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Новости Война
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Сегодня важно сохранять спокойствие и позитивный настрой, - "слуга народа" Арахамия

Сегодня важно сохранять спокойствие и позитивный настрой, -

Учитывая текущую ситуацию в Украине, важно сохранять спокойствие и позитивный настрой.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в понедельник сказал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, ситуация на границе Украины напоминает ту, которая была весной прошлого года.

"С военной точки зрения она (ситуация. - ред.) ни лучше, ни хуже. С информационной - раз в 10 хуже. Каждый день происходит нагнетание", - отметил глава фракции СН.

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Арахамия напомнил, что сегодня на заседании фракции СН депутаты заслушали министра обороны Алексея Резникова и командующего Силами территориальной обороны ВСУ Юрия Галушкина.

"Мы получили всю информацию… Наши военные находятся в состоянии боевой готовности, они разворачивают все необходимые ресурсы. В принципе, сейчас нет никакой большой угрозы", - заметил нардеп и добавил, что ситуация может измениться, потому что от России можно "ожидать любых сюрпризов".

Автор: 

Арахамия Давид (989) Слуга народа (2633)


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Топ комментарии
+28
Ви уявляете собі оце чмо в ролі людини ,готової стати на захист України ? Я ні!
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24.01.2022 21:29
+23
Не смотрите вверх, короче говоря
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24.01.2022 21:22
+23
Глянешь на морду этой арахамии, ну вот какой позитивный настрой?? Ладно он бы *********** на рынке торговал, я б просто посмеялся на прикольной харей дегенерата..а оно во власти- что то нифига не позитивно от этого
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24.01.2022 21:27
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Не смотрите вверх, короче говоря
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24.01.2022 21:22 Ответить
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24.01.2022 21:28 Ответить
Спокойствие и покуизм совсем разные вещи.
Вот когда оружие заряженные,танки и самолёты заправленные всё на готовые тогда да спокойствие.
Только что из этого вы сделали???
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24.01.2022 21:37 Ответить
Как что? Асфальт свежий на снег накатали.
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24.01.2022 22:11 Ответить
танки застрянут
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24.01.2022 23:06 Ответить
Внешность и повадки проходимца.
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24.01.2022 23:01 Ответить
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25.01.2022 09:17 Ответить
и держите двигатели геликоптера прогретыми.....

Ленка с личинками, папкой и мамкой-Римой остались на Сейшелах
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24.01.2022 23:00 Ответить
так люди говорят
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24.01.2022 23:01 Ответить
👏👏👏
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24.01.2022 21:23 Ответить
Так мы бы с удовольствием, но , в отличие от Слуг, не видим повода для оптимизма.
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24.01.2022 21:24 Ответить
Да ,,Слуг,, понять можна так как они только что из дня рождения ЗЕ и как известно что под шафе и настрой позитивный.
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24.01.2022 22:50 Ответить
На пазітівє чувак,вже готує діджей-сет "на шашличкі".
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24.01.2022 21:25 Ответить
весь покрытый зеленью,абсолютно весь..
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24.01.2022 21:25 Ответить
Особенно добавляют спокойствия и позитива ,ЦЕНЫ и ТАРИФЫ !!!
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24.01.2022 21:26 Ответить
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24.01.2022 21:28 Ответить
ЗЕбанутим нєт покоя
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24.01.2022 21:26 Ответить
Есть такое

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24.01.2022 21:29 Ответить
выходит, я знаю эту Людину
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24.01.2022 23:07 Ответить
инфузория в состоянии анабиоза !!!
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24.01.2022 21:27 Ответить
Глянешь на морду этой арахамии, ну вот какой позитивный настрой?? Ладно он бы *********** на рынке торговал, я б просто посмеялся на прикольной харей дегенерата..а оно во власти- что то нифига не позитивно от этого
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24.01.2022 21:27 Ответить
хламідія
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24.01.2022 21:28 Ответить
а як що до шашлика????
що робити як ...обне 20-30 морозу, неділі 2-3
звідки брати 5 ярдів баксів, тих що ви про...бали на закупках.
чим, ****, стріляти по літаках?
ви ж нікуя не закупили.
а загалом, все забібісь..
вчителі відкладали по 3500 баксів від зарплати, летять в куршавель
а остальні, мільйонів 30 Українців на мальдіви ....банут.
ви ж бідність побороли.
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24.01.2022 21:28 Ответить
Ви уявляете собі оце чмо в ролі людини ,готової стати на захист України ? Я ні!
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24.01.2022 21:29 Ответить
Я цій владі не вірю, не довіряю і коли хтось з слуг щось каже, то це відверта 100% брехня
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24.01.2022 21:29 Ответить
Хламидию к венерологу срочно
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24.01.2022 21:30 Ответить
а про шашлыки где? или ты больше по люля-кебабам?
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24.01.2022 21:31 Ответить
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24.01.2022 21:31 Ответить
але ж тут все навпаки. Інтелектуальний локдаун це коли інтелектуал робить дурника
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24.01.2022 21:36 Ответить
ти віриш в те шо пишеш?
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24.01.2022 23:10 Ответить
Жгі абраха.
Доречі, дивись як твоє призвіще, абраха, резонує із зільоною жидокодлою.
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24.01.2022 21:31 Ответить
Сегодня важно отслеживать всем кто только может и всеми средствами этой мерзости аля арахамии, разумковы, стефанчуки, трухановы, юрченки, шефиры, аристовичи, венедиктовы и прочих вонючих слуг типа безуглых. Их песни, под запись, будут очень важны. Список велик. Зедолбни, если я кого забыл вы дополните, может на суде Божьем вам скидка выйдет. ХОТЯ ЛИЧНО Я В ЭТОМ СОМНЕВАЮСЬ.
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24.01.2022 21:32 Ответить
скідки не вийде - бог не судить він усім дав однакові права ну поки терпець не увірвався
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24.01.2022 23:12 Ответить
ПНХ . И хорошего тебе настроения.
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24.01.2022 21:33 Ответить
Епітафія)
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24.01.2022 21:37 Ответить
Звісно. У виродка арахамія стоїть прогрітий джет і нерухомість в Австрії. Радіє, що нарешті матиме привід, щоб законно покинути Україну.
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24.01.2022 21:33 Ответить
А у самого Капуцина наверняка уже вещи на эвакуацию спакованы. Шампура не забудь.
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24.01.2022 21:35 Ответить
так шо, начинаем отмечать майский шашлык и день победы © ссыкун сейшельский
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24.01.2022 21:38 Ответить
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24.01.2022 21:39 Ответить
новиє ліца
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24.01.2022 22:05 Ответить
Новые ...бала. Два дебила - это сила.
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24.01.2022 22:12 Ответить
73% - это ваш выбор.
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24.01.2022 23:02 Ответить
надіюсь протрезвіють коли платіжки отримають бо шось магазини ціни підняли але не сильно дійшло
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24.01.2022 23:14 Ответить
Два гуся лугандоновских
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24.01.2022 23:39 Ответить
Я,зберігаю позитивний настрій,коли азербайджанці чистять рило,його соплемінникам
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24.01.2022 21:51 Ответить
Мне бы 30 млн. зеленых капало ежемесячно от закупки электроэнергии в Беларусии, я бы тоже был спокоен.
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24.01.2022 21:51 Ответить
Бл--ть. Спокій - добре. Keep Calm and clean your machine gun. Але позитивний настрій?... від стотисячної армії ерефії на кордоні?.. Так, коли machine gun чистий та борти від союзників в аеропорту розвантажуються, дійсно створює позитивний настрій.
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24.01.2022 22:06 Ответить
****, настрій позитивний, як сім'ю вберегти, коли почнеться?
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24.01.2022 22:08 Ответить
Ді джей Арахам
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24.01.2022 22:26 Ответить
Навибирали нарколиг...
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24.01.2022 22:32 Ответить
Зебіл.
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24.01.2022 22:42 Ответить
Ара-"успокоитель".
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24.01.2022 22:52 Ответить
Позитив один Империя РАБссия сдохла 2 марта 19017 года от СкреПОНОСа сЦаря Николашки...,СССр сдох от Инфаркта Миши Горбачева 26 декабря 1991 года...Империи Дохнут...а страны живут сворей жизнью...даже Норвегия моя любимая...Империя не Зла и дебилизма....
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24.01.2022 22:55 Ответить
-спокойствие, тока спокойствие!
-ой, а у Вас молоко убежало
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24.01.2022 23:03 Ответить
Уж тебя то агрохимия слушать - это значит себя не уважать…. У вас сколько слуг каломыйского столько и мнений. Интересно из твоей фракции хоть кто нибудь в терроборону записался или заяву в АТО подал? А из тех 8% которые якобы болеют сколько действительно болеют а сколько ждут часа ч в бункере?
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24.01.2022 23:38 Ответить
Так у них повод для позитива есть, Европа подкинула 1,2 ярда. На похмелье монжно заняться распихиванием по карманам, "ДОМ" там всякий, туда сюда, каломойскому долги погасить, и на шашлычки. Суки присосслись к корыту, и чешут нам. У зели скоро рыло в камеру не влезет от отсутствия личной жизни!
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25.01.2022 00:14 Ответить
... и проводить дискотеку.... Арахамия
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25.01.2022 00:48 Ответить
"Дискотека Арахмия" )) - хорошее имя для плебейского танцевального клуба с Лободами и ритмами 90х-80х ( чи шо жлобье зеленое слугает). Зал набит жаркими попами молодых бухгалтерш и кавказкими недорослями
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25.01.2022 05:46 Ответить
Випадкові люди думають, що вони це влада України ….нав'язана олігархами…
Майдан не закінчився ще…
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25.01.2022 00:51 Ответить
Арахамия, а слабо "подмосковные вечера" пропукать? Рассмеши смешного. Ему грустно в последнее время.
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25.01.2022 01:32 Ответить
Свою рідну країну ти вже просрав, тому ти тут в Україні. Нас не заспокоювати треба, а організовувати
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25.01.2022 02:05 Ответить
https://youtu.be/gFCh-LZUqEY ...Видос о захвате Европы РАБссией...Крыса кремлевская Коротченко рассказывает как именно это будет на карте...
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25.01.2022 04:06 Ответить
Крыса расказала а ты зачем ей помогаешь фейки поширювать?
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25.01.2022 05:41 Ответить
От тепер час нервувати, після виперду Арахамії...
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25.01.2022 06:13 Ответить
Ну кокса для настроения у них хватит.
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25.01.2022 07:35 Ответить
В Багдаде все спокойно, спокойно, спокойно!

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25.01.2022 07:51 Ответить
ВСЮ ЗЕШОБЛУ В ОТСТАВКУ. Грёбаные долбодятлы!!!!
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25.01.2022 09:04 Ответить
Ну як можна зберігати спокій,дивлячись на ваші відморожені морди.
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25.01.2022 09:31 Ответить
 
 