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Новости Убийство Шеремета
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Дело Шеремета: Антоненко и Кузьменко оставили под домашним арестом

Дело Шеремета: Антоненко и Кузьменко оставили под домашним арестом

Шевченковский районный суд Киева оставил под ночным домашним арестом подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ходатайство защитника Антоненко об изменении меры пресечения по домашнему аресту на личные обязательства оставить без удовлетворения... Ходатайство защитника... об изменении меры пресечения Кузьменко по домашнему аресту на личные обязательства оставить без удовлетворения...", - говорится в решении суда, объявленном в понедельник.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Следующее заседание состоится 9 февраля в 15.00.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рассмотрение судом дела Шеремета может растянуться на годы, - Дугарь

Шеремет Павел (564) домашний арест (188) мера пресечения (464) Антоненко Андрей (260) Кузьменко Юлия (168)


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Топ комментарии
+25
Зеле-ольгинцы, а где 8000 патриотов, посаженных за решетку Порохом? Они вышли уже ?....
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24.01.2022 18:41
+24
Дело было и есть в зеле, который без суда назвал их убийцами на всю страну
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24.01.2022 18:52
+16
_Да при чём тут извиняться... неспособное... Это сознательно и последовательно действующий против Украины враг!
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24.01.2022 18:56
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Зеле-ольгинцы, а где 8000 патриотов, посаженных за решетку Порохом? Они вышли уже ?....
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24.01.2022 18:41 Ответить
т.е. дело было не в Авакове?
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24.01.2022 18:48 Ответить
Дело было и есть в зеле, который без суда назвал их убийцами на всю страну
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24.01.2022 18:52 Ответить
Оно 🐲🤡отрабатывает своё назначение ,от ФСБ - уничтожение и дискредитация ПАТРИОТОВ И ЛИЧНОГО ВРАГА ПУТЛЕРА - Порошенко
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24.01.2022 20:18 Ответить
Таких чмошников как порошенко пора прекратить вспоминать.
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24.01.2022 21:23 Ответить
Це ж треба зеленому недоробку вибачатися, на що воно не спроможне!!!! Тому страждають не винні люди!!!!!
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24.01.2022 18:52 Ответить
_Да при чём тут извиняться... неспособное... Это сознательно и последовательно действующий против Украины враг!
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24.01.2022 18:56 Ответить
Не надо этого мерзавца оправдывать.
Следствие по делу об убийстве Шеремета, вела именно полиция.
Именно аваков со своим жиртрестом, рассказывали про "неопровержимые улики".
А то что сейчас наш ублюдочный суд продолжает этот безумный фарс, это уже другой вопрос.
Так что, аваков это такое же дерьмо как и зеленский.
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24.01.2022 18:56 Ответить
я не спорю шо дело шили Аваков и полиция.
Но после ухода Аавакова дело никуда не делось, - значит заказчиком фарса был не он. И ушли его скорей всего за то что плохо шил в отличие от главы ГБР, например.
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24.01.2022 19:08 Ответить
То что заказчик не он, это понятно.
Но наказать за этот беспредел, нужно и этого мерзавца.
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24.01.2022 19:10 Ответить
Авакова садить все-равно надо из-за убийства Сашка Музычко.
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24.01.2022 19:20 Ответить
Сашко был бы президентом Украины
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24.01.2022 21:25 Ответить
Всі "стосунки" з судами курує Татаров, спікер Януковича, великий друг Портнова, який повернувся з КАЦАПІЇ одразу після перемоги найвеличнішого Зе-біла!!! Татров, який мав справу за хабар, але успішно "порешали"
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24.01.2022 19:14 Ответить
Угу. без підтримки судів портнова хер би шо у Авакова вийшло. Поржали б судді з "експертів" по-походці тай по-всьому.
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24.01.2022 19:21 Ответить
**** *********** ,Слила справу татарова
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24.01.2022 20:34 Ответить
Вона там лише "шістка"
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24.01.2022 23:31 Ответить
Звенья одной цепи - Кремль +Лукашенко - наказ зеленскому -Аваков исполнител
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24.01.2022 21:26 Ответить
А в кому?Товарісч Саабаков ніувчьомнєвіноуватий?
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24.01.2022 19:14 Ответить
сабаков це маленький мазок в великій картині.
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24.01.2022 19:19 Ответить
Мазок зі сраки.
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24.01.2022 20:09 Ответить
Згадав. Фільм. Де ворог увірвався у село, а затриманий по якійсь господарчій справі голова чи сільради чи колгоспу сидить за замком, і тільки у шпаринку споглядає, що відбувається. Події відбувались у Литві, здається. Мабуть, фільм "Ніхто не хотів вмирати". Щось вам нагадує справа Шеремета?
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24.01.2022 18:54 Ответить
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24.01.2022 18:56 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWoNC97ujZwaS5Y3O0zC7sMw76US3IhbOFZ3eIAbhVev0DfBFYNRWvWAeMjpAxyDeXEy8SEVxwkqAW0gfnFaDpWIeZckpRbOVQMdg2ORmRdXVNQz2bq_X0Z5wf9RrcsjIA&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy 2 год ·



Росія аплодує: Окружний адмінсуд почав процес щодо поновлення повноважень Януковича. Чи позбавить Вовк повноважень Зеленського, який захищає ОАСК від закриття?

Окружний адміністративний суд приняв заяву державного зрадника Віктора Януковича щодо незаконного позбавлення його владних повноважень. Судове засідання призначене на 16 лютого. Таким чином, суд визнав Януковича претендентом на найвищу владу. Хоча Янукович рішенням суду визнаний державним зрадником, він усунутий від влади багатьма законами України, результати підтверждені громадянами України на виборах. Які взагалі підстави спілкуватись з його адвокатами та брати в нього позов?

Це подарунок для російської пропаганди. Тепер Янукович може виступати в РФ та робити спектакль із своєї участі в українському суді. І з його допомогою росіяни можуть прикривати свої агресивні дії.

Хочу нагадати, що вже понад 9 місяців Слуги народу ганебно відмовляються розглянути у Раді невідкладний (!) законопроект про позбавлення повноважень Окружного адміністративного суду. А Офіс президента, у особі Єрмака та Татарова, захищає Вовка від кримінальних справ НАБУ, зберігає за ним повноваження. Очевидно, що Зеленський, в кінці кінців, покриває корупцію ОАСКа.

Невже навіть це знущання не змусить Слуг народу поставити на голосування законопроект про позбавлення повноважень ОАСКу?
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24.01.2022 18:56 Ответить
А палачей концлагеря Изоляция ЗЕ власть поотпускала во Францию. И мэры сепаратисты снова идут на выборы. Интересно что скажут "патриеты" голосовавшие за рыгов в ЗЕленой шкуре?
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24.01.2022 19:03 Ответить
Це якийсь треш... Зпочатку більш ніж 1,5 роки тримати БЕЗ ЖОДНОГО ДОКАЗУ людей у в'язниці !!! Тепер - ще рік тримати їх вдома!!! Зеля - сцикло!
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24.01.2022 19:11 Ответить
Зеля -ворог!
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24.01.2022 19:26 Ответить
ОНО МРАЗЬ ! Хуже ***** !
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24.01.2022 20:28 Ответить
ни о каком "следствии" давно уже даже речи нет, просто запобижку продлевают автоматически, потому что иных вказивок от зелупней пока не поступало
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24.01.2022 19:12 Ответить
Чи від Лукашенко ?
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24.01.2022 19:25 Ответить
Без суда гноять людей,тільки тому,що недоумок призначив їх винними!
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24.01.2022 19:12 Ответить
Он не "недоумок " ,хитродупый жлоб ,позорный червяк🐛🐲, никогда неимевший человеческого достоинства
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24.01.2022 20:32 Ответить
выдержки и терпения Рифу и Юлии
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24.01.2022 19:12 Ответить
Зеленський отримає довічне.
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24.01.2022 19:22 Ответить
Вы, шариков, чепуху говорите..Но хуже всего то, что говорите ёё безапеляционно и уверенно..."Заокеанские хозяева", плять..Когда же этот быдлосовок вымрет
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24.01.2022 19:37 Ответить
Они привыкли к рашистским хозяевам
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24.01.2022 21:32 Ответить
Ну то ж не зубастый Порох,который зекрысу на банане вертит...над ними зекрыса издевается по полной
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24.01.2022 19:39 Ответить
Полковника украинской разведки Шаповала и журналиста Шнеремета взорвали одним и тем же макаром...,значит действовал фельдмаршал Лукашеску с помощью своего элитного Спецназа "Вымпел"...Паша Шеремет Усатого Мудака доставал нехило ...работая и в Минске и в Москве и в Киеве...
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24.01.2022 19:39 Ответить
Пора вже саджати всіх причасних головних прокурорів та "мудрого" авакова....
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24.01.2022 20:13 Ответить
Заказчик в Украине - зелбассы
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24.01.2022 21:34 Ответить
Стыдно судьям взять и просто так закрыть эту Авакяновскую стряпню.
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24.01.2022 20:44 Ответить
Стрёмно! Стыд для них не дым, глаза не выест.
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24.01.2022 20:51 Ответить
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24.01.2022 21:22 Ответить
Троянские шакалы - любители ***** 🤮🤮🤮
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24.01.2022 21:42 Ответить
Комментаторы,вас все равно никто не читает!Нормальных людей я имею в виду.
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24.01.2022 21:32 Ответить
Порошенко був значно хитріший - він майже три роки після вбивства Шеремета просто не робив нічого у розслідуванні цієї справи. А цей дурень попався на хитру комбінацію Авакова який дав йому прослухати аудіозапис на якому Антоненко, Кузьменко та Дугар з нього глузують. Звісно що така мстива людина як Зеленський дав хід цій справі.
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24.01.2022 22:00 Ответить
 
 