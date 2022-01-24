Дело Шеремета: Антоненко и Кузьменко оставили под домашним арестом

Шевченковский районный суд Киева оставил под ночным домашним арестом подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ходатайство защитника Антоненко об изменении меры пресечения по домашнему аресту на личные обязательства оставить без удовлетворения... Ходатайство защитника... об изменении меры пресечения Кузьменко по домашнему аресту на личные обязательства оставить без удовлетворения...", - говорится в решении суда, объявленном в понедельник.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Следующее заседание состоится 9 февраля в 15.00.

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