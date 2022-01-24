Працюємо заради повної деескалації ситуації та руху шляхом мирного врегулювання, - Зеленський

Влада працює заради повної деескалації ситуації та руху шляхом мирного врегулювання на сході України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи підсумки засідання Ради національної безпеки і оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Першим питанням засідання РНБО, звісно, була ситуація на сході нашої держави. Ми працюємо заради повної деескалації ситуації та руху шляхом мирного врегулювання. Знаємо про все, готові до всього, віримо у найкраще і робимо для цього абсолютно все, що необхідно", - заявив Зеленський.

Він додав, що до роботи над питаннями безпеки залучено партнерів України, дипломатів та військових. "Вони у нас найкращі, вони нас захищають, а нам потрібно захищати їх – бути спокійними та не кричати "все пропало", - сказав президент.

За словами глави держави, на тлі повідомлень про можливе вторгнення РФ в Україну ситуація залишається під контролем, і причин для паніки немає.

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"Те саме стосується й енергетики – другого питання на сьогоднішньому засіданні. Було обговорено, і ми можемо констатувати, що спокійно пройдемо весь цей опалювальний сезон. Передумов, щоб стверджувати це, достатньо. Газу в підземних сховищах достатньо, запасів вугілля – достатньо, на електростанціях та у портах вони перевищили вже 1 млн тонн. Щодня завдяки ритмічним постачанням, зокрема залізницею та морем – вони зростають. Одним словом, приводів для оптимізму – достатньо", - сказав Зеленський.