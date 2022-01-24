Сегодня важно сохранять спокойствие и позитивный настрой, - "слуга народа" Арахамия
Учитывая текущую ситуацию в Украине, важно сохранять спокойствие и позитивный настрой.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в понедельник сказал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
По его словам, ситуация на границе Украины напоминает ту, которая была весной прошлого года.
"С военной точки зрения она (ситуация. - ред.) ни лучше, ни хуже. С информационной - раз в 10 хуже. Каждый день происходит нагнетание", - отметил глава фракции СН.
Арахамия напомнил, что сегодня на заседании фракции СН депутаты заслушали министра обороны Алексея Резникова и командующего Силами территориальной обороны ВСУ Юрия Галушкина.
"Мы получили всю информацию… Наши военные находятся в состоянии боевой готовности, они разворачивают все необходимые ресурсы. В принципе, сейчас нет никакой большой угрозы", - заметил нардеп и добавил, что ситуация может измениться, потому что от России можно "ожидать любых сюрпризов".
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Вот когда оружие заряженные,танки и самолёты заправленные всё на готовые тогда да спокойствие.
Только что из этого вы сделали???
Ленка с личинками, папкой и мамкой-Римой остались на Сейшелах
що робити як ...обне 20-30 морозу, неділі 2-3
звідки брати 5 ярдів баксів, тих що ви про...бали на закупках.
чим, ****, стріляти по літаках?
ви ж нікуя не закупили.
а загалом, все забібісь..
вчителі відкладали по 3500 баксів від зарплати, летять в куршавель
а остальні, мільйонів 30 Українців на мальдіви ....банут.
ви ж бідність побороли.
Доречі, дивись як твоє призвіще, абраха, резонує із зільоною жидокодлою.
-ой, а у Вас молоко убежало
Майдан не закінчився ще…