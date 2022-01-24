Пенсии с 1 марта проиндексируют на 14%, - Шмыгаль

С 1 марта 2022 года в Украине будет проиндексировано пенсии на 14%

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В этом году мы проиндексируем своевременно, как делали и в предыдущие годы, с 1 марта пенсии для всех украинских пенсионеров. Индексация произойдет на 14%. В среднем пенсии увеличатся на 500 грн. Соответственно, почти 5 млн 900 тыс. получающих страховые пенсии, назначенных до 2019 года, получат доплаты, в среднем, по 500 грн", - сообщил Шмыгаль на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны в понедельник.

По его словам, пенсии военных пенсионеров и ликвидаторов с инвалидностью повысятся на сумму от 700 до 1500 грн.

Кроме того, будут увеличены минимальные пенсии для пенсионеров, которые не имели страхового стажа. Также увеличатся размеры государственной помощи и будут проиндексированы доплаты к пенсиям для граждан старше 70 лет.

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