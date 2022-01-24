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Справа Шеремета: Антоненка й Кузьменко залишили під домашнім арештом
Шевченківський районний суд Києва залишив під нічним домашнім арештом підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Клопотання захисника Антоненка про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на особисті зобов'язання залишити без задоволення... Клопотання захисника... про зміну запобіжного заходу Кузьменко з домашнього арешту на особисті зобов'язання залишити без задоволення...", - йдеться у рішенні суду, оголошеному в понеділок.
Рішення суду оскарженню не підлягає.
Наступне засідання відбудеться 9 лютого о 15:00.
Топ коментарі
+25 Прощай немытая раССея
показати весь коментар24.01.2022 18:41 Посилання
+24 Alex Dev #442192
показати весь коментар24.01.2022 18:52 Посилання
+16 NonCFist
показати весь коментар24.01.2022 18:56 Посилання
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Следствие по делу об убийстве Шеремета, вела именно полиция.
Именно аваков со своим жиртрестом, рассказывали про "неопровержимые улики".
А то что сейчас наш ублюдочный суд продолжает этот безумный фарс, это уже другой вопрос.
Так что, аваков это такое же дерьмо как и зеленский.
Но после ухода Аавакова дело никуда не делось, - значит заказчиком фарса был не он. И ушли его скорей всего за то что плохо шил в отличие от главы ГБР, например.
Но наказать за этот беспредел, нужно и этого мерзавца.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy 2 год ·
Росія аплодує: Окружний адмінсуд почав процес щодо поновлення повноважень Януковича. Чи позбавить Вовк повноважень Зеленського, який захищає ОАСК від закриття?
Окружний адміністративний суд приняв заяву державного зрадника Віктора Януковича щодо незаконного позбавлення його владних повноважень. Судове засідання призначене на 16 лютого. Таким чином, суд визнав Януковича претендентом на найвищу владу. Хоча Янукович рішенням суду визнаний державним зрадником, він усунутий від влади багатьма законами України, результати підтверждені громадянами України на виборах. Які взагалі підстави спілкуватись з його адвокатами та брати в нього позов?
Це подарунок для російської пропаганди. Тепер Янукович може виступати в РФ та робити спектакль із своєї участі в українському суді. І з його допомогою росіяни можуть прикривати свої агресивні дії.
Хочу нагадати, що вже понад 9 місяців Слуги народу ганебно відмовляються розглянути у Раді невідкладний (!) законопроект про позбавлення повноважень Окружного адміністративного суду. А Офіс президента, у особі Єрмака та Татарова, захищає Вовка від кримінальних справ НАБУ, зберігає за ним повноваження. Очевидно, що Зеленський, в кінці кінців, покриває корупцію ОАСКа.
Невже навіть це знущання не змусить Слуг народу поставити на голосування законопроект про позбавлення повноважень ОАСКу?