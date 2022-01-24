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Пенсии с 1 марта проиндексируют на 14%, - Шмыгаль

Пенсии с 1 марта проиндексируют на 14%, - Шмыгаль

С 1 марта 2022 года в Украине будет проиндексировано пенсии на 14%

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В этом году мы проиндексируем своевременно, как делали и в предыдущие годы, с 1 марта пенсии для всех украинских пенсионеров. Индексация произойдет на 14%. В среднем пенсии увеличатся на 500 грн. Соответственно, почти 5 млн 900 тыс. получающих страховые пенсии, назначенных до 2019 года, получат доплаты, в среднем, по 500 грн", - сообщил Шмыгаль на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны в понедельник.

По его словам, пенсии военных пенсионеров и ликвидаторов с инвалидностью повысятся на сумму от 700 до 1500 грн.

Кроме того, будут увеличены минимальные пенсии для пенсионеров, которые не имели страхового стажа. Также увеличатся размеры государственной помощи и будут проиндексированы доплаты к пенсиям для граждан старше 70 лет.

Читайте также: Минимальную пенсию для украинцев старше 70 лет поднимут до 3 тыс. грн, - Шмыгаль

Автор: 

индексация (62) пенсия (2161) Шмыгаль Денис (2721)


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Топ комментарии
+27
ціни вже "проіндексували" на 140%
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24.01.2022 20:02
+18
О, пошел аттракцион "невиданной щедрости" от зеленой пошести. Значит дела реально хуже некуда. Только вот кто им напомнит, что индексировать они должны на уровень инфляции. А она намного больше 14%
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24.01.2022 20:05
+16
Опять судьям добавят по 30 тысячь...
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24.01.2022 20:10
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ціни вже "проіндексували" на 140%
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24.01.2022 20:02 Ответить
как только напечатают пару сотен млрд.грн - так сразу и "проиндексируют"

за ноябрь госдолг Украины вырос на 120 млрд грн: государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,55 трлн грн или $94,15 млрд по состоянию на конец ноября 2021г. В ноябре сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 119,9 млрд грн, в долларовом эквиваленте - на $1,52 млрд.



Источник: https://www.ponomaroleg.com/gosdolg-ukrainy-vyros-na-120-mlrd-grn-za-noyabr/



Только за последний месяц (декабрь) с небольшим занято 12 + 10 + 15 + 4 = 41 млрд. грн. Нехило так зелень гуляет не за свои.
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24.01.2022 20:05 Ответить
Да ничего отдадим!! Мы же его выбрали!!!
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24.01.2022 20:13 Ответить
О, пошел аттракцион "невиданной щедрости" от зеленой пошести. Значит дела реально хуже некуда. Только вот кто им напомнит, что индексировать они должны на уровень инфляции. А она намного больше 14%
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24.01.2022 20:05 Ответить
Опять судьям добавят по 30 тысячь...
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24.01.2022 20:10 Ответить
Проіндексовані суму 60 000 на 14% . 10 тисяч.
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24.01.2022 20:22 Ответить
А премії чого забули? Судді працюють не на зарплату, а на премію. Соромно за вас, чесне слово.
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24.01.2022 20:27 Ответить
Розмова про пенсійне забезпечення суддів.
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24.01.2022 20:35 Ответить
Їм треба,вони ж найчесніші судді у світі!😢
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24.01.2022 21:58 Ответить
Минулого року недоіндексована пенсія відповідно до інфляції в країні на 7%.Цього року з урахуванням минулого має бути індексація в 21%,а не 14.
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24.01.2022 20:14 Ответить
Бубачкє лудше знать на скоко добавлять!
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24.01.2022 20:16 Ответить
Знову ціни взлетять через напечатану гривню !
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24.01.2022 20:21 Ответить
Зеленський змагається з цінами. Мабуть, таки програє. У останньому раунді.
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24.01.2022 20:28 Ответить
Эпоха нашего говна пришла...,а я Голобородька знаю как вас из 73% дебилов сделать 80 % Лукашеску.............
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24.01.2022 21:24 Ответить
Ракета Стингер пришла в Украину...а 3 февраля в Украину приедет Султан Байрактар Эрдоган...
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24.01.2022 21:27 Ответить
Це мабуть наші пенсіонери поїдуть на Сейшели!
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24.01.2022 21:55 Ответить
Слава богу стало жить лучше чем при порошенке не смотря на дорогие лекарства и группу инвалидности и машину приобрели хоть и старенькую евробляху но о таком и при януковиче и порошенко даже мечтать не могли
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24.01.2022 22:05 Ответить
Чому не має *********** пенсій ? Підхід до пенсіонерів повинен бути єдиним. Хто давно пішов на пенсію, має значну нижчу пенсію, ніж ті , які виходять на пенсію зараз при одинакових заробітніх платах. Індиксація - це імітація підвищення, а не справедлива пенсія. Тільки *********** пенсій, яке було при Януковичі, мало реальне підвищення пенсії.
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24.01.2022 22:18 Ответить
Себе тварь так индексуй и своим слугам уродам, а народу дай, что им положено.
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24.01.2022 22:34 Ответить
Можете только представить сколько украли у каждого пенсионера, когда понизили исчисление трудового стажа до 1 % за год. После объявленной индексации расчет пенсий будет проходить из расчета ср. з.п. по стране 6186,32 грн. Кто видел такую зарплату в наше время в Украине??? На такую среднюю могут только рассчитывать пенсии для несчастных пенсионеров, которые не понимают, что их элементарно дурят, воруя миллионы из бюджета, а тут делают копеечные подачки.
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24.01.2022 22:35 Ответить
"
Пенсії з 1 березня проіндексують на 14%, - Шмигаль..."

Тобто, тепер якщо пенсія в судді була 75 000 гривень, то вона в нього зросте на 10 500, а пенсія посіпак (яких в Україні переважна більшість) з 2500 зросте всього на 350 гривень.
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24.01.2022 23:17 Ответить
и места на погосте найдуца плюс ритуал счастливцам за счет шмыги или дяржавы
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24.01.2022 23:18 Ответить
всё равно зрада.
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25.01.2022 00:24 Ответить
Пусть проиндексируют начиная с 2014, как переполовинить знают все,а кто вернёт,то что уже украдено у пенсионеров.
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25.01.2022 08:57 Ответить
 
 