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Пенсії з 1 березня проіндексують на 14%, - Шмигаль

Пенсії з 1 березня проіндексують на 14%, - Шмигаль

З 1 березня 2022 року в Україні буде проіндексовано пенсії на 14%.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цього року ми проіндексуємо своєчасно, як робили й у попередні роки, з 1 березня пенсії для всіх українських пенсіонерів. Індексація відбудеться на 14%. У середньому пенсії збільшаться на 500 грн. Відповідно, майже 5 млн. 900 тис. тих, хто отримує страхові пенсії" , призначених до 2019 року, отримають доплати в середньому по 500 грн", - заявив Шмигаль на брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони у понеділок.

За його словами, пенсії військових пенсіонерів та ліквідаторів з інвалідністю збільшаться на суму від 700 до 1500 грн.

Також читайте: Мінімальну пенсію для українців старше 70 років піднімуть до 3 тис. грн, - Шмигаль

Крім того, буде збільшено мінімальні пенсії для пенсіонерів, які не мали страхового стажу. Також збільшаться розміри державної допомоги та будуть проіндексовані доплати до пенсій для громадян віком від 70 років.

Автор: 

індексація (67) пенсія (1593) Шмигаль Денис (4631)


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Топ коментарі
+27
ціни вже "проіндексували" на 140%
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24.01.2022 20:02
+18
О, пошел аттракцион "невиданной щедрости" от зеленой пошести. Значит дела реально хуже некуда. Только вот кто им напомнит, что индексировать они должны на уровень инфляции. А она намного больше 14%
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24.01.2022 20:05
+16
Опять судьям добавят по 30 тысячь...
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24.01.2022 20:10
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ціни вже "проіндексували" на 140%
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24.01.2022 20:02 Відповісти
как только напечатают пару сотен млрд.грн - так сразу и "проиндексируют"

за ноябрь госдолг Украины вырос на 120 млрд грн: государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,55 трлн грн или $94,15 млрд по состоянию на конец ноября 2021г. В ноябре сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 119,9 млрд грн, в долларовом эквиваленте - на $1,52 млрд.



Источник: https://www.ponomaroleg.com/gosdolg-ukrainy-vyros-na-120-mlrd-grn-za-noyabr/



Только за последний месяц (декабрь) с небольшим занято 12 + 10 + 15 + 4 = 41 млрд. грн. Нехило так зелень гуляет не за свои.
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24.01.2022 20:05 Відповісти
Да ничего отдадим!! Мы же его выбрали!!!
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24.01.2022 20:13 Відповісти
О, пошел аттракцион "невиданной щедрости" от зеленой пошести. Значит дела реально хуже некуда. Только вот кто им напомнит, что индексировать они должны на уровень инфляции. А она намного больше 14%
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24.01.2022 20:05 Відповісти
Опять судьям добавят по 30 тысячь...
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24.01.2022 20:10 Відповісти
Проіндексовані суму 60 000 на 14% . 10 тисяч.
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24.01.2022 20:22 Відповісти
А премії чого забули? Судді працюють не на зарплату, а на премію. Соромно за вас, чесне слово.
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24.01.2022 20:27 Відповісти
Розмова про пенсійне забезпечення суддів.
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24.01.2022 20:35 Відповісти
Їм треба,вони ж найчесніші судді у світі!😢
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24.01.2022 21:58 Відповісти
Минулого року недоіндексована пенсія відповідно до інфляції в країні на 7%.Цього року з урахуванням минулого має бути індексація в 21%,а не 14.
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24.01.2022 20:14 Відповісти
Бубачкє лудше знать на скоко добавлять!
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24.01.2022 20:16 Відповісти
Знову ціни взлетять через напечатану гривню !
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24.01.2022 20:21 Відповісти
Зеленський змагається з цінами. Мабуть, таки програє. У останньому раунді.
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24.01.2022 20:28 Відповісти
Эпоха нашего говна пришла...,а я Голобородька знаю как вас из 73% дебилов сделать 80 % Лукашеску.............
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24.01.2022 21:24 Відповісти
Ракета Стингер пришла в Украину...а 3 февраля в Украину приедет Султан Байрактар Эрдоган...
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24.01.2022 21:27 Відповісти
Це мабуть наші пенсіонери поїдуть на Сейшели!
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24.01.2022 21:55 Відповісти
Слава богу стало жить лучше чем при порошенке не смотря на дорогие лекарства и группу инвалидности и машину приобрели хоть и старенькую евробляху но о таком и при януковиче и порошенко даже мечтать не могли
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24.01.2022 22:05 Відповісти
Чому не має *********** пенсій ? Підхід до пенсіонерів повинен бути єдиним. Хто давно пішов на пенсію, має значну нижчу пенсію, ніж ті , які виходять на пенсію зараз при одинакових заробітніх платах. Індиксація - це імітація підвищення, а не справедлива пенсія. Тільки *********** пенсій, яке було при Януковичі, мало реальне підвищення пенсії.
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24.01.2022 22:18 Відповісти
Себе тварь так индексуй и своим слугам уродам, а народу дай, что им положено.
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24.01.2022 22:34 Відповісти
Можете только представить сколько украли у каждого пенсионера, когда понизили исчисление трудового стажа до 1 % за год. После объявленной индексации расчет пенсий будет проходить из расчета ср. з.п. по стране 6186,32 грн. Кто видел такую зарплату в наше время в Украине??? На такую среднюю могут только рассчитывать пенсии для несчастных пенсионеров, которые не понимают, что их элементарно дурят, воруя миллионы из бюджета, а тут делают копеечные подачки.
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24.01.2022 22:35 Відповісти
"
Пенсії з 1 березня проіндексують на 14%, - Шмигаль..."

Тобто, тепер якщо пенсія в судді була 75 000 гривень, то вона в нього зросте на 10 500, а пенсія посіпак (яких в Україні переважна більшість) з 2500 зросте всього на 350 гривень.
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24.01.2022 23:17 Відповісти
и места на погосте найдуца плюс ритуал счастливцам за счет шмыги или дяржавы
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24.01.2022 23:18 Відповісти
всё равно зрада.
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25.01.2022 00:24 Відповісти
Пусть проиндексируют начиная с 2014, как переполовинить знают все,а кто вернёт,то что уже украдено у пенсионеров.
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25.01.2022 08:57 Відповісти
 
 