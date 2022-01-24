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Дело Шеремета: Антоненко и Кузьменко оставили под домашним арестом
Шевченковский районный суд Киева оставил под ночным домашним арестом подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Ходатайство защитника Антоненко об изменении меры пресечения по домашнему аресту на личные обязательства оставить без удовлетворения... Ходатайство защитника... об изменении меры пресечения Кузьменко по домашнему аресту на личные обязательства оставить без удовлетворения...", - говорится в решении суда, объявленном в понедельник.
Решение суда обжалованию не подлежит.
Следующее заседание состоится 9 февраля в 15.00.
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+25 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий24.01.2022 18:41 Ссылка
+24 Alex Dev #442192
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+16 NonCFist
показать весь комментарий24.01.2022 18:56 Ссылка
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Следствие по делу об убийстве Шеремета, вела именно полиция.
Именно аваков со своим жиртрестом, рассказывали про "неопровержимые улики".
А то что сейчас наш ублюдочный суд продолжает этот безумный фарс, это уже другой вопрос.
Так что, аваков это такое же дерьмо как и зеленский.
Но после ухода Аавакова дело никуда не делось, - значит заказчиком фарса был не он. И ушли его скорей всего за то что плохо шил в отличие от главы ГБР, например.
Но наказать за этот беспредел, нужно и этого мерзавца.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy 2 год ·
Росія аплодує: Окружний адмінсуд почав процес щодо поновлення повноважень Януковича. Чи позбавить Вовк повноважень Зеленського, який захищає ОАСК від закриття?
Окружний адміністративний суд приняв заяву державного зрадника Віктора Януковича щодо незаконного позбавлення його владних повноважень. Судове засідання призначене на 16 лютого. Таким чином, суд визнав Януковича претендентом на найвищу владу. Хоча Янукович рішенням суду визнаний державним зрадником, він усунутий від влади багатьма законами України, результати підтверждені громадянами України на виборах. Які взагалі підстави спілкуватись з його адвокатами та брати в нього позов?
Це подарунок для російської пропаганди. Тепер Янукович може виступати в РФ та робити спектакль із своєї участі в українському суді. І з його допомогою росіяни можуть прикривати свої агресивні дії.
Хочу нагадати, що вже понад 9 місяців Слуги народу ганебно відмовляються розглянути у Раді невідкладний (!) законопроект про позбавлення повноважень Окружного адміністративного суду. А Офіс президента, у особі Єрмака та Татарова, захищає Вовка від кримінальних справ НАБУ, зберігає за ним повноваження. Очевидно, що Зеленський, в кінці кінців, покриває корупцію ОАСКа.
Невже навіть це знущання не змусить Слуг народу поставити на голосування законопроект про позбавлення повноважень ОАСКу?