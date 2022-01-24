НАТО не выводит свой персонал из Украины, - Столтенберг

Североатлантический альянс не принимал решение о выводе своего персонала из Киева, он обменивается информацией с союзниками и партнерами

Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Такие решения (об эвакуации своих граждан - Ред.) должны приниматься на национальном уровне. Мы обмениваемся информацией среди союзников по НАТО, мы также делимся информацией с нашими партнерами - Финляндией и Швецией", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о возможном выводе персонала НАТО и союзниками по альянсу.

"Персонал НАТО есть в Киеве, у нас там работают два офиса. Мы внимательно оцениваем и следим за ситуацией, но пока не принимали никаких решений о вывозе этих людей", - добавил Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока не планируется эвакуация из Украины семей польских дипломатов, - заместитель главы МИД страны Яблонский

Ранее сообщалось, что Великобритания выводит часть дипперсонала из Киева в связи с "растущей угрозой от России". Сокращение своего персонала на Украине проводят и США, в ЕС пока не планируют подобного рода меры.