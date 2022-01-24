Работаем ради полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования, - Зеленский
Власти работают ради полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования на востоке Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
"Первым вопросом заседания СНБО, конечно, была ситуация на востоке нашего государства. Мы работаем ради полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования. Знаем обо всем, готовы ко всему, верим в лучшее и делаем для этого абсолютно все, что необходимо", - заявил Зеленский.
Он добавил, что к работе над вопросами безопасности привлечены партнеры Украины, дипломаты и военные. "Они у нас самые лучшие, они нас защищают, а нам нужно защищать их – быть спокойными и не кричать "все пропало", - сказал президент.
По словам главы государства, на фоне сообщений о возможном вторжении РФ в Украину ситуация остается под контролем и причин для паники нет.
"То же касается и энергетики – второго вопроса на сегодняшнем заседании. Было обсуждено и мы можем констатировать, что спокойно пройдем весь этот отопительный сезон. Предпосылок, чтобы утверждать это, достаточно. Газа в подземных хранилищах достаточно, запасов угля – достаточно, на электростанциях и в портах они превысили уже 1 млн тонн. Ежедневно благодаря ритмическим поставкам, в частности железной дорогой и морем – они растут. Одним словом, поводов для оптимизма – достаточно", - сказал Зеленский.
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Якщо ти чоловік. Якщо ти Українець . То 25.01.22. твое місце під ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Predator_(%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC) Predator - одиннадцатый студийный альбом группы Accept.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Predator_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0) Predator - компьютерная игра в жанре Survival Horror.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Predator:_Soon_The_Hunt_Will_Begin Predator: Soon The Hunt Will Begin - видеоигра, разработанная компанией Software Studios.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Predator_2_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0) Predator 2 - компьютерная игра в жанре шутер, по одноимённому фильму.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Predator_X Predator X - неофициальное название рода плиозавров.
https://ru.wikipedia.org/wiki/MQ-1_Predator MQ-1 Predator - разведывательный и ударный беспилотный летательный аппарат.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Predator_(%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0)&action=edit&redlink=1 Predator - 73-метровая моторная супер-яхта, принадлежащая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Искандеру Махмудову
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Predator The Predator - третий студийный альбом рэпера https://ru.wikipedia.org/wiki/Ice_Cube Ice Cube .
https://ru.wikipedia.org/wiki/Predatorz_Crew Predatorz Crew - российская https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81 брейкинг -команда.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Predator:_Concrete_Jungle Predator: Concrete Jungle - видеоигра в жанре action-adventure.
https://ru.wikipedia.org/wiki/FGM-172_SRAW FGM-172 «Predator» SRAW - американский одноразовый противотанковый ракетный комплекс
ТЫ КТО ИЗ НИХ?
реальною причиною термінового відкликання проекту стана необхідність виконати вимогу, висунуту стороною РФ як передумову для проведення нової зустрічі Нормандської четвірки на рівні радників лідерів (Україну у цьому форматі представляє Андрій Єрмак, Росію - Дмитро Козак).
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прочитай третье с конца слово в своем втором предложении
Почему не видно хвалебных отзывов?
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19364 12 часов назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19364 ОТКРЫТЬ В
🇷🇺📍🇺🇦Депутаты КПРФ внесли в Госдуму обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР: данное решение, по их мнению, создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты самопровозглашенных республик от внешних угроз. Поддержку инициативе уже выразили партии «Справедливая Россия - За правду» и ЛДПР. Признание ДНР и ЛНР - последний, и, такой же нерабочий вариант ультиматума со стороны Кремля. На фоне дипломатического провала КПРФ сыграла свою системную роли и выступила инструментом для снятия ответственности за инициативу с Кремля. Не исключено, что КПРФ также могла сыграть на опережение, попытавшись возглавить безальтернативную повестку. В любом из исходов ультиматума Москвы признание ДНР и ЛНР создаст значительно больше проблем и принесет еще больше убытков, чем в условиях сохранения статуса-кво и замораживания ситуации. Безрезультатный диалог между Россией и Западом уже ухудшен и не имеет шансов перерасти в компромисс. В условиях усиливающегося кризиса это может стать фатальной ошибкой.
голосовал, против.
за пороха.
уже 2 года я его ненавижу
ненавижу, больше чем януковича.
тот был человечнее.
осуждаю, но у него свое суждение и право выбирать
сасибо, господин президент
разрешите моему коне-корсо поцеловать вас в очко.
а такую благодарность моня примет за чистую монету.
и без обид, пацаны. ну нюхнет и правда, подумает что делает все правильно.
доброй начи всем.
Слава Украине!
Висер,за исером
за это время успели заслушать и обсудить следующие вопросы
1. ситуация на границе
2. агрессия рф и противодействие ей
3. ситуация в экономике
4. ситуация с ковидом
5. ситуация в армии
вот скажите мне - это реально вообще или они просто от фонаря нарисовали повестку?
ща шлеперу не пощастыло бы сбежать, гаплык полный бы был...каароч, хоть круть-верть, хоть верть-круть , вырисовывается гаечка.
Утім, інформація "Європейської правди" свідчить, що реальною причиною термінового відкликання проекту стана необхідність виконати вимогу, висунуту стороною РФ як передумову для проведення нової зустрічі Нормандської четвірки на рівні радників лідерів (Україну у цьому форматі представляє Андрій Єрмак, Росію - Дмитро Козак). На початку січня представники Франції та Німеччини у цьому форматі відвідали Москву та Київ і під час візиту до України передали Банковій цю вимогу Кремля.
Один зі співрозмовників ЄП на Банковій підтвердив, що Україна розраховує на організацію зустрічі радників до кінця січня. Домовленостей про можливість проведення саміту в форматі "Нормандії", за даними ЄП, наразі немає.
Зеленский, когда будешь заглядывать в мой глаз???
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7127525497287685?__cft__[0]=AZWtOHK_kvmlVbiIUe9hhfCYfQPZHvhmlGKBep8KRFQjqIa1RV15vjC6PwZprirUg6a-H5YChko6E5FpNnc6NW3c6c_rBXRe1vGyf7o2wWF1SMkDPiwPSerQyQZA4DDHIWs&__tn__=%2CO%2CP-R 52 хв ·
Дуже здивований виступом секретаря РНБО за результатами засідання. Шановний Олексій Данилов сказав, що мерам українських міст варто зберігати спокій: "Пан Кличко сьогодні планує 28 числа збирати мерів, щоб вирішити, як саме вони захищатимуть країну. У нас для цього є наші Збройні сили, які можуть дати відсіч у разі потреби". До того 28 грудня міністр оборони Резніков, також член РНБО, вже робив зауваження Кличко, що займаючись питаннями тероборони у столиці він ніби займається "політичним піаром".
По-перше, хочу проінформувати шановних членів РНБО, що їм варто прочитати закон України Про основи національного спротиву від 16 липня 2021 року, зокрема пункт 3 статті 14 закону про Нацспротив:
"Сільський, селищний, міський голова:
1) сприяє підготовці територіальної громади та відповідної території до національного спротиву;
2) взаємодіє з питань територіальної оборони з органами державної влади, органами управління, сили і засоби яких залучаються до виконання завдань територіальної оборони у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
3) сприяє створенню добровольчих формувань територіальних громад;
4) сприяє реалізації заходів національного спротиву".
Тобто збори Асоціації мерів щодо територіальної оборони це не бажання мерів - а обов'язок.
А голова Київської держадміністрації Кличко, згідно з пунктом 4 загальних положень закон про Нацспротив, є керівником зони територіальної оборони. І тому він не тільки сприяє, а взагалі - відповідає за організацію тероборони у столиці:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20?fbclid=IwAR3qb3ZSaYj0rXgsIHxBYlOpymfTit5VTvBYxkryttggCAQQNOOQbd8UZec#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20#Text
По-друге, а хіба забезпечив президент ТРО базами, технікою, пальним, зв'язком, ************, формою, бронежилетами, безпілотниками, системами управління? Ні.
Хіба може бути цей проект бути реалізований без сприяння місцевої влади? Ні.
Володимир Зеленський дуже багато часу приділяв висміюванню Кличка у номерах Кварталу.
Але зараз Зеленський виглядає набагато більш недолугим за Кличка, бо замість виконання своїх прямих обов'язків - тобто забезпечення ЗСУ та ТРО ЗСУ , замість згуртування держави, місцевої влади, Зеленський використовує РНБО щоб навіть у такий час робити абсолютно недоречні зауваження керівнику тероборони столиці України, та віподвідальним за сприяння ТРО мерам. На жаль, це не смішно, а ганебно.
Пане Зеленський, ви маєте нарешті займатися своїми обов'язками, і мірятися зараз здобутками та обсягами фінансування для ТРО, а не тим, чим ви звикли мірятися на естраді.
мудило !!!!!
мирного урегулированиякапитуляции.
Главное никакой паники, граждане. За это будет 500гр в на вечерний квартал после 3 дозы вакцины к концу года если не закончится белорусский битум для Большой дойки.
РостовСочи.