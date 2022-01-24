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Новини Убивство Шеремета
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Справа Шеремета: Антоненка й Кузьменко залишили під домашнім арештом

Справа Шеремета: Антоненка й Кузьменко залишили під домашнім арештом

Шевченківський районний суд Києва залишив під нічним домашнім арештом підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Клопотання захисника Антоненка про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на особисті зобов'язання залишити без задоволення... Клопотання захисника... про зміну запобіжного заходу Кузьменко з домашнього арешту на особисті зобов'язання залишити без задоволення...", - йдеться у рішенні суду, оголошеному в понеділок.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Наступне засідання відбудеться 9 лютого о 15:00.

Читайте: Розгляд судом справи Шеремета може розтягнутись на роки, - Дугарь

Автор: 

Шеремет Павло (520) домашній арешт (197) запобіжний захід (495) Антоненко Андрій (252) Кузьменко Юлія (165)


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Топ коментарі
+25
Зеле-ольгинцы, а где 8000 патриотов, посаженных за решетку Порохом? Они вышли уже ?....
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24.01.2022 18:41
+24
Дело было и есть в зеле, который без суда назвал их убийцами на всю страну
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24.01.2022 18:52
+16
_Да при чём тут извиняться... неспособное... Это сознательно и последовательно действующий против Украины враг!
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24.01.2022 18:56
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Зеле-ольгинцы, а где 8000 патриотов, посаженных за решетку Порохом? Они вышли уже ?....
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24.01.2022 18:41 Відповісти
т.е. дело было не в Авакове?
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24.01.2022 18:48 Відповісти
Дело было и есть в зеле, который без суда назвал их убийцами на всю страну
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24.01.2022 18:52 Відповісти
Оно 🐲🤡отрабатывает своё назначение ,от ФСБ - уничтожение и дискредитация ПАТРИОТОВ И ЛИЧНОГО ВРАГА ПУТЛЕРА - Порошенко
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24.01.2022 20:18 Відповісти
Таких чмошников как порошенко пора прекратить вспоминать.
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24.01.2022 21:23 Відповісти
Це ж треба зеленому недоробку вибачатися, на що воно не спроможне!!!! Тому страждають не винні люди!!!!!
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24.01.2022 18:52 Відповісти
_Да при чём тут извиняться... неспособное... Это сознательно и последовательно действующий против Украины враг!
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24.01.2022 18:56 Відповісти
Не надо этого мерзавца оправдывать.
Следствие по делу об убийстве Шеремета, вела именно полиция.
Именно аваков со своим жиртрестом, рассказывали про "неопровержимые улики".
А то что сейчас наш ублюдочный суд продолжает этот безумный фарс, это уже другой вопрос.
Так что, аваков это такое же дерьмо как и зеленский.
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24.01.2022 18:56 Відповісти
я не спорю шо дело шили Аваков и полиция.
Но после ухода Аавакова дело никуда не делось, - значит заказчиком фарса был не он. И ушли его скорей всего за то что плохо шил в отличие от главы ГБР, например.
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24.01.2022 19:08 Відповісти
То что заказчик не он, это понятно.
Но наказать за этот беспредел, нужно и этого мерзавца.
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24.01.2022 19:10 Відповісти
Авакова садить все-равно надо из-за убийства Сашка Музычко.
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24.01.2022 19:20 Відповісти
Сашко был бы президентом Украины
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24.01.2022 21:25 Відповісти
Всі "стосунки" з судами курує Татаров, спікер Януковича, великий друг Портнова, який повернувся з КАЦАПІЇ одразу після перемоги найвеличнішого Зе-біла!!! Татров, який мав справу за хабар, але успішно "порешали"
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24.01.2022 19:14 Відповісти
Угу. без підтримки судів портнова хер би шо у Авакова вийшло. Поржали б судді з "експертів" по-походці тай по-всьому.
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24.01.2022 19:21 Відповісти
**** *********** ,Слила справу татарова
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24.01.2022 20:34 Відповісти
Вона там лише "шістка"
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24.01.2022 23:31 Відповісти
Звенья одной цепи - Кремль +Лукашенко - наказ зеленскому -Аваков исполнител
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24.01.2022 21:26 Відповісти
А в кому?Товарісч Саабаков ніувчьомнєвіноуватий?
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24.01.2022 19:14 Відповісти
сабаков це маленький мазок в великій картині.
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24.01.2022 19:19 Відповісти
Мазок зі сраки.
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24.01.2022 20:09 Відповісти
Згадав. Фільм. Де ворог увірвався у село, а затриманий по якійсь господарчій справі голова чи сільради чи колгоспу сидить за замком, і тільки у шпаринку споглядає, що відбувається. Події відбувались у Литві, здається. Мабуть, фільм "Ніхто не хотів вмирати". Щось вам нагадує справа Шеремета?
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24.01.2022 18:54 Відповісти
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24.01.2022 18:56 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWoNC97ujZwaS5Y3O0zC7sMw76US3IhbOFZ3eIAbhVev0DfBFYNRWvWAeMjpAxyDeXEy8SEVxwkqAW0gfnFaDpWIeZckpRbOVQMdg2ORmRdXVNQz2bq_X0Z5wf9RrcsjIA&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy 2 год ·



Росія аплодує: Окружний адмінсуд почав процес щодо поновлення повноважень Януковича. Чи позбавить Вовк повноважень Зеленського, який захищає ОАСК від закриття?

Окружний адміністративний суд приняв заяву державного зрадника Віктора Януковича щодо незаконного позбавлення його владних повноважень. Судове засідання призначене на 16 лютого. Таким чином, суд визнав Януковича претендентом на найвищу владу. Хоча Янукович рішенням суду визнаний державним зрадником, він усунутий від влади багатьма законами України, результати підтверждені громадянами України на виборах. Які взагалі підстави спілкуватись з його адвокатами та брати в нього позов?

Це подарунок для російської пропаганди. Тепер Янукович може виступати в РФ та робити спектакль із своєї участі в українському суді. І з його допомогою росіяни можуть прикривати свої агресивні дії.

Хочу нагадати, що вже понад 9 місяців Слуги народу ганебно відмовляються розглянути у Раді невідкладний (!) законопроект про позбавлення повноважень Окружного адміністративного суду. А Офіс президента, у особі Єрмака та Татарова, захищає Вовка від кримінальних справ НАБУ, зберігає за ним повноваження. Очевидно, що Зеленський, в кінці кінців, покриває корупцію ОАСКа.

Невже навіть це знущання не змусить Слуг народу поставити на голосування законопроект про позбавлення повноважень ОАСКу?
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24.01.2022 18:56 Відповісти
А палачей концлагеря Изоляция ЗЕ власть поотпускала во Францию. И мэры сепаратисты снова идут на выборы. Интересно что скажут "патриеты" голосовавшие за рыгов в ЗЕленой шкуре?
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24.01.2022 19:03 Відповісти
Це якийсь треш... Зпочатку більш ніж 1,5 роки тримати БЕЗ ЖОДНОГО ДОКАЗУ людей у в'язниці !!! Тепер - ще рік тримати їх вдома!!! Зеля - сцикло!
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24.01.2022 19:11 Відповісти
Зеля -ворог!
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24.01.2022 19:26 Відповісти
ОНО МРАЗЬ ! Хуже ***** !
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24.01.2022 20:28 Відповісти
ни о каком "следствии" давно уже даже речи нет, просто запобижку продлевают автоматически, потому что иных вказивок от зелупней пока не поступало
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24.01.2022 19:12 Відповісти
Чи від Лукашенко ?
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24.01.2022 19:25 Відповісти
Без суда гноять людей,тільки тому,що недоумок призначив їх винними!
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24.01.2022 19:12 Відповісти
Он не "недоумок " ,хитродупый жлоб ,позорный червяк🐛🐲, никогда неимевший человеческого достоинства
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24.01.2022 20:32 Відповісти
выдержки и терпения Рифу и Юлии
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24.01.2022 19:12 Відповісти
Зеленський отримає довічне.
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24.01.2022 19:22 Відповісти
Вы, шариков, чепуху говорите..Но хуже всего то, что говорите ёё безапеляционно и уверенно..."Заокеанские хозяева", плять..Когда же этот быдлосовок вымрет
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24.01.2022 19:37 Відповісти
Они привыкли к рашистским хозяевам
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24.01.2022 21:32 Відповісти
Ну то ж не зубастый Порох,который зекрысу на банане вертит...над ними зекрыса издевается по полной
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24.01.2022 19:39 Відповісти
Полковника украинской разведки Шаповала и журналиста Шнеремета взорвали одним и тем же макаром...,значит действовал фельдмаршал Лукашеску с помощью своего элитного Спецназа "Вымпел"...Паша Шеремет Усатого Мудака доставал нехило ...работая и в Минске и в Москве и в Киеве...
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24.01.2022 19:39 Відповісти
Пора вже саджати всіх причасних головних прокурорів та "мудрого" авакова....
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24.01.2022 20:13 Відповісти
Заказчик в Украине - зелбассы
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24.01.2022 21:34 Відповісти
Стыдно судьям взять и просто так закрыть эту Авакяновскую стряпню.
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24.01.2022 20:44 Відповісти
Стрёмно! Стыд для них не дым, глаза не выест.
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24.01.2022 20:51 Відповісти
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24.01.2022 21:22 Відповісти
Троянские шакалы - любители ***** 🤮🤮🤮
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24.01.2022 21:42 Відповісти
Комментаторы,вас все равно никто не читает!Нормальных людей я имею в виду.
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24.01.2022 21:32 Відповісти
Порошенко був значно хитріший - він майже три роки після вбивства Шеремета просто не робив нічого у розслідуванні цієї справи. А цей дурень попався на хитру комбінацію Авакова який дав йому прослухати аудіозапис на якому Антоненко, Кузьменко та Дугар з нього глузують. Звісно що така мстива людина як Зеленський дав хід цій справі.
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24.01.2022 22:00 Відповісти
 
 