Пенсії з 1 березня проіндексують на 14%, - Шмигаль..."

З 1 березня 2022 року в Україні буде проіндексовано пенсії на 14%.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цього року ми проіндексуємо своєчасно, як робили й у попередні роки, з 1 березня пенсії для всіх українських пенсіонерів. Індексація відбудеться на 14%. У середньому пенсії збільшаться на 500 грн. Відповідно, майже 5 млн. 900 тис. тих, хто отримує страхові пенсії" , призначених до 2019 року, отримають доплати в середньому по 500 грн", - заявив Шмигаль на брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони у понеділок.

За його словами, пенсії військових пенсіонерів та ліквідаторів з інвалідністю збільшаться на суму від 700 до 1500 грн.

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Крім того, буде збільшено мінімальні пенсії для пенсіонерів, які не мали страхового стажу. Також збільшаться розміри державної допомоги та будуть проіндексовані доплати до пенсій для громадян віком від 70 років.