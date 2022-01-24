Работаем ради полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования, - Зеленский

Власти работают ради полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования на востоке Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

"Первым вопросом заседания СНБО, конечно, была ситуация на востоке нашего государства. Мы работаем ради полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования. Знаем обо всем, готовы ко всему, верим в лучшее и делаем для этого абсолютно все, что необходимо", - заявил Зеленский.

Он добавил, что к работе над вопросами безопасности привлечены партнеры Украины, дипломаты и военные. "Они у нас самые лучшие, они нас защищают, а нам нужно защищать их – быть спокойными и не кричать "все пропало", - сказал президент.

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По словам главы государства, на фоне сообщений о возможном вторжении РФ в Украину ситуация остается под контролем и причин для паники нет.

"То же касается и энергетики – второго вопроса на сегодняшнем заседании. Было обсуждено и мы можем констатировать, что спокойно пройдем весь этот отопительный сезон. Предпосылок, чтобы утверждать это, достаточно. Газа в подземных хранилищах достаточно, запасов угля – достаточно, на электростанциях и в портах они превысили уже 1 млн тонн. Ежедневно благодаря ритмическим поставкам, в частности железной дорогой и морем – они растут. Одним словом, поводов для оптимизма – достаточно", - сказал Зеленский.

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