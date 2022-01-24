Сегодня важно сохранять спокойствие и позитивный настрой, - "слуга народа" Арахамия

Учитывая текущую ситуацию в Украине, важно сохранять спокойствие и позитивный настрой.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в понедельник сказал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, ситуация на границе Украины напоминает ту, которая была весной прошлого года.

"С военной точки зрения она (ситуация. - ред.) ни лучше, ни хуже. С информационной - раз в 10 хуже. Каждый день происходит нагнетание", - отметил глава фракции СН.

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Арахамия напомнил, что сегодня на заседании фракции СН депутаты заслушали министра обороны Алексея Резникова и командующего Силами территориальной обороны ВСУ Юрия Галушкина.

"Мы получили всю информацию… Наши военные находятся в состоянии боевой готовности, они разворачивают все необходимые ресурсы. В принципе, сейчас нет никакой большой угрозы", - заметил нардеп и добавил, что ситуация может измениться, потому что от России можно "ожидать любых сюрпризов".