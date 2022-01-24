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Новости Война
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Работаем ради полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования, - Зеленский

Работаем ради полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования, - Зеленский

Власти работают ради полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования на востоке Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

"Первым вопросом заседания СНБО, конечно, была ситуация на востоке нашего государства. Мы работаем ради полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования. Знаем обо всем, готовы ко всему, верим в лучшее и делаем для этого абсолютно все, что необходимо", - заявил Зеленский.

Он добавил, что к работе над вопросами безопасности привлечены партнеры Украины, дипломаты и военные. "Они у нас самые лучшие, они нас защищают, а нам нужно защищать их – быть спокойными и не кричать "все пропало", - сказал президент.

Смотрите также: Зеленский после заседания СНБО: Готовы к любым вызовам. ВИДЕО

По словам главы государства, на фоне сообщений о возможном вторжении РФ в Украину ситуация остается под контролем и причин для паники нет.

"То же касается и энергетики – второго вопроса на сегодняшнем заседании. Было обсуждено и мы можем констатировать, что спокойно пройдем весь этот отопительный сезон. Предпосылок, чтобы утверждать это, достаточно. Газа в подземных хранилищах достаточно, запасов угля – достаточно, на электростанциях и в портах они превысили уже 1 млн тонн. Ежедневно благодаря ритмическим поставкам, в частности железной дорогой и морем – они растут. Одним словом, поводов для оптимизма – достаточно", - сказал Зеленский.

Также читайте: Возможно, потребуется дополнительное финансирование для Сил теробороны, - Резников

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) оборона (5225) СНБО (4440) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+24
"Слуги урода" НЕ підтримали виділення 50 млрд грн на армію.
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24.01.2022 21:12
+23
Тільки не кажи сьогодні. що Україна капітулює заради "мира".
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24.01.2022 21:00
+21
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24.01.2022 21:07
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Ты еще тут?!
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24.01.2022 20:59 Ответить
Захист себе. Захисти свою родину. Захисти своє майбутнє.
Якщо ти чоловік. Якщо ти Українець . То 25.01.22. твое місце під ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ.
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24.01.2022 20:59 Ответить
Это вас мураев ведет? Или мертвечук? Или сразу из кремля?)
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24.01.2022 21:08 Ответить
Это не политическая акция, просто людей допекло.
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24.01.2022 21:40 Ответить
Да, да)))т А что в ваших рядах делают ряженные из Геническа?) Одни украиноненавистники из комуняк и зажопников...
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24.01.2022 23:20 Ответить
Причем к ФОПам ни имеющие никакого отношения) Но имеющие отношение к охранным структурам ждущих рашиков...
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24.01.2022 23:24 Ответить
А кто то со шваброй из окна выглядывает?)
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24.01.2022 21:10 Ответить
ринат - что тебе в этот раз не устраивает? кассовый уже поставил? как тебе диджитализация?
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24.01.2022 21:19 Ответить
єврейський сором.... поїдь до Ізраїлю повчися як люди ситуації регулірують...
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24.01.2022 20:59 Ответить
Тільки не кажи сьогодні. що Україна капітулює заради "мира".
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24.01.2022 21:00 Ответить
Тільки нехай не каже, що все під його особистим контролем....
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25.01.2022 06:02 Ответить
Дякую,пане Президенте!
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24.01.2022 21:00 Ответить
він тобі локшини на вуха докинув, а ти йому дякуєш )
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24.01.2022 21:15 Ответить
Він дуже поважна людина і найкращий Президент,******** історії України.
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24.01.2022 21:17 Ответить
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24.01.2022 21:21 Ответить
толстовато

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24.01.2022 21:25 Ответить
Хлопчику, ти ХВОРИЙ!!!!! Є у ЛЬВОВІ вул Кульпарківська, там є лікарня для ПСИХІЧНО хворих, от туди і їдь!!!!! Це твоє заброньоване місце!!!!!!
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24.01.2022 21:27 Ответить
ник у тебя соответствующий гордого зедебила.
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24.01.2022 22:48 Ответить
Predator (с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ.  - «Хищник»):

https://ru.wikipedia.org/wiki/Predator_(%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC) Predator - одиннадцатый студийный альбом группы Accept.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Predator_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0) Predator - компьютерная игра в жанре Survival Horror.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Predator:_Soon_The_Hunt_Will_Begin Predator: Soon The Hunt Will Begin - видеоигра, разработанная компанией Software Studios.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Predator_2_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0) Predator 2 - компьютерная игра в жанре шутер, по одноимённому фильму.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Predator_X Predator X - неофициальное название рода плиозавров.
https://ru.wikipedia.org/wiki/MQ-1_Predator MQ-1 Predator - разведывательный и ударный беспилотный летательный аппарат.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Predator_(%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0)&action=edit&redlink=1 Predator - 73-метровая моторная супер-яхта, принадлежащая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Искандеру Махмудову
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Predator The Predator - третий студийный альбом рэпера https://ru.wikipedia.org/wiki/Ice_Cube Ice Cube .
https://ru.wikipedia.org/wiki/Predatorz_Crew Predatorz Crew - российская https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81 брейкинг -команда.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Predator:_Concrete_Jungle Predator: Concrete Jungle - видеоигра в жанре action-adventure.
https://ru.wikipedia.org/wiki/FGM-172_SRAW FGM-172 «Predator» SRAW - американский одноразовый противотанковый ракетный комплекс

ТЫ КТО ИЗ НИХ?
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24.01.2022 21:28 Ответить
А фільм де?
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24.01.2022 21:30 Ответить
он просто думал ,что предатель по английски Predator .ну и решал,что он дважды такой
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24.01.2022 21:59 Ответить
похоже бубаноид всерьез надумал пластику губ сделать..
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24.01.2022 21:04 Ответить
Яке було би щастя, щоб про цього Зеленського просто ... не згадували і не показували. Тоді насправді у суспільстві запанував би спокій.
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24.01.2022 21:04 Ответить
Представляешь. Утром проснулся а его уже нет!!!! Кай
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24.01.2022 21:06 Ответить
О, чудо!!!
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24.01.2022 21:10 Ответить
Позорище.
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24.01.2022 21:05 Ответить
У понеділок уряд ухвалив рішення відкликати законопроект Про засади державної політики перехідного періоду", що передбачав правила реінтеграції окупованих територій,
реальною причиною термінового відкликання проекту стана необхідність виконати вимогу, висунуту стороною РФ як передумову для проведення нової зустрічі Нормандської четвірки на рівні радників лідерів (Україну у цьому форматі представляє Андрій Єрмак, Росію - Дмитро Козак).
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24.01.2022 21:07 Ответить
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24.01.2022 21:07 Ответить
на то они и лохи..
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24.01.2022 21:19 Ответить
потому что они .......
.
прочитай третье с конца слово в своем втором предложении
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24.01.2022 21:19 Ответить
Зеленчуки, как вам Зелькин бенефис?
Почему не видно хвалебных отзывов?
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24.01.2022 21:09 Ответить
в шо це вильється :в 100млрд. для бєні чи в пекельні санкції?

Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19364 12 часов назад

tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19364 ОТКРЫТЬ В

🇷🇺📍🇺🇦Депутаты КПРФ внесли в Госдуму обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР: данное решение, по их мнению, создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты самопровозглашенных республик от внешних угроз. Поддержку инициативе уже выразили партии «Справедливая Россия - За правду» и ЛДПР. Признание ДНР и ЛНР - последний, и, такой же нерабочий вариант ультиматума со стороны Кремля. На фоне дипломатического провала КПРФ сыграла свою системную роли и выступила инструментом для снятия ответственности за инициативу с Кремля. Не исключено, что КПРФ также могла сыграть на опережение, попытавшись возглавить безальтернативную повестку. В любом из исходов ультиматума Москвы признание ДНР и ЛНР создаст значительно больше проблем и принесет еще больше убытков, чем в условиях сохранения статуса-кво и замораживания ситуации. Безрезультатный диалог между Россией и Западом уже ухудшен и не имеет шансов перерасти в компромисс. В условиях усиливающегося кризиса это может стать фатальной ошибкой.
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24.01.2022 21:09 Ответить
И шо , моника открыла дело против кпрф, за призывы к отчуждению наших земель?
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24.01.2022 21:15 Ответить
рот моніка відкрила
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24.01.2022 21:17 Ответить
Тренуеться заглянуты, вонючему(бо рак, простата, недержание, никакие олвэйс не спасают) пыне в глаза?
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24.01.2022 21:22 Ответить
еще 2,5 года назад я восхищался его талантом
голосовал, против.
за пороха.
уже 2 года я его ненавижу
ненавижу, больше чем януковича.
тот был человечнее.
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24.01.2022 21:11 Ответить
Герой нашего времени... Пока звиздюлей не вставили , миллиона тонн угля не было... Карл, слышишь, типо, Готовь телегу зимой а уголь летом, по низким ценам (чем зимой)... Интересно, кому дурбыцал трет по ушам... Если его выборцы ушли от него... SURE, задовольняеться своим словоблудием...
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24.01.2022 21:11 Ответить
"Слуги урода" НЕ підтримали виділення 50 млрд грн на армію.
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24.01.2022 21:12 Ответить
Зеленський-припини шукати мир в очах вбивці...
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24.01.2022 21:14 Ответить
Пожалiв вовк кобилу... Если так, - то респект.
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24.01.2022 21:16 Ответить
то шо вы "працюєте" мы уже поняли по вашим каникулам. а что ты сделал конкретно? - правильно, zero. от вас одни убытки, только деньги воруете..
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24.01.2022 21:15 Ответить
какому то предатору или вибратору он нравиться.
осуждаю, но у него свое суждение и право выбирать
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24.01.2022 21:15 Ответить
Стебется предатор...
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24.01.2022 21:25 Ответить
стабаться, єто.
сасибо, господин президент
разрешите моему коне-корсо поцеловать вас в очко.
а такую благодарность моня примет за чистую монету.
и без обид, пацаны. ну нюхнет и правда, подумает что делает все правильно.
доброй начи всем.
Слава Украине!
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24.01.2022 21:35 Ответить
ОН РАБОТАЕТ!
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24.01.2022 21:16 Ответить
ОН СИЛЬНО РАБОТАЕТ!
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24.01.2022 21:17 Ответить
Он - патсталом, то охоронцы честний надел сделали, ща спички тянут.
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24.01.2022 21:19 Ответить
А,помовчати непробувало
Висер,за исером
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24.01.2022 21:16 Ответить
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24.01.2022 22:00 Ответить
Зепроданець!
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24.01.2022 21:17 Ответить
Похоже ЗЕ просто мечтает выступать в стрип-зале нового дворца Путина , поэтому наверное у него такое желание побыстрее капитулировать и сдаться в плен )
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24.01.2022 21:17 Ответить
желает сыграть пьесу для фортепиано с оркестром
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24.01.2022 21:53 Ответить
Хлопчику, ти ХВОРИЙ!!!!! Є у ЛЬВОВІ вул Кульпарківська, там є лікарня для ПСИХІЧНО хворих, от туди і їдь!!!!! Це твоє заброньоване місце!!!!!!
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24.01.2022 21:57 Ответить
Дбр тебе, опудало, в этой борьбе не поможет. Мало того, оно тебя раздавит, как червя.
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24.01.2022 21:20 Ответить
Тобто готуємо капітуляцію
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24.01.2022 21:21 Ответить
Капитуляция уже не получится, амеры кроют брешь(безвластие). Дураок даже шлепера не успеет включить , отключат на пiвдумки.
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24.01.2022 21:25 Ответить
сходка снбо длилась ДВА часа
за это время успели заслушать и обсудить следующие вопросы
1. ситуация на границе
2. агрессия рф и противодействие ей
3. ситуация в экономике
4. ситуация с ковидом
5. ситуация в армии

вот скажите мне - это реально вообще или они просто от фонаря нарисовали повестку?
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24.01.2022 21:22 Ответить
Это вы насчет ольгинской методички спрашивать-сомневаЦЦо?
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24.01.2022 21:29 Ответить
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24.01.2022 21:28 Ответить
БуБОЧКА , ПОДУМАЙ.ТЕ...
ща шлеперу не пощастыло бы сбежать, гаплык полный бы был...каароч, хоть круть-верть, хоть верть-круть , вырисовывается гаечка.
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24.01.2022 21:34 Ответить
Забирайте всіх
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24.01.2022 22:23 Ответить
І сцикуна з Бєнєю заберуть?
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24.01.2022 23:27 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/24/7321551/ У понеділок уряд України ухвалив рішення відкликати свій законопроект «Про засади державної політики перехідного періоду» , що передбачав правила реінтеграції окупованих територій; формально - як пояснила віцепрем'єрка І.Верещук, щоб виконати рекомендації Венеційської комісії Ради Європи; документ необхідно змінити у кількох пунктах. За даними співрозмовника УП/ЄП, це питання було єдиним, задля ухвалення якого відбулося позачергове засідання Кабміну. Втім, ця рекомендація надійшла до Києва ще в жовтні 2021 року.
Утім, інформація "Європейської правди" свідчить, що реальною причиною термінового відкликання проекту стана необхідність виконати вимогу, висунуту стороною РФ як передумову для проведення нової зустрічі Нормандської четвірки на рівні радників лідерів (Україну у цьому форматі представляє Андрій Єрмак, Росію - Дмитро Козак). На початку січня представники Франції та Німеччини у цьому форматі відвідали Москву та Київ і під час візиту до України передали Банковій цю вимогу Кремля.
Один зі співрозмовників ЄП на Банковій підтвердив, що Україна розраховує на організацію зустрічі радників до кінця січня. Домовленостей про можливість проведення саміту в форматі "Нормандії", за даними ЄП, наразі немає.
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24.01.2022 21:30 Ответить

Зеленский, когда будешь заглядывать в мой глаз???
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24.01.2022 21:46 Ответить
Звідки у Кварталі-95 знають слово "ескалація"? Хто їм це сказав?!
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24.01.2022 21:52 Ответить
скумбрію по 8грн із Сейшел кушаєшь, нєлох оманський?
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24.01.2022 21:53 Ответить
нє, ну а шо? дітей не бачить....дружину, тьху, Першу Скумбрію, не грає.....все працює...як раб на галєрах
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25.01.2022 19:41 Ответить
"Они у нас самые лучшие, они нас защищают, а нам нужно защищать их - быть спокойными и не кричать "все пропало", - сказал президент.Который сдал Харьков даже еще и не воюя. Источник:
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24.01.2022 21:53 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWtOHK_kvmlVbiIUe9hhfCYfQPZHvhmlGKBep8KRFQjqIa1RV15vjC6PwZprirUg6a-H5YChko6E5FpNnc6NW3c6c_rBXRe1vGyf7o2wWF1SMkDPiwPSerQyQZA4DDHIWs&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

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Дуже здивований виступом секретаря РНБО за результатами засідання. Шановний Олексій Данилов сказав, що мерам українських міст варто зберігати спокій: "Пан Кличко сьогодні планує 28 числа збирати мерів, щоб вирішити, як саме вони захищатимуть країну. У нас для цього є наші Збройні сили, які можуть дати відсіч у разі потреби". До того 28 грудня міністр оборони Резніков, також член РНБО, вже робив зауваження Кличко, що займаючись питаннями тероборони у столиці він ніби займається "політичним піаром".

По-перше, хочу проінформувати шановних членів РНБО, що їм варто прочитати закон України Про основи національного спротиву від 16 липня 2021 року, зокрема пункт 3 статті 14 закону про Нацспротив:

"Сільський, селищний, міський голова:

1) сприяє підготовці територіальної громади та відповідної території до національного спротиву;

2) взаємодіє з питань територіальної оборони з органами державної влади, органами управління, сили і засоби яких залучаються до виконання завдань територіальної оборони у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

3) сприяє створенню добровольчих формувань територіальних громад;

4) сприяє реалізації заходів національного спротиву".

Тобто збори Асоціації мерів щодо територіальної оборони це не бажання мерів - а обов'язок.

А голова Київської держадміністрації Кличко, згідно з пунктом 4 загальних положень закон про Нацспротив, є керівником зони територіальної оборони. І тому він не тільки сприяє, а взагалі - відповідає за організацію тероборони у столиці:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20?fbclid=IwAR3qb3ZSaYj0rXgsIHxBYlOpymfTit5VTvBYxkryttggCAQQNOOQbd8UZec#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20#Text

По-друге, а хіба забезпечив президент ТРО базами, технікою, пальним, зв'язком, ************, формою, бронежилетами, безпілотниками, системами управління? Ні.
Хіба може бути цей проект бути реалізований без сприяння місцевої влади? Ні.

Володимир Зеленський дуже багато часу приділяв висміюванню Кличка у номерах Кварталу.

Але зараз Зеленський виглядає набагато більш недолугим за Кличка, бо замість виконання своїх прямих обов'язків - тобто забезпечення ЗСУ та ТРО ЗСУ , замість згуртування держави, місцевої влади, Зеленський використовує РНБО щоб навіть у такий час робити абсолютно недоречні зауваження керівнику тероборони столиці України, та віподвідальним за сприяння ТРО мерам. На жаль, це не смішно, а ганебно.

Пане Зеленський, ви маєте нарешті займатися своїми обов'язками, і мірятися зараз здобутками та обсягами фінансування для ТРО, а не тим, чим ви звикли мірятися на естраді.
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24.01.2022 21:54 Ответить
РARA ВELLUM,

мудило !!!!!
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24.01.2022 21:58 Ответить
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24.01.2022 21:58 Ответить
Во дурак. Тяжелая криворожская экология и проф.деформация лицедея. Можно конечно долго Путину причмокивать губастому Зеле, да только маньяки со своей тропы никогда не сходят. ну вот вообще никогда, только по причине смерти.
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24.01.2022 21:58 Ответить
І друх Зелькі двіжеться.....по мосту, який Зелька заздалегідь відремонтував для нього...

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24.01.2022 22:07 Ответить
Куди цього разу зібрався відводити ЗСУ "зарадіМіра" ???!!!
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24.01.2022 22:08 Ответить
Место президента занимает ублюдочная мразь.
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24.01.2022 22:13 Ответить
Мы работаем ради полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования капитуляции.
Главное никакой паники, граждане. За это будет 500гр в на вечерний квартал после 3 дозы вакцины к концу года если не закончится белорусский битум для Большой дойки.
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24.01.2022 22:14 Ответить
ЗЛН ПНХ!!!
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24.01.2022 22:16 Ответить
Как эти чмошники дклвют ВСЁ? Тявкают на американцев, требуют что бы их кто то защитил? А сами всю солярку в армии забрали на дороги для кацапов.
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24.01.2022 22:33 Ответить
Это с террористами что ли мирное урегулирование? Сам себе яму копает
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24.01.2022 22:55 Ответить
та знаемо, як воно робит - лечит ноздри по утрам чистейшей колумбийской пудрой та стучит балдой по клавишам фортепьяны и думает, шо уси от цего просто в ауе
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24.01.2022 23:12 Ответить
вот так и Янукович всех успокаивал, а потам хапнул всю казну страны и смылся в Ростов Сочи.
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24.01.2022 23:38 Ответить
Оно просто через ермака собралось договориться с московией и что-то за нашими спинами слить, поэтому валяет дурня, а верная чму зебильная РНБО послушно подгавкивает. А тем временем дипломаты, которые знают реальность, сваливают. А мы должны «просто верить» в мудрость величайшего и мерзейшего придурка всех времён и народов
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24.01.2022 23:54 Ответить
...и нарративами . Он, забыл сказать нарративами! Что это такое наверное он и сам не знает... только Кулеба может такую дипломатическую "клараукарлаукралакаралы" произносить
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25.01.2022 05:20 Ответить
Кроме КАПИТУЛЯЦИИ нет и не может быть никакого "мирного уругилирования" оккупации Украины агрессивной москальской ымперией!
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25.01.2022 08:25 Ответить
***! ЗЕшобла таки решила капитулировать!!!
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25.01.2022 08:56 Ответить
 
 