НАТО не виводить персонал з України, - Столтенберг
Північноатлантичний альянс не ухвалював рішення про виведення свого персоналу з Києва, він обмінюється інформацією з союзниками та партнерами.
Про це заявив у понеділок на прес-конференції генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Такі рішення (про евакуацію своїх громадян. - Ред.) повинні прийматися на національному рівні. Ми обмінюємося інформацією серед союзників по НАТО, ми також ділимося інформацією з нашими партнерами - Фінляндією та Швецією", - сказав Столтенберг, відповідаючи на питання щодо можливого виведення персоналу НАТО та союзниками по альянсу.
"Персонал НАТО є в Києві, у нас там працюють два офіси. Ми уважно оцінюємо і слідкуємо за ситуацією, але поки що не приймали жодних рішень про вивезення цих людей", - додав Столтенберг.
Раніше повідомлялося, що Великобританія виводить частину дипперсоналу з Києва у зв'язку з "зростаючою загрозою від Росії". Скорочення свого персоналу в Україні проводять і США, в ЄС поки що не планують таких заходів.
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