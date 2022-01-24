Пенсії з 1 березня проіндексують на 14%, - Шмигаль
З 1 березня 2022 року в Україні буде проіндексовано пенсії на 14%.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Цього року ми проіндексуємо своєчасно, як робили й у попередні роки, з 1 березня пенсії для всіх українських пенсіонерів. Індексація відбудеться на 14%. У середньому пенсії збільшаться на 500 грн. Відповідно, майже 5 млн. 900 тис. тих, хто отримує страхові пенсії" , призначених до 2019 року, отримають доплати в середньому по 500 грн", - заявив Шмигаль на брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони у понеділок.
За його словами, пенсії військових пенсіонерів та ліквідаторів з інвалідністю збільшаться на суму від 700 до 1500 грн.
Крім того, буде збільшено мінімальні пенсії для пенсіонерів, які не мали страхового стажу. Також збільшаться розміри державної допомоги та будуть проіндексовані доплати до пенсій для громадян віком від 70 років.
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за ноябрь госдолг Украины вырос на 120 млрд грн: государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,55 трлн грн или $94,15 млрд по состоянию на конец ноября 2021г. В ноябре сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 119,9 млрд грн, в долларовом эквиваленте - на $1,52 млрд.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/gosdolg-ukrainy-vyros-na-120-mlrd-grn-za-noyabr/
Только за последний месяц (декабрь) с небольшим занято 12 + 10 + 15 + 4 = 41 млрд. грн. Нехило так зелень гуляет не за свои.
Пенсії з 1 березня проіндексують на 14%, - Шмигаль..."
Тобто, тепер якщо пенсія в судді була 75 000 гривень, то вона в нього зросте на 10 500, а пенсія посіпак (яких в Україні переважна більшість) з 2500 зросте всього на 350 гривень.