24.01.2022 19:37 Відповісти
Это вы о Антоненко счас?
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25.01.2022 09:40 Відповісти
все правильно! есть процессуальные нормы) рогатым дбр-м постучали по лбу, причем законно))
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24.01.2022 19:49 Відповісти
Зеля с Каламойшей? Я - за
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25.01.2022 09:41 Відповісти
Эту туфту мы пройдём. А вот на перекрёстный допрос Вовы Зели-гэть и его подельника Ермака мы посмотрим обязательно!...
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24.01.2022 20:01 Відповісти
Одразу видно, що людина не винувата. )
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24.01.2022 20:06 Відповісти
Послухати зелену наволоч, то Порох взагалі мав сам прийти в тюрму знайти вільну камеру , сам сісти і зачинитися там. Ну на думку зе-мразі це мало б додати єдності в Україні перед вторгненням Раші і заспокоїло б ситуацію всередені країни. Але він мовляв такий гад що садитися не хоче і цим шкодить Україні.
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24.01.2022 21:22 Відповісти
Він буде мовчати як справжній патріот.
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24.01.2022 21:26 Відповісти
имея такое бабло- канешна не будет
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24.01.2022 21:34 Відповісти
будет молчать , как настоящий партизан и никого не выдаст, за бабло
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24.01.2022 21:35 Відповісти
эт да, зе за вагнеровцев ишо и медальку получит
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25.01.2022 09:43 Відповісти
нешому бандуристу, пардон писюнисту, разве закон писан??? что членом играть - нарушать и похабить инструмент.., что нарушать уголовно-следственную процессуальность... ему все позволено???
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24.01.2022 21:59 Відповісти
Очень грамотное решение и с моральной точки зрения и с юридической.
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24.01.2022 22:24 Відповісти
Все правильно, і вам рекомендую таку позицію. Є адвокат- хай він і розмовляє з слідаками. Кожен своїм язиком шиє свою справу.
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24.01.2022 23:41 Відповісти
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25.01.2022 01:06 Відповісти
Ось і відповідь.
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25.01.2022 10:28 Відповісти
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