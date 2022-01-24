Пенсии с 1 марта проиндексируют на 14%, - Шмыгаль
С 1 марта 2022 года в Украине будет проиндексировано пенсии на 14%
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В этом году мы проиндексируем своевременно, как делали и в предыдущие годы, с 1 марта пенсии для всех украинских пенсионеров. Индексация произойдет на 14%. В среднем пенсии увеличатся на 500 грн. Соответственно, почти 5 млн 900 тыс. получающих страховые пенсии, назначенных до 2019 года, получат доплаты, в среднем, по 500 грн", - сообщил Шмыгаль на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны в понедельник.
По его словам, пенсии военных пенсионеров и ликвидаторов с инвалидностью повысятся на сумму от 700 до 1500 грн.
Кроме того, будут увеличены минимальные пенсии для пенсионеров, которые не имели страхового стажа. Также увеличатся размеры государственной помощи и будут проиндексированы доплаты к пенсиям для граждан старше 70 лет.
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за ноябрь госдолг Украины вырос на 120 млрд грн: государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,55 трлн грн или $94,15 млрд по состоянию на конец ноября 2021г. В ноябре сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 119,9 млрд грн, в долларовом эквиваленте - на $1,52 млрд.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/gosdolg-ukrainy-vyros-na-120-mlrd-grn-za-noyabr/
Только за последний месяц (декабрь) с небольшим занято 12 + 10 + 15 + 4 = 41 млрд. грн. Нехило так зелень гуляет не за свои.
Пенсії з 1 березня проіндексують на 14%, - Шмигаль..."
Тобто, тепер якщо пенсія в судді була 75 000 гривень, то вона в нього зросте на 10 500, а пенсія посіпак (яких в Україні переважна більшість) з 2500 зросте всього на 350 гривень.