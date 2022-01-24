Справа Шеремета: Антоненка й Кузьменко залишили під домашнім арештом

Шевченківський районний суд Києва залишив під нічним домашнім арештом підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Клопотання захисника Антоненка про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на особисті зобов'язання залишити без задоволення... Клопотання захисника... про зміну запобіжного заходу Кузьменко з домашнього арешту на особисті зобов'язання залишити без задоволення...", - йдеться у рішенні суду, оголошеному в понеділок.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Наступне засідання відбудеться 9 лютого о 15:00.

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